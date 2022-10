–

De parte de Diario De Burgos October 14, 2022 222 puntos de vista

El Anarquismo es una de las pocas filosof├şas pol├şticas, quiz├ís la ├║nica filosof├şa pol├ştica, que se ha mantenido inquebrantable ante los partidos pol├şticos. Pero eso, lamentablemente, no ha hecho que el Anarquismo sea referente pol├ştico para muchas por una de las caracter├şsticas que m├ís lucidez le han otorgado.

Los debates pol├şticos comunes habitualmente est├ín absortos por la l├│gica de partidos. Se llega al punto de ser habitual que no se sepa hablar de pol├ştica sin salirse de est├í l├│gica. Es probable incluso que al defender diferentes posiciones en habituales debates te encasillen en uno o en otro pese a que t├║ no te identifiques con ninguno. Los partidos han bajado el nivel pol├ştico, nos han convertido en peleles dogm├íticos. El trasfondo m├ís simplista de esta l├│gica requiere ver a buenos y malos o en el mejor de los casos colores b├ísicos como rojo, azul, morado o verde.

Un poco de historia

Podr├şamos decir que el origen de los partidos pol├şticos es claramente burgu├ęs. Los partidos pol├şticos fueron una estrategia pol├ştica ideada por el ala liberal en el S.XIX para hacer frente al ala conservadora en el Reino de Gran Breta├▒a. Mientras que el ala conservadora defend├şa a la realeza y a la nobleza, el ala liberal representaba a la joven y pujante burgues├şa. La estrategia ideada para hacer m├ís eficaz la representaci├│n de la burgues├şa en las instituciones pol├şticas de la ├ępoca se torno en un ├ęxito. Pronto este modelo pol├ştico se empez├│ a extender por toda Europa y posteriormente a Am├ęrica d├índole el cariz mundial que actualmente tiene.

Pero el sistema de partidos no hubiese sido hegem├│nico si la izquierda no hubiese mordido el anzuelo. El sistema de partidos, que tan bien les funcion├│ a los liberales, m├ís delante ser├şa abrazado por la izquierda. Precisamente este hecho fue una de las rupturas ideol├│gicas de La Primera Internacional Obrera. La ruptura conform├│ tres grandes bloques, marxistas, socialdem├│cratas y anarquistas. Salvo los ├║ltimos el resto no dud├│ desde el primer momento en asumir la estructura de partidos, llegando incluso a aliarse con liberales como estrategia de llegada al poder. Nada nuevo bajo el sol.

La falsa representaci├│n

La democracia representativa es a todas luces un cuento, una falacia. Habitualmente los representantes y los representados ni han mediado palabra y ni tan siquiera se conocen. No obstante hay m├ís cuestiones que hacen de la representaci├│n pol├ştica algo imposible. Ning├║n partido puede representar a la mayor├şa ya que los partidos han nacido de minor├şas, adem├ís est├ís minor├şas son elitistas y s├│lo se representan a ellas mismas.

┬┐Qu├ę nos ha podido llevar a pensar que un invento burgu├ęs va a solucionar los problemas del pueblo?, probablemente la respuesta a esta pregunta nos la dieron Gramsci y Althusser. En 1970 Althusser identific├│ lo que el llam├│ los Aparatos Ideol├│gicos del Estado: ÔÇťbajo la forma de instituciones distintas y especializadas (religiosas, escolares, familiares, jur├şdicas, pol├şticas, sindicales, de informaci├│n y culturales)ÔÇŁ y Gramsci en 1997 recogi├│ el testigo:

lo que se llama opini├│n p├║blica est├í estrechamente vinculado con la hegemon├şa pol├ştica, o sea, que es el punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad pol├ştica, entre el consenso y la fuerzaÔÇŽ La opini├│n p├║blica es el contenido pol├ştico de la voluntad pol├ştica p├║blica que podr├şa ser discordante: por eso existe la lucha por el monopolio de los ├│rganos de la opini├│n p├║blica; peri├│dicos, partidos, parlamento, de modo que una sola fuerza modele la opini├│n, y con ella la voluntad pol├ştica nacional, convirtiendo a los disidentes en un polvillo individual e inorg├ínico Gramsci

Infantilicemos la pol├ştica: La izquierda y la derecha

No todo van a ser flores para un movimiento, el anarquista, que se ha dejado llevar por el simplismo y ha ca├şdo, el tambi├ęn, en est├í falacia. La l├│gica de partidos presenta siempre a buenos y malos; En el mejor de los casos una baja gama crom├ítica compuesta por rojos, verdes, azules y morados.

