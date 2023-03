–

Esta 茅poca es la 茅poca de la revisi贸n de los mitos. En cuanto a la cultura en general, podr铆amos decir, por ejemplo, que es la 茅poca en la que cay贸 el mito del amor rom谩ntico. No porque se haya acabado el romance (menos mal que no) pero s铆 la representaci贸n del amor que hizo de nuestras historias trama de idealizaciones con sus consiguientes sumisiones y derrumbes, y que 鈥揺ntre otras cosas- ha producido o permitido tantos feminicidios. Tantos, que resultan incontables. Configuran un genocidio. Decir: 鈥淣i una menos鈥 es discutir su condici贸n de genocidio interminable (y naturalizado).

No voy a profundizar en ello aqu铆, sino en la ca铆da de los mitos del psicoan谩lisis. 驴Podemos pensar sin mitos? 驴Podemos cuestionar los mitos que han sido fundantes de nuestra identidad profesional? 驴Podemos cuestionar nuestros cimientos te贸ricos en la medida en que formaron parte del mito de una constituci贸n ps铆quica deficitaria y desigualada para las mujeres, y que arroj贸 sin m谩s al campo psicopatol贸gico a las disidencias? 驴Podemos deslindar la representaci贸n del psicoan谩lisis arraigada en la cultura, que ha hecho de la palabra 鈥淓dipo鈥 o 鈥淣arciso鈥 parte del lenguaje coloquial, de los intercambios cotidianos, al menos en esta ciudad donde hay casi tantxs habitantes como pacientes y/o analistas? Narciso y Edipo (varones por supuesto) son los mitos de los que el psicoan谩lisis se nutri贸, y tambi茅n son los mitos que leg贸 a la cultura, filtr谩ndose y enriqueciendo el lenguaje coloquial. 驴Podemos hacer el camino inverso, reconocer en la cultura actual aquellos aportes que no provienen intr铆nsecamente de nuestro campo pero que lo enriquecen, desaf铆an, conmueven? 驴Podemos ver all铆 un capital con el que hacer acopio de nuevos interrogantes, y de puesta en palabras a lo que ocurre en nuestra pr谩ctica actual? 驴Queremos que nuestro lenguaje se escinda del lenguaje de la cultura? 驴Queremos hablar 煤nicamente entre nosotrxs, como si hici茅ramos uso de un lenguaje de se帽as, una jerga que s贸lo sirve de contrase帽a para obtener validaci贸n y entrada?

Hacer del lenguaje psicoanal铆tico genuino lenguaje inclusivo no se agota en el uso de la e o la x, aunque lo incorporemos, sino en la revisi贸n profunda de los resortes que hicieron de nuestros conceptos herramientas funcionales a la construcci贸n de opresiones, desigualdades, silencios, omisiones. Conceptos que se dieron la mano con el pensamiento patriarcal imperante e intocado en tiempos de creaci贸n y surgimiento del psicoan谩lisis. 驴Seguiremos defendiendo la pureza de ese psicoan谩lisis como si el tiempo no hubiera pasado, o abrazaremos nuevas lecturas y viejas lecturas marginadas, 鈥渃ontamin谩ndonos鈥 con otros marcos conceptuales? 驴Nos interesa tener un propio lenguaje inclusivo o sostener un lenguaje exclusivo y excluyente? 驴Aquellos que cuestionan, por ejemplo, la autopercepci贸n como una de las categor铆as que conforman la asunci贸n identitaria sexo-gen茅rica鈥 son capaces de 鈥渁uto-percibir鈥 las determinaciones patriarcales y represivas al interior de sus teor铆as y discursos, saben advertir que sus teor铆as han contribuido a erigir la heteronorma y el cis-sexismo como r茅gimen pol铆tico obligatorio? Sostener algunos mitos puede hacer que la teor铆a se siga mirando al espejo, contemplando su propio ombligo conceptual, viendo como acomodar los libros y que no se venga abajo la estanter铆a.

Siguen las preguntas en mi cabeza, mientras escribo estas l铆neas. 驴Son los mitos que inspiraron a Sigmund Freud, los que nos inspiran hoy, un siglo y mil vidas despu茅s? 驴Los mitos son eternos, como el agua o el aire?

Pienso en los mitos que venimos cuestionando hoy, con algunxs colegas. Al interior del campo psicoanal铆tico proponemos revisar, desmontar algunos de