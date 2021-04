–

LA ANARQUIA AL ALCANCE

DE TODOS

por Federico

Urales

“ De lo que piensen los otros no nos ha de importar mas que el momento

que piensen coartar nuestros pensamientos y nuestras acciones “.

Capitulo I.

En la serie de

capítulos que este inaugura nos proponemos explicar, con frase corriente y

concepto claro, el funcionamiento de una sociedad sin gobernantes ni

propietarios.

Consideramos necesario, ya que no

ha llegado el momento, porque estos momentos llegan siempre, de reconstituir y

exponer el pensamiento libertario en su oposición a la actual manera de vida y

en su razón y bondad.

Y para ser más

comprensivos, particularmente para aquellas personas que por primera vez lean

una exposición de nuestros principios, los iremos exponiendo de lo simple a lo

compuesto, usando, siempre, un lenguaje que este al alcance de toda condición

de lectores.

Primero pondremos de manifiesto

los defectos y las injusticias de la sociedad presente y luego levantaremos

ante quien nos oyera una visión de la sociedad por nosotros vislumbrada para

que si tanto fuere nuestro acierto y nuestra influencia, sirviese de tanteo en

estos albores de la revolución social.

Cualquiera que

sea el concepto que sobre la idealidad anarquista tenga el lector, el que la va

a exponer le ruega que no deje de leerla con buena voluntad y que si luego de leída

le quedare alguna duda sobre su practica o su justicia, la exponga en una

cuartilla prometiéndole que le será publicada y desvanecida además.

¿ Que es la anarquía?

Adelantaremos que es el mas bello y mejor

pensamiento que han tenido todas las

criaturas, solo en el anarquismo es posible y cuantas dificultades ha tenido,

en la practica, la mejor y mas bella intención de nuestra vida, han surgido de

una sociedad antianarquista; esto es, de una sociedad constituida sobre la

preocupación religiosa, la tiranía política y la desigualdad económica.

Es una falta

de medios materiales o de sobra de autoridad o de temores divinos lo que se ha

opuesto a la realización de nuestras bellas y buenas intenciones.

Pero no basta decir que anarquía

es una sociedad sin gobierno, precisa demostrar que tal sociedad es posible. Yo

quisiera que cuantos me leen pensaran en que asunto de su vida ha intervenido

el gobierno, por si o por delegación, que haya resultado en bien suyo o de

algunas de sus relaciones.

Yo quisiera se

me demostrase cuando ha intervenido la autoridad para imponer justicia donde no

la hubiere.

Yo quisiera

que mis lectores recorrieran con la imaginación, los actos y los momentos de su

vida y me dijeran cuando el temor a la autoridad les ha obligado a cumplir con

su deber o bien realizar un acto que hayan estimado justo.

La conclusión será

que el temor a la autoridad o a la intervención del gobierno en los actos de

nuestra vida, no la ha mejorado moralmente.

Ahora,

recuerda, lector, tu existencia a la inversa, piensa en las malas intenciones

que la conducta de los gobernantes han hecho brota de tu cerebro; piensa en las

malas acciones que las injusticias de la justicia te obligaron a realizar, y te

convencerás de que la intervención del gobierno, con todos sus resortes, ha

influido para mal y no para bien en tu vida.

¿ A que, pues,

sostener una organización autoritaria que no tiene, en nuestros actos, ninguna

influencia bienhechora?.

Supongamos que

de repente han desaparecido del mundo los gobiernos y autoridades. ¿Creéis que

en la humanidad caería en el caos del crimen y del desorden? No, porque los

gobiernos y sus auxiliares, no solo no impiden los crímenes y los desordenes,

sino que ellos derivan de ese sistema social que hace necesaria la autoridad

para sostener la injusticia.

Si mañana se

dijera: de aquí en adelante a nadie le faltaran elementos de vida ni albergue;

trabajando todo el mundo podrá comer y vestir, pero no se dispondrá de gobierno

ni de autoridades que os administren o dirijan. ¿Creéis que no se viviría mejor

que ahora? ¿Creéis que se acometerían más crímenes?.

Al contrario,

viviríamos tranquilos y seguros, no habiendo quien tuviera la misión de

desgobernarnos y perturbarnos.¿ Que falta, pues, harían los gobiernos en una

sociedad en la que todos los hombres tuvieran la vida asegurada y el mismo

derecho a ella?.

Ninguna.

Analizad,

lectores, la causa de los crímenes que hayáis visto o bien oído contar. O se

tratara de una injusticia del rico contra el pobre, del fuerte contra el débil,

injusticia que la justicia no ha sabido o no ha querido evitar, o es una

cuestión de intereses, de diferencias sociales que no habrían de existir en una

sociedad igualitaria.

En muchos

pueblos no hay más que alcalde y juez municipal, y cuando el juez y el alcalde

no se meten a caciquear, para nada útil y bueno se les necesita como tales

autoridades. Son precisamente ellos los que perturban la tranquilidad del

vecindario estableciendo injustos repartos de recargos públicos y

contribuciones que han de servir para sostener un Estado que te pide dinero o

hijos y algunas veces hijos y dinero, sin que a cambio de tu sangre, te

proporcione ningún beneficio.

