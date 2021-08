–

De parte de C铆rculo 脕crata August 15, 2021 71 puntos de vista

Desde fines del siglo XIX y principio del XX el anarquismo se ocup贸 en distintos puntos del mundo por elaborar un sistema educativo propio, alternativo al oficial, dado que consideraba que este promov铆a un sentimiento nacionalista y otros valores que no coincid铆an con la filosof铆a anarquista. Entend铆a que la escuela era una de las expresiones del poder del Estado, se apropiaba de la educaci贸n, generaba uniformidad obturando el desarrollo individual, impon铆a conductas que obedec铆an a un patr贸n predeterminado el cual encerraba actitudes normalizadas y una subordinaci贸n encubierta bajo aparentemente inofensivas fiestas escolares, cantos patri贸ticos, admiraci贸n de pr贸ceres y estricto aprendizaje de la lectura y escritura del idioma nacional.

Por estas razones contrarias a su doctrina libertaria, trat贸 de elaborar un sistema educativo alternativo que se expres贸 a trav茅s de distintas manifestaciones. Una de ellas fueron los libros.

Editorial Libros del Zorro Rojo public贸 La Anarqu铆a explicada a los ni帽os de Jos茅 Antonio Emmanuel (1931), actualizado con ilustraciones de F谩brica de Estampas. Esta publicaci贸n de formato libro enriquecido por los hermosos grabados que tienen cierta est茅tica de 茅poca, fue considerado originalmente como un folleto 鈥減ara contestar a la pregunta que nos han formulado diversos camaradas: 驴c贸mo educar茅 a mi hijo?鈥

En el pr贸logo del grupo editor se consigna que dicho folleto est谩 鈥淒edicado a los hijos del proletariado espa帽ol鈥 y lo que se espera de 茅l es que 鈥渆stas p谩ginas, modestamente escritas, orientar谩n la educaci贸n de nuestra infancia en un sentido verdaderamente renovador.鈥

Jos茅 Antonio Emmanuel es uno de los seud贸nimos que utiliz贸 el maestro y fil谩ntropo anarquista Jos茅 Luis Rodr铆guez, quien fuera primo hermano de Pablo Picasso.

Luego de la proclamaci贸n de la II Rep煤blica, a principios de la d茅cada del 鈥30, el seud贸nimo que ten铆a en ese momento, Max Bembo, y con el que firm贸 el libro La mala vida en Barcelona: anormalidad, miseria y vicio, fue sustituido por el de Jos茅 Antonio Emmanuel.

Adem谩s de colaborar con el Comit茅 Internacional de Escuelas con el prop贸sito de fomentar las escuelas racionalistas, promovi贸 la Biblioteca Anarquista Internacional (B.A.I), una editorial peque帽a que funcion贸 en Barcelona, que fue responsable de la colecci贸n Biblioteca Internacional. Se editaban all铆 obras que desarrollaban conceptos sobre la organizaci贸n del proletariado, la acci贸n sindical y la anarqu铆a. Tambi茅n se editaban textos destinados a las mujeres como La Anarqu铆a explicada a las mujeres. Todo el material se vend铆a a un precio m谩s que accesible para que pudieran comprarlo sus destinatarios, que eran los pobres: 20 c茅ntimos.

La anarqu铆a explicada a los ni帽os corresponde a esa colecci贸n y fue editada en 1931. En la 煤ltima d茅cada la recuperaron distintas editoriales En este 鈥渇olleto鈥 hay una serie de definiciones que, vistas desde hoy podr铆an resultar ingenuas o excesivamente doctrinarias tomando en cuenta que est谩n destinadas a la ni帽ez. Sin embargo, no deja de sorprender que la relaci贸n que el libro establece con los integrantes de esa franja etaria no es concesiva y presupone en los chicos una capacidad de entendimiento de lo pol铆tico que hoy seguramente ser铆a rechazada, es dif铆cil determinar si porque la psicolog铆a infantil no estaba lo suficientemente desarrollada, porque el ni帽o no era todav铆a un sujeto de inter茅s para el mercado o porque los chicos pobres, a quien estaba destinada esta literatura, maduraban precozmente debido a sus precarias condiciones de vida.

