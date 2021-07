Alfredo Gonz谩lez-Ruibal, en el Pazo de Meir谩s. 脕LVARO MINGUITO

Alfredo Gonz谩lez-Ruibal (Madrid, 1976) es un arque贸logo singular: sus picos, sus palas, sus piquetas, sus catalanas, sus cepillos, no horadan la tierra en busca de los despojos de un pasado antediluviano, sino anteayeres casi literales; pret茅ritos pr贸ximos con supervivientes y documentaci贸n copiosa. No todo se documenta, y la arqueolog铆a es a veces el suero de la verdad que hace aflorar lo escamoteado, lo inconfesable. Reci茅n llegado de una excavaci贸n en el Valle de los Ca铆dos, conversamos con Gonz谩lez-Ruibal sobre sus hallazgos y otras dimensiones fascinantes de su labor.

Alfredo, 芦arqueolog铆a contempor谩nea禄 parece casi una contradicci贸n en sus t茅rminos. Cuando pensamos en la arqueolog铆a, pensamos en 茅pocas muy alejadas en el tiempo, de las que las excavaciones vienen a llenar las lagunas de una documentaci贸n muy escasa. 驴Qu茅 puede decirnos la arqueolog铆a sobre la edad contempor谩nea que no nos cuente una documentaci贸n, en este caso, ingente?

La arqueolog铆a es ante todo el estudio de la cultura material: da igual que sea un bot贸n o un acueducto. Desde hace doscientos a帽os, los arque贸logos no dejamos de estudiar cosas: puntas de flecha, cer谩mica, mosaicos, castillos, huesos, semillas, excrementos鈥 Todo. En un determinado momento, all谩 por los a帽os setenta, llegamos a la conclusi贸n de que algo de lo que hab铆amos aprendido en todos esos a帽os se pod铆a aplicar a entender la historia m谩s reciente e incluso lo estrictamente actual.

驴Qu茅 podemos aportar los arque贸logos? Hay contextos donde est谩 muy claro: los cr铆menes de lesa humanidad. No suelen dejar un rastro documental: la arqueolog铆a en estos casos puede ser la 煤nica forma de llegar a saber algo sobre lo que sucedi贸. En otros contextos, la aportaci贸n de la arqueolog铆a es menos evidente. Quiz谩 la pregunta en el caso del pasado reciente sea: 驴qu茅 podemos contar los arque贸logos?

Lo cierto es que mucho de lo que yo cuento no cambia la historia, no a帽ade conocimiento radicalmente novedoso. Pero, aun as铆, resulta fascinante. 驴Por qu茅? Por el material que usamos. Porque podemos hablar del final de las sociedades campesinas a partir de un basurero, o de una batalla olvidada de la guerra civil a partir de los casquillos que encontramos en una trinchera. Como en la ciencia forense, trazas m铆nimas y objetos triviales nos permiten recomponer historias tremendas.

Por otro lado, sigue habiendo cantidad de peque帽as historias olvidadas de las que apenas queda registro escrito. Yo he documentado un campamento de madereros ilegales en el Amazonas. Eso no deja documentaci贸n en ning煤n archivo.

Ha participado, si no me equivoco, en varios proyectos en el Cuerno de 脕frica. 驴En qu茅 consistieron?

Llevo trabajando en el Cuerno de 脕frica desde hace veinte a帽os. Los proyectos son diversos, pero con dos grandes temas en com煤n: la historia de larga duraci贸n, en la que es igual de interesante lo que pas贸 hace tres mil a帽os y el presente, y las relaciones entre sociedades estatales y sin Estado.

El Cuerno de 脕frica es apasionante por muchos motivos: uno de ellos es que all铆 tengamos las formaciones estatales m谩s antiguas de 脕frica subsahariana (con casi tres mil a帽os de antig眉edad) y tambi茅n las 煤ltimas sociedades tribales que no han sido incorporadas de forma efectiva al Estado-naci贸n. 隆En el siglo XXI! Tres mil a帽os viviendo a las puertas de un imperio y pasando ol铆mpicamente.

Ahora Etiop铆a est谩 viviendo un conflicto horroroso. Y yo lo veo de manera un poco distinta a la mayor parte de los polit贸logos, porque los polit贸logos conocen la historia del 煤ltimo siglo y ya. Yo lo veo desde una perspectiva de varios milenios. Y creo que desde esa perspectiva es m谩s f谩cil entender por qu茅 Etiop铆a no se ha desintegrado ya o por qu茅 Somalilandia, un Estado no reconocido, es un pa铆s perfectamente viable.