Hace tiempo que la izquierda y la derecha se desdibujaron, se entremezclaron. Es cierto que con el tiempo el concepto de izquierda y derecha ha cambiado. Este concepto viene de la Revoluci├│n Francesa, mucho antes de los partidos. Los diputados que defend├şan a la monarqu├şa y el feudalismo se sentaban a la derecha mientras que a la izquierda se sentaban los defensores de la soberan├şa nacional y la igualdad. Pero en general esta visi├│n concuerda con una izquierda en defensa del inter├ęs colectivo y el progreso social mientras que la derecha lo hace por la conservaci├│n del ┬źstatus quo┬╗ y el inter├ęs individual.

La realidad es que hay partidos supuestamente conservadores que en muchas ocasiones ejecutan medidas progresistas y partidos supuestamente de izquierdas que se dejan llevar por medidas liberales o conservadoras. Nuestro mundo no es tan simple, se ha tornado tremendamente complejo y pese a que la l├│gica de partidos nos empuje a seguir pensando en izquierda y derecha o en colores primarios el anarquismo deber├şa romper con este molde que tanto le interesa al poder.

Un ejemplo claro de todo esto es uso del t├ęrmino fascismo. Hemos roto el t├ęrmino, se aplica fascista a casi cualquier cosa que huela a derecha. Hace tan s├│lo unos d├şas, Emilio Gentile, historiador especializado en el fascismo nos lo explicaba as├ş tras el reciente triunfo de la ultraderecha Italiana:

El pasado termin├│. Se puede y se debe estudiar, pero el presente hay que entenderlo para poder contarlo. Si todo es fascismo nada lo es. Y lo mismo sirve para la mafia. Es un continuo distraer la atenci├│n de otras amenazas que nada tienen que ver con el r├ęgimen del Duce, que, por cierto, no naci├│ del miedo a los migrantes Emilio Gentile

Emilio Gentile propone llamar a las cosas por su nombre. Propone comenzar a pensar, a pensar que esto no es sencillo y que entender nuestro contexto social y pol├ştico es complicado.

El dogma como bandera

Los partidos pol├şticos son dogm├íticos, necesitan creyentes. El votante ideal es una persona absorta, fan├ítica, que est├í sometida a ideas y prejuicios ideados por un partido. El dogma es una proposici├│n aceptada como innegable. Por ejemplo un votante de un partido neoliberal aceptar├í como dogma que ÔÇťlo p├║blico es ineficiente y lo privado es eficienteÔÇŁ, as├ş un votante de un partido racista aceptar├í ÔÇťque los inmigrantes le roban el trabajoÔÇŁ. Pero los dogmas de los partidos no pueden ser cualquier cosa, a├▒os y a├▒os de argumentos se han ido perfeccionando para convertirnos en personas que no los cuestionan. Jean Lacroix lo explicaba de la siguiente forma:

Esto ha terminado en una grave y doble deformaci├│n: la religi├│n y la metaf├şsica, que son del dominio de lo absoluto, se les trata desde un punto de vista pol├ştico, es decir, relativo, mientras que la pol├ştica, que es del dominio de lo relativo, se la trata desde un punto de vista metaf├şsico o religioso, es decir; absoluto Jean Lacroix

Pero no todos los dogmas son pol├şticos. Uno de los principales dogmas que aceptamos al participar en la democracia representativa es el hecho de ni tan siquiera podamos elegir el nombre del representante, la fe permite confiar en las personas recomendadas por el partido.

Los partidos desplazan continuamente el debate. La intenci├│n es distraernos del verdadero problema para concentrar la atenci├│n en ellos y en definitiva en sus dogmas. Se busca la conexi├│n emocional, as├ş es m├ís probable que la lealtad piense por los votantes. Un buen votante ignora y distorsiona cualquier realidad que cuestione su lealtad. Esto es lo que Leon Festinger en 1950 llam├│ disonancia cognitiva.

