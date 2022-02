–

La Secci贸n Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absoluci贸n del agente de polic铆a que agredi贸 al fotoperiodista Guillermo Mart铆nez en el mitin que Vox celebr贸 en la Plaza Rojas de Vallecas en abril de 2021 de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

La sentencia de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso El Salto, mantiene la absoluci贸n y tambi茅n el proceso judicial contra Mart铆nez y los testigos que acudieron al juicio para narrar la agresi贸n al fotoperiodista que dict贸 el Juzgado de Instrucci贸n 2 de Madrid en su sentencia, de noviembre de 2021, aceptando solo eliminar para el fotoperiodista el pago de las costas ya que el polic铆a al que acus贸 de agresiones no las ha solicitado.

鈥淓nfrentaremos el nuevo proceso penal en el que nos jugamos hasta dos a帽os de c谩rcel con toda la solidaridad de las decenas de sindicatos, organizaciones y partidos pol铆ticos que hace unas semanas nos mostraron su apoyo鈥, afirma a El Salto Guillermo Mart铆nez. Hasta el momento ni 茅l ni los otros tres periodistas y fotoperiodistas que acudieron como testigos han recibido la citaci贸n para declarar como investigados por 鈥渕ala fe y temeridad procesal鈥 y falso testimonio respectivamente.

Durante el juicio en el Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 2 de Madrid, que tuvo lugar el 5 de noviembre, se presentaron como prueba varios v铆deos grabados por los fotoperiodistas Ferm铆n Grodira, Juan Carlos Mohr y una periodista de P煤blico. En ellos se pod铆a ver c贸mo un agente de polic铆a se encaraba a Mart铆nez y como este cae al suelo, aunque no se puede ver, por la posici贸n de la c谩mara, c贸mo el agente golpea al fotoperiodista con su porra. En la sentencia, a la que ha tenido acceso El Salto, se explica que no se puede distinguir si Mart铆nez fue golpeado con la porra por este polic铆a y da como hechos probados la versi贸n policial, por la cual el agente solo le agarr贸 el brazo y el fotoperiodista se tir贸 al suelo, tras lo cual el agente le ofreci贸 la mano para levantarle mientras Mart铆nez le gritaba 鈥減ero no me tires al suelo鈥.

