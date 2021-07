–

La Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica (ARMH) ha registrado una petici贸n al presidente Pedro S谩nchez para que esta semana, como presidente del Gobierno, haga una declaraci贸n institucional de condena del 18 de julio de 1936.

Este hecho ser铆a in茅dito, puesto que hasta ahora no ha llevado a cabo ning煤n presidente del Gobierno desde la muerte del dictador Francisco Franco.

Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, 鈥渉ay que terminar con la equidistancia en la que el Estado no se enfrenta a los verdugos y no repara a las v铆ctimas, porque eso, adem谩s de ser una enorme injusticia con quienes sufrieron la dictadUra y la combatieron, debilita nuestra democracia y no confronta los discursos que desde el presente legitiman o justifican la necesidad de la dictadura franquista, como si pudiera ser una respuesta v谩lida a los problemas pol铆ticos y sociales鈥.

Y a帽ade: 鈥淟a ley de la memoria que prepara el Gobierno mantiene esa equidistancia, no repara a las v铆ctimas ni les garantiza la justicia a la que tienen derecho y no ejerce ning煤n tipo de sanci贸n a los verdugos, por lo que sostiene y mantiene la impunidad鈥.

El texto de la petici贸n pretende que el Gobierno, mediante una herramienta como la declaraci贸n institucional, le diga y le explique a las sociedad que 鈥淯n 18 de julio nunca m谩s鈥. Y dice as铆:

El pr贸ximo 18 de julio se cumplen 85 a帽os del golpe de Estado que dio inicio a una guerra y a la toma del poder de militares sublevados que conquistaron el pa铆s mediante la traici贸n a un Gobierno elegido en las urnas, el uso de bienes p煤blicos para asesinar y perseguir a cientos de miles de ciudadanos y la constituci贸n por la fuerza de un r茅gimen que durante cuatro d茅cadas se neg贸 a la celebraci贸n de elecciones democr谩ticas y sigui贸 asesinando, torturando y persiguiendo a quienes consideraba enemigos pol铆ticos o morales. Transcurridos casi 46 a帽os desde la muerte del dictador, no es comprensible que las altas instituciones del Estado no hayan llevado a cabo todav铆a una condena expl铆cita y contundente de una dictadura que debe ser inaceptable para cualquier ciudadano dem贸crata, independientemente de su ideolog铆a. S贸lo se ha llevado a cabo una peque帽a condena en la Comisi贸n Constitucional del Congreso el 20 de 2002, poco contundente y condescendiente con las 茅lites de la dictadura. Ni los plenos del Congreso y del Senado, ni la jefatura del Estado no electa, ni el Presidente del Gobierno ni el Gobierno al completo han llevado a cabo en estos a帽os una declaraci贸n de rechazo y condena de la dictadura, y de reconocimiento a quienes fueron perseguidos por ella y/o se enfrentaron al r茅gimen con el objetivo de que regresaran las urnas que durante la Segunda Rep煤blica hab铆an permitido la elecci贸n de gobiernos de diferentes ideolog铆as mediante la convocatoria de elecciones generales con sufragio universal, masculino y femenino. Por eso instamos al Presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, a llevar a cabo una declaraci贸n institucional en torno a esa fecha, que termine con la equidistancia por la que ni los responsables de las violaciones de derechos humanos del franquismo han sido juzgados ni sus v铆ctimas han accedido a sus derechos de ser asistidas por la justicia. Esa mirada indiscriminada, hacia el pasado terrible de la dictadura, fomenta la debilidad de nuestra cultura democr谩tica, mantiene un imaginario injusto con las v铆ctimas, beneficia a quienes han disfrutado de una intocable impunidad y mantiene al Estado en una falsa neutralidad, ya que la pasividad de una instituci贸n ante la existencia de verdugos y de v铆ctimas es un benepl谩cito para las 茅lites franquistas y un menosprecio a las v铆ctimas. 85 a帽os despu茅s del golpe de Estado franquista y m谩s de 40 del t茅rmino de la dictadura han supuesto un tiempo insufrible de abandono para cientos de miles de v铆ctimas que han muerto ignoradas por el Estado y sin la capacidad de acceder a sus derechos. Es momento de que se lleve a cabo esa condena y una disculpa del Estado ante los supervivientes y sus familias castigadas por haber ejercido y defendido derechos que hoy consideramos inherentes a cualquier ser humano e irrenunciables en una democracia.

