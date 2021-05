–

De parte de SAS Madrid May 14, 2021 14 puntos de vista

La reforma del sistema p煤blico de pensiones ya est谩 en marcha. No es solo una recomendaci贸n del Pacto de Toledo ni un globo sonda del Gobierno. Si las cosas salen como las sue帽a el ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, Jos茅 Luis Escriv谩, m谩s de 13 millones de trabajadores, el 80% de la poblaci贸n activa, tendr谩n un plan de pensiones de empleo en 2030, un modelo de ahorro complementario que combina una promoci贸n del Estado, la participaci贸n de las empresas y los sindicatos, y la transferencia de cientos de miles de millones de euros de ahorros a los gestores de pensiones privadas, es decir, a la banca, las aseguradoras y los grandes fondos de inversi贸n.

鈥淟as pensiones son un bocado exquisito para el mercado financiero鈥, dice a El Salto Miren Etxezarreta, autora de La mochila austriaca (2020, Icaria). 鈥淪on una inversi贸n a largo plazo, nadie pregunta d贸nde se mete el dinero y puedes hacer con 茅l lo que quieras, realmente es fant谩stico… Se trata de degradar lo p煤blico para que la gente, en el momento en que pase de la pobreza, empiece a ahorrar en las pensiones privadas鈥, resume esta economista.

Los planes de pensiones de empresa no son nuevos. M谩s de 1,9 millones de trabajadores en Espa帽a, sobre todo en el Pa铆s Vasco, en la funci贸n p煤blica y en las grandes empresas, tienen planes de pensiones de empleo. Son planes privados, promovidos por la propia empresa que complementan la pensi贸n p煤blica.

Sin embargo, estos planes colectivos hasta ahora no han terminado de cuajar en Espa帽a, como tampoco los planes privados individuales, que apenas llegan al 16% de la poblaci贸n. Estos dos modelos de ahorro complementario acumulan activos por valor del 13% del PIB, unos 118.000 millones de euros. Puede parecer mucho, pero es una cifra m铆nima si se compara con los datos que manejan otros vecinos europeos o Estados Unidos. En Holanda, las pensiones privadas suponen el 180% del PIB. En EE UU, el dinero de los planes privados que gestiona el megafondo de inversi贸n BlackRock le dan la liquidez necesaria para dominar las principales bolsas del mundo, tambi茅n el Ibex-35, donde cotizan los principales interesados en 鈥減oner a trabajar鈥 el dinero de las pensiones p煤blicas. Entre esas empresas destaca al BBVA, el principal gestor de este tipo de planes y tambi茅n uno de principales impulsores de los planes individuales.

El Gobierno tiene grandes planes para estos planes de empresa. Su idea es quintuplicar el dinero gestionado por las pensiones privadas, hasta llegar a los 500.000 millones de euros, un volumen que acercar铆a Espa帽a a otros pa铆ses de la regi贸n. Y se ha puesto a ello

El Gobierno tiene grandes planes para estos planes de empresa. Su idea es quintuplicar el dinero gestionado por las pensiones privadas, hasta llegar a los 500.000 millones de euros, un volumen que acercar铆a Espa帽a a otros pa铆ses de la regi贸n. Y pasados los peores meses de la pandemia, se ha puesto a ello.

A finales del a帽o pasado, el Gobierno consigui贸 resucitar el Pacto de Toledo para que aprobara 22 recomendaciones, una de ellas dedicada a la necesidad de 鈥渋mpulsar los planes de pensiones de empleo, sustentados en el marco de la negociaci贸n colectiva鈥. En los presupuestos de 2021, ese impulso se concretaba en rebajas fiscales a los planes privados de empresa 鈥攍a cantidad deducible de los planes de empleo entre la suma de las aportaciones del trabajador y la empresa pas贸 de 8.000 a 10.000 euros鈥 mientras penalizaba fiscalmente los planes privados individuales.

Unas primeras y t铆midas medidas 鈥que afectan a una minor铆a de los casos鈥 que tendr谩n que ser reforzadas para que el sue帽o de Escriv谩 se haga realidad. En esa direcci贸n el Ministerio ya est谩 preparando una ley que deber铆a estar aprobada en 2022 para crear un macrofondo de pensiones de promoci贸n p煤blica, dinero de los trabajadores y gesti贸n privada, es decir, en manos de las entidades financieras. Aunque estos planes son voluntarios, para facilitar su implantaci贸n, el Ministerio est谩 estudiando que la adscripci贸n sea autom谩tica, de forma que los trabajadores en empresas con planes de pensiones est茅n dentro a menos que decidan lo contrario.