Alfredo Gonz谩lez-Ruibal, en Somalilandia. 脕LVARO MINGUITO

Tambi茅n ha trabajado la guerra civil espa帽ola. Su nombre en Twitter, Guerra en la Universidad, tiene que ver con ello. Cu茅ntenos un poco sobre ello.

Mi primer proyecto de arqueolog铆a del conflicto fue sobre las trincheras de la guerra civil en la Ciudad Universitaria de Madrid. Era el a帽o 2008. Lanzamos entonces un blog con ese nombre: Guerra en la Universidad. Y era literalmente eso: investigar la guerra en el campus. Ahora no trabajo en la Universidad ni me dedico solo a conflictos, pero le tengo cari帽o al nombre. La excavaci贸n en la Ciudad Universitaria pretend铆a ser un cap铆tulo m谩s dentro de un proyecto m谩s ambicioso, cuyo objetivo 煤ltimo era narrar la historia de la guerra civil como no se hab铆a hecho hasta entonces: en vez de utilizar documentos escritos, audiovisuales y orales, yo quer铆a contarla con los restos arqueol贸gicos: las trincheras, las latas, los casquillos, las fosas comunes y los campos de concentraci贸n. Diez a帽os de campa帽as arqueol贸gicas despu茅s, el resultado fue Volver a las trincheras: una arqueolog铆a de la Guerra Civil (Alianza, 2016).

Actualmente, se ocupa de un proyecto relacionado con el Valle de los Ca铆dos. 驴Qu茅 han descubierto en las excavaciones realizadas all谩?

La excavaci贸n del Valle de los Ca铆dos ha sido un cierto shock. Llevo muchos a帽os defendiendo lo que dec铆a antes: que el objetivo de la arqueolog铆a contempor谩nea no es necesariamente contar algo que no sepamos, sino contar algo que sabemos de otra manera. Y de repente me encuentro con un sitio famos铆simo, pero con una dimensi贸n de la que no sabemos pr谩cticamente nada: los poblados de chabolas donde viv铆an los familiares. Los testimonios que existen sobre ellos no dan para rellenar una p谩gina. Dir铆a que es como enfrentarse a un yacimiento prehist贸rico. Pero a estas alturas sabemos m谩s casi de cualquier cultura prehist贸rica de la Pen铆nsula Ib茅rica que de las chabolas de Cuelgamuros.

Las chabolas son un testimonio muy potente e indiscutible, que tira por tierra la leyenda rosa del Valle que defienden los franquistas. Uno de los argumentos principales de B谩rcena, un revisionista que hace apolog铆a del sistema penitenciario de la dictadura, es que a los presos les dejaban construir casas. Pues bien, nosotros hemos excavado esas casas: ten铆an entre cuatro y nueve metros cuadrados, los techos eran de ramas y carec铆an de ventanas, y por supuesto de luz el茅ctrica, agua corriente o calefacci贸n. Y all铆 se hacinaban familias de tres, cuatro o cinco miembros. La superficie era un tercio de las chabolas que se constru铆an entonces en los arrabales de Madrid. A cada individuo (隆mujeres y ni帽os!) le correspond铆a la mitad de metros cuadrados en una chabola que a un soldado de la Segunda Guerra Mundial en un campo de prisioneros. La arqueolog铆a aqu铆 se convierte en la principal fuente de conocimiento de la historia. Y cuenta una historia que no conoc铆amos.

En Twitter comenta tambi茅n su fascinaci贸n por los vertederos. 驴Qu茅 nos dicen? 驴Qu茅 clase de cosas interesantes ha descubierto en ellos?

Los vertederos son los verdaderos tesoros de la arqueolog铆a contempor谩nea. Lo son por dos motivos: primero, porque en ellos hay muchas cosas y muy variadas; segundo, porque a ellos va a parar toda nuestra culpa, como dir铆a El铆as Canetti. Ah铆 est谩 lo que no nos gusta de nosotros mismos, lo que nos averg眉enza o de lo que preferimos no hablar.

En los a帽os setenta, los arque贸logos comenzaron a estudiar vertederos y cubos de basura en Estados Unidos y descubrieron algo que era esperable, pero que nadie hab铆a analizado hasta entonces, no al menos a trav茅s de los detritos: la enorme diferencia entre lo que la gente dice que hace y lo que hace realmente. Se descubri贸, por ejemplo, que la gente reportaba un consumo de alcohol muy inferior al real y esto ten铆a consecuencias en la pol铆tica sanitaria. La arqueolog铆a permit铆a cuantificar, por primera vez, esa diferencia entre lo dicho y lo hecho.

