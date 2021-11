–

De parte de Periodico Anarquia November 21, 2021

La extrema derecha aprovecha los espacios que su facci贸n ultra liberal le ha dado para avanzar. Por un lado, utiliza la apropiaci贸n terminol贸gica y simb贸lica libertaria para afianzarse camale贸nicamente en la pol铆tica de los diferentes pa铆ses y por otro lanza a sus cuerpos de choque de discurso m谩s tradicional (racista, machista y xen贸fobo) endulzados por todas las plataformas y propaganda posibles.

En nuestro territorio vemos como potenciados por las fundaciones de derecha, y bajo todo tipo de banderas de supuesta libertad, se da una avanzada por todos los frentes. Escuchar audiciones ya no defendiendo la teor铆a de los 芦dos demonios禄 sino directamente la dictadura c铆vico-militar y 芦sus razones禄 ya no es anormal. Tambi茅n en nombre de piedad se pide por la libertad de los torturadores. Es en ese contexto tambi茅n que se inscriben los ataques a personas que viven en la calle denunciados hace un tiempo.

La violencia sist茅mica no puede olvidarse, la defensa del sistema profundizando su exclusi贸n y explotaci贸n es lo que empezamos a vivir m谩s descaradamente. En tiempos de reestructuras gigantes el capitalismo suele desplegar a sus matones para aprovechar los descontentos naturales del sistema.

Podemos correr hacia las autoridades a exigir que quienes crean y defienden la exclusi贸n ayuden o podemos continuar con la autoorganizaci贸n de las personas, de los barrios para que la solidaridad, el mutuo apoyo, y la libertad real sean una realidad demasiado fuerte para torcer o enga帽ar.

Barrios autoorganizados, sin machismo ni racismo, y siempre anticapitalistas.

* En la imagen: manifestaci贸n feminista atacada hoy por grupos neonazis en complicidad con la polic铆a en Paris.