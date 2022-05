–

por Rabioso

Un episodio desconocido de la resistencia anarquista en Valladolid durante el franquismo

24 de abril de 2022

A pesar de la brutal represi贸n la guerra civil y en la posguerra, la dictadura franquista fue incapaz de eliminar el movimiento anarquista vallisoletano. En 1944 se refundaron los sindicatos de Oficios Varios y de la Construcci贸n de la CNT de Valladolid (1). Seg煤n Leopoldo Garc铆a, que particip贸 en la refundaci贸n y fue nombrado responsable de propaganda de la CNT vallisoletana, “la propaganda ven铆a de Catalu帽a y de Francia. La que llegaba de Toulouse o de Perpignan era la m谩s valorada”. La CNT tuvo una participaci贸n destacada en la creaci贸n en 1946 de las Fuerzas Libres del Interior (FLI), organizaci贸n clandestina de resistencia antifranquista vallisoletana en la 贸rbita de la ANFD (Alianza Nacional de Fuerzas Democr谩ticas), en la que la CNT jug贸 un papel protagonista. El PSOE y el PCE tambi茅n participaron en la FLI, que lleg贸 a estar integrada por unas 70 personas.

La ola de represi贸n que desat贸 el Franquismo en 1947 en toda Espa帽a, que entre otras cosas acabar谩 con la presencia del PSOE en Asturias, dio lugar a una “ca铆da” importante de miembros de la CNT, detenidos en las redadas policiales que acabar铆an destruyendo la FLI, dejando muy debilitadas a las organizaciones que hab铆an participado en ella. La represi贸n franquista en la posguerra contra la CNT se ceb贸 especialmente en la Regional Centro, que desde el fin de la guerra civil hasta 1949 sufri贸 la desarticulaci贸n de 13 comit茅s regionales, el mayor n煤mero de todas las regionales, siendo seguida por Catalu帽a, que sufri贸 la desarticulaci贸n de 10 Comit茅s Regionales (2).

La plaza del Rosarillo, donde estaba la casa de Mart铆n, trabajador de Tafisa, donde se reun铆a la asociaci贸n Luis Vives

Tras una d茅cada de represi贸n constante y sin cuartel en la que el franquismo desarticul贸 11 de 14 comit茅s nacionales y 61 comit茅s regionales, la militancia de la CNT estaba exhausta, mientras que la dictadura hab铆a logrado consolidarse nacional ye internacionalmente. Ante la evidencia de la imposibilidad de derrocar al r茅gimen franquista, el movimiento clandestino anarquista abandona el intento de crear una organizaci贸n de masas y se centra en la mera supervivencia. Seg煤n Jos茅 Riera Garc铆a, “Riereta”, miembro del primer comit茅 nacional de la CNT tras la guerra, creado en abril de 1939 y desarticulado en noviembre, cuando sali贸 de la c谩rcel a comienzos de los a帽os cincuenta “no hab铆a ni CNT ni nada, pero hab铆a muchos compa帽eros que nos dedic谩bamos a reunirnos de vez en cuando por alg煤n pueblo, por alguna tasca de las afueras de la ciudad, nos reun铆amos, charl谩bamos” (3).

Este tipo de reuniones se convirtieron en una pr谩ctica habitual para mantener los lazos que se extendi贸 por toda Espa帽a y se prolongar铆a durante todo el Franquismo. En Valencia, por ejemplo, represaliados cenetistas tras una primera etapa de reunirse en tascas y casas particulares pasaron a alquilar un local en el que se reun铆an, y en Sevilla viejos militantes cenetistas se reun铆an en la llamada “tertulia de la cuchara” en la m谩s absoluta clandestinidad. Una caracter铆stica fundamental de esta nueva forma de organizarse es el rechazo a la estrategia de la primera posguerra de intentar formar una organizaci贸n de masas; en su lugar, estos grupos se basan en la afinidad, la amistad y que las personas que se organizan se conoc铆an entre si. Como explicaba un miembro del grupo Anselmo Lorenzo de Madrid, formado por 5 personas, “no quer铆amos crecer m谩s en n煤mero, si hab铆a m谩s gente prefer铆amos que hicieran otro grupo” (4). El grupo madrile帽o, del que form贸 parte G贸mez Casas, secretario general de CNT en la Transici贸n, se dedicaba a difundir las ideas anarcosindicalistas mediante propaganda que elaboraban ellos mismos y la que recib铆an del exilio franc茅s.

Los miembros de la CNT vallisoletana clandestina distribu铆an la prensa editada en el exilio, a la que tambi茅n suministraban informaci贸n. Arriba, CNT (Toulouse, II 茅poca, N潞 726, 29.03.1959). Abajo, Solidaridad Obrera (Par铆s, A帽o X, N潞 520 10.03.1955).