Lo del alcohol era esperable, pero a veces uno se topa con cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, los ansiol铆ticos que descubr铆 excavando un basurero de los a帽os sesenta en una aldea de Galicia. El diazepam no es algo que uno asocie al rural gallego de hace cincuenta a帽os. Pero tiene l贸gica: es un momento de crisis y cambio cultural muy traum谩tico, con mujeres solas que tienen familias que sacar adelante. Y el alcohol y los ansiol铆ticos fueron una forma de sobrevivir. Esto es algo de lo que no se suele hablar y de lo que no existen muchos documentos escritos, porque las dependencias y los problemas psicol贸gicos se tienden a ocultar.

驴Cotejan sus descubrimientos en estos yacimientos de 茅pocas de las que quedan supervivientes con ellos? 驴C贸mo es esa experiencia vedada a otros arque贸logos?

El poder hablar con los protagonistas de la historia es una de las cosas que hace de la arqueolog铆a contempor谩nea una experiencia extraordinaria. Dec铆a antes que este tipo arqueolog铆a cuenta la historia a partir de los objetos y es cierto, pero tambi茅n recurre a los testimonios, orales o escritos, de quienes experimentaron el pasado en primera persona. Y eso le da una dimensi贸n al registro arqueol贸gico muy distinta al de tiempos m谩s remotos: de repente, los restos materiales se vuelven m谩s cercanos, emocionales, 铆ntimos.

Recuerdo, por ejemplo, cuando excavamos una de las chabolas del destacamento penal de Bustarviejo (Madrid) y estaba con nosotros una se帽ora que hab铆a vivido en la chabola de ni帽a. Eso no pasa en los yacimientos de la Edad del Hierro, claro. Al mismo tiempo, la gente (incluidos los arque贸logos) piensan que contar con personas vivas es como tener las soluciones a unos pasatiempos. Si no consigues solucionarlos, miras en las p谩ginas del final y listo. Pero no es as铆. Porque el lenguaje de las personas y de las cosas coincide solo en algunos aspectos: pocos.

El lenguaje de los objetos cotidianos es el del inconsciente. Y lo que hacemos los arque贸logos es una especie de psicoan谩lisis. A veces conseguimos que los objetos nos digan cosas que sus propios due帽os no habr铆an sido capaces de decirnos. No necesariamente porque no quieran, sino porque no son conscientes: no saben o creen que no saben.

Quer铆a pedirle tambi茅n un comentario sobre el panorama general de la arqueolog铆a espa帽ola en este momento: problemas, demandas, etc茅tera. La crisis econ贸mica afect贸 mucho a las excavaciones, y muchas veces hay una insensibilidad tremenda hacia el valor de los yacimientos, como vemos ahora, por ejemplo, con un proyecto urban铆stico onubense que significar谩 cargarse uno tart茅sico de valor incalculable. 驴Falta sensibilidad? 驴Falta educaci贸n? 驴Es un problema universal, o en Espa帽a es m谩s grave?

Creo que es un problema mayor en el sur de Europa, donde tenemos mucho patrimonio y muy monumental, menor inversi贸n cultural, menor educaci贸n y concienciaci贸n social y, sobre todo, muchos pol铆ticos insensibles a la cultura y con pocos escr煤pulos (Madrid es un buen ejemplo de ello).

Es cierto que mucha gente sigue percibiendo el patrimonio como un problema, pero lo cierto es que cada vez que en las redes sociales circulan las t铆picas im谩genes de antes y ahora, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se echa las manos a la cabeza. Nadie dice: 芦Qu茅 bien que ahora tenemos un edificio de oficinas anodino en vez de un palacio mud茅jar禄. Pasa en los pueblos m谩s peque帽os y en las ciudades m谩s grandes. Lo cual demuestra que existe una sensibilidad que va m谩s all谩 de la educaci贸n. Yo dir铆a que es consustancial al ser humano: ser capaz de apreciar la belleza y de respetar el legado de nuestros antepasados.

La cuesti贸n es potenciar esa sensibilidad para conseguir que todo el mundo se eche las manos a la cabeza antes y no despu茅s del atropello. Y m谩s importante: hay que luchar contra esa ideolog铆a del progreso que dice que es necesario para la econom铆a tirar tal palacio. A lo mejor lo que es bueno para la econom铆a es precisamente dejar el palacio en su sitio. Por otro lado, creo que las cosas han cambiado mucho en los 煤ltimos a帽os y que cada vez hay un inter茅s mayor por la arqueolog铆a, la historia y el patrimonio. Soy bastante optimista en este aspecto.