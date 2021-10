La AN da la razón a CGT ante la exclusión que pretendían UGT y CC.OO. del Consejo de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030

–

Los sindicatos amarillos presionaron para impedir la participaci贸n de CGT en este 贸rgano consultivo

La Audiencia Nacional ha desestimado los recursos interpuestos por UGT y CC.OO. contra la Orden DSA/819/2020 de 3 de septiembre, por la que se regula la composici贸n y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, y que presentaron alegando que solo estas dos centrales sindicales pod铆an representar a la clase trabajadora debido a su mayor representatividad.

Cabe recordar que estos dos organizaciones sindicales, en la reuni贸n que se celebr贸 el 24 de septiembre de 2020 para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos de la Agenda 2030, llegaron a presionar a la entonces S陋 de Estado, Ione Belarra (Unidas Podemos), para que retirara la inclusi贸n de CGT y otras organizaciones de la misma. Adem谩s, al no lograr que Belarra cediera, anunciaron que llevar铆an este asunto hasta la Audiencia Nacional, donde pedir铆an que las decisiones que se hubieran tomado o adoptado en este 贸rgano quedasen sin efecto.

Ahora la AN se ha pronunciado, aunque esta sentencia no es firme y cabe recurso de casaci贸n, dejando claro que 鈥渓a mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos, que les confiere una singular posici贸n jur铆dica, a efectos tanto de participaci贸n institucional como de acci贸n sindical, seg煤n establecen los art铆culos 6 y 7 de la Ley Org谩nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, no impide de forma absoluta que aquellos sindicatos, constituidos al amparo de la referida Ley, que no gocen de aquella consideraci贸n, puedan ejercer funciones de participaci贸n institucional en aquellos organismos de consulta o de asesoramiento que creen las Administraciones P煤blicas con el objeto de promover la participaci贸n de los grupos y organizaciones afectados por la acci贸n p煤blica, porque esta interpretaci贸n reduccionista que propugna el sindicato (鈥) resultar铆a contraria al derecho de libertad sindical y al pluralismo sindical que garantiza el art铆culo 28 de la Constituci贸n, en cuanto no se justifica con razones objetivas, en este supuesto, la limitaci贸n excluyente de las actividad institucional de aquellos sindicatos que ostenten una menor representatividad鈥.

CGT ya manifest贸 hace un a帽o que la constituci贸n de este Consejo era integradora de toda la sociedad civil, desde oeneg茅s, sindicatos, organizaciones agrarias, colectivos de migrantes, mujeres, personas refugiadas, patronales, colectivos de cuidados, etc. Y es precisamente por esto que desde la organizaci贸n anarcosindicalista declararon que continuar铆an participando desde sus convicciones y en defensa de la libertad sindical, la autonom铆a obrera y el apoyo mutuo.