Tambi茅n en Valladolid se cre贸 a finales de los a帽os 40 o principios de los 50 un grupo similar al de otras ciudades de Espa帽a para continuar la existencia de la CNT. El grupo estaba compuesto por unas 6 o 7 personas, todo ellos trabajadores. Entre sus participantes estaban Francisco Batic贸n (impresor), Mart铆n Sanpalencia (trabajador de Tafisa), Joaqu铆n (alba帽il), Adalia (electricista) y Teodoro, trabajador en una f谩brica.

Para poder reunirse sin despertar sospechas se disfrazaron de asociaci贸n cultural: as铆 naci贸 la Asociaci贸n Luis Vives, as铆 llamada en memoria de un fil贸sofo, humanista y profesor universitario valenciano perteneciente a una familia jud铆a cuyos miembros se convirtieron al cristianismo para evitar ser expulsados en 1492 pero siguieron practicando clandestinamente el juda铆smo. Con esta tapadera se reun铆an en la plaza del Rosarillo, en casa de Mart铆n, donde hablaban de anarquismo y se intercambiaban libros de filosof铆a pol铆tica, novelas de contenido social o textos cient铆ficos (Bakunin, Kropotkin, Zola, Hernandez Cata, Federico Urales, Eliseo Reclus, etc).

El grupo estaba adem谩s en contacto con la CNT en el exilio, que les mandaban libros, prensa confederal y propaganda, as铆 como informaciones de la lucha contra el Franquismo; el intercambio de informaciones era rec铆proco: un repaso a la prensa confederal en el exilio indica que los miembros de la CNT vallisoletana suministraban informaci贸n sobre sucesos locales, desde comentarios a un discurso de un jerarca franquista en un teatro vallisoletano a noticias sobre las desastrosas condiciones de vida de la clase trabajadora bajo el franquismo, como es el caso de la muerte de un padre y sus dos hijos al derrumbarse el tejado de la choza en la que viv铆an en el barrio de los Pajarillos (5).

Adem谩s de reunirse en la plaza del Rosarillo tambi茅n organizaron excursiones, tanto al campo como a otras ciudades, de lo que dan testimonio multitud de im谩genes que se han conservado. El grupo manten铆a tambi茅n contacto con otras fuerzas clandestinas. Se dispone, por ejemplo, de una imagen de 1959 en la que se ve a a miembros de la CNT clandestina reunidos con miembros del Socorro Rojo local, organizaci贸n ligada al Partido Comunista (PCE) dedicada a apoyar a los presos pol铆ticos y a sus familias. Ese a帽o el PCE vallisoletano difundi贸 un panfleto exigiendo la amnist铆a para los presos y exiliados pol铆ticos (6).

Algunos participantes en excursiones de la Asociaci贸n Luis Vives a comienzos de los a帽os 50 (abajo, en 1952)

SILENCIANDO EL ANARQUISMO

Antes de seguir hay que llamar la atenci贸n a un fen贸meno curioso, por su continuidad y persistencia: la tendencia sistem谩tica de la historiograf铆a local a minimizar el papel del anarquismo. Jes煤s Palomares Iba帽ez silencia en su historia del movimiento socialista en Valladolid (7) que hasta finales del siglo XIX los anarquistas eran mayoritarios en el movimiento obrero vallisoletano, siendo los responsables de organizar la primera manifestaci贸n del Primero de mayo (8) Lo mismo ocurrir谩 con el papel de la CNT durante la Segunda rep煤blica en Valladolid. Seg煤n Angel de Prado Moura, “en Valladolid los anarquistas apenas si tienen una fuerza significativa ya que sus miembros oscilar铆an durante toda la II Rep煤blica entre los 100 y doscientos, todos ellos en la capital ya que el anarquismo no consigui贸 entrar entre los campesinos vallisoletanos” (9). Enrique Berzal de la Rosa va m谩s lejos, y tras mezclar a la CNT con la extrema derecha y los grupos reaccionarios locales, asegura que el movimiento anarquista local era “min煤sculo y poco efectivo… apenas llegar谩 al centenar de militantes, por mucho que en 1931 afirmase contar con 140”, y cuestiona incluso que los anarquistas vallisoletanos participasen en la revoluci贸n de 1934 (10).