Una guerra fratricida

Pero los partidos juegan otro papel fundamental en nuestra sociedad: dividirnos. Los partidos pol├şticos tienen que dar respuesta a las percepciones, tienen que parecer elecciones presuntamente inteligentes para el pueblo en una ├ępoca determinada de sus vidas. Al elegir el partido entramos en conflicto con el resto de nuestra clase social, el que no eligi├│ nuestro partido es el enemigo.

La l├│gica de partidos en Espa├▒a se ha apoyado mucho en los nacionalismos. Los nacionalismos han sido y son fruto de muchas rupturas sociales, han confrontado a poblaciones en excepcionales ejercicios de cooptaci├│n. Esto ha llevado al populacho a sacar banderas y retales de diferentes colores por las ventanas para matarse en las calles por defenderlos. Para el poder este hecho es ideal ya que rompemos los lazos sociales y nos fatigamos en defender los corrales que nos imponen los demenciales partidos. La situaci├│n es muy parecida a la de una guerra, mientras nos matamos argumentalmente, los que han dise├▒ado el conflicto se codean sin entrar en los barros a los que nos han lanzado.

Conseguir que la poblaci├│n rompa con los partidos es una nueva oportunidad para crear estructuras sociales de colaboraci├│n y no de confrontaci├│n. Una opini├│n bastante pol├ęmica que defienden muchos polit├│logos es que a preguntas concretas personas que aparentemente se encuentran en polos opuestos de la pol├ştica responder├ín de forma muy parecida. Es decir que para un neonazi y un marxista sus metas en la vida pueden llegar a ser bastante parecidas. Sin entrar a defender esta pol├ęmica observaci├│n, si merece la pena reflexionar sobre la siguiente pregunta ┬┐c├│mo nos han cooptado nuestras ideas pol├şticas?, ┬┐dirigimos nuestras ideas pol├şticas para luchar contra el de arriba y no contra nuestro igual?, ┬┐molestamos al poder o le seguimos el juego?.

El neoliberalismo

El poder que nos oprime es el poder neoliberal o como algunas lo llaman: ÔÇťel capitalismoÔÇŁ. No es la derecha ni es el fascismo. El contexto actual, el de parte de la pen├şnsula ib├ęrica, es el de un partido como VOX que ha comenzado a subir como la espuma en las encuestas, sale en las noticias, capta la atenci├│n de medios y se blanquea desde los mismos. No podemos razonar que nuestra clase dirigente es fascista o de derechas o que el neoliberalismo es otra clase de fascismo. Este hecho responde a una estrategia y la estrategia ser├í probablemente algo sumamente inteligente. De hecho hace unos d├şas conocimos una filtraci├│n de Wikileaks donde se evidenciaba como el Grupo Eulen, el Corte Ingles, Nestl├ę, FCC, OHL han contribuido a trav├ęs de ÔÇťHazte O├şrÔÇŁ al auge de la extrema derecha.

Pero no s├│lo es la derecha. Pongamos un ejemplo de una probable estrategia neoliberal que ocurri├│ hace no mucho. ├ël es Pablo Iglesias 2 a├▒os despu├ęs del estallido del 15M, aparec├şa en La Sexta con lo m├ís granado de la actualmente considerada cloaca medi├ítica, en 2013 La Sexta era lo mismo que ahora, pero enga├▒aba a m├ís gente y tenia mas espectadores:

Por aquel entonces era de sobra conocido que Pablo planeaba fundar un partido. Ese partido era el camino ideal para encarrilar a las descarriadas ovejas del 15M de vuelta al redil de las urnas y el plan funcion├│ a las mil maravillas. Una persona con una oratoria sensacional y un discurso impresionante recogi├│ a los perdidos del 15M y los acompas├│ para que siguieran votando. Pablo Iglesias fue uno de los principales desmovilizadores de un movimiento antipartidista, horizontal y muy peligroso para el neoliberalismo. Pero el error neoliberal fue darle demasiados minutos a Pablo, se pasaron de rosca y Podemos llego a tener un sorpaso virtual a la izquierda m├ís servil con el capital, el PSOE. As├ş que los a├▒os posteriores Pablo Iglesias fue vapuleado, mancillado y ultrajado por sus compa├▒eros de butaca en el 2013. Esos de los que hoy reniega se la jugaron bien jugada.

