De parte de SAS Madrid March 6, 2022 89 puntos de vista

En el año 2020 -el último del que hay datos- 3.941 personas se suicidaron en España, un 7% más que el año anterior. Para prevenir esta realidad, el madrileño Hospital del 12 de Octubre ha desarrollado una app pionera para sus pacientes de psiquiatría con la que pueden detectar -y evitar- un intento de suicidio, analizando el comportamiento que el paciente tiene en internet. Escuchar y acompañar a los que buscan ayuda es, al fin y al cabo, una de las claves para prevenir.

La app, premiada en el reciente Mobile World Congress de Barcelona, se llama Searching help (buscando ayuda) y lo que hace es monitorizar el comportamiento de los usuarios en internet, sus búsquedas, su actividad en redes sociales o sus conversaciones, para detectar señales de alarma que puedan indicar que el paciente esté pensando en tener una tentativa de suicidio, lo que sirve al equipo de psiquiatría para poner en marcha el protocolo necesario.

“Está pensada para los pacientes que ya hayan tenido tentativa de suicidio independientemente del cuadro clínico que esté debajo, pero lo cierto es que normalmente el cuadro clínico que está debajo es una depresión. Pero, en general, está pensado para todos estos pacientes independientemente de su cuadro clínico, de su edad o de su género”, cuenta el doctor Gabriel Rubio Valladolid, jefe de servicio de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre de Madrid a 20minutos.

Y la puntualización del género es importante porque, en este caso, el suicidio sí que tiene diferencias por género: un 74% de los que lo hacen son hombres mientras que un 24% son mujeres. Aunque la depresión, la principal patología que lleva al paciente a intentar quitarse la vida según el doctor Rubio, afecta más a las mujeres. Según la última Encuesta Europea de Salud en España, el 16,3% de las mujeres sufren depresión frente al 8,9% de los hombres.

¿Cómo funciona?

Cuando una persona lleva a cabo un intento, las administraciones autonómicas ponen sus sistemas en marcha: “En todas las autonomías cuando alguien hace una tentativa de suicido, tanto si es grave como si no, en cuanto acaba la hospitalización, se conforma un protocolo para evitar una nueva tentativa que dura unos 3 meses. Esta herramienta es parte de ese protocolo”, explica el doctor Rubio, impulsor de la iniciativa.

Todo empieza cuando el paciente que ha cometido una tentativa acude a la consulta del doctor por primera vez. El primer reto del psiquiatra es conseguir que se baje la app, ya que su uso es completamente voluntario, así que el doctor Rubio, empieza por explicársela al paciente: “Hablo con el paciente, le digo que disponemos de esta herramienta, le invito a que la veamos juntos y le intento animar a que se la baje”, explica el doctor a este medio.

Una vez está descargada en el móvil, Searching help pasa a descodificar todos los datos que entran en el móvil, los codifica y se los manda de vuelta al psiquiatra en forma de ítems o palabras clave: “Por ejemplo, si el paciente tiene la herramienta, me indica que tiene el móvil activo y si busca en internet una palabra concreta, en mi pantalla aparece una gráfica y me salta una alerta”

Es decir, la aplicación monitoriza las búsquedas del paciente, algo importante porque “ahora todo el mundo lo busca todo en internet”, se lamenta Rubio. La herramienta detecta si el paciente busca palabras clave. Entonces, esta palabra clave salta en el ordenador del psiquiatra.

Detección de la desesperanza y el cansancio

Pero la aplicación no se queda solo en las búsquedas que se hacen, también explora en las conversaciones del paciente: “Si la persona le escribe un whatsapp a su madre o alguien de confianza diciendo que está cansado o que se siente triste en mi ordenador salta una alarma, aparecen los ítems de cansancio o de desesperanza. Si se habla de suicidio, aparecería uno sobre ese tema”, explica Rubio, de manera que el doctor puede entender el estado de ánimo del paciente.

Eso sí, en ningún momento el médico llega a leer las conversaciones de la persona que usa la aplicación. “La aplicación tiene una serie de diccionarios, tiene palabras clave que sabe que debe encontrar, coge la información, la codifica y luego la descodifica en forma de ítems”, cuenta Rubio a 20minutos. Es decir, el médico sabe que el paciente ha buscado determinada palabra o que ha expresado determinado sentimiento, pero nunca llega a leer las conversaciones.

Por último, la aplicación también recoge el comportamiento del usuario en redes sociales, si visita publicaciones relacionadas con este tipo de temas, con sentimientos de tristeza y desesperación, o con otros trastornos como la anorexia y la bulimia. Y el doctor, quiere dejar claro este extremo: “¿Hay alguna relación entre un mayor uso de las redes y la baja autoestima? Claramente, y tenemos estudios que lo demuestran. Y cuanto más baja es la autoestima, más probabilidad de depresión.

Además, según Yslandia, el desarrollador junto al que el 12 de Octubre ha puesto en marcha esta app, un comportamiento digital inusual puede ser signo de un brote psicótico. Por ejemplo si se buscan determinadas páginas o se hace un consumo compulsivo de las redes sociales, esto puede indicar un brote psicótico, otra de las causas que pueden llevar al suicidio.

Disminuir el riesgo un 10%

Sin embargo, el comportamiento no es un hecho aislado -una búsqueda aislada, estar triste de forma aislada- sino algo que se repite. Por eso, además, la app genera gráficas y estadísticas en este sentido para que el doctor pueda valorar la el grado de alerta y si es necesario aplicar algún tipo de protocolo. “Utiliza el big data, el aprendizaje, para crear algoritmos de tal manera que te dice cuanto porcentaje tiene la persona al tercer o al cuarto mes de repetir la tentativa”.

“En el 12 de Octubre ya hemos empezado un ensayo clínico para comprobar que tratando los pacientes con esta plataforma -comparando los datos con los de pacientes no tratados con ella- vamos a ser capaces de disminuir el riesgo de una nueva tentativa en 10%“, asegura el psiquiatra.

Pero, es cierto, que a la app le queda aún un largo camino. “Empezó pensada para personas con esquizofrenia”, explica el doctor, “pero eran muy reacias a bajarse la aplicación y con la pandemia ese estudio se quedó en stand by. Pero ahora hemos hecho algo más operativo, más consciente”.

La pregunta es clara, entonces, teniendo en cuenta que, según los últimos datos de Sanidad uno de cada cuatro españoles sufre o sufrirá problemas de salud mental, ¿esta app podría funcionar para la población general?: “No, está hecha para colaborar con pacientes que han tenido tentativas de suicidio, para que la utilice un profesional y su terapeuta, pero podría funcionar para personas con depresión“, cree el jefe de servicio del 12 de Octubre.