De los que

acuden a los tribunales para sostener algún derecho puesto en litigio, ¿Cuántos

salen satisfechos del pleito? Nadie. El que ha perdido porque no ha ganado, y

el que ha ganado porque la llamada justicia se quedo con todo.

Acordaos de

los motivos de vuestro malhumor, cuando lo sufrís o de vuestras querellas

familiares, cuando las tenéis.

Siempre obedecerán

a haber sido despedidos del taller, a falta de dinero con que afrontar una

necesidad o curaros algún dolor; al poco cariño que os rodea si tenéis

intereses que testar. Es decir, el

motivo de vuestros disgustos o de vuestras querellas será siempre de

orden económico.

Ya dice un

refrán castellano que donde no hay harina todo es mohína. Lo que equivale a

decir que donde no existen preocupaciones económicas se puede vivir

relativamente feliz.

A los partidarios

de la autoridad les ocurre lo que a los católicos. Creen que todo el mundo

sustenta su religión y que las demás son obra de media docena de herejes. Tal

opina la mayoría católica, a pesar de que el catolicismo es una minoría aun

dentro del cristianismo.

Con la

autoridad pasa otro tanto. Los partidarios del gobierno creen que el mundo no podría

vivir sin autoridades y que los anarquistas somos media docena de locos, cuando

no de criminales, como eran, para los gentiles, los primeros cristianos. No

obstante, son muchos millones de seres humanos que viven sin gobierno

propiamente dicho. Los habitantes del centro de África, los habitantes del

centro de la India,

los habitantes del centro de la

China, los habitantes del centro de América. Es decir, toda

la parte del mundo que no esta dominada por gente extraña ni por esta

civilización que solo manifiesta sus adelantos en maquinas de guerra y en el

modo de robar al prójimo.

Se dirá que en

los países que viven las libertades naturales se respeta la autoridad del jefe

de familia o del jefe de la tribu, conjunto de familias o conjunto de una muy

numerosa. Pero una cosa es la autoridad paternal o pratiarcal que aconseja y

dirige amorosamente y otra es la autoridad que reprime, persigue y mata.

Capitulo II

Ya hemos dicho

que las diversas opiniones que hacen necesaria la intervención de la autoridad

nacen de la diversidad de intereses y de privilegios. Si el interés de uno

fuese el de todos, ¿a santo de que la existencia de unas autoridades que te

obligaran a servir conveniencias que no fuesen tuyas?.

Mientras el interés

de uno fue el de todos, no hubo necesidad de autoridades coercitivas. No la hay

aun donde el ganado y la tierra es de la familia o de la tribu. La autoridad

nació cuando uno quiso para si lo que necesitaban otros y cuando hubo quien, a

cambio de parte de lo robado, hacia leyes, considerandos y sermones, o

perseguía, armado, a los despojados sin armas.

Quizá algún

lector diga que el que tiene más talento y cultura justo es que ilustre y dirija

a los otros.

Cuando la

observación es bien intencionada, basta decir, que la inteligencia, como la

tierra, cuando se cultiva por igual, por igual produce, sometiéndola,

naturalmente, a una producción adecuada a sus condiciones.

Unas tienen

sobra de arcilla, otras, sobra de arena, cal o yeso, pero todas se pueden

aprovechar y hacer buenas para algún cultivo necesario a la vida.

1 En las inteligencias ocurre lo propio. Si

queremos que todas sirvan para una misma finalidad, naturalmente unas producirán

mas que otras, pero si las damos aplicación distinta y apropiada, todas serán

igualmente útiles y siendo todas igualmente útiles no hay que hacer

distinciones ni otorgar privilegios.

Además, es

preciso tener en cuenta que la mayoría

de los casos la diferencia de talento es obra de la diferencia de

cultura y que la diferencia de cultura es un resultado de la diferencia de

riqueza.

Lo que

equivale a decir que si todos gozáramos de iguales derechos humanos y sociales,

la diferencia de talento no seria tanta como ahora, ya que por algo somos de la

misma especie, y si esta diferencia de talento tuviera distinta aplicación, la

utilidad social seria la misma.

Por otra

parte, el que realmente fuese superior, considerado como persona de dotes

perfectos por haberse adelantado a los demás en el camino de la evolución

general humana, no pediría por ello privilegios y si lo quisiera, el solo hecho

de quererlo demostraría que no los merece.

Cuando la

observación se hace de mala fe, bien serán decir, con alguna acritud, que no

son, precisamente, los más sabios ni los mejores los que gobiernan, sino los

que hablan mas extensamente, aunque jamás hayan trabajado ni sepan gobernar su

casa.

