El anarquismo en la regi贸n oce谩nica est谩 entrando en una nueva etapa de desarrollo. El nacimiento de varias organizaciones nuevas en Australia y la cooperaci贸n cada vez mayor entre ellas habla de la necesidad de claridad te贸rica. La base funcional del trabajo eficiente es la claridad te贸rica y, como tal, comprender c贸mo y por qu茅 los anarquistas trabajan en los movimientos sociales, con qui茅n hacen alianzas y c贸mo luchan es fundamental.

Como sabemos, los movimientos revolucionarios no constituyen la mayor铆a de la sociedad. Si lo hicieran, ya habr铆a socialismo. Por tanto, toda tendencia revolucionaria debe abordar cuestiones relacionadas con su aislamiento y alianzas potenciales, sus metas m铆nimas y m谩ximas, y los medios estrat茅gicos y t谩cticos para alcanzarlas. Las relaciones entre revolucionarios y reformistas, el an谩lisis coyuntural de las condiciones materiales, las perspectivas del trabajo defensivo y ofensivo, y el nivel pol铆tico al que se van a formar las alianzas son consideraciones adicionales. Finalmente, una evaluaci贸n realista de las relaciones con la masa de la clase trabajadora forma a煤n m谩s la conceptualizaci贸n. Los marcos te贸ricos, desarrollados con el beneficio de la experiencia pasada, nos ayudan a aclarar qu茅 funciona y d贸nde.

Un marco com煤n para la lucha colaborativa empleado por los socialistas revolucionarios fue el Frente Unido. El Frente Unido fue teorizado a principios de la d茅cada de 1920 por el Marxist Comintern y desarrollado por Leon Trotsky. Casi al mismo tiempo, los anarquistas italianos Armando Borghi y Errico Malatesta articularon un modelo similar. Cualquier entendimiento del Frente Unido debe contrastarse con el Frente Popular, defendido por los partidos estalinistas y el Comintern en la d茅cada de 1930.

Sin embargo, el Frente Unido, todav铆a empleado por grupos marxistas y anarquistas como estrategia hoy, no se presenta como una soluci贸n para todos los tiempos y lugares. El espacio de intervenci贸n, la intermediaci贸n de metas y el contexto pol铆tico requieren de diferentes marcos para articular enfoques correctos hacia el trabajo pol铆tico. En respuesta a diversos contextos, anarquistas de diferentes tendencias han articulado otros enfoques; el Frente Proletario 脷nico y el Frente Revolucionario Singular de la UAI respectivamente, la Alianza Obrera Sindicalista de la CNT, la Tendencia Combativa de la Federaci贸n Anarquista Uruguaya y la Agrupaci贸n de Tendencia especifista moderna. Cada uno de estos ha contribuido a los marcos de c贸mo los anarquistas pueden y deber铆an abordar el trabajo colaborativo con otras fuerzas sociales.

Como tal, cuando la revoluci贸n comenz贸 en Espa帽a qued贸 bajo el control de la Uni贸n Sovi茅tica. El apoyo, en forma de armas, estaba condicionado a hacer retroceder las aspiraciones revolucionarias. Se abandon贸 la colectivizaci贸n para “ganar la guerra” atrayendo el apoyo de estados burgueses extranjeros no fascistas. Pero el Frente Popular fue un desastre total. No s贸lo las naciones extranjeras “democr谩ticas” no apoyaron a la Rep煤blica contra los fascistas, las fuerzas burguesas se aprovecharon de la alianza para aplastar a las fuerzas de la clase trabajadora. El resultado fue un 铆mpetu revolucionario severamente restringido que posiblemente podr铆a haber surgido de una crisis tan severa del capitalismo. El retroceso de la colectivizaci贸n tuvo un efecto secundario, que paraliz贸 tanto la moral como la econom铆a 2. Al mismo tiempo, Francia y B茅lgica experimentaron oleadas masivas de huelgas y ocupaciones de f谩bricas. El potencial de la lucha proletaria internacional para ayudar a los revolucionarios espa帽oles fue entonces traicionado por el Partido Comunista Franc茅s bajo la l贸gica del Frente Popular .

