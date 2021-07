–

驴D贸nde ha invertido el Gobierno Ayuso los dos mil cien millones de euros que el Gobierno de Espa帽a le proporcion贸 para dedicarlos a la sanidad madrile帽a a trav茅s del Fondo Covid no reembolsable?

Tras la irrupci贸n de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV II, el panorama desolador que gener贸 y las grav铆simas consecuencias que en t茅rminos de salud de la ciudadan铆a produjo, pareci贸 era un sentir generalizado tanto entre los gobernantes como los expertos sanitarios y conjunto de instituciones, la imperiosa necesidad de proceder al reforzamiento de los sistemas sanitarios p煤blicos cuya debilidad hab铆a quedado de manifiesto con la llegada de la pandemia.

Ese reforzamiento de los sistemas sanitarios tanto en recursos humanos como materiales era una prioridad no s贸lo para afrontar la Covid 19 sino como garant铆a de eficacia y fortaleza ante posibles pandemias o cat谩strofes naturales futuras.

En nuestro pa铆s, el Gobierno de Espa帽a puso en marcha una serie de acciones para afrontar la lucha contra la pandemia entre ellas la de habilitar un FONDO COVID 19 NO REEMBOLSABLE de 16.000 millones de euros para distribuir seg煤n criterios establecidos al conjunto de Comunidades Aut贸nomas, de los cuales 9.000 millones se deb铆an destinar al sector sanitario.

La Comunidad de Madrid, de esos 9.000 millones destinados a reforzar el sistema sanitario, recibi贸 en dos entregas por un lado 1.495 millones, y por otro, 614 millones que l贸gicamente deb铆an suponer una fuerte inyecci贸n para fortalecer la sanidad p煤blica madrile帽a que hab铆a sufrido fuertes recortes durante el periodo 2009-2019.

UNA D脡CADA DE RECORTES

Son las Memorias del Servicio Madrile帽o de Salud (SERMAS) 2009-2019, las que muestran de manera clara como la Sanidad P煤blica madrile帽a se ha ido debilitando durante esa d茅cada. As铆 vemos como al un铆sono que la poblaci贸n con derecho a asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid aument贸 en m谩s de medio mill贸n de personas (524.525), el total de efectivos del SERMAS se redujo en mil setecientas treinta y cuatro personas (1734).

La Atenci贸n Primaria, elemento clave en la arquitectura del sistema sanitario y puerta de entrada al mismo, ha sido en nuestra opini贸n la que ha sufrido con mayor intensidad la pol铆tica austericida seguida por los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid en la 煤ltima d茅cada. As铆 vemos como en el a帽o 2009 el sistema sanitario madrile帽o contaba con 258 Centros de Salud en funcionamiento y en 2019 los Centros en funcionamiento eran 266 de los cuales cuatro de ellos funcionaban como Consultorios locales. En 2009 en la Comunidad madrile帽a funcionaban 162 Consultorios locales y en 2019 lo hac铆an 163.

Estos escas铆simos aumentos en Instituciones funcionantes en Atenci贸n Primaria, se realizaban por parte de los sucesivos gobiernos de la Comunidad siendo perfectos conocedores del incremento poblacional que se produc铆a en su territorio, que como ya expusimos anteriormente fue de m谩s de medio mill贸n de personas en la d茅cada y eran la consecuencia del escaso porcentaje asignado a la Atenci贸n Primaria en los Presupuestos sanitarios (alrededor del 11%) muy alejados del 25% que muchos estudios entienden como primer paso para su recuperaci贸n.

La comunidad de Madrid se sit煤a as铆 seg煤n los datos oficiales de 2019 no s贸lo como la comunidad con menor gasto sanitario por habitante sino tambi茅n la que destina menor porcentaje de su presupuesto sanitario para la Atenci贸n Primaria (11.2%) muy inferior al 18% de Andaluc铆a, el 16.2% de Extremadura o el 15.8% de Castilla y Le贸n.

As铆 los madrile帽os deben saber que los m茅dicos de Familia tienen que soportar un n煤mero de personas asignadas muy elevado, que ello supone una carga asistencial excesiva lo que se traduce en demoras de d铆as para ser atendidos por su m茅dico de Atenci贸n Primaria.

Bastantes madrile帽os saben de primera mano que Centros de Salud prometidos en zonas urbanas de nueva creaci贸n, siguen sin llegar a帽os despu茅s de ser habitadas y tambi茅n otros muchos conocen la situaci贸n lamentable en que se encuentran sus Centros de Salud; as铆 hemos visto recientemente como ha sido necesario cerrar por su mal estado el Centro de Salud de Villamil obligando a m谩s de 24.000 personas a desplazarse al Centro de Salud Castroviejo situado a media hora de camino a pie del centro cerrado.

La Comunidad de Madrid fue al comienzo y durante mucho tiempo uno de los m谩s importantes epicentros de la pandemia, con resultados tremendamente dram谩ticos en p茅rdida de vidas humanas como se puede constatar en el informe definitivo del Instituto Nacional de Estad铆stica (INE) donde se visualiza que la Comunidad de Madrid ha sido la que ha tenido el mayor exceso de mortalidad en el a帽o 2020 (un 37.8% respecto a la media de muertes entre 2015-2019), superior al resto de Comunidades Aut贸nomas.