Muchos

opinaran, conmigo, que, verdaderamente, en una sociedad de abundantes elementos

de vida no se producirán las discordias que algunas veces hacen necesaria la

intervención de las autoridades, pero lo que ellos y no yo encontraran difícil,

es la constitución de una sociedad de tan exuberantes elementos de vida que las

personas no hayan de querellarse para ponerla fuera de todo riesgo.

Para vencer

este segundo temor bastara decir que de cada mil metros cuadrados de tierra

cultivable, solo se cultiva, en la actualidad, medio metro, y que cada hectárea

de tierra cultivada, únicamente diez

metros se cultiva con intensidad. Lo cual supone que un noventa por ciento de

la escasa tierra que recibe cultivo,

podría producir 20 veces más de lo que produce ahora.

Por otra

parte, de cada mil hombres aptos para el trabajo, solo trabajan cuarenta y

cinco y de cada cien que creen trabajar, solo cinco lo hacen en labores útiles.

Los demás se ocupan en industrias superfluas o mortíferas: productos químicos, joyería,

armas, etc..

Si a los que

trabajan inultimente y hasta perjudicialmente para si y para los demás, se

agregan, militares, curas, curiales, intermediarios, patronos, rentistas, políticos,

banqueros, etc. Resultara tan grande la desproporción entre los que trabajan y

los que podrían hacerlo, como entre la tierra cultivada y la que podría recibir

cultivo.

De manera, que

la tierra es susceptible de producir muy cerca de cien mil veces mas de lo que

ahora produce con los actuales medios de producción agrícola, que no son muy

rápidos, y los hombres cerca de dos mil veces mas.

Y sin embrago,

son solo lo que produce hoy la tierra y lo que producen los hombres, habría

suficientes medios de vida si no se almacenasen para encarecerlos y no se

averiaran por no quererlos vender barato y no se paralizaran ciertas industrias

por exceso de producción.

Alguien habrá

que diga: Esto esta muy bien, pero se olvida un pequeño detalle, y es que el

hombre no trabajaría si no fuese obligado por la fuerza, y, naturalmente, si el

hombre trabaja solo porque a ello le obliga la ley económica de la sociedad y

las necesidades domesticas, cae por su base la situación sin gobierno y con

abundancia de elementos de vida que se preconiza.

Esta duda es

muy natural y muy antigua. La pone ya Platón en su Republica cuando dice que

sin esclavos no se podría vivir en ella, sin esclavos que trabajasen para los

señores e hicieran los menesteres más prosaicos y vulgares. Era el suyo un

comunismo de patricios como esta sociedad es solo para los que tienen dinero,

como lo es todo comunismo que distingue entre directores y dirigidos.

Tienen también

tal duda cuantos actualmente no trabajan por disponer de asalariados, o sea,

esclavos, que lo hacen por ellos y la tienen igualmente esos mismos esclavos

cuando consideran que cogen las herramientas sin ganas de trabajar y solo por

ganar el jornal con que comer el y los suyos.

Dejaremos,

para probar nuestra opinión de que el hombre es productor por excelencia, todo

argumento científico sobre la ley de la vida y sobre la tendencia de la energía

humana a buscar siempre el equilibrio orgánico, y lo dejaremos para atenernos,

únicamente, a hechos prácticos y de sentido común, conforme hace presumir el

carácter de estos artículos.

La mayoría de

los lectores deben haber trabajado casi siempre por cuenta de otro y alguna vez

por cuenta propia, y deben haber notado el gusto y el entusiasmo que ponen

cuando trabajan para si y el cansancio y el hastío que hay en sus músculos y en

su animo cuando lo hacen para otro. En este ultimo caso, las horas son

monotomas y pesadas, y cuando trabajan para si transcurren sin que uno se de

cuenta.

Como en una

sociedad de intereses generales, cada productor, al trabajar para todos,

trabajara para si, todos los productores pondrán en su obra las energías y las

ilusiones de su vida.

Se dice: Hay gente tan mal

avenida con el trabajo que ni aun trabajando para así lo hace a gusto. Si ello

fuera cierto existiría el holgazán por excelencia.

Veamos si existe.

Ante todo

hemos de hacer notar que el individuo nace con una fuerza determinada que ha

heredado de sus padres y que esa fuerza puede aumentar o disminuir según la acción

que el medio ejerza sobre su vida.

Así, por

ejemplo, cuando nace un individuo nace con una fuerza inicial de cincuenta

años, pero esos cincuenta años pueden reducirse a cuarenta según si la sociedad

obliga al individuo a realizar un trabajo superior a sus fuerzas, y al

contrario, los cincuenta años de vida que llevamos al nacer pueden alargarse a

sesenta según el trato que de la sociedad reciba y según el trabajo sano y poco

pesado a que las necesidades de la vida nos sometan.

Tenemos, pues,

que una sociedad justiciera, que una sociedad de protección y amparo común, en

lugar de la presente fomentadora de luchas morales y materiales, no solo

aumentaría nuestra fuerza inicial, aumentaría la de nuestros hijos que nacieran

en condición de vivir mas que sus padres, así como ahora nacemos en condiciones

de vivir menos.

