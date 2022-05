La Asociación Democrática de la Mujer. Activismo feminista en la Transición

–

La Asociaci贸n Democr谩tica de la Mujer. Activismo feminista en la Transici贸n

Su creaci贸n, en 1976, se inscribe dentro del magma organizativo impulsado por el Partido del Trabajo de Espa帽a. Su desaparici贸n, en 1980, dej贸 paso a experiencias organizativas feministas m谩s complejas

La periodizaci贸n m谩s aceptada del movimiento feminista centra en los a帽os sesenta del siglo XX la aparici贸n de la llamada segunda ola a escala internacional (tras la primera, que se remonta al siglo XIX). En Espa帽a, esta segunda etapa eclosiona en plena Transici贸n, en un momento en que la sociedad trataba de despertar de la pesadilla de la dictadura franquista y en el que las organizaciones pol铆ticas que hab铆an trabajado en la clandestinidad so帽aban con que era la ocasi贸n de romper las estructuras de la dictadura. Seg煤n Vicenta Verdugo, esta ola aparec铆a con un marcado car谩cter pol铆tico de lucha por la democracia e interrelacionada con las distintas culturas pol铆ticas antifranquistas. Pero tambi茅n el proceso pol铆tico de la transici贸n tuvo una influencia directa en cuanto a la presencia de nuevas organizaciones feministas y nuevos discursos (1).

Al igual que otros movimientos pol铆ticos y sociales, que fueron muy activos tras la muerte de Franco y que desaparecieron fruto del consenso pol铆tico y la desmovilizaci贸n social, la Asociaci贸n Democr谩tica de la Mujer (ADM) constituy贸 en aquella coyuntura una organizaci贸n, vista desde el presente, de gran inter茅s que, sin embargo, ha dejado muy poca huella en la memoria colectiva, incluso entre las militantes feministas. Este texto pretende recordar y reconocer la tarea promovida por un colectivo de mujeres comprometidas en una iniciativa de transformaci贸n social.

Todav铆a en los setenta permanec铆an los estereotipos sobre la mujer sumisa que la doctrina del nacionalcatolicismo inculc贸 tras la Guerra Civil. Adem谩s, las leyes del r茅gimen franquista hab铆an condenado a la mujer a una minor铆a de edad, a someterse dentro del matrimonio a la tutela del marido, teniendo, por ejemplo, que adoptar la residencia y nacionalidad de 茅ste y a otorgarle la administraci贸n de los bienes conyugales. El Fuero del Trabajo, aprobado en 1938, se hab铆a propuesto liberar a la mujer casada del taller y la f谩brica. Era aceptable que trabajaran mientras encontraban su media naranja para contribuir a mantener el hogar, pero no para independizarse econ贸micamente, ya que eso conllevar铆a su emancipaci贸n social y el abandono de sus aut茅nticos y vitales objetivos [que] son la maternidad y el hogar (2). El t茅rmino feminismo fue utilizado entonces para denostar la actitud de las mujeres que pretend铆an conseguir su emancipaci贸n.

1975 fue proclamado A帽o Internacional de la Mujer por la Asamblea General de la Organizaci贸n de Naciones Unidas. El gobierno de Franco, en un intento de modernizar su imagen, encarg贸 a la Secci贸n Femenina de Falange organizar los actos que deber铆an celebrarse en Espa帽a que, si bien pasaron totalmente desapercibidos para la poblaci贸n, provocaron que las asociaciones feministas elaboraran un Programa manifiesto alternativo, en el que se recog铆a la situaci贸n real de las mujeres espa帽olas y enviaron una delegaci贸n al Congreso Mundial de la Mujer, celebrado en Berl铆n en octubre de ese a帽o, para defender el documento.

Con esta experiencia y con el dictador ya en la tumba, se convoc贸 en Madrid la I Jornada de la Liberaci贸n de la Mujer, en diciembre de 1975, con car谩cter estatal; y, seis meses despu茅s, en Barcelona, las Jornades Catalanes de la Dona, que supusieron un gran revulsivo para el movimiento feminista, impulsando la creaci贸n de nuevas organizaciones.

Las circunstancias pol铆ticas del momento marcaron la agenda de las feministas, que tuvieron que compaginar diversas reivindicaciones, propugnando, de entrada, un marco jur铆dico que reconociera la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, en un momento en el que se estaba redactando la Constituci贸n, con la construcci贸n de un marco social que permitiera ejercer tales derechos. Como afirma Mercedes Agust铆n: Entre 1976 y 1978 las feministas actuaron como un bloque unitario en torno a unas demandas pol铆ticas centrales: amnist铆a para las mujeres, despenalizaci贸n del adulterio, sexualidad libre, derecho a los anticonceptivos, al aborto. Son a帽os en que el movimiento mantiene una importante presencia activa en la calle, ganando un amplio apoyo social y demostrando su capacidad de iniciativa pol铆tica.

