De parte de CGT October 24, 2022 170 puntos de vista

La Audiencia Nacional, Sala de lo Social a trav茅s de la sentencia de fecha 13 de octubre de 2022 estima la demanda presentada por la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos en Digitex, empresa del sector del Contact Center, en la que declara nula una cl谩usula tipo, impuesta a nuevos contratos de categor铆a profesional de teleoperador/a, permitiendo extinguir la relaci贸n laboral por bajo rendimiento.

La cl谩usula fue impuesta unilateralmente y sin previa negociaci贸n por la empresa, incluy茅ndose en los contratos firmados a partir de junio de 2022. El contenido de la cl谩usula, de bajo rendimiento, aparentemente de mutuo acuerdo entre persona trabajadora y empresa, permit铆a la extinci贸n de la relaci贸n laboral mientras que no se alcanzara el 75 % de la media de producci贸n mensual de la campa帽a correspondiente.

Las cl谩usulas tipo de bajo rendimiento cuentan con numerosos pronunciamientos por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, teni茅ndose que estudiar caso por caso con el fin de salvaguardar principios b谩sicos del derecho laboral, como forma de reequilibrar la desigual relaci贸n entre la empresa y la persona trabajadora, toda vez lo que permiten estas cl谩usulas es extinguir la relaci贸n laboral cuando no se alcanzan los objetivos establecidos.

En el presente supuesto, la citada cl谩usula de rendimiento aparentemente de mutuo acuerdo es absolutamente abusiva, desproporcionada, contraria al equilibrio entre las partes, vulneradora del Estatuto de los Trabajadores, del Convenio Colectivo y tambi茅n de la buena fe contractual. La sentencia de la Audiencia Nacional coincide en el car谩cter abusivo de la cl谩usula estableciendo su nulidad y ordenando la retirada de los contratos conforme a las siguientes razones facilitadas por los sindicatos:

1.- Cl谩usula no negociada e impuesta unilateralmente por parte de la empresa, en la que si no firma la persona trabajadora la citada cl谩usula implica la no aceptaci贸n del contrato por parte de la categor铆a profesional de teleoperador, de menor retribuci贸n en el Grupo D del Convenio de aplicaci贸n y cuyas funciones se encuentran fuertemente protocolarizadas.

2.- Es abusiva, pues el empleador mediante esta cl谩usula lo que pretende es no tener acudir a la causa de despido por bajo rendimiento del apartado e) del art. 54.2 ET, lo que exigir铆a acreditar la culpabilidad y gravedad de la conducta, y determinadas exigencias formales. En definitiva, con esta cl谩usula lo que se pretende es privar al trabajador de las garant铆as que tanto la legislaci贸n como el Convenio Colectivo le otorgan de cara a enfrentarse ante un despido disciplinario por bajo rendimiento.

3.- Es vulneradora del derecho fundamental a la tutela a la libertad sindical en su vertiente a la negociaci贸n colectiva, ya que esta cl谩usula implica una negociaci贸n individual en masa de condiciones de trabajo evitando as铆 la obligaci贸n a la negociaci贸n colectiva en determinadas materias tal y como expresa la sentencia de la siguiente forma 鈥渘o es l铆cito pactar de manera individual y masiva o en pactos colectivos sin car谩cter normativo, en t茅rminos distintos a los establecidos en un convenio colectivo, de modo que suponga desvirtuar sus mandatos禄.

La sentencia es susceptible de recurso por parte de la empresa por lo que la 煤ltima palabra la tendr谩 el Tribunal Supremo en el mantenimiento o no de la nulidad y retirada o no de la citada cl谩usula de bajo rendimiento.

Desde CGT han manifestado que continuar谩n peleando con todas las herramientas a su alcance, en defensa de los derechos de las personas trabajadoras del Contact Center, un sector muy precario y feminizado adem谩s, y en general por los de toda la clase trabajadora.