La mayor salud

que habrá de darnos una sociedad mejor, producirá mayor fuerza siempre, mayor

fuerza hasta llegar al limite que la naturaleza señala para la vida de la raza

humana, limite que hoy solo alcanza uno por millón y que mañana, si fuese larga

la existencia de la presente sociedad, no alcanzaría mas que un hombre cada dos

millones, porque nuestra especie, en la actual civilización, degenera continuamente.

Aquí caería

bien una estadística, si las estadísticas no fuesen pesadas, demostrativa de

que las vidas mas largas son las que mas han trabajado, las mas activas, pero

las que han trabajado mas a gusto en un ambiente de higiene y en una medida de

equilibrio en la reposición y en el gasto de energías.

Si gastamos

mas fuerza que reponemos, a la postre nos quedaremos sin ella, porque la vida

es un caudal que se agota si no se repone, y si ya nacemos con poca, por poca

que gastemos se agota pronto.

Pero hay otra cuestión

y aquí esta el equilibrio entre la fuerza que uno tiene, la que gasta, y la que

repone. Si gastamos menos fuerza que reponemos, esto es, si trabajamos menos de

lo que debemos, la vida se pierde también, solo que ahora se pierde por exceso

de ella, y antes por defecto.

Lo que prueba que lo mismo se

muere por trabajar más de la cuenta que por trabajar menos, y quien dice

trabajar dice gastar energías. Esto es, emplear vida, la que uno pueda, en una

producción útil, en una producción que al mismo, satisfaga nuestros gustos y

nuestras ilusiones.

Capitulo III

Existen aun

mas argumentos a favor de que no puede haber holgazanes en una sociedad bien

organizada y de que en ella todo el mundo desearía trabajar y contribuir al

bien general que fuere el suyo propio.

Porque en esto

pasa lo que con las epidemias, que las incuban los pobres por falta de

asistencia natural y social, pero luego las padecen los ricos por contagio. La

salud de uno ha de ser la salud de todos, porque de otro modo nadie tiene la

vida asegurada. La felicidad de uno ha de ser la de todos, porque en caso

contrario nadie puede ser feliz, ya que la infelicidad de los demás es una

amenaza para todos, por ricos que seamos.

Aquello que

vulgarmente se dice, aplicado a quien nunca tuvo ganas de trabajar: “ Este nació

cansado “, puede ser verdad. Nació cansado, sus padres le trajeron al mundo

pobre de energías y si sobre esa pobreza de fuerza le damos una ocupación que

no responda a sus condiciones, el trabajo, para ese infeliz, será un martirio.

Hoy ha de ser,

necesariamente, una maldición. El capitalismo lo ha especializado todo para

producir mucho en poco tiempo. El trabajo es monótono, igual siempre. Te pasas

al dia, la vida entera, haciendo lo mismo. ¿Cómo no ha de aburrir el trabajo en

la actual sociedad, si hasta comer siempre la misma cosa por buena que sea y

por mucho que nos guste, nos cansa?.

Por otra

parte: ¿Cómo se eligen hoy las carreras, las profesiones y los oficios? Los

pobres, antes de dárselo a sus hijos, pasan revista a los que ofrecen mayor

jornal y trabajo más tiempo. Los ricos tienen en cuenta las carreras de mas

lucimiento personal, y la clase media calcula la que cuesta menos para poderla sufragar. Las condiciones del

joven no se estudian y allá va uno para carpintero, que mejor estaría en

metalurgia, y allá va otro para ingeniero agromono, que mejor estaría en

medicina.

2

¿Cómo, en

estas condiciones, el trabajo, la ciencia, el profesorado, ni aun el arte, la

ocupación mas libre y más rebelde a la disciplina social y mental, pueden

obtener la atención y el gusto de la energía que hay dentro de cada individuo?

Es tan imposible que la obtenga como que el hombre deje de emplear toda su vida

y todo su amor en aquello por el cual reúne condiciones, en aquello que atraiga

su gusto y su dicha.

Se dice, a

menudo, que para que la anarquía fuese posible seria preciso que los hombres

fueran mejores que son, y lo dicen unos que estiman que las personas somos

hijos de Dios, todo poder, bondad y misericordia y que, además, las hizo a su

semejanza, y lo dicen otros que creen que el ser humano es una magnifica obra

de la evolución animal.

¿Cómo pueden

ser mejores los hombres en el caso de ser fruto de un Dios sabio, justo y

omnipotente?

¿Ni como

podemos ser mejores, si somos la suma mejora en la evolución?

Pero veamos si

somos malos, y si, comparados con los demás seres, hemos sabido constituir una

sociedad mejor que todos.

Seria prolijo

y pesado enumerar aquí la solidaridad que existe en las sociedades animales.

El insigne y

pacienzudo Fabre lo cuenta y lo aprueba de una manera magistral en su obra –

La vida en los

seres inferiores.