En este contexto, el Partido del Trabajo de Espa帽a (PTE) impuls贸 la formaci贸n de una organizaci贸n feminista con implantaci贸n en todo el estado y una estructura federal: se crea as铆 la Asociaci贸n Democr谩tica de la Mujer (ADM). Su primera reuni贸n se celebr贸 en el hotel Eurobuilding de Madrid, el 25 de marzo de 1976. Menos de un a帽o despu茅s, el 23 de enero de 1977, se constituir铆a como Federaci贸n de Organizaciones Feministas del Estado Espa帽ol (FOFEE), con la participaci贸n de organizaciones de Madrid, Catalu帽a, Andaluc铆a, Canarias, Euskadi, Castilla y Le贸n y Cantabria, que opt贸 por no integrarse en la Plataforma de Organizaciones Feministas.

En Cantabria, a pesar de que las discusiones se iniciaron en enero de 1976, la presentaci贸n de los estatutos se retras贸 hasta el mes de agosto, debido a los debates internos, que se resolvieron finalmente por no mezclar la lucha feminista con la econ贸mica y (鈥) sindical. Como consecuencia, una parte de la junta directiva dimiti贸 al no secundar la convocatoria de la huelga general de noviembre de ese a帽o. A pesar de haber cumplido con los tr谩mites necesarios, no fue legalizada hasta 6 de febrero de 1978 con el nombre definitivo de Asociaci贸n Democr谩tica de la Mujer Concepci贸n Arenal (nombre que se us贸 para uso administrativo, utilizando ADM de Santander y a partir de 1978 ADM de Cantabria). Hasta este momento el Gobernador Civil hab铆a prohibido parte de los actos p煤blicos que organizaron.

Las restricciones del gobernador no impidieron que la asociaci贸n tuviera una actividad intensa, fundamentalmente en Santander y Torrelavega, que se desarroll贸 en tres l铆neas. La primera se centraba en la reivindicaci贸n de derechos b谩sicos tales como la igualdad ante la ley, el derecho a la planificaci贸n familiar y al divorcio, acceso a todo tipo de trabajo, coeducaci贸n y a una maternidad libre y deseada, que exig铆a la legalizaci贸n de los anticonceptivos y la despenalizaci贸n del aborto. La segunda l铆nea de trabajo se concret贸 en un activismo de calle: concienciar mediante charlas en los barrios sobre la falta de derechos de la mujer y la necesidad de tener una organizaci贸n propia. Algunos de los temas tratados fueron el reconocimiento de la patria potestad de sus hijos, el adulterio, gestionar igualitariamente los bienes gananciales, el control de natalidad, y el divorcio. El tercer vector, de naturaleza asistencial, consisti贸 en el asesoramiento a las mujeres en los procesos de separaci贸n o de interrupci贸n del embarazo.

Cuando se convocaron las primeras elecciones generales, que tendr铆an lugar el 15 de junio de 1977, la ADM todav铆a no hab铆a sido legalizada, al igual que otras asociaciones y partidos pol铆ticos. Para poder presentarse tuvieron que renunciar a sus siglas y concurrir como agrupaciones electorales. El PTE junto con otros partidos crearon el Frente Democr谩tico de Izquierdas en el que se integraron tambi茅n las asociaciones que hab铆a impulsado, entre ellas la ADM, que ve铆a en la campa帽a una oportunidad de llevar a la opini贸n p煤blica su programa m铆nimo: igualdad ante la ley, una ley del divorcio justa y legalizaci贸n de los m茅todos anticonceptivos.

Tras el fracaso electoral y con el inicio de la legislatura, se produjo una intensificaci贸n de la actividad. Entre otras iniciativas se uni贸 al Organismo Unitario por la autonom铆a para Cantabria porque consideraban posible generar avances para la mujer, al igual que lo hizo el Estatuto de autonom铆a de Catalu帽a en la II Rep煤blica. Adem谩s, lanzaron la campa帽a por los derechos de la mujer en la Constituci贸n, en coordinaci贸n con la Federaci贸n (FOFEE). Igualmente, realizaron peticiones al Congreso de los Diputados para que la Ley de Amnist铆a se extendiera a los delitos espec铆ficos de la mujer (adulterio, abandono del hogar, anticonceptivos鈥).