No cabe duda de que, en general, el Frente Unido tiene una l贸gica estrat茅gica s贸lida como concepto defensivo. Pero, por supuesto, tambi茅n tiene sus defectos. Sin embargo, no son tan nefastos como el Frente Popular. El modelo del Frente Unido puede ser aplicado de manera confusa por algunos grupos trotskistas a todo tipo de situaciones y niveles de lucha pol铆tica. Por ejemplo, seg煤n Choonara de la Internacional Socialista, el Frente Unido puede incluir el trabajo de campa帽a, donde las alianzas progresistas en realidad incluyen organizaciones burguesas y peque帽oburguesas (Choonara, 2007). Esto puede resultar en que las organizaciones socialistas sigan o subsuman su pol铆tica a las fuerzas socialdem贸cratas y liberales que las superan en n煤mero. La Internacional Socialista en Australia fue una organizaci贸n que fue v铆ctima de tal an谩lisis err贸neo. Los debates en torno al Frente Unido formaron parte de la base de la escisi贸n de Alternativa Socialista y Solidaridad (Armstrong, 2010).

El anarcosindicalista italiano Armando Borghi tambi茅n hab铆a propuesto una forma ligeramente diferente de Frente Unido en 1920 durante el apogeo de las ocupaciones de f谩bricas. Conocido como el Frente Unido Proletario , se trataba de una posici贸n ofensiva (Malatesta, 2014). Borghi esperaba llevar a las organizaciones de trabajadores, todas nominalmente comprometidas con la revoluci贸n, a un frente compartido para hacer la revoluci贸n socialista 4. Esto inclu铆a una serie de organizaciones sindicales y partidos socialistas. Si bien los anarquistas se dieron cuenta de que con la propuesta no pod铆an ganarse la direcci贸n de las organizaciones menos revolucionarias, esperaban en la f谩brica poder ganarse a los trabajadores. Esta versi贸n ofensiva del Frente Unido fracas贸. Los socialistas, a pesar de su afiliaci贸n a la Tercera Internacional, y el organismo sindical reformista, la CGIL, votaron a favor de no perseguir la revoluci贸n social. (Lawson, 2021)

El uso err贸neo del Frente Unido en campa帽as puede funcionar como tapadera para la pol铆tica liberal . Adem谩s, en alianzas pol铆ticas m谩s serias, el Frente Unido puede correr el riesgo de ser interpretado por los trabajadores como una traici贸n a los principios revolucionarios . Especialmente si en momentos cruciales las fuerzas reformistas no cumplen con su tarea acordada en acci贸n para lograr objetivos particulares, o si las fuerzas socialdem贸cratas se vuelven contra los revolucionarios . En ambas situaciones, se corre el riesgo de que las fuerzas revolucionarias queden aisladas y aparezcan como aventureros. Finalmente, el acuerdo de los l铆deres de las organizaciones en un Frente Unido no garantiza la cooperaci贸n a nivel de base.

Las Dos Patas: el ROE

Para la agrupaci贸n de tendencias, en cualquier situaci贸n en la que se re煤na una coalici贸n de fuerzas para lograr un objetivo particular, los anarquistas intentan establecer una forma intermedia de organizaci贸n basada en un conjunto de definiciones coherentes de pr谩ctica y afinidades ideol贸gicas (Federaci贸n Anarquista de R铆o de Janeiro, 2008). Este modelo puede verse inspirado en el trabajo de la FAU a trav茅s de la Resistencia Obrero Estudiantil. Es 煤til en una situaci贸n en la que tanto la organizaci贸n anarquista como el movimiento social pueden beneficiarse mejor participando a trav茅s de una organizaci贸n m谩s amplia. Antes de establecer una Agrupaci贸n de Tendencia , las organizaciones involucradas estudian las condiciones materiales y las perspectivas de lograr los objetivos finales para asegurarse de que sea la elecci贸n estrat茅gica correcta. Es muy posible que la participaci贸n directa en un movimiento social como organizaci贸n anarquista sea la estrategia correcta, y la Agrupaci贸n de Tendencia se arriesga a cometer un error similar al de cuando ciertos grupos marxistas se aprovecharon al utilizar al Frente Unido en su beneficio. Sin embargo, la distinci贸n entre tener un marco te贸rico para el movimiento social y el trabajo sindical como oposici贸n a situaciones revolucionarias no debe ser subestimado.