Los animales,

todos los animales de una misma especie, se ayudan en los momentos difíciles y

de peligro, y algunos tienen establecido el comunismo de por vida. Solo los

hombres se atacan entre si y ¡ caso raro! En algunas ocasiones, los animales

domésticos.

De aquí deduce

el asombroso naturalista y nosotros con el, que la domesticidad, digamos

civilización y casi podríamos decir educación, ha influido para mal en el

hombre y en cuantos animales ha logrado domesticar.

Las razones

son lógicas.

Obligados los

seres humanos, por una falsa civilización, a vivir en un círculo reducido,

reducido en relación del espacio que la materialidad y la intelectualidad del

hombre necesita, sus facultades morales se exasperan e irritan por falta de lo

que podríamos llamar libertad y vida.

El sociólogo

señala aquí, separándose ya del naturalista, pero tomándole como punto de

partida para su sociedad libertadora, que donde los hombres viven mas

apretados, mas amontonados atraídos por el desarrollo de una o de algunas

industrias, es donde se atacan y dañan mas a menudo.

Es el mismo

caso de los animales que el hombre ha domesticado, obligados, por su misma domesticidad,

a vivir en espacio reducido. Se atacan porque, acumulados se estorban, se

molestan, quitándose mutuamente lo que mutuamente necesitan.

Libres como

los demás animales, no se molestarían, y no se molestarían porque la

Naturaleza ha

sido tan sabia que a todos ha dado gusto diferente, lo mismo que a las plantas,

y para todos produce. Cada especie de animales necesita alimento distinto, como

cada género de plantas necesita, para nutrirse, substancias diferentes.

Ç

De lo dicho

podemos encontrar pruebas a cada momento y en todas partes, ofreciéndonos los

árboles ejemplos vivos plántese de un mismo genero en espacio reducido y no prospera uno plántense y plántense pocos y

prosperan todos. Plántense pocos y de diferente clase y prosperaran aun mas, porque

no se quitaran mutuamente las substancias que hay en la tierra necesarias a

todos, y que el sol y el agua reponen sin cesar.

Y esos seres

que no tienen voluntad ni movimiento cuando se les obliga a vegetar muchos en

espacio reducido, se atacan y luchan también, por la vida, como los animales y

como los hombres.

Así que la

lucha entre seres de una misma especie no es natural, es una consecuencia del

amontonamiento en que la civilización y al domesticidad les obliga a vivir.

Pues bien, si

el hombre es, moralmente, superior a

todos los seres animales y vegetales, lo mismo siendo hijo de Dios, que

siéndolo de la evolución ¿A santo de que

tendrían que dañarse y matarse si les diéramos la tierra y la libertad que

necesitan? No es racional sospecharlo. Pero la domesticidad en los hombres a

causado muchos mas estragos morales y físicos que en los demás animales.

Cuando un

animal domestico tiene hambre, por muy

domesticado que este es inútil que se le vaya con sermones ni con leyes, comerá

de lo que tenga a boca y si esta atado romperá la cuerda y luego, si es

preciso, derribara el tabique que lo separe del saco lleno de lo que acostumbra

a comer.

Así el

solípedo, así el bovino, el paquidermo. En cambio poned un hombre hambriento

delante de un escaparate lleno de fiambres y no se atreverá a romper el

cristal, temeroso del castigo que habrán de imponerle el sacerdote y el juez.

Todos los

animales se convierten en fieras cuando a sus hijos se trata. En cambio, el

hombre los ve morir de frió, de hambre, de falta de dinero para comprar la

medicina o el aparato que ha de salvarles sin rebelarse, sin atacar, sin salir

a la calle matando a quienes tienen la culpa de la muerte de sus hijos sin

zapatos, sin vestidos y sin pan, estando de ellos llenos los escaparates y las

tiendas.

Y si ante la

domesticidad de este hombre que muere de hambre y deja que de ella mueran sus

hijos, habiendo en todas partes lo que a él le falta, podemos afearle de algo,

no será, ciertamente de malo, o será de malo por demasiado bueno.

De suerte que

aquí lo que le sobra al hombre es bondad, lo mismo para vivir libremente hoy

que para hacerlo mañana.

Así como con

trabajo, agua y abono no hay tierra mala, así también, con libertad, pan y

trabajo no hay hombre malo.

Capitulo IV

Si las leyes

no tuvieran un origen injusto puesto que están destinadas a mantener y ha hacer

respetar los privilegios de unos contra las necesidades de otros, tendrían el

defecto gravísimo que las viole el poderoso y de caer sobre el humilde con

todos los agravantes que su interpretación permita. No hemos de emplear tiempo

explicando lo que esta en la conciencia de todo el mundo.

Los códigos si

son una balanza no son la de la justicia, por cuanto las pesas están en el

bolsillo de cada uno y los bolsillos, así los que nada pesan como los que pesan

mucho representan u horas muy amargas o grandes atentados a la salud y a la

vida de nuestros semejantes.