El neoliberalismo es una cultura que desculturiza. La meta del neoliberalismo es hacer que seas un iletrado, un inculto y un consumidor compulsivo. Erich Fromm en 1965 nos lo explicaba as├ş:

Homo Consumens es el hombre cuyo objetivo principal no es principalmente poseer cosas sino consumir cada vez m├ís para compensar as├ş su vac├şo interior, la pasividad, la soledad y la ansiedad (ÔÇŽ) El Homo Consumens est├í bajo la ilusi├│n de la felicidad, mientras inconscientemente sufre su aburrimiento y pasividad. Cuanto m├ís poder tiene sobre las m├íquinas, m├ís impotente se convierte como ser humano; cuanto m├ís consume, m├ís se convierte en un esclavo de necesidades cada vez mayores Erich Fromm

La pol├ştica es tambi├ęn hoy algo parecido al consumismo, en el estante puedes elegir entre 4 ├│ 5 productos. No hay cabida para la reflexi├│n, la participaci├│n o los matices, tristemente todo est├í encarrilado. Los parlamentos actuales son parlamentos neoliberales, la izquierda y la derecha est├í asimilada. Esto lo contaba Foucault siendo especialmente duro con la izquierda. Para Foucault los partidos socialistas aceptan el modelo liberal y sus gobiernos tratan de torcerlo administrativamente, es imposible que un partido socialista ponga en pr├íctica el socialismo en un marco de parlamentarismo neoliberal.

Cartel antielectoral para las elecciones europeas del 2009 aparecido en Burgos

Acabemos con los partidos

Acabar con los partidos no es tarea f├ícil, todo lo contrario. Durante los a├▒os 90 muchos polit├│logos pronosticaron el declive y la ca├şda de los partidos. Desafortunadamente estas instituciones pol├şticas han demostrado superar muchos de los retos de los que se cre├şa no ser├şan capaces de superar. Sin embargo, tampoco podemos descartar que tal vez est├ís instituciones est├ęn en declive y sean el eslab├│n m├ís d├ębil de la democracia representativa. El 15M ha sido el movimiento social reciente que m├ís se acerc├│ al colapso pol├ştico en Espa├▒a y principalmente lo hizo contra los partidos. Tampoco podemos decir que el 15M fuese un movimiento antipartidista en su totalidad, de hecho termin├│ degenerando en al menos dos partidos. Pero s├ş lo fue una gran mayor├şa del movimiento y cr├ştico en su totalidad con el bipartidismo. Aprender de los errores y los aciertos de este movimiento tal vez nos haga ser m├ís certeros la pr├│xima vez que nuestra sociedad se vuelva a lanzar contra los partidos.

Mientras la izquierda ha jugado un papel fundamental en los parlamentos neoliberales, el anarquismo no lo ha hecho. Esto ha llevado al Anarquismo al castigo, siendo objeto de las mismas recetas con las que los partidos cooptan a sus votantes. Dogmas como ÔÇťel anarquismo es una utop├şaÔÇŁ o vincular anarquismo a caos han sido perpetradas desde el poder y utilizadas por los pol├şticos de partido. Hoy muchas personas en nuestra sociedad han aceptado a pies puntillas y sin cuestionar estas falacias. La anarqu├şa es perfectamente posible, se ha demostrado en innumerables contextos hist├│ricos y adem├ís el poder se ha afanado en derribar r├ípida y contundentemente cualquiera de su formas. El Anarquismo no solo ha demostrado no ser ├║til para el poder, adem├ís ha demostrado ser peligroso.

Lejos de ensalzar el Anarquismo, hoy es una ideolog├şa minoritaria. Si deber├şamos tener cierta reflexi├│n, sean cuales sean nuestras tendencias pol├şticas, contra los partidos. Una sociedad revolucionaria que busque la participaci├│n ciudadana deber├şa oponerse a los partidos y sus m├║ltiples formas (fundaciones, sindicatos, organizaciones juvenilesÔÇŽ).

¡Acabemos de una vez con los partidos!