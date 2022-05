–

La AN analiza la validez de las cl谩usulas de un contrato de trabajo a distancia en relaci贸n con la entrega de equipos, compensaci贸n de gastos, desconexi贸n digital, prevenci贸n de riesgos laborales, medidas de vigilancia y control y reversibilidad del contrato.

La AN resuelve la demanda de conflicto colectivo presentada por CGT y otros sindicatos en la que solicitan que se declare la nulidad total o de parte del clausulado del acuerdo sobre home office y trabajo a distancia que la empresa de contact-center ofrece a su plantilla para su firma.

Rechaza en primer lugar la declaraci贸n de nulidad total por infracci贸n de los derechos de informaci贸n y consulta. No regul谩ndose el trabajo a distancia en el convenio colectivo, basta para cumplir con las obligaciones formales (L 10/2021 art.6.2) con la comunicaci贸n a la representaci贸n legal de los trabajadores del contenido del modelo de contrato sobre trabajo a distancia y la remisi贸n de la copia de los contratos suscritos. No obstante, considera que se trata de un contrato de adhesi贸n pues el clausulado del contrato lo ha llevado a cabo la empresa limit谩ndose los trabajadores y trabajadoras a dar su conformidad. Esta circunstancia no determina per se la nulidad total del acuerdo, pero debe tenerse en cuenta en el an谩lisis de la validez de sus cl谩usulas que pasa a analizar a continuaci贸n.

As铆 rechaza la nulidad de las siguientes cl谩usulas:

Denuncian los sindicatos que el acuerdo no indica los equipos que se ponen a disposici贸n del trabajador/a ni su vida 煤til. Adem谩s, se le hace responsable del mantenimiento de los equipos asumiendo el coste de la reparaci贸n o da帽os causados por la mala utilizaci贸n por parte del trabajador o trabajadora. Al respecto, se帽ala la AN lo siguiente: Aunque el acuerdo no cumple la exigencia legal de incluir el contenido m铆nimo obligatorio del contrato de trabajo a distancia (L 10/2021 art.7 y 11.1), muchos de los contratos individualizados hacen referencia a la entrega de equipamiento consistente en PC, teclado, pantalla, rat贸n y cascos, En caso de no haber sido provistos de los medios necesarios para teletrabajar, los trabajadores y trabajadoras pueden adoptar las medidas reactivas que consideren oportunas antes indicadas.

Los contratos individuales tambi茅n fijan un plazo de amortizaci贸n vinculado a la tabla de amortizaci贸n establecida en el impuesto de sociedades (RD 1777/2004).

El deber de cumplir las condiciones e instrucciones de uso y conservaci贸n establecidas en la empresa en relaci贸n con los equipos o 煤tiles inform谩ticos se impone desde la L 10/2021 art.21 y el contrato es coherente con Compromiso del trabajador y trabajadora de trasladar a la empresa la informaci贸n necesaria para que esta pueda determinar los riesgos derivados de los servicios prestados en su lugar de trabajo. La exigencia de autoevaluaci贸n por el trabajador no desdibuja el deber empresarial de realizar la evaluaci贸n de riesgos, sino que permite, en coherencia con el 16.2 L 10/2021, conocer el entorno de trabajo sin afectar a la intimidad del trabajador. Medidas empresariales de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes laborales, incluida la utilizaci贸n de medios telem谩ticos. Es conforme al art.22 L 10/2021, salvo que se pruebe que las herramientas empleadas para ello atentan a la dignidad del trabajador o comprometen la protecci贸n de datos

En cambio, considera nulas las siguientes cl谩usulas:

La remisi贸n que, en relaci贸n a la compensaci贸n por gastos, se realiza al convenio colectivo pues este nada establece al respecto. Esta laguna no impide la aplicaci贸n del art.7 L 10/2021 que establece, como contenido m铆nimo obligatorio del contrato, la enumeraci贸n de los gastos que pudiera tener el trabajador por el hecho de prestar servicios a distancia y el pleno derecho a ser resarcido por todos los gastos que se le ocasionan al trabajar a distancia (L 10/2021 art.12). Dado el incumplimiento de esta obligaci贸n, el trabajador puede instar la resoluci贸n de su contrato (ET art.50.1.c) o reclamar su adecuado cumplimiento incluidos los da帽os y perjuicios que se le hubieran podido ocasionar. Si bien considera conforme a la legalidad la exigencia de que durante el tiempo de trabajo el trabajador/a est茅 conectado/a, es contrario a derecho exigirle que proporcione su correo electr贸nico y tel茅fono personal, aunque se indique que es por si fuera necesario contactar con 茅l por necesidades del servicio. Estos medios deben proveerse por el empresario y la posible urgencia que pudiera tener que atenderse no justifica que sea la persona trabajadora quien ponga los medios a disposici贸n del empresario eludiendo este sus obligaciones legales (L 10/2021 11).

En cuanto al derecho a la desconexi贸n digital excepto cuando concurran circunstancias urgencia justificada en situaciones que puedan suponer una un perjuicio empresarial, la AN considera que los l铆mites del derecho no pueden imponerse de manera unilateral, sino que se deben sujetar a lo establecido en la negociaci贸n colectiva o, en su defecto a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

La autorizaci贸n al servicio de prevenci贸n de riesgos de la empresa a entrar peri贸dicamente en el domicilio del trabajador/a para evaluar las condiciones de seguridad y salud con un preaviso m铆nimo de 7 d铆as. La AN considera que para que la necesidad de evaluar riesgos exija acceder al domicilio del trabajador/a, tiene que existir una raz贸n concreta que lo justifique de la que debe ser informado por escrito tanto el trabajador/a como los delegados de prevenci贸n. Incluso en este caso, puede negarse a la entrada domiciliaria realiz谩ndose la evaluaci贸n conforme a la informaci贸n obtenida por la autoevaluaci贸n (L 10/2021 16.2). Cl谩usula de reversibilidad del trabajo a distancia. El trabajo a distancia es un acuerdo de voluntades que es reversible para ambas partes. Esta reversi贸n puede ejercerse en los t茅rminos establecidos en el convenio colectivo o, en su defecto, como aqu铆 ocurre, en el acuerdo suscrito por las No obstante, en el caso analizado no hay un acuerdo, sino un contrato de adhesi贸n porque sus cl谩usulas han sido fijadas previamente por el empleador y el trabajador/a solo tiene la facultad de adherirse. En este contexto, el empresario puede preestablecer los supuestos en los que puede ejercer el derecho de reversi贸n, pero no puede limitar el derecho de reversi贸n del trabajador, consider谩ndose abusivo. Tampoco puede establecerse una cl谩usula general de renuncia a derechos para el caso en que el empresario ejerza la reversibilidad.

Por ello, la AN estima parcialmente, en los t茅rminos expuestos, la demanda de conflicto colectivo.