Hemos de

mantener con el nombre de leyes una reglamentación perjudicial a la dicha misma

de los que en ellas amparan sus intereses, aunque, a decir verdad, esa

reglamentación les garantiza a ellos una vida mejor que la que gozan los que no

tienen privilegios que amparar. Y es porque,

a pesar de la fuerza que representa toda ley en la ignorancia del

vulgo, ni es por este lo suficiente

respetada para ser eficaz, ni la ley otorga el bienestar que la sociedad

anarquista ofrecerá a todos los seres humanos, incluso a los que actualmente

son sus enemigos.

Con otros

jueces sucedería lo mismo y dueño del poder otra clase se repetiría igual

fenómeno, por que el mal no esta en el juez ni en la clase esta en un sistema

que admitiendo la existencia de ricos y pobres, todo el mundo quiere ser de los

primeros, en perjuicio de los segundos, sin que esto equivalga a que los pobres

y menos en nuestros días, sancionen, de buena gana un estado social que los

condena a la escasez y a la ignorancia.

Ser poderoso

actualmente no es sinónimo de ser inteligente, ni de ser bueno, ni de ser

sabio: solo lo es de ser rico. Y la riqueza no se alcanza produciendo ni

estudiando ni beneficiando a nuestros semejantes sin adulterando los productos

envenenando o explotando a la humanidad, sembrando desdichas y disgustos en las

Bolsas, en el mercado, en el taller, acaparando y encareciendo los artículos de

primera necesidad, en fin, haciendo uso de unos recursos innobles y agudizando

unas facultades que, por cierto, no son

las superiores del hombre. Siendo el dinero el poder y alcanzándose de

manera tan ruin, las clases que dirigen los destinos de las naciones,

moralmente consideradas, son las peores.

¡Cuantas veces

hemos leído que el trigo se ha averiado en poder de los acaparadores, al mismo

que los pobres de alguna región se han sublevado por falta de pan!.

A los cerebros

sanos y estudiosos deberían les bastar estos detalles para convencerse de que

el mundo funciona pésimamente. Y el hecho de que estos mismos males se

desarrollen en todos los sistemas políticos en funciones, debería convencerles,

también, de que no han de curarse con los remedios que pueden ser utilizados

dentro de la sociedad actual.

Contra estos

argumentos, tan claros y precisos, todos los sofismas se estrellan. Una

sociedad que estos permiten no tiene defensa. La escasez, si no fuera justa, a

lo menos se explicaría se proviniese de la falta de artículos, si los hombres

con su actividad pudieran corresponder al consumo; pero desde el momento que es

un recurso para multiplicar el capital en poco tiempo, a de merecer y merece, y

ha de obtener y obtienen, las censuras y ataques de los que apoyados en el

principio de la dignidad del hombre y de inviolabilidad de la autonomía humana

defendemos aquella dignidad y esta autonomía.

Los sanos de

inteligencia y los buenos de corazón no podemos estar con esta sociedad

metalizada y no lo estamos.

3Hemos visto

al hombre explotando al hombre, al padre subyugando y estrujando al hijo; al

hijo menos preciando y abandonando al padre; a los hermanos contendiendo; a la

madre fastidiarle los hijos; y a estos aborrecer a la madre y hemos visto a los

seres humanos todos, tratarse como enemigos. Hemos visto, también al entupido

en las cumbres y al sabio vilipendiado; al honrado en presidio y al criminal en

el trono; a la mujer candida y amorosa echada al lupanar, y a astuta y viciosa

respetarla, santificarla; y no cubriendo con un velo infamia tal, no

idealizando para engañarnos mismos, no negando las pasiones, sino estudiándolas

y ahondando en las causas hemos podido encontrar el germen de aberraciones

semejantes: el capitalismo, la autoridad y las desigualdades sociales.

Y que ningún

efecto real tienen para detener el mal las limitaciones escritas ni las

represiones efectivas, pruébalo abundantemente que con tanto código, tantas

leyes, tanto decreto, contactos crueles castigos, presidios y demás medios de

represión, el mal existe y los descontentos también.

Demostrando,

pues, que la sociedad actual es fatalmente desastrosa y que sus códigos y leyes

para nada bueno sirve, queda echa la defensa de una sociedad libertaria.

Para

establecerla es preciso desentumecer las inteligencias aletargadas por siglos

de opresión sacerdotal, por siglos de opresión legal, por siglos de opresión

gubernamental.

Hay que decir

y demostrar a los hombres que son esclavos por que quieren; que tienen amos por

que quieren; que tienen jefes por que quieren; que padecen por que quieren.

Hay que decir

a todo el mundo que sacudan los nervios y los avente para que de ellos salgan

la poquedad, la cobardía, la creencia de que sin protección ajena no seria

posible la vida, cuando, precisamente aquella protección es causa de la muerte

de su felicidad y de su individualidad.