Estas afirmaciones no coinciden con la realidad. Tan s贸lo el Sindicato de Oficios Varios de la CNT de Valladolid que asisti贸 en 1936 al IV congreso de la CNT ten铆a m谩s de 700 cotizantes (11) y datos publicados en las 煤ltimas d茅cadas confirman la presencia de la CNT en m煤ltiples localidades del resto de la provincia, como Tudela, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Zarat谩n, Villal贸n de Campos, Arroyo de la Encomienda o Villabr谩gina. Abel Paz, utilizando datos de Gerald Brenan, consideraba el anarquismo la ideolog铆a dominante en Tierra de Campos (12) donde la presencia del anarquismo est谩 fuera de toda duda: hab铆a presencia de la FAI (13) la CNT particip贸 en la insurrecci贸n de Medina de Rioseco (“Medina la roja”) en la revoluci贸n de octubre de 1934 (14) cuando adem谩s se proclam贸 el comunismo libertario en Aguilar de Campos (15) su presencia abarcaba incluso Villal贸n de Campos, centro del sindicalismo amarillo/clerical, donde se se llevaron a cabo manifestaciones a favor del comunismo libertario (16).

De la misma forma se ha ignorado por completo el papel de la CNT en la lucha antifranquista. De nuevo el profesor Berzal asegura que “una vez concluida la guerra ya no existir谩, hasta casi los a帽os setenta, m谩s oposici贸n en nuestra ciudad que la de los comunistas”, y a帽ade que las Fuerzas Libres del Interior “desembocar谩n casi 铆ntegramente en el Partido Comunista” (17) Que esto no es cierto se evidencia en que la CNT continu贸 existiendo tras la disoluci贸n de las FLI, disponiendo de cerca de cerca de dos decenas de personas entre miembros y simpatizantes, mientras el PCE dispon铆a de unas 40 personas en 1954, seg煤n los propios datos de Berzal. Adem谩s, la falta de referencias de acciones del PCE en los informes policiales (18) pone de manifiesto que hay que tener prudencia y no tomar al pie de la letra los datos triunfales internos del PCE.

A finales de los a帽os 50 y principio de los 60, la situaci贸n pol铆tica, econ贸mica y social hab铆a cambiado. Para empezar, la etapa de represi贸n centrada en aplastar a las organizaciones de izquierdas contra las que el ej茅rcito hab铆a luchado en la guerra civil se dio por terminada tras eliminarse los 煤ltimos focos de resistencia armada (19) Este cambio de rumbo se pone de manifiesto en el caso de Eulogio de Vega Colodr贸n, secretario de la UGT de la provincia de Valladolid en 1933 y que era alcalde de la localidad vallisoletana de Rueda por el PSOE cuando tuvo lugar el golpe de estado del 18 de julio de 1936. De la Vega estuvo escondido en su casa casi treinta a帽os, hasta que el 30 de septiembre de 1964 fue detenido por la polic铆a, siendo puesto en libertad por un tribunal militar poco despu茅s por no encontrar ning煤n motivo que justificase la detenci贸n (20).

Miembros de la Asociaci贸n Luis Vives, entre ellos Paco Batic贸n, y miembros del Socorro Rojo (Valladolid, 1959)

En la d茅cada de los 60, tras la llegada al poder del Opus Dei y su liberalizaci贸n de la econom铆a, el Estado franquista se centr贸 en el desarrollismo econ贸mico. El nuevo enemigo a batir era el nuevo movimiento obrero, sobre todo urbano, puesto en marcha por una generaci贸n que no hab铆a vivido la guerra civil, y que pod铆a obstaculizar los planes econ贸micos de los tecn贸cratas franquistas. Para impedirlo se llev贸 a cabo una reestructuraci贸n del aparato represivo, en la que la polic铆a sustituy贸 al ej茅rcito en la represi贸n, proceso que gener贸 resistencias en el interior del aparato del Estado y desemboc贸 en la creaci贸n en 1963 del Tribunal de Orden P煤blico (TOP) (21).

La huelga de las cuencas mineras asturianas en 1962 puso en marcha un ciclo de protestas del que saldr铆a un nuevo movimiento obrero, dominado por Comisiones Obreras, a su vez dominadas por el Partido Comunista. En marzo de ese a帽o se puso en marcha Defensa Interior (DI) (22) organismo creado por decisi贸n del segundo Congreso de la CNT en Limoges (agosto/septiembre 1961) para llevar a cabo acciones contra el Franquismo y devolver al anarquismo el protagonismo que hab铆a perdido. La existencia de DI, en la que la CNT, la FAI y la FIJL en el exilio unieron sus fuerzas, fue fugaz: seg煤n Garc铆a Oliver, uno de sus integrantes, DI “realiz贸 una labor de seis meses de duraci贸n”, es decir, hasta septiembre de 1962.

