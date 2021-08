–

Los pacientes tienen que pasar por la farmacia antes de acudir al centro de salud para conseguir el material de cura necesario.

– Desde 2019, los centros de salud han utilizado el material que quedaba en los almacenes, hasta que se termin贸.

Hay pacientes de Atenci贸n Primaria que alertan sorprendidos: “he ido a curarme a mi centro de salud y me han dicho que tengo que llevar los ap贸sitos porque ellos no tienen”. Desde agosto 2019, Madrid no tiene un contrato vigente para la adquisici贸n de este material de curas y desde entonces, los centros de salud han utilizado los que quedaban en los almacenes, hasta que el stock termin贸.

Se trata de material de cura h煤meda, que es la indicada para tratar heridas, 煤lceras y otros problemas en la piel. “Estos ap贸sitos representan el 95% del producto indicado para curar”. Desde hace muchos a帽os “sabemos que la piel cicatriza mucho mejor en medio h煤medo y para eso est谩n estos ap贸sitos”, explica Pilar San Jos茅, enfermera del Servicio de Atenci贸n Rural, que adem谩s se帽ala que “en muchas ocasiones tenemos que curar con material de cura seca, con lo cual la evoluci贸n de las heridas es peor y el resultado, tanto est茅tico como funcional, tambi茅n es peor”.

Para poder aplicar los ap贸sitos de cura h煤meda a los pacientes, las enfermeras tienen que derivar al usuario al m茅dico para que 茅ste le prescriba una receta, el usuario vaya a comprar el material y vuelva para realizarse la cura. “Esto supone una mayor inversi贸n de tiempo, las consultas se duplican”, explica Rosa Honorato, enfermera del centro de salud de F谩tima.

Adem谩s del tiempo invertido, tambi茅n es un coste a帽adido para los usuarios de la sanidad p煤blica, que tienen que adquirir el material en las farmacias. “Hemos pasado de que no cueste nada a pagar una parte de esta financiaci贸n, es un sinsentido que estemos obligando a que el paciente vaya a la farmacia cuando antes lo ten铆amos en los centros“, apunta Pilar San Jos茅. El gasto puede ser m谩s o menos caro seg煤n la cantidad de copago de la que disponga cada persona.

Blanca, que tambi茅n es enfermera de un centro de salud de Madrid, le pide a los pacientes los ap贸sitos que han comprado y que no necesitan para poder utilizarlos en otras consultas. “Estos ap贸sitos son muy caros aunque la Seguridad Social cubra un porcentaje, entonces lo que yo hago es pedirle el material que le sobra a alg煤n paciente para otros pacientes”.

Es un problema que hace meses que existe en la Atenci贸n Primaria madrile帽a y que las enfermeras han sorteado como han podido, pero insisten en que es insostenible no poder contar con el principal material de cura en los centros. Llevan dos a帽os esperando a que la Consejer铆a de Sanidad cierre un nuevo contrato de adjudicaci贸n y estos profesionales no entienden porqu茅 no se ha solucionado esto antes, “no se entiende que estemos curando con gasas cuando estamos perjudicando as铆 al paciente, a la herida y a su evoluci贸n“.

Esta falta de material de curas no solo afecta a los centros de salud, tambi茅n a los SAR, al Servicio de Atenci贸n Rural, donde el problema puede llegar a ser peor. All铆 tampoco hay ap贸sitos y la dificultad para acceder a una farmacia es mayor.

Fuentes de la Consejer铆a de Sanidad aseguran a la SER que el nuevo contrato para la compra de ap贸sitos se encuentra en fase de adjudicaci贸n y, conforme a los plazos administrativos y a la normativa, “se espera que en un par de meses el suministro estar谩 normalizado”. Las soluciones que le est谩n dando al problema desde los centros de salud, es decir, la prescripci贸n de “un determinado tipo de ap贸sitos para garantizar el cuidado de los pacientes que los precisen” tienen “un car谩cter temporal”, aseguran.

