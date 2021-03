–

De parte de ANRed March 18, 2021 257 puntos de vista

Maia apareció en los medios de comunicación, en redes sociales, y en nuestros relatos, pocas horas después de la denuncia hecha, primero por su tía, a quien no se la tomaron ,y luego por su madre, a quien habían atendido con displicencia. Mientras se buscaba su paradero, apareció su situación ignorada. Después de estar 7 años desaparecida, como tantas Maias, como tantas y tantos pibes sin techo, Maia apareció en los medios de comunicación y la opinión pública, al menos por un rato. Un recorrido por el show mediático alrededor de una historia tremenda. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Es miércoles 17 de marzo. Los noticieros no hablan de otro tema. Maia, cuya foto se había empezado viralizar en redes sociales varias horas antes, había aparecido de golpe, aunque todavía no sabíamos dónde estaba, ni como estaba. Los medios también muestran la foto de Carlos, su captor… en ese entonces “presunto secuestrador” o simplemente sospechoso. La cara del sospechoso lo convierte en enemigo púbico. Abogados penalistas desfilan por los canales aprovechando la ocasión para pedir penas más duras. Algunos relatos caracterizan a la pobreza con el estigma presente. “Crecieron en estas condiciones, a la intemperie”, señala alguien muy cómodo en el piso de un canal buscando explicar la desaparición desde el reduccionismo de su condición particular, poniendo el foco en la condición de pobreza del sospechoso.

Empiezan a conocerse videos de cámaras donde reconstruyen el recorrido de Maia y su captor. En ellos se evidencia como viajan en tren, como suben a un vagón lleno de gente (a pesar de los protocolos por COVID-19, evidenciando la exposición a la que son sometidos miles de trabajadores a diario y la desidia en relación a la pandemia). Un video muestra a Maia con su captor entrando a una panadería en Castelar. “Entró a preguntar si sobraba pan”, había declarado una persona de esa panadería compungida por no haber visto antes su cara, la imagen de una persona entrando a una panadería a hacer esa pregunta se está volviendo cada vez mas recurrente. En una entrevista posterior la panadera describe el momento, en el zócalo de C5N se eligió la más desafortunada de las frases para citar: “por su aspecto pensé que me iba a robar”. La figura del criminólogo positivista Cesare Lombroso, fallecido en 1909 y cuyas ideas fueron refutadas hace más de un siglo, se hizo presente nuevamente en muchas caracterizaciones amplificadas en los medios. Pero más allá de las cuestiones biológicas, lo que subliminalmente recorría los relatos era la criminalización de la pobreza al hablar del entorno de Maia.

Sin embargo, y a pesar de estas cuestiones, se impuso la conmoción y desde los medios se apeló a una fórmula muy redituable para el espectáculo: la conmoción.

La pobreza y los relatos

De repente se empezó a hablar de pobreza. Pero no con el dato cuantitativo de un número que viene creciendo año tras año, sino con elementos “cualitativos”. Se habló de las condiciones en las que vivía Maia, se mostró la foto de su casilla. Incluso Sergio Berni, que mientras todavía no se sabía dónde estaba Maia se tomó un tiempo para visitar los estudios de C5N, se puso a hablar de lo dura que es la pobreza. El mismo Sergio Berni que el año pasado dirigió el operativo de desaojo violento en Guernica donde fuerzas represivas prendieron fuego casillas similares a la de Maia y su familia. “Los grupos de izquierda huyeron como ratas”, había sido una frase desafortunada de Berni después de desalojar a miles de Maias para poder destinar esas hectáreas de Guernica a un emprendimiento privado.

Durante un día millones de personas que conviven en paz con la pobreza, ignorándola, y hasta criminalizándola, despreciando a las personas desposeías, se conmovieron con la historia de Maia. El corte de ruta en la Autopista Delepiane no fue repudiado por quienes suelen condenar estas acciones desconociendo los motivos.

Las salidas que se mostraban, o los ejemplos solidarios, eran paliativos: una olla popular, un comedor, un merendero… todo esto mientras no hay IFE, ni cuestiones de fondo para garantizar empleo digno y resolver de manera urgente la pobreza extrema. La otra salida, la peor de todas, es la represión que lamentablemente muchas veces tenemos que informar en este medio.

Los noticieros muestran fotos de la casilla, y de la cara de su captor. Luego mostrarán la rústica bicicleta con la que el sujeto se llevó a Maia y que, durante horas, con un tremendo despliegue de fuerzas policiales, el estado no pudo encontrar.

El show policial

Berni y Santilli aparecen juntos en televisión declarando que están trabajando de manera mancomunada para encontrar a Maia. Ni el responsable del desalojo en Guernica, ni el funcionario porteño que hace una semana condenó a miles de ancianos a l hacinamiento en las inmediaciones del Estado Luna Park o que, estando en funciones en 2018 ,no pudo garantizar que River y Boca jueguen la final de la Copa Libertadores en Buenos Aires, podían encontrar a una persona indigente, con retraso madurativo, que en una bicicleta había secuestrado a Maia.

Horas después, y sin haber podido encontrar a Maia, Berni visitó C5N. Nadie le preguntó a Berni por el femicidio de Úrsula Bahillo, asesinada por un policía de la bonaerense, después de haber hecho la denuncia 18 veces sin respuestas. Cuando la periodista Nancy Pazos mostró su indignación ante la inoperancia de las fuerzas represivas que no podían encontrar a una persona en bicicleta, la respuesta de Berni con tono irónico y machista fue mandar a la periodista a “tomarse un té de boldo”.

Desplegando un imponente operativo policial, con más de 1000 efectivos, y con el acompañamiento de los medios hegemónicos, desde las autoridades empezaron a edificar la imagen de fuerzas policiales preocupadas por esta situación terrible. Sin embargo, varios horas después ya en la mañana del jueves 18, a Maia no la encontró ninguno de los efectivos de ese megaoperativo desplegado para las cámaras de televisión sino vecinos de Luján, porque Maia se se encontraba en la vía pública.

Epilogo, o retorno al olvido

Horas después de la aparición de Maia y la detención de su captor, los medios retoman la vieja normalidad lentamente. Otras noticias empiezan a aparecer o regresan a su lugar: Macri presenta un libre en Recoleta, con aires de celebración, protagonistas del anterior gobierno que incrementó el numero de Maias desfrutan de la velada. Los resultados de las copas sudamericanas, que un avión está por partir a Moscú en búsqueda de 500-000 nuevas dosis de la vacuna Sputnik-V, el inminente cierre de fronteras ante los crecimientos en Brasil y Paraguay, las disputas políticas entre las dos principales fuerzas políticas… esas son algunas de las noticias que van retomando, aunque muy relegadas en relación a lo que sucede en Recoleta. Los incendios en la Comarca Andina, parecen quedar en el olvido. «Una noticia tapa a la otra», se suele decir a la hora de analizar la opinión pública.

Maia finalmente va a tener una bicicleta. Probablemente pueda disfrutar de su infancia negada por un tiempo: estar alimentada, saborear un caramelo, jugar. Un medio informa que ya le regalaron 3 bicicletas. Pero todavía se desconoce su destino a largo plazo, y el de su madre. Mientras tanto, miles de Maias siguen «desaparecidas», porque continúan siendo desatendidas. Miles de personas, incluidos funcionarios y empresarios, secarán sus lagrimas de cocodrilo y pasarán de conmoverse por Maia a seguir promocionando políticas de ajuste, pidiendo mano dura, flexibilización laboral, y quejándose de un corte de calle, de tener que pagar impuestos, o de medidas de prevención ante la pandemia que afecten sus intereses particulares.