As铆, las definiciones parecen apuntar a un tipo de infante que no es el mismo al que se le habla hoy en d铆a, aunque tambi茅n hoy se pretenda que hay que hablarles con la verdad.. Aqu铆, algunas definiciones:

Anarqu铆a. 鈥淎narqu铆a, queridos ni帽os, es la doctrina que no conform谩ndose con la organizaci贸n que se ha impreso a la humanidad, desde los tiempos en que empezaron a crear la Sociedad, intenta dar una constituci贸n a la vida basada en los principios sacrosantos del amor universal y de la solidaridad humana. Su misi贸n es hacer cesar la desigualdad reinante entre los seres que los divide en pobres y ricos, explotados y explotadores, esclavos y dominadores. Que la Vida sea tal cual debe ser: la libre manifestaci贸n de facultades, la espontaneidad de los actos, la liberaci贸n final destruyendo las causas que se oponen a que la sociedad se base en la m谩s plena libertad y en la m谩s absoluta independencia.鈥 A continuaci贸n, se enumeran las causas que la Anarqu铆a quiere destruir鈥.

El militarismo es la fuerza armada de que se valen los que se han apoderado de la vida, para imponer sus injusticias y cimentar sus maldades. Esta fuerza no retrocede ni ante el crimen, arma a los seres entre s铆, los lanza contra los que, como vosotros, como vuestros padres, vuestros hermanos han hecho del trabajo una virtud. Cuando nos rebelamos a este modo de proceder; cuando nos alzamos ante la injusticia que con nosotros se comete, saltan sobre nosotros.

El clericalismo es la farsa de que se han rodeado los usurpadores de la vida para demostrar que sus imposiciones, sus tiran铆as, sus opresiones son justas y agradables a un 麓dios麓 que se han forjado para revestir de bondad sus actos. (鈥) Sobre todo, se apodera de vosotros, queridos ni帽os, para atemorizaros con los fabulosos tormentos de un infierno y los goces de un cielo que hab茅is de ganar supedit谩ndoos a quienes representan este dios en el mundo.

El capitalismo es la sociedad organizada en el ego铆smo brutal y antihumano, detentando el poder absoluto sobre la humanidad que produce y trabaja, aprovech谩ndose del esfuerzo com煤n para crear riquezas y privilegios sin los cuales no podr铆a vivir. Erige un poder para sostenerse, funda los estados, divide a los hombres en naciones, sus tent谩culos se clavan en las entra帽as de la tierra para sacar el dinero que monopoliza y distribuye inicuamente鈥

La soluci贸n a todos estos males es por supuesto, la Anarqu铆a y el autor se encarga de indicar el camino para llegar a ella. 鈥淟a Anarqu铆a, queridos ni帽os, os facilita el camino para llegar a ella. Cuenta con la Escuela, el Sindicato y el Ateneo Cultural.鈥

Por supuesto, al referirse a la Escuela no es, seg煤n el autor, 鈥渓a escuela burguesa y reaccionaria donde hasta ahora os han hecho asistir鈥 sino la escuela 鈥渞acionalista鈥 con 鈥渇undamento cient铆fico鈥. El Sindicato no abandonar谩 a los chicos una vez que estos egresen de la escuela porque 鈥渓os mismos enemigos que os cercaron de ni帽os, los mismos enemigos os cercan ahora鈥, por lo cual necesitar谩n un organismo de lucha.

El Ateneo, por su parte, es un 贸rgano libertario desde el cual se practica la lucha por la cultura.

Pero para llegar a la Anarqu铆a no solo hay que tener voluntad de hacerlo, sino que hay que hacerse digno de ella y para lograrlo es preciso seguir una serie de acciones que en el libro est谩n en modo imperativo. Es as铆 que el autor les dice a los ni帽os: Ayuda, Apoya, Copia lo Bello, Labora, Estudia, Ama, Protege, Cultiva, No tengas esclavos, Trabaja. Y concluye: 鈥淓sto es la Anarqu铆a, queridos ni帽os. Bienaventurados vosotros, si la comprend茅is y la practic谩is. Empiece pues, para vosotros la visi贸n de una vida nueva de purezas y bondades.鈥

Otro de los centros de impresi贸n fue Tipograf铆a Cosmos, tambi茅n ubicada en Barcelona y creada bajo la dictadura de Primo de Rivera. De ella nacieron peri贸dicos, libros y folletos relacionados con el movimiento obrero y la izquierda.

El libro reeditado por Libros de El Zorro Rojo con ilustraciones de F谩brica de Estampas actualiza un valioso documento de 茅poca y da cuenta de la magnitud que alcanz贸 el movimiento anarquista, del que participaron muchos obreros gr谩ficos o 鈥渋mprenteros鈥, oficio que en ese momento se asimilaba al de editor.

Fuente: M贸nica L贸pez Oc贸n (Tiempo argentino)