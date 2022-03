–

En enero y febrero pedir una cita con el médico de cabecera era, en muchos lugares, misión imposible. Ni telefónica ni presencial, no había manera de que un facultativo nos atendiera. Llamar al consultorio era, cuanto menos, desesperante, ya que las llamadas eran tantísimas que los operadores no daban abasto. Algunas comunidades autónomas incluso eliminaron el requisito de que el positivo en covid fuera corroborado en un centro de salud para obtener la baja laboral, en un intento de descongestionar la atención primaria. La situación ha mejorado, pero dista mucho de ser normal.

Y eso que “habría que definir normalidad”, advierte el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Antonio Fernández-Pro Ledesma. “Porque antes de la pandemia la atención primaria estaba ya al límite”, insiste.

“El principal problema al que nos estamos enfrentando ahora es a lo que hemos dejado de hacer por atender la covid: revisiones de enfermos crónicos, personas que necesitaban acudir y no lo hicieron… Y eso sobre carga el sistema ahora y durará un tiempo”, reflexiona Fernández-Pro. Para Víctor Pedrera, vicesecrerario general de la Cnfederación Estatal de Sindicatos Médicos, “hablamos de meses, y para siempre si no se invierte en atención primaria. Hay centros de salud con demoras de dos o tres semanas, y si no se invierte no se va a poder dar salida a estos pacientes en unos plazos razonables”.

Coincide Fernández-Pro en que “si queremos un sistema sanitario potente centrado en prevenir la enfermedad, y que sea accesible para el ciudadano, es necesario reestructurarlo todo”. Sobre todo porque “hay un remanente de pacientes con citas pendientes que no se han producido durante la pandemia”, alerta Pedrera, “y no hay profesionales que quieran trabajar en los centros de salud, así que la brecha se va engrandeciendo”.

Retrasos de una semana

Según la confederación de sindicatos hay todavía retrasos de una semana o diez días para ser atendido por el médico del centro de salud en algunas comunidades autónomas, algo que corrobora el presidente de los médicos generales. Éste argumenta que es algo difícil de desatascar cuando la inversión en atención primaria “está en niveles muy parecidos a los de hace 15 años”.

Pero, ¿qué causa esas demoras en obtener una cita en el centro de salud? Para ambos expertos hay varias razones:

1. Los dos circuitos, uno para covid y otro para el resto de patologías, ralentiza la atención.

2. Ha aumentado la incidencia de la covid persistente, que provoca que más gente que antes no iba al médico ahora sí lo haga.

3. No hay renovación de personal. Fernández-Pro pone un ejemplo concreto: “Al principio de la pandemia en mi centro de salud, en la Comunidad Valenciana, éramos ocho médicos, y ahora solamente quedamos tres. Cuando han decidido adelantar su jubilación tras todo lo que nos ha caído encima”. Y en muchas comunidades se están encontrando con problemas para cubrir las plazas que ofertan: el trabajo en los centros de salud no es atractivo para los profesionales. Tres mil médicos se van a trabajar al extranjero cada año.

4. Aumento de patología mental que, al no encontrar cita con el psicólogo o psiquiatra, o verla muy retrasada, termina en el centro de salud.

“Pero la principal causa de la saturación de la atención primaria y los retrasos es que el sistema está, en comparación con otros países europeos, está infrapresupuestada“, protesta Víctor Pedrera.