Es preciso

alzar la frente; es preciso reconstituir nuestro espíritu y mirar cara a cara a

los hombres que se creen de una clase mejor. Si tal hacemos habremos de ver que

los gobernantes, en todos los ordenes, son madera de nuestra madera, condición

de nuestra condición, y que si no sabemos gobernar por incapaces, tampoco ellos

han de saber por esa misma incapacidad; entonces veremos que todos aquellos

que, merced a nuestra buena fe, pasan por buenos gobernantes están gobernados,

a su vez, por un rey, o por un presidente, o por una favorita, o por un hijo, o

por una mayoría.

La paradoja

seria admirable si no encerrase la injusticia la iniquidad que encierra.

Creo que la lógica

de mis razonamientos, que estimo incontrovertibles, habrá convencido a mis

buenos lectores de la justicia y de la posibilidad de una vida humana superior

y racionalmente anarquista.

Creo, además,

que en el animo de cuantos me han leído habrá penetrado la convicción de que

querer es poder y de que estando la Naturaleza

toda constituida para una sociedad y para un hombre libre solo hace

falta prescindir de amos y directores para que no tengamos necesidad de ellos.

Sobre todo no hay que olvidar que el seno de una familia o de una

colectividad que tenga bien provista la

despensa, poco han de intervenir los gobernantes y los directores, como no sea

para perturbar las buenas relaciones sociales.

Ya hemos demostrado que individual y colectivamente, los hombres, todos

pueden tener bien provista la despensa, y que siendo sus discordias de una

maldad social que la misma sociedad produce cambiando las causas, cambiarían

los efectos.

No ignoramos

que a esta visión sencilla y simple de la vida y de los hombres la llaman

ilusión los que estiman que las personas son malas por naturaleza, a pesar de

que demostrado queda que son demasiado buenas; pero cuantos oponen la maldad

del hombre al establecimiento de una sociedad donde los seres humanos sean

absolutamente dueños de sus vidas por serlo de la Naturaleza, se estiman

dignos de vivir la vida patrocinada por los anarquistas.

Las

dificultades de orden moral que a la sociedad libertaria oponen algunos, no

están en ellos, están en los demás ¡Ha si todo el mundo fuera como yo! Exclaman. Y todo el mundo dice lo mismo.

De suerte que

todos nos creemos dignos de una sociedad de intereses generales y que todos

vemos los defectos en los otros y no en nosotros.

¿Y no puede

ocurrir que si nosotros somos buenos por naturaleza, los malos o los llamados

malos lo sean por necesidad social? ¿No puede ocurrir que la maldad que vemos

en los demás y que a veces los otros nos aplican, surja, no de la maldad

individual, sino del amparo que el mal encuentra en las injusticias de la

sociedad?

Porque, ¿Que

haría del dinero el que para adquirirlo matase o robase directamente con su

brazo, o indirectamente con su industria si de nada le habría de servir en una

sociedad en que solo el trabajo valiera?

Por dinero

todo se hace hoy porque con dinero todo se alcanza, pero quitemos al dinero su

imperio, y quedara reducido a la nada como a la nada quedaran reducidas estas

monstruosas maquinas de guerra el día que los hombres digan: ¡No queremos

guerrear!

Demostrada la

justicia de una sociedad libertaria y la injusticia de la presente y todas las

que conserven el mando y el privilegio individual, daremos un bosquejo de

practicas anarquistas para luego disipar las dudas que los presentes escritos

pueden haber dejado en el animo de algún lector.

Hasta ahora

ninguna hemos recibido.

Capitulo V

Trazar una visión

mas o menos aproximada de la sociedad sin gobernantes ni propietarios, tal como

los anarquistas nos imaginamos, es la cosa mas fácil del mundo y la mas

difícil, la mas fácil, porque al hacerlo

no contraemos ninguna responsabilidad y en caso de error nadie nos ha de pedir

cuentas de él. La mas difícil, porque la sociedad anarquista ni siquiera podrá

llamarse sociedad desde el momento que no será la libertaria, una vida uniforme

ni podrá otorgar reglas ni leyes de ninguna clase a la colectividad.

La vida habrá

de ser nuestra vida y como nuestra vida no podrá ser la de otros ni estará a la

de otros ligada por ningún interés, es inútil que nos empeñemos en prescribir

programas ni en encasillar ideas.

Ya dijimos en

otra ocasión que en lo único que ha de haber uniformidad, en la vida anarquista

que es la vida libre y natural será en condenar todo sistema de gobierno y de

propiedad privada.

Fuera el Poder

que traza y limita un Estado y fuera el poder que traza y limita una propiedad,

todas las opiniones y todos los sistemas que pueden surgir de la evolución de

las ideas y de las costumbres, han de ser por todo el mundo respetadas, y han

de entrar, para todo el mundo también, dentro de las posibilidades

individuales, posibilidades que no llamamos sociales para sacarlas, desde este

momento, de la coacción del mayor numero.

Así, pues,

para el hombre partidario de una sociedad libre entendiéndose por sociedad

libre una sin poder económico ni político, una sin la tiranía del que puede mas

que tu porque tiene mas que tú y mientras haya mas que tú habrá quien pueda mas

que tú, no podrán existir enemigos ni adversarios por practicar la vida y

profesar la idea de modo distinto unos de otros.