Junto a este trabajo de reivindicaci贸n pol铆tica, estaban las tareas de informaci贸n y apoyo a las mujeres que necesitaban abortar en el extranjero, ya que en Espa帽a estaba penalizado y se ten铆a que practicar en la clandestinidad, o que pretend铆an terminar su matrimonio. Pero separarse para la legislaci贸n franquista era una suspensi贸n del v铆nculo matrimonial, que era indisoluble y no era f谩cil de lograr. Adem谩s, supon铆a buscar un culpable, una larga tramitaci贸n, riesgo de perder a los hijos y asumir el estigma social, en un momento en que no exist铆a ninguna regulaci贸n que protegiera a las mujeres y a los ni帽os del maltrato y el abuso.

El 10 de febrero de 1978, con los estatutos reci茅n legalizados, se celebr贸 la 1陋 Asamblea General de la ADM de Cantabria en el sal贸n de actos de la Escuela de Magisterio; fue el paso previo para preparar el primer congreso de la Federaci贸n de Organizaciones Feministas del Estado Espa帽ol, que tuvo lugar en Madrid los d铆as 27 y 28 de mayo. Sin soluci贸n de continuidad organizaron el primer 8 de marzo en Santander y Torrelavega con la instalaci贸n de sendas mesas informativas. En la capital abrieron sede, primero en la calle Santa Luc铆a 27 y, posteriormente, en la calle Pe帽as Redondas 15, donde instalaron una asesor铆a jur铆dica con la colaboraci贸n del abogado Mart铆nez de la Pedraja para aconsejar a las mujeres en todo el proceso de separaci贸n. En el mes de octubre se desarroll贸 un ciclo de cine feminista que tuvo un gran 茅xito de asistencia, lo que facilit贸 llegar a un nuevo p煤blico y sanear las cuentas de la asociaci贸n.

1陋 Asamblea General de la ADM de Cantabria en el sal贸n de actos de Magisterio (20 de febrero de 1978). Las componentes de la mesa de izquierda a derecha: Avelina S谩nchez, Mary Roscales, Pilar Pinedo, Maria Antonia de la Iglesia y Teresa Garc铆a San Emeterio.

Tras la legalizaci贸n aument贸 su presencia en la calle: manifestaciones en los juzgados en apoyo a mujeres que se encontraban en procesos de separaci贸n con particularidades especialmente llamativas y movilizaciones como la llevada a cabo en solidaridad con las 11 mujeres bilba铆nas procesadas por abortar, caso que supuso la apertura del debate en la opini贸n p煤blica.

La institucionalizaci贸n de la pol铆tica y la instalaci贸n de la cultura del consenso y del pacto, tuvo como consecuencia la p茅rdida de protagonismo de la movilizaci贸n en la calle y el alejamiento de los partidos de las demandas de la sociedad civil. A partir de 1978 la palabra desencanto fue muy usual para definir el clima pol铆tico del pa铆s. En el seno del movimiento feminista, adem谩s, exist铆a un fuerte debate en torno a la doble militancia (movimiento feminista/partido pol铆tico), ante la postergaci贸n de sus demandas en el seno de los partidos. Esta controversia acab贸 por dirimirse en las Jornadas de Granada de 1979, quebrando el movimiento y haci茅ndole perder gran parte de su iniciativa pol铆tica. Sin embargo, no se aprecia que dentro de la ADM fuera esta la causa de su desaparici贸n. Seg煤n Merche Comabella, fue el propio PTE el que disolvi贸 la Asociaci贸n. Probablemente esta decisi贸n estuvo m谩s relacionada con la din谩mica interna del partido ante el fiasco organizativo y de cumplimiento de las expectativas electorales que supuso la fusi贸n con la Organizaci贸n Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y la consiguiente creaci贸n del Partido de los Trabajadores (PT), ese mismo a帽o. Su existencia fue ef铆mera, disolvi茅ndose al a帽o siguiente. Cuando desde el partido, a finales de 1980, se dio la orden de disolver la ADM de Cantabria, no se apreciaban especiales s铆ntomas de debilidad en la Asociaci贸n.

El 煤ltimo apunte del libro de cuentas de la ADM de Cantabria data de febrero de 1981, en que se registra una donaci贸n para los actos organizados por la Asamblea de Mujeres. Se podr铆a pensar que la Asamblea es la continuaci贸n natural de la ADM por la continuidad temporal de la disoluci贸n de una y la creaci贸n de la otra. Sin embargo, el capital humano y simb贸lico de la ADM se perdi贸, comenzando la nueva agrupaci贸n desde cero, heredando de la anterior etapa s贸lo esta peque帽a aportaci贸n econ贸mica y, quiz谩, la conciencia de la necesidad de una organizaci贸n sin ninguna clase de tutela.