La existencia de DI, a pesar de no tener nada que ver con la CNT de Valladolid, jug贸 un papel fat铆dico en el desarrollo del Movimiento Libertario vallisoletano. DI inici贸 en junio una campa帽a de atentados que se prolong贸 durante todo el a帽o (23):

鈻 5, 7 y 12 de junio, Madrid: antiguo edificio de la Nunciatura, Banco Popular e Instituto Nacional de Previsi贸n.

鈻 29 y 30 de junio, Barcelona: Residencia de Monterolas, oficinas del Instituto Nacional de Previsi贸n y jard铆n de la residencia de Falange.

鈻 14 de julio, el Vaticano: monumento al papa Clemente XII.

鈻 15 de julio, Valencia: entrada de las Casas Consistoriales.

鈻 20 de julio, Barcelona

鈻 23 de julio, Catalu帽a: tres bombas en los postes el茅ctricos entre Manresa y Sabadell.

鈻 12 de agosto: altar de la Bas铆lica del Valle de los Ca铆dos en El Escorial.

鈻 19 de agosto: cerca de la residencia de verano de Franco en San Sebasti谩n, y en los peri贸dicos Ya y Pueblo (Madrid), y La Vanguardia (Barcelona).

La respuesta de la dictadura fue una campa帽a de detenciones a comienzos de septiembre dirigida contra la FIJL, considerada responsable de los atentados. Fueron detenidos miembros de las FIJL en Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza, pero por motivos desconocidos tambi茅n miembros de los n煤cleos de la CNT de Vigo y Valladolid. En Valladolid la CNT hab铆a sufrido una redada en 1960 en la que Teodoro y Joaqu铆n fueron detenidos y condenados a dos a帽os de c谩rcel y Mart铆n Sanpalencia estuvo en busca y captura, escapando a Alemania, donde le dar铆a cobijo Paco Batic贸n. En 1962 la polic铆a detuvo a los militantes vallisoletanos Pedro Rodr铆guez P茅rez, Luis Blanco Garc铆a, T贸m谩s Bueno Ord贸帽ez, Lucio Malpeces Calvo, Hilario Manzano Hern谩ndez, Epifanio Gonz谩lez Criado y Joaquin Rodr铆guez Vay, lo que acab贸 con la existencia de la Asociaci贸n Luis Vives.

El 23 de noviembre de 1962 fueron sometidos a un Consejo de Guerra en Madrid, que conden贸 a Pedro Rodriguez P茅rez y a Joaqu铆n Rodrigez Vay a 4 a帽os de prisi贸n, y a Epifanio Gonz谩lez Criado a 3 a帽os, por “haber organizado en Valladolid un Comit茅 Local de la CNT, obedecer las 贸rdenes de los dirigentes de la CNT en el exilio, y recolectar fondos y hacer propaganda” (23) Seg煤n Juan Jos茅 del 脕guila, se “conden贸 a tres militantes de la CNT de Valladolid, acusados de la renovaci贸n de dicha entidad, de incitaci贸n a la huelga, as铆 como de la distribuci贸n de propaganda clandestina, prensa y octavillas” (25).

DI s贸lo estrech贸 los lazos entre el r茅gimen franquista y la Francia de De Gaulle: Espa帽a dej贸 de dar cobijo a la OAS (que en 1962 mat贸 754 personas e hiri贸 a otras 1.427), y en 1963 Francia ilegaliz贸 la FIJL (26).

Espoir (9 de diciembre de 1962), 贸rgano de la CNT en el exilio, informando sobre las detenciones en Espa帽a

Tras el fin de la Asociaci贸n Luis Vives, parte de la militancia vallisoletana sigui贸 en libertad por haberse marchado de la ciudad, como Leopoldo Garc铆a, que se traslad贸 en 1955 a Vigo, o Paco Batic贸n, que emigr贸 en 1960 a Alemania ante el temor de una redada. A pesar del golpe recibido, la CNT vallisoletana sigui贸 existiendo, ya que, seg煤n Tom谩s Iba帽ez, formaba parte de las ciudades que en 1967 recib铆an prensa y propagancla anarquista (27) La redada debilit贸 a la CNT, que no se benefici贸 del ciclo de protestas iniciado en 1962/1963.

Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, tuvo lugar en Madrid una reuni贸n en la que se decide refundar la CNT y reconstruir la regional centro, que se adelantar谩 a otras regionales (28) En Valladolid, seg煤n Luis Pasquau, la CNT se reconstruy贸 por aquella 茅poca en una reuni贸n clandestina cuyos asistentes hab铆an acordado en caso de redada decir que se reun铆an para preparar una obra de teatro (29). Pero esa es otra historia.

NOTAS

