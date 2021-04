–

Esta ma帽ana el gobernador catamarque帽o Ra煤l Jalil fue entrevistado por Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos, en donde fue interpelado sobre la situaci贸n represiva que se vive en Andalgal谩 a partir del 22 de marzo, cuando las mineras reiniciaron los trabajos de exploraci贸n sobre el nevado de Aconquija.

Mientras las fuerzas de seguridad patrullan las calles del pueblo y hay 11 personas detenidas, el gobernador declara que 鈥渞epresi贸n no hubo鈥 y remarc贸 que 鈥渘o se puede aceptar la violencia鈥, pero sin tener en cuenta que los y las detenidas se pronunciaron contra los incendios y denuncian a las autoridades, que siguen haciendo o铆dos sordos a un tema a la que el pueblo no da licencia social: la megaminer铆a. Asamble铆stas responden a las declaraciones de Jalil. Por RNMA

Durante la entrevista al gobernador de Catamarca, el periodista Sietecase consulta por la represi贸n y las y los detenidos: 鈥淩epresi贸n no hubo. Justo era la bajada de la Virgen. Yo tengo experiencia de haber vivido en Jap贸n y de haber visto a una persona alcoholizada, los polic铆as c贸mo lo trataban. Nosotros no hemos tenido ning煤n tipo de represi贸n, al contrario. No hemos reprimido. Hemos realizado las denuncias y la Justicia est谩 actuando. Ya hay dos personas que est谩n con prisi贸n domiciliaria y se est谩n indagando a las otras personas鈥, declar贸 Jalil. Asamble铆stas de Andalgal谩 reclaman que ya 鈥渁h铆 empieza mal. Como ciudadana andalgalense me da verg眉enza este se帽or, un desubicado importante. Que le pregunte a la gente la forma violenta como allanaron sus casas, con golpes, rompiendo sus cosas, destrozando todo lo que hab铆a a su paso, militarizando la ciudad y criminalizando la protesta. Ah铆 ya empieza mal y, de nuevo, un desubicado con el ejemplo de Jap贸n, porque entonces tambi茅n podr铆amos decir que en Ir谩n se aplica la ley del Tali贸n, por ejemplo para los ladrones y corruptos. Es notable, cuando se quieren rajar por la tangente, los ejemplos absurdos que dan鈥.

En el transcurso de la entrevista Jalil expresa que 鈥淭odos los proyectos tienen que tener su impacto ambiental, su control y nosotros somos muy estrictos en el control鈥, una declaraci贸n contradictoria si pensamos en Alumbrera, reflexionan desde la asamblea de Andalgal谩, y agregan: 鈥渓a cual tiene una pila de denuncias, el caso testigo del empobrecimiento y la CORRUPCION de la provincia de Catamarca. Es indignante las expresiones tan livianas, ese discurso vetusto, obsoleto, setentoso a la hora de querer limpiarle la cara sucia de la megaminer铆a. Por si no lo sabe este se帽or, a Andalgal谩, Alumbrera le desapareci贸 un pueblo, llamado Vis Vis. Antes hab铆a familias que viv铆an de la tierra, ahora es un pueblo fantasma鈥.

Pero Jalil sin ning煤n reparo, tambi茅n menciona a Alumbrera en la entrevista y aclara: 鈥淭enemos un pasado complejo que fue un proyecto grande, Alumbrera, donde la gente no vio la calidad. Porque hoy un intendente de Bel茅n le dice al intendente de Andalgal谩 鈥 que no son de nuestro partido 鈥 que somos buenos para criticar, pero recibimos los recursos. Y en ese sentido nosotros hemos hecho un fideicomiso para administrar los recursos de la miner铆a, le hemos dado transparencia鈥. Pero desde la Asamblea El Algarrobo se preguntan si 鈥溌縮e refiere a YMAD, denunciados en Comodoro Py el a帽o pasado, lo que termin贸 en un allanamiento? 驴Se refiere al 鈥淣epotismo鈥 organizado donde arman una sociedad bastante turbia para seg煤n ellos, ADMINISTRAR los bienes minerales?鈥.

En otros tramos de la entrevista, Jalil neg贸 nuevamente, contrario a las im谩genes que se difundieron en medios de comunicaci贸n, y redes sociales que no hubo represi贸n, e intent贸 correr el eje ante la pregunta del periodista sobre la contaminaci贸n de proyectos mineros: 鈥淓so no lo puedo decir yo porque tiene que pasar el proceso de (control por) Medioambiente como cualquier proyecto. 脡ste est谩 en la etapa de exploraci贸n, despu茅s tienen que presentar a la oficina de Miner铆a c贸mo va a ser el proyecto y tienen que haber audiencias p煤blicas y despu茅s se podr谩 definir la explotaci贸n o n