REFORZAR LA SANIDAD NO HA SIDO UNA PRIORIDAD DE AYUSO

Si durante los primeros 2-3 meses de la pandemia pudieran tener alguna justificaci贸n los errores, improvisaciones y graves d茅ficits que todos los madrile帽os pudimos constatar, lo cierto es que salvado ese periodo, es muy dif铆cil poder defender que reforzar la Sanidad P煤blica Madrile帽a haya sido una prioridad para el gobierno de la Presidenta Ayuso. Me explicar茅:

Superados aquellos dram谩ticos meses, era una coincidencia general entre los expertos que hab铆a llegado la hora de la Atenci贸n Primaria y la Salud P煤blica. Detectar los nuevos brotes, localizar contagiados y sus contactos, y conseguir su aislamiento eran actuaciones esenciales para evitar nuevas trasmisiones comunitarias.

Nada de ello hizo la Comunidad de Madrid. Mantuvo cerrados Centros de Salud, no contrat贸 el m铆nimo n煤mero de rastreadores necesarios, no reforz贸 las plantillas de los equipos de Atenci贸n Primaria diezmadas como consecuencia de numerosas bajas de profesionales, cerr贸 los Servicios de Urgencia de Atenci贸n Primaria (SUAP), que siguen sin abrirse quince meses despu茅s. La consecuencia ha sido que la Comunidad de Madrid ha permanecido muchas semanas con incidencias acumuladas que la situaban en situaci贸n de riesgo extremo.

Hoy, un importante n煤mero de Centros de Salud est谩n funcionando con menos efectivos que las plantillas aprobadas y presupuestadas, los SUAP persisten cerrados, se ha filtrado a la prensa un documento de la Direcci贸n Asistencial Centro de la Gerencia de Atenci贸n Primaria que planteaba la necesidad de cerrar Centros de Salud este verano por no poder cubrir las vacaciones de su personal (primordialmente m茅dicos de familia y pediatras), hay sospechas fundadas que por la misma raz贸n las restantes Direcciones Asistenciales podr铆an cerrar tambi茅n Centros dependientes de ellas

Todo ello se conoce cuando en fechas recientes la pr谩ctica totalidad de M茅dicos de Familia que conclu铆an su periodo de formaci贸n como especialistas en los hospitales y centros madrile帽os rechazaban los precarios contratos que les ofrec铆a la Consejer铆a de Sanidad y se marchaban a otras comunidades aut贸nomas con contratos en mejores condiciones.

La ciudadan铆a superada la peor fase de la pandemia, viendo el enorme deterioro de la Atenci贸n Primaria, ha comenzado a movilizarse en defensa de su Sanidad P煤blica. Las concentraciones en las puertas de los Centros de Salud exigiendo su funcionamiento pleno se han sucedido en diversos barrios de la capital y tambi茅n en localidades importantes del resto de la geograf铆a de la comunidad madrile帽a.

VUELVEN LAS MOVILIZACIONES

La MAREA BLANCA ha vuelto a salir a las calles de Madrid exigiendo al Gobierno de Ayuso que cese en su intento de demolici贸n de la Atenci贸n Primaria y ha conseguido unir en esa reivindicaci贸n a un n煤mero importante de colectivos y movimientos sociales, organizaciones sindicales de clase y tambi茅n a partidos pol铆ticos de oposici贸n.

Estas movilizaciones deben en mi opini贸n empatizar con un n煤mero importante de profesionales del sector que no son en absoluto culpables de no poder dar una mejor asistencia, LA 脷NICA RESPONSABILIDAD RECAE EN EL GOBIERNO DE LA SRA. AYUSO, NO EN LOS PROFESIONALES.

Expuesto lo anterior cabe preguntarse algunas cuestiones:

驴D贸nde ha invertido el Gobierno Ayuso los dos mil cien millones de euros que el Gobierno de Espa帽a le proporcion贸 para dedicarlos a la sanidad madrile帽a a trav茅s del Fondo COVID NO REEMBOLSABLE?

驴Qu茅 pol铆tica de Recursos Humanos lleva a cabo el Gobierno de la Sra. Ayuso que provoca que numerosos profesionales marchen de la Comunidad de Madrid hacia otras regiones?

驴Qu茅 libertad tienen muchos madrile帽os que llevan meses sin poder ser vistos por su M茅dico de Familia o por otro, pues el titular se ha jubilado o est谩 de baja y no ha llegado ning煤n profesional en su lugar?

驴Puede explicar el Gobierno de la Comunidad por qu茅 de manera muy frecuente, una Gerencia de la enorme importancia como lo es la del SUMMA 112, no puede prestar su importante funci贸n de atenci贸n y traslado de personas con procesos graves por carecer de m茅dico a bordo en un porcentaje alto de sus UVI-M脫VILES?

Son respuestas que el Gobierno Ayuso debe dar y asimismo que los partidos pol铆ticos de oposici贸n deben exigir en la Asamblea Regional. Es imprescindible, en aras a la trasparencia exigible en democracia, que la oposici贸n exija informaci贸n completa y real de los efectivos que hoy poseen todos y cada uno de los Centros de Salud y resto de instituciones de la Atenci贸n Primaria y a la vista de ella se exija un plan de actuaci贸n inmediato. LA ATENCI脫N PRIMARIA SE EST脕 AHOGANDO Y PIDE AUXILIO.

Carlos Barra Gal谩n (M茅dico Especialista) y Joaqu铆n Villena Garc铆a (Enfermero. Portavoz de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid)

