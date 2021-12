Empecemos por la ra铆z, por la historia profunda de la lucha andaluza por su independencia. Los y las monf铆es eran andaluces perseguidos por no desnacionalizarse, por no aceptar el catolicismo, por mantener sus costumbres, lengua, cultura, saberes, etc. Para seguir siendo libres tuvieron que desterrarse refugi谩ndose sobre todo en los montes alpujarre帽os creando grupos armados para defender su identidad ante la apisonadora del imperialismo espa帽ol. Mientras los monf铆es resist铆an en su pa铆s, en Nuestram茅rica grupos de esclavos e indios, y m谩s tarde mestizos y criollos, hac铆an los mismo creando palenques, comunas, etc., autoorganizados y armados. La valent铆a monf铆 volvi贸 a demostrarse en la insurrecci贸n nacional de 1568 en las Alpujarras, aplastada a sangre, fuego y cruz, al igual que en Nuestram茅rica eran aniquiladas las comunidades libres, mientras que en Europa los Pa铆ses Bajos se rebelaban ese a帽o contra el imperio espa帽ol comenzando una victoriosa guerra de liberaci贸n nacional burguesa de ochenta a帽os.