Esta apuesta por los planes de empleo es, de hecho, una de las grandes reformas prometidas en el Plan de Recuperaci贸n, Transformaci贸n y Resiliencia, enviado a Bruselas el 30 de abril y de los que dependen 70.000 millones en ayudas europeas. En este documento el Gobierno se compromete a generar un 鈥渘uevo marco jur铆dico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoci贸n p煤blica de fondos de pensiones鈥.

El Ministerio ya est谩 preparando una ley que deber铆a estar aprobada en 2022 para crear un macrofondo de pensiones de promoci贸n p煤blica, dinero de los trabajadores y gesti贸n privada, es decir, un sistema paralelo en manos de las entidades financieras. 驴Qu茅 tiene que ver esto con la sostenibilidad del sistema p煤blico de pensiones?

En Espa帽a el 98% del empleo se concentra en peque帽as y medianas empresas, y la mayor铆a de sus trabajadores hasta ahora se han quedado fuera de los planes de pensiones de empresa. El Ministerio de Escriv谩 est谩 empe帽ado en crear mecanismos y dar todas las facilidades a estos millones de trabajadores para que reserven parte de sus ingresos en un sistema de pensiones privado paralelo a la Seguridad Social. 驴A qu茅 problema da soluci贸n esta apuesta del Gobierno? 驴Qu茅 tiene que ver esto con la sostenibilidad del sistema p煤blico de pensiones?

Qu茅 comi贸 Escriv谩 para tener este sue帽o

Todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en el an谩lisis de lo que est谩 en juego: la privatizaci贸n de las pensiones en Espa帽a, ese tesoro que guarda el Estado, ese 鈥渂ocado exquisito鈥 que el poder financiero apenas ha podido probar.

Este no es el primero, sino, m谩s bien, el en茅simo intento de avanzar en la agenda de privatizaci贸n de la Seguridad Social y de las pensiones que los grandes organismos financieros internacionales 鈥攅l FMI, el Banco Mundial, la OCDE y la UE鈥 llevan buscando desde el experimento pinochetista en Chile. Unas recomendaciones que se trasladaron casi al mil铆metro al Pacto de Toledo, el consenso de casi todos los partidos pol铆ticos para acabar con las pensiones p煤blicas, seg煤n denuncia el movimiento pensionista.

Para Jaume Cort茅s, abogado experto laboralista del Colectivo Ronda, hay un paralelismo entre la privatizaci贸n de la sanidad y de las pensiones. En ambos casos, para conseguir los objetivos del sector privado se necesita la concurrencia de dos circunstancias: la degradaci贸n del sistema p煤blico y una alternativa privada suficientemente atractiva. Hasta ahora, el lobby de los planes de pensiones no ha conseguido ninguno de los dos objetivos, en gran parte gracias al 鈥渕ovimiento social mejor organizado del Estado espa帽ol鈥, dice Miren Etxezarreta, una de las mejores conocedoras y divulgadoras de los intentos de privatizaci贸n de las pensiones.

La movilizaci贸n de cientos de miles de pensionistas a partir de 2018 dej贸 en el aire dos de las reformas del PP que buscaban degradar las pensiones p煤blicas: el factor de sostenibilidad, que obligaba a recortar las prestaciones ante una mayor esperanza de vida y la revalorizaci贸n por debajo del IPC, el famoso y enterrado 0,25%. La movilizaci贸n tambi茅n consigui贸 recientemente que el Gobierno retirara de la partida anual de la Seguridad Social 23.000 millones de euros de gastos no contributivos e 鈥渋mpropios鈥 que aportaban las dos terceras partes del d茅ficit.

Escriv谩 es un ejecutor 鈥渉谩bil y listo鈥, explica Miren Etxezarreta, que pretende avanzar en el proceso de privatizaci贸n 鈥渃on el menor costo pol铆tico posible鈥, con pasos seguros y aliados poderosos. Y no solo entre la patronal, la banca y las aseguradoras

Pese a la campa帽a de que 鈥渘o va a haber dinero para las pensiones p煤blicas鈥, de los intentos de minar y hacer menos atractivo el sistema p煤blico de pensiones, las jubilaciones siguen siendo 鈥渄ecentitas鈥, dice Etxezarreta. Esa es la principal raz贸n, dice esta catedr谩tica em茅rita en Econom铆a Aplicada de la Universidad Aut贸noma de Barcelona, por la que los planes de pensiones privados no han terminado de despegar en Espa帽a.

