May 19, 2022

Hoy, 12 de mayo, para regocijo de los que nos reconocemos amantes de la transparencia y los procesos p煤blicos limpios, hemos conocido la sentencia de la demanda presentada por CGT solicitando la nulidad de la convocatoria PO 03/2022 para la cobertura de puestos de trabajo en los Centros de Gesti贸n del Grupo Renfe.



La Audiencia Nacional estima la demanda de CGT y declara 鈥la nulidad total del proceso selectivo鈥 PO 03/2022鈥 por cuanto que infringe los principios de seguridad jur铆dica y transparencia que deben regir todo concurso en el sector p煤blico鈥 鈥ya que no aparecen las plazas debidamente identificadas y existe la posibilidad de obtener plazas no ofertadas o no solicitadas鈥.



La sentencia reconoce unos hechos que por desgracia nos estamos acostumbrando a ver莽 convocatoria tras convocatoria en las coberturas de puestos de los diferentes colectivos del Grupo, empecin谩ndose Renfe en presentar convocatorias que no se ajustan a unos principios b谩sicos de transparencia y sin acatar siquiera sentencias como la 1108/2021 del Tribunal Supremo que obliga a identificar el n煤mero y la ubicaci贸n de las plazas objeto de cada convocatoria, 茅sta tambi茅n, ganada por CGT el pasado noviembre de 2021.



A pesar de la existencia de esta sentencia el Grupo Renfe present贸 la convocatoria para CGO 虂s sin identificar correctamente el reparto de plazas en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, y continu贸 con una ampliaci贸n de plazas que ahondaba a煤n m谩s en el problema al ofrecer los puestos que quedaran desiertos en la convocatoria original, es decir, no sabemos bien d贸nde van a estar las plazas de primeras, pero ya tenemos a otro grupo de

personas para encajar como nos venga en gana.



Esta sentencia tambi茅n reconoce otra demanda b谩sica para CGT: las bolsas de reserva no deber铆an existir puesto que 鈥abre la posibilidad de que qui茅nes participen en el concurso puedan obtener una plaza no ofertada inicialmente鈥 y 鈥hacen que los trabajadores se vean obligados a 鈥渃oncursar a ciegas鈥. Siendo 茅ste un instrumento profundamente injusto que hace habitual que compa帽er@s que esperan que se oferte una plaza en su residencia habitual vean como dicha plaza sale de repente a la luz y directamente se adjudique a otra persona con menor antig眉edad 鈥渜ue pasaba por all铆鈥, que pidi贸 esa plaza, aunque inicialmente no figurara en la relaci贸n de plazas ofertadas.



En el procedimiento no han comparecido SEMAF, UGT ni CCOO, l贸gico por otra parte al se帽alar esta demanda directamente a su modus operandi habitual: el reparto de plazas bajo cuerda en la forma de plazas insuficientemente identificadas y bolsas de reserva donde pastelear.



De forma inmediata, desde CGT nos dirigiremos a la empresa para solicitar una nueva negociaci贸n de la convocatoria.



POR UNA MOVILIDAD TRANSPARENTE Y JUSTA.



CGT ES TU SINDICATO

