–

De parte de A Las Barricadas January 17, 2022 22 puntos de vista



As铆 se reparte la pasta

Por lo visto la inflaci贸n de fin de a帽o es del 6,5% (1). Por lo que sea a los del BCE se les ha ido la cosa de las manos, fracaso absoluto sin dimisiones y, c贸mo no, las patronales y los bancos se帽alan que subir los salarios al nivel de inflaci贸n generar铆a una mayor inflaci贸n. Los pol铆ticos cabecean en 茅xtasis, como si rezaran. Me maravilla ese argumento que afirma que si un patr贸n gana much铆simo, es un buen patr贸n. Pero si un trabajador gana un poquito, genera inflaci贸n.

Y ah铆 vamos. Llevamos dos a帽os del Gobierno M谩s de Izquierdas que Nunca, y a m铆 otra cosa que me asombra y me llena de intriga, es c贸mo es posible que despu茅s de dos siglos de denodada lucha parlamentaria, sigamos viendo como los millonarios llegan a alg煤n poblado y se llevan trabajo, oro, lacayos y servicios鈥 A cambio de baratijas. Y el votante de izquierdas, aplaude entusiasmado ante el juego de abalorios. No deber铆a de hacer algo ese gobierno de izquierdas, por darle la vuelta a la tortilla, y que se churrasquen un poco los se帽oritos?

Claro que s铆, la izquierda quiere el poder para hacer efectivo un programa: Lograr que cada vez los pobres tengan m谩s dinero, y en consecuencia m谩s poder, y que los ricos posean cada vez menos dinero y por lo tanto menos influencia. Para ello, piden el voto peri贸dicamente. 驴Lo consiguen? Noooooo.

Lo cierto es que en Espa帽a, con Gobiernos de izquierda m谩s de la mitad del tiempo desde la muerte de Franco, los ricos son cada vez m谩s y m谩s obscenamente ricos y poderosos, en tanto que los pobres son cada vez m谩s numerosos e insignificantes. Seg煤n informes de bancos, poco sospechosos de tendenciosidad izquierdista, la mitad de los espa帽oles, son pobres que viven con menos de 10.000 euros al mes (2). Y esa sangr铆a no es una incidencia. Es una moda en ascenso.

Es decir, no estamos ante un problema puntual. Es una enfermedad cr贸nica. Deber铆a quedar claro esto: o bien la izquierda en el poder no puede legislar a favor de los pobres, o no quiere, o ambas cosas a la vez. Por ejemplo, no han derogado la reforma laboral (3), no han eliminado la ley mordaza. Y subir el SMI de 2018 a 2021 un 12% (950鈧), tampoco es para tirar cohetes cuando te meten una inflaci贸n en un a帽o del 6,5%. Dec铆an los pro-gobierno que subir铆an el SMI a 1000鈧, y se ha quedado la cosa en el camino, mientras las patronales lanzaban mensajes tremebundos (4).

驴Cu谩l es la conclusi贸n de esta pel铆cula? Queda patente, evidente, di谩fano: que cuando los pol铆ticos intervienen para dirigir al pueblo, lo empobrecen, lo debilitan, lo merman; que legislan favoreciendo a los ricos; que es el Movimiento Obrero, el que tiene que tomar la iniciativa al margen de gobiernos, partidos, pol铆tica parlamentaria y libertadores varios; que es en el conflicto social donde siempre ha avanzado el pueblo, logrando as铆 reducciones de jornada, subidas salariales, derechos colectivos, servicios sociales, formaci贸n de militantes, organizaci贸n propia, recursos ideol贸gicos much铆simo antes de que los intelectuales vengan a escribir sus tesis y libracos.

A ti que votas, a ti que crees en el Parlamento, a ti que aspiras a pesar de dos siglos de fracasos continuados, a pesar de frustraciones electorales a la conquista del poder (5)鈥 驴Qu茅 esperas para sumarte a la verdadera fuerza del cambio, que es la de la destrucci贸n de todo poder y autoridad a trav茅s de la acci贸n colectiva?

鈥斺斺斺-

NOTAS

(1) El IPC aumenta hasta el 6,5% en diciembre en Espa帽a. La tasa de variaci贸n anual del IPC en Espa帽a en diciembre de 2021 ha sido del 6,5%, 10 d茅cimas superior a la del mes anterior. La variaci贸n mensual del IPC (脥ndice de Precios al Consumo) ha sido del 1,2%, de forma que la inflaci贸n acumulada en 2021 es del 6,5%. Hay que destacar la subida del 6,5% de los precios de Vivienda, hasta situarse su tasa interanual en el 23,3%

(2) El 1% de la poblaci贸n espa帽ola concentra la cuarta parte de la riqueza del pa铆s. Una de cada 100 personas ingresa m谩s de 378.000 euros al a帽o y el 10% de la poblaci贸n acumula el 57% de toda la riqueza.

(3) Mensajes del tipo de Los empresarios advierten: subir el SMI a 1.000 euros en 2021 sentenciar谩 al campo y la hosteler铆a. Y es que no hay mayor riqueza empresarial, que una inmensa cantidad de pobres.

(4) Hay quienes sue帽an en conquistar el poder a trav茅s de una vanguardia redentora de izquierda verdadera. Y tal como ha funcionado la historia, es peor el remedio que la enfermedad.