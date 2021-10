–

De parte de La Haine October 17, 2021 63 puntos de vista

El saber, los descubrimientos cient铆ficos, los procedimientos t茅cnicos deber铆an constituir un bien com煤n de la humanidad. Cuanto m谩s se extendi贸 el capitalismo, m谩s favoreci贸 la apropiaci贸n privada de los conocimientos y de las t茅cnicas, especialmente por medio del sistema de patentes. Porque el gran capital no solo no comparte los conocimientos sino que se los apropia y luego el p煤blico los ha de pagar. El gran capital acapara los resultados de las investigaciones efectuadas en universidades o en centros de investigaci贸n p煤blicos. Tambi茅n patenta las semillas que son el resultado de m煤ltiples selecciones realizadas a los largo de los siglos por los campesinos y campesinas. Como ejemplo, la firma Del Monte, del agronegocio, hizo patentar tomates producidos por las poblaciones de los Andes, y ahora pretende hacerles pagar un derecho sobre sus semillas. El gran capital no solo no comparte los conocimientos, sino que se los apropia y luego el p煤blico los ha de pagar

Seguir leyendo