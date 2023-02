–

Queremos aclarar mediante este comunicado las numerosas consultas que hemos recibido referente a estos dos temas.

A no ser que el importe del concepto Mejora Voluntaria que aparece en tu nomina sea inferior al incremento que suponga la antig眉edad o la subida salarial cuando se firme el convenio, no recibir谩s ni un euro m谩s a fin de mes por estos conceptos. Apreciar谩s un incremento de cantidades en conceptos de tu n贸mina (Salario Base, Plus Convenio, Antig眉edad) pero a la vez una disminuci贸n en el concepto Mejora Voluntaria en la misma cuant铆a.

驴Qu茅 es la Antig眉edad?

Seg煤n nuestro convenio la empresa est谩 obligada a incrementarte tu salario cada trienio de permanencia en su plantilla, abon谩ndote en la n贸mina, en un concepto denominado antig眉edad, un 5 % de tu salario base por los 5 primeros trienios de permanencia en la empresa, un 10% por los 3 siguientes trienios y un 煤ltimo trienio del 5%. Los trienios se devengar谩n a partir del 1 de enero del a帽o en que se cumplen.

驴Por qu茅 he cumplido trienio y no veo incrementado mi salario?

Tecnil贸gica aumentar谩 en tu n贸mina el concepto Antig眉edad, pero a su vez te restar谩 este mismo importe del concepto mejora voluntaria, por lo que cobrar谩s lo mismo a fin de mes, a no ser que tu mejora voluntaria sea inferior al incremento. Es lo que se denomina absorci贸n de la antig眉edad.

驴Qu茅 hicimos CGT ante esta situaci贸n?

Tras una demanda presentada por un compa帽ero en Bilbao, en la cual un juez dictaminaba que la absorci贸n de la antig眉edad que practicaba la empresa no se ajustaba a derecho, iniciamos una serie de demandas individuales en Madrid. Desafortunadamente dos sentencias desfavorables del Tribunal Supremo sobre demandas colectivas en empresas de nuestro sector Tecnocom (2013) e Indra (2014) sobre este mismo asunto, acabaron con nuestras demandas individuales en la papelera de los juzgados. Estas sentencias del TS crean jurisprudencia y dictaminan que el Art. 7 de nuestro Convenio Colectivo faculta a la empresa para absorbernos la antig眉edad.

驴Qu茅 suceder谩 con los incrementos salariales del nuevo convenio que se va a firmar?

Puntualizar que a煤n no se ha firmado el nuevo convenio TIC, aunque seg煤n se ha filtrado a los medios se est谩 muy cerca de hacerlo.

Una vez firmados los incrementos salariales ser谩n aplicados a nuestro Salario Base y a nuestro Plus Convenio pero a su vez te restar谩n esas mismas cantidades del concepto Mejora Voluntaria. Al igual que sucede con la antig眉edad, a no ser que tu mejora voluntaria sea inferior al incremento, seguir谩s cobrando lo mismo a fin de mes y estos incrementos ser谩n absorbidos.

驴Tecnil贸gica puede usar estas artima帽as para no incrementarme el salario?

El Art. 26 del ET faculta a la empresa para compensar y absorber estos incrementos, salvo pacto en contrario, y nuestro Convenio Colectivo no presenta ning煤n pacto en contra, al contrario, el Art. 7 refuerza de nuevo esta posibilidad de absorci贸n y compensaci贸n.

Adem谩s, la jurisprudencia del TS interpreta este art铆culo de manera favorable para las empresas legitimando la absorci贸n en el supuesto de la antig眉edad.

Por lo tanto, mientras no se modifique el Art. 7 de nuestro Convenio Colectivo, la empresa puede absorber la antig眉edad y los incrementos salariales. Ya os adelantamos que lamentablemente su modificaci贸n ni siquiera se ha puesto en la mesa de negociaci贸n que han llevado a cabo los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) con la patronal. Tampoco han considerado oportuno recoger en el texto del Convenio una excepci贸n, para que las actualizaciones de salario no fueran absorbidas en esta situaci贸n de inflaci贸n galopante. Esto provocar谩 que con el futuro Convenio continuaremos sin cobrar antig眉edad ni actualizaciones salariales si disponemos de mejora voluntaria para absorberlos. Cabe recordar que se pueden aplicar unas condiciones m谩s beneficiosas de las que recoge el Convenio Colectivo, aunque si los firmantes del convenio le dejan esta puerta abierta a Tecnil贸gica, una empresa que lleva sin actualizar importes por ayuda comida, dietas y desplazamientos desde hace d茅cadas, nos parece una quimera pensar que deje de absorbernos estos conceptos, como lleva haci茅ndolo desde su creaci贸n. La lucha sindical mediante manifestaciones, paros y otros mecanismos de presi贸n similares es la 煤nica salida que nos quedar铆a ya que no hay incumplimientos por parte de la empresa en materia de legislaci贸n ni en los acuerdos firmados, pero 驴qui茅n debe ser el sujeto al cual dirijamos nuestras reivindicaciones? 驴Empresa abusadora o sindicatos colaboradores?