Por supuesto, no se trata de una obsesi贸n personal de Escriv谩, a qui茅n Etxezarreta define como un 鈥渕ero ejecutor鈥 de planes que vienen de mucho antes y de mucho m谩s arriba. Eso s铆, un ejecutor 鈥渉谩bil y listo鈥 que pretende avanzar en el proceso de privatizaci贸n 鈥渃on el menor costo pol铆tico posible鈥, con pasos seguros y aliados poderosos. Y no solo entre la patronal, la banca y las aseguradoras.

鈥淎h铆 est谩 la sutileza del Escriv谩: reducen la subvenci贸n a las pensiones individuales, pero con la otra mano aumentan la subvenci贸n a los planes de empresa鈥, analiza Etxezarreta. La 鈥渟utileza鈥 y la 鈥渉abilidad鈥 de Escriv谩, defiende, tambi茅n se ve en su propuesta de subir la edad de jubilaci贸n. Frente a la oposici贸n de sus socios de Gobierno y del movimiento pensionista, el Ministerio estudia lanzar un bono para los trabajadores que decidan voluntariamente alargar su vida laboral, una medida que 鈥渧a a dividir al movimiento pensionista鈥, dice.

El Gobierno espera encontrarse con menos oposici贸n a sus planes al contar con el apoyo o, al menos, con una menor beligerancia de los grandes sindicatos, explica Miren Etxezarreta: 鈥淭anto CC OO como UGT son c贸mplices de la privatizaci贸n de las pensiones鈥

驴Por qu茅 empezar entonces con los planes de pensiones de empresa? Porque el Gobierno calcula que habr谩 menos resistencia, ya que hasta ahora en ellos han participado los grandes sindicatos y han obtenido 鈥減ing眉es beneficios鈥, dice la autora de Sin pensiones p煤blicas, 驴qu茅 futuro? (2010, Icaria). Tanto CC OO como UGT, denuncia Etxezarreta, 鈥渟on c贸mplices de la privatizaci贸n de las pensiones鈥.

Seg煤n cuenta el abogado catal谩n Jaume Cort茅s, el papel de los grandes sindicatos en estos planes privados es clave: surgen la mayor铆a de las veces de una negociaci贸n colectiva y estos sindicatos suelen formar parte de la comisi贸n de control que supervisa las inversiones que realiza la gestora privada. 鈥淟os grandes sindicatos han hecho un gran negocio con todo este espacio que les han dado鈥, se帽ala.

El Gobierno espera encontrarse con menos oposici贸n a sus planes al contar con el apoyo o, al menos, con una menor beligerancia de los grandes sindicatos, explica Etxezarreta: 鈥淐on su presencia en los comit茅s de seguimiento, CC OO y UGT justifican lo que se est谩 haciendo, pero a ver qui茅n es el guapo que puede seguir el dinero que invierte el BBVA鈥.

Propaganda, realidad, amenazas

Si nos atenemos a las declaraciones de Escriv谩, es dif铆cil posicionarse en contra, dice este abogado del Colectivo Ronda: 鈥淟o que nos dicen ahora parece s煤per positivo: el trabajador tendr谩 su misma pensi贸n y, adem谩s, cobrar谩 un complemento鈥. Los problemas surgen cuando se profundiza en las posibles consecuencias de este estrategia.

Los datos hablan de una escasa capacidad de ahorro y de un escaso inter茅s por los planes de pensiones privados. Menos inter茅s, si cabe, tienen los empresarios en gastar m谩s en cotizaciones sociales, dice Cort茅s. Seg煤n explica este abogado laboralista, la 煤nica posibilidad de capitalizar este macrofondo es a trav茅s de la derivaci贸n de parte del salario de los trabajadores a este plan de pensiones de empresa.

鈥淪i el d铆a de ma帽ana yo soy empresario 鈥攅jemplifica Cort茅s鈥 y pacto con los trabajadores que ese a帽o no habr谩 aumento de salarios, pero aportar茅 100 euros a un plan de pensiones de la empresa, al cabo de cinco a帽os el sueldo habr谩 bajado, lo que significa que las cotizaciones habr谩n bajado, por lo que los recursos de las pensiones tambi茅n ser谩n menores鈥. Si esto ocurre y se generaliza, no solo las pensiones se ver谩n afectadas, sino tambi茅n la prestaci贸n por desempleo y las indemnizaciones por despido.

