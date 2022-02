–

De parte de SAS Madrid February 11, 2022 36 puntos de vista

La Atenci贸n Primaria de Madrid ha sido la peor valorada por la ciudadan铆a, en comparaci贸n con el resto de las comunidades aut贸nomas. Tal y como revela en su 煤ltimo informe la Organizaci贸n de Consumidores y Usuarios (OCU), el impacto de la Covid-19 ha pasado factura en la calidad de la atenci贸n prestada.

La gesti贸n sanitaria del Gobierno de Isabel D铆az Ayuso sigue siendo objeto de cr铆ticas y los madrile帽os han sido los m谩s duros con la atenci贸n que han recibido por parte de los profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid, desde el avance de los contagios.

Despu茅s del colapso con las pruebas PCR durante el crecimiento de los casos en la sexta ola de la pandemia del coronavirus, muchos pacientes han mostrado en la encuesta de la OCU su malestar con la atenci贸n sanitaria en la regi贸n.

El principal inconveniente se da en los centros de salud, lugar en el que el Gobierno de Ayuso tiene cerrados los Servicios de Urgencias de la Atenci贸n Primaria desde marzo de 2020. Algo contra lo que los sindicatos sanitarios y los partidos de la oposici贸n se han manifestado, exigiendo su reapertura inmediata.

La presidenta madrile帽a, lejos de reabrir estos servicios o reforzar el personal sanitario en los centros de salud, culp贸 a algunos m茅dicos del colapso que se estaba viviendo en algunos centros sanitarios de la regi贸n: “Los ciudadanos no tienen que estar esperando y en algunos no cogen el tel茅fono, se cuelgan o de repente no hay m茅dicos. Lo vamos a investigar”.

Mientras tanto, los madrile帽os sit煤an a las citaciones m茅dicas con su m茅dico de familia como el principal inconveniente que viven en la Atenci贸n Primaria. Las personas encuestadas por la OCU dan una nota de 3,9 puntos al tiempo de espera que hay para obtener una cita en su centro de salud y sit煤an a la sanidad madrile帽a muy por debajo de la media nacional.

“La situaci贸n sigue siendo muy preocupante”

Desde CCOO advierten, en declaraciones a ElPlural.com, que la situaci贸n de la sanidad p煤blica en la Comunidad de Madrid “sigue siendo muy preocupante” y recuerda que los profesionales “tenemos entre 70 y 80 pacientes diarios”: “Las emergencias est谩n desbordadas”.

“El cierre de los Servicios de Urgencias de la Atenci贸n Primaria desde marzo de 2020 provoca una saturaci贸n de las urgencias hospitalarias. Algunas de las citas m茅dicas se est谩n demorando en 15 d铆as”, ha se帽alado el responsable de Sectores P煤blicos Sanitarios de CCOO en Madrid, Sergio Fern谩ndez Ruiz.

El sindicato sanitario justifica que la Consejer铆a de Sanidad sigue en su inter茅s por “maltratar a los trabajadores con contratos precarios“: “No estabilizan las plantillas, como ha ocurrido con los 11.300 contratos Covid y sigue siendo un a帽o m谩s la que menos invierte en sanidad de toda Espa帽a”.

“No es de extra帽ar que, en la encuesta de la OCU, Madrid se sit煤e como una de las comunidades d贸nde la poblaci贸n est谩 m谩s insatisfecha con la atenci贸n recibida”, ha se帽alado el responsable en sanidad p煤blica de CCOO en la regi贸n.

Enlace relacionado ElPlural.com (10/02/2022).