De esta suerte

no podrá haber mas, ni fuera bien que los hubiera, que una condición de

anarquistas la de no preocuparse de la vida ni de la idea de nadie: de esta

suerte no podrá haber mas, y fuere mal que los hubiera que una condición de

hombres: la condición que a todos impone la Naturaleza con sus

atributos.

Y la anarquía

no podrá ser un sistema social ni individual: ha de ser la madre y amparo de

todos los sistemas sociales e individuales que se practiquen sin gobiernos ni

propietarios.

No puede ser

el anarquismo un determinado sistema social sin gobierno (Comunista,

individualista o colectivista) por que

entonces declararíamos la uniformidad de la Naturaleza humana, tan

variada e infinita; tan poco puede serlo porque implicaría la uniformidad del

temperamento y el espíritu, la anarquía ha de ser una infinidad de sistemas y

de vidas libres de toda traba. Ha de ser así como un campo de experimentación

para todas las semillas humanas, y ha de ser además, un amparo para todas las

orientaciones y para todos los atrevimientos.

Anarquismo no

puede suponer, no ha de suponer, comunismo ni individualismo: ha de suponer

anarquía solamente; esto es; libertad para que cada individuo sea y haga lo que

se le antoje dentro de una sociedad, mejor dicho, dentro de una humanidad de

intereses políticos y económicos generales. De intereses políticos hemos dicho

por que la libertad de uno habrá de ser la de todos, y de intereses económicos

dijimos, porque la propiedad de uno habrá de ser la de todos, también.

Es así,

universal e infinitamente, como nosotros entendemos ha de ser interpretada la

anarquía, por que otra interpretación supone capilla y limite. Encasillamiento

de la libertad de todos dentro de la opinión de uno, por que moralmente de uno

es la opinión aunque sea colectiva, cuando cierra la puerta al porvenir, cuando

limita el porvenir, que, dentro de la anarquía, ha de ser un porvenir continuo,

siempre constituyente y jamás constituido.

Si damos por

acabada una evolución político – social en un determinado programa de vida, en

una idea de vida social, continuamos la tradición de los principios absolutos

que dieron lugar a las preocupaciones, y, en cierto modo, las continuamos. Las

continuamos en cierto modo desde el momento que estimamos adversario al que no

piensa ni obra como nosotros, aunque como nosotros diga pensar y obrar.

Es la fuerza

del atavismo que nos convierte en inquisidores por haberlo sido nuestro árbol genealógico.

Es preciso

arrancar tantas veces arrancado y siempre vuelto a brotar por haber dejado, en

la tierra, las raíces del poder económico.

Nadie, en el

anarquismo, habrá de creer que lleva dentro de si la verdad, porque la evolución

ha vivido, hasta ahora, de verdades que se iba comiendo así que iba avanzando.

Y si todas la verdades pasadas han sido, a la postre, mentiras, de cuerdos será

suponer que todas las verdades futuras serán, al fin, mentiras también. Así se mataran, las ideas absolutas que

tantas muertes y tantas persecuciones han causado. Así se evitara que una

verdad vaya en contra de otra, y causen todas la victimas para resultar todas

inútiles. No hay mas verdad que la vida

y a ella, únicamente hemos de atender y de defender de toda imposición.

Y no la vida colectiva sino la vida individual., que si la por la libertad

queda amparada la vida de uno, por la misma libertad quedara la amparada la

vida de todos.

Será mas

hombre evolutivo, más hombre de mañana el que mas libertad quiera para si y mas

respete la ajena.

Razón tenemos innegablemente,

contra todas las formas de la autoridad y de la propiedad. Razón podemos no

tener en contra no tener una visión de la sociedad futura que nos sea la

nuestra, porque de la vida futura no sabemos una palabra ni hace falta. Con que seamos libres, nos debe bastar. De lo

que piensen los otros no nos ha de importar mas que el momento que piensen

coartar nuestros pensamientos y nuestras acciones.

Es la razón

que deberíamos poner en practica todas las personas que nos estimamos

emancipadas, iremos solamente contra los hombres y contra los regimenes que

coarten nuestra libertad, directamente por medio de la represión o indirectamente

por medio de las instituciones, por medio de los privilegios políticos y

sociales y cuando hayamos constituido una forma de vida que no coarte la de

nadie, dejaremos libres a los hombres y a los regimenes.

Pero entre

tanto hemos de acarcarnos lo mas posible a la vida futura y la única manera de

acercarnos a ella es siendo tolerantes con todas las opiniones. Así nos será dable empezar las prácticas

libres de mañana.

4

Nuestra vida

actual ha de ser una aproximación de la de otro día, y no solo ha de serlo en

nuestras afinidades doctrinales, ha de serlo, también, en todas las relaciones

que nos imponga, la injusta y triste vida que surge de la sociedad presente.