El Frente Unido, indudablemente rico en historia tanto entre anarquistas como entre marxistas, es un concepto que se puede trazar y aprovechar en situaciones importantes. Desde momentos potencialmente revolucionarios hasta el desgarrador trabajo del antifascismo. Los errores de los marxistas italianos y alemanes al rechazar el Frente Unido defensivo est谩n marcados en la historia como grandes tragedias proletarias. Pero eso no significa que sea un modelo para aplicar a todo tipo de trabajo social. Como podemos ver, incluso en el contexto australiano, se puede aplicar err贸neamente cuando una organizaci贸n no cuenta con un marco te贸rico para el trabajo social en varios niveles pol铆ticos . Comprometerse con otras organizaciones con un marco tambi茅n ayuda a evitar las trampas del sectarismo sin principios . Saber cu谩ndo, d贸nde y por qu茅 discutir con otra organizaci贸n es un est谩ndar de una organizaci贸n o tendencia que se toma en serio sus metas y c贸mo lograrlas.

Notas

1. Es decir, trotskistas, mao铆stas, autonomistas, sindicalistas, etc.

2. En particular, las llamadas “Guerras del Pan” de Barcelona, 鈥嬧媜rquestadas por un ministro estalinista, llevaron a la poblaci贸n de clase trabajadora de la ciudad a niveles cercanos a la inanici贸n. La producci贸n y distribuci贸n socializada fue aplastada y devuelta a los especuladores y la propiedad privada, diezmando la capacidad de muchas familias para alimentarse por s铆 mismas. Cuando la prioridad pasa a ser la comida, tambi茅n hay menos tiempo para la pol铆tica.

3. La larga historia de traici贸n entre socialdem贸cratas y comunistas alemanes aliment贸 una relaci贸n hostil, m谩s da帽ada por la oposici贸n “ultraizquierdista” de Cominterns a los Frentes Unidos en ese momento. Esto tuvo terribles consecuencias. De manera similar, en Argentina, el trabajo antifascista se vio empa帽ado por relaciones hostiles entre anarquistas y marxistas. Los anarquistas no trabajar铆an con los marxistas que no hablar铆an por sus camaradas encarcelados en Rusia. A veces, en el trabajo antifascista, puede ser m谩s importante tragarnos nuestro orgullo.

4. Para m谩s informaci贸n sobre el Frente Unido Proletario y los l铆mites de la acci贸n colaborativa, ver Vernon Richards 鈥淰ida e ideas: Los escritos anarquistas de Errico Malatesta鈥, PM Press.

5. Por ejemplo, durante la acci贸n revolucionaria, la organizaci贸n antifascista y los movimientos sociales. Todas estas situaciones pueden requerir diferentes alianzas, estrategias y t谩cticas y no deben confundirse. De ah铆 la importancia del correcto an谩lisis coyuntural.

6. Para un panorama completo de los acontecimientos de 1934 en Asturias, v茅ase Matthew Kerry, “隆Un铆os, hermanos proletarios! Radicalismo y revoluci贸n en la Segunda Rep煤blica espa帽ola”, University of London Press.

7. Es un mito com煤n que la “antipol铆tica” anarquista significa ignorar completamente la pol铆tica. En realidad, significa abstenerse de la pol铆tica parlamentaria y luchar por los beneficios pol铆ticos utilizando m茅todos econ贸micos, es decir, sindicalismo, huelgas, boicots y sabotajes en el lugar de trabajo. Si bien los sindicalistas pueden rechazar la “pol铆tica” en ocasiones, la otra cara de este abstencionismo pueden ser las alianzas oportunistas.

8.Para una brillante cr铆tica de la lucha armada terrorista, consulte el panfleto de Brisbane Self-Management Groups “No se puede hacer estallar una relaci贸n social”, una alternativa publicada por la Australian Libertarian Socialist Organisation.

