–

De parte de CGT Fesi Bac November 22, 2022 153 puntos de vista

A帽o y medio despu茅s de que JLL Espa帽a vendiera Tasaciones Hipotecarias al Grupo AT Valor, la Audiencia Nacional ha fallado a favor CGT por las irregularidades producidas en aquel momento en el proceso de compraventa. En concreto, por la informaci贸n legalmente establecida que se deber铆a haber facilitado a la RLT, y que a pesar de mucha insistencia por parte de nuestra Secci贸n Sindical, la direcci贸n tanto de JLL como de AT Valor, se neg贸 a entregar. Y todo ello, incluso despu茅s de que la Inspecci贸n de Trabajo advirtiera a la Direcci贸n de la empresa, que de no cumplirse ese derecho de informaci贸n, ser铆a sancionada.

A estas alturas, ya nada nos sorprende de la conducta del equipo directivo de Tasaciones Hipotecarias, encabezado por Angeles Aguilar Viyuela, que parece vivir en el mundo de Matrix o algo similar, pensando que puede estar por encima de la Ley, y lo que es a煤n m谩s importante, ignorar los derechos de las personas trabajadoras y sus representantes legales.

Pues bien, ahora la A.N. reconoce esos derechos y condena a Tasaciones Hipotecarias a aportar la inmensa mayor铆a de la documentaci贸n solicitada, que es la m谩s relevante, y al pago de una indemnizaci贸n por da帽os y perjuicios.

Seg煤n la sentencia, y respecto al proceso de segregaci贸n del 谩rea Rics en favor de JLL Espa帽a, se nos deber谩 aportar toda la informaci贸n que establece el Art. 39 de la Ley de Modificaciones estructurales. Cuando en su momento la solicitamos a JLL, nos contestaron que 鈥渉ab铆an dado cumplimiento a cuantos requisitos legales corresponden, y que la documentaci贸n solicitada no procede鈥, negando incluso la existencia de la misma. Pues bien, parece que no se hab铆a dado tanto cumplimiento como aseguraban.

En cuanto a la operaci贸n de compraventa de T.H. en favor de AT Valor, tambi茅n se nos tendr谩 que facilitar la escritura p煤blica de venta de negocio suscrita entre ambas mercantiles, as铆 como las cuentas anuales de los ejercicios 2018 a 2021. En su d铆a, cuando solicitamos esta documentaci贸n, el ilustre abogado-negociador de AT Valor, aleg贸 que esta informaci贸n era muy confidencial y que no nos la iban a entregar. Ahora, ante el tribunal, alega falta de legitimaci贸n pasiva, tratando de derivar la solicitud a JLL, pretensi贸n rechazada incluso por el Ministerio Fiscal, que tambi茅n ha entendido que la documentaci贸n solicitada 鈥溾s relevante y de inter茅s para el sindicato en el ejercicio de su actividad sindical que necesita conocer la identidad y situaci贸n de la demandada鈥︹. Confiamos en que la direcci贸n de T.H. y sus asesores, tomen buena nota.

Por 煤ltimo, existe m谩s documentaci贸n requerida en la demanda, que el tribunal no ha entrado a valorar, por entender que ya la exige la propia Ley, o que en el momento actual ya no procede. No en vano, ya existe el mencionado apercibimiento de sanci贸n por parte de la Inspecci贸n de Trabajo, de la que estamos esperando resoluci贸n.

Todos estos incumplimientos y actitudes empresariales, desembocan en condenar tambi茅n a la empresa a abonar 5.000 鈧 a CGT en concepto de indemnizaci贸n, al entender que su derecho a la Libertad Sindical ha sido vulnerado.

Seguiremos informando.