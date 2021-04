–

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACI脫N

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCR脕TICA SECCI脫N 40 SNTE-CNTE

COMIT脡 EJECUTIVO

Tuxtla Guti茅rrez, Chiapas; 25 de abril de 2021

CE/AED/65

A LAS BASES DIGNAS Y COMBATIVAS.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACI脫N.

AL PUEBLO EN GENERAL.

La Asamblea Estatal Democr谩tica de la Secci贸n 40 (AED 40) DENUNCIA la necedad y cerraz贸n de la Secretaria de Educaci贸n y el organismo USICAMM de intentar imponer la reforma educativa neoliberal mediante la nueva convocatoria para el proceso de cambios de centros de trabajo en educaci贸n b谩sica del ciclo escolar 2021-2022.

La AED-40 mantiene vigente su organizaci贸n y sujeta a los 22 principios pol铆ticos que rigen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educaci贸n que buscan la defensa de los derechos humanos, laborales y sindicales de la clase trabajadora; por ello RECHAZAMOS la convocatoria de cambios, dada a conocer en este mes de abril, sin retomar las exigencias del magisterio democr谩tico por construir una alternativa que anule la violaci贸n a los derechos laborales y sindicales, en su af谩n de acelerar estos procesos y aprovechar el estado de confinamiento en el que se encuentra el magisterio, como ha sido una constante incluso en administraciones anteriores, sin haber desarrollado la cadena de cambios del ciclo escolar 2020-2021 debido a la resistencia e inconformidad de los docentes, resulta una muestra de insensibilidad institucional y cerrar las puertas al di谩logo y construcci贸n de rutas de soluci贸n.

La USICAMM es un instrumento del Estado legalizado en el art铆culo 3ro constitucional de la reforma educativa 2019, que surge como 贸rgano de control del ingreso, la promoci贸n vertical y horizontal, cadenas de cambios y reconocimiento laboral; a toda luz atenta contra los derechos de los trabajadores de la educaci贸n y a pesar de estar llena de eufemismos es inadmisible la validaci贸n de estos lineamientos. La USICAMM pretende la dicotom铆a entre el gremio magisterial y busca la renuncia de derechos, pues promueve la competencia entre los mismos trabajadores como cualquier empresa privada. Clasificar a los docentes entre buenos y malos, evitar la unidad que fortalezca la b煤squeda en conjunto de mejorar la condici贸n laboral de todos los docentes y no de unos cuantos 鈥渁creditados鈥.

Mediante la USICAMM, el Estado y su comparsa pretenden someter al magisterio a una lucha encarnada entre el gremio para distinguirnos econ贸micamente unos de otros con el 煤nico fin de atomizar la fortaleza de unidad del magisterio. El SNTE repite su estrategia que ha ejecutado en sexenios pasados y nuevamente son ellos los operadores directos de la reforma educativa transexenal, vestida de USICAMM en esta administraci贸n y ambicionan exacerbar la individualidad entre los docentes para asegurar el avance de las pol铆ticas neoliberales que laceran los derechos y las condiciones 贸ptimas para la vida digna de la clase trabajadora.

Ante la ofensiva del Estado mediante sus instituciones, no queda otro camino que la organizaci贸n y lucha, dejar claro que no basta con paliativos ni gozar de derechos a medias, somos m谩s los que queremos una mejor铆a para todos y ejerceremos nuestro derecho a la protesta e inconformidad, por lo que el llamado es a la participaci贸n activa en las actividades pol铆ticas de masas con un plan a corto plazo, en consecuencia de que la movilidad y el desempolvarse del confinamiento se hace imprescindible para no echar por la borda lo conquistado en jornadas de luchas anteriores.

Es mediante la organizaci贸n por la que los trabajadores hemos alcanzado conquistas laborales colectivas que son hist贸ricas y palpables en la actualidad. Desconocer lo anterior, nos coloca en franca exposici贸n de las instituciones para vulnerar nuestros logros y entrar en la vor谩gine de competencia pretenciosa de intereses e intenciones capitalistas. Estamos en v铆speras de fechas de lucha hist贸ricas y conmemorativas, no olvidemos que ha sido producto de la combatividad y el desarrollo consciente de movilizaciones lo que ha dado experiencias ejemplares y victorias pol铆ticas. Son logros que deben servir para desarrollar nuevas formas de lucha y creatividad. A romper con el mayor aliado del Estado que es el miedo y levantar las banderas de lucha que a煤n siguen vigentes y pendientes.

Hacemos el llamado a todo el magisterio en general que pondere los intereses colectivos para no repetir la historia del sexenio anterior, donde algunos optaron aprovecharse como viles oportunistas de la lucha de la mayor铆a para beneficiarse de manera individual. 隆NOS MANTENEMOS EN ALERTA M脕XIMA Y PRESTOS AL BOICOT DE LA CADENA DE CAMBIOS ANTE CUALQUIER MADRUGUETE!

隆TOTAL RECHAZO A LA USICAMM!

隆ALTO A LA REPRESI脫N Y CRIMINALIZACI脫N DE LA PROTESTA POPULAR!

隆LIBERACI脫N INMEDIATA DE TODOS LOS PRESOS POL脥TICOS DE LA 4陋 T!

鈥淧OR UNA EDUCACI脫N CR脥TICA, HUMANISTA, CIENT脥FICA Y POPULAR鈥

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCR脕TICA