驴A d贸nde lleva este camino? Si nos ponemos 鈥渃atastrofistas鈥, dice el abogado Jaume Cort茅s, del Colectivo Ronda, ir铆amos hacia una Seguridad Social 鈥渄e m铆nimos鈥 y unas pensiones privadas complementarias gestionadas por entidades financieras que aporten el resto que necesita una persona o una familia para sobrevivir

鈥淎l empresario le resultar谩 m谩s interesante destinar dinero a los planes de pensiones de empresa que al salario de los trabajadores, porque un aumento de salario supone pagar m谩s IRPF y m谩s cotizaciones. Cada euro que el empresario ponga en el plan de pensiones le resultar谩 m谩s barato que el euro que destine al aumento de salario del trabajador. Al final, si los planes de Escriv谩 salen bien, se帽ala Cort茅s, 鈥渟e producir谩 una reducci贸n de recursos en la Seguridad Social, es evidente, porque no habr谩 m谩s dinero ni habr谩 m谩s ganas de la gente de ahorrar鈥.

驴A d贸nde lleva este camino? Si nos ponemos 鈥渃atastrofistas鈥, dice Cort茅s, ir铆amos hacia una Seguridad Social 鈥渄e m铆nimos鈥 y unas pensiones privadas complementarias gestionadas por entidades financieras que aporten el resto que necesita una persona o una familia para sobrevivir. A quien pueda permit铆rselo, claro. El modelo por el que apuesta Escriv谩, el Pacto de Toledo y la UE romper铆a con el principio de solidaridad y cooperaci贸n que rige el actual sistema p煤blico y ensanchar铆a a煤n m谩s la desigualdad de g茅nero y la diferencia entre las pensiones de lujo y las pensiones de supervivencia.

Para Conchita Rivera, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema P煤blico de Pensiones (Coespe), los planes de pensiones de empresa suponen un ataque directo al sistema p煤blico: 鈥淟o que quieren es volver a rescatar a la banca con el dinero de los trabajadores, quieren capitalizar a la banca con nuestro dinero. Y no tienen verg眉enza en hacerlo鈥. Rivera advierte de los peligros de la apuesta de Escriv谩: 鈥淧arte de las cotizaciones se van a ir a lo privado. Si quieren que coticen m谩s las empresas que lo pongan en el sistema p煤blico y no en los planes privados鈥.

El abogado del Colectivo Ronda coincide con la portavoz de la Coespe: 鈥淪e trata de generar dinero para los bancos, no hay m谩s. Es mucho dinero para invertir y la gente no est谩 ahora mismo en un proceso de ahorro. En general la gente no ahorra porque no tiene para ahorrar. Y el Estado necesita ahorro, sin ahorro no se pueden hacer inversiones鈥.

鈥溌縋or qu茅 煤nicamente, y subrayo 煤nicamente, las pensiones de los viejos no se pagan con impuestos, se pagan solo con cotizaciones?鈥. La respuesta es muy sencilla, resume Miren Etxezarreta: 鈥淓s un mont贸n de dinero de lo m谩s atractivo para los entes financieros鈥

De fondo, el gran debate interesado sobre la insostenibilidad del sistema p煤blico de pensiones. Un debate manipulado por el Pacto de Toledo y el lobby de las pensiones privadas para favorecer la privatizaci贸n, sostiene Etxezarreta: 鈥溌縀l ej茅rcito es deficitario? 驴Qui茅n paga las cuotas del ej茅rcito? 驴La casa real es deficitaria? Hay un principio que est谩 en la base de todo este debate: los gastos colectivos de un pa铆s se deben pagar con impuestos. 驴Por qu茅 煤nicamente, y subrayo 煤nicamente, las pensiones de los viejos no se pagan con impuestos, se pagan solo con cotizaciones?鈥. La respuesta es muy sencilla, resume: 鈥淓s un mont贸n de dinero de lo m谩s atractivo para los entes financieros鈥.

Escriv谩 est谩 intentando colar la privatizaci贸n del sistema p煤blico de pensiones por la puerta de atr谩s, pero para hacerlo tendr谩 que pasar por encima del movimiento pensionista, que ya ha anunciado su oposici贸n a los planes del Gobierno: 鈥淓stamos luchando por todos, por nosotros y por vosotros tambi茅n. En general m谩s por vosotros, porque yo ya tengo pensi贸n… Mis hijos y mis nietos ya veremos. Tendr谩n pensiones, pero queremos que sean dignas. Para eso hay que luchar. 鈥楲a lucha es el 煤nico camino鈥, es lo que decimos nosotros鈥.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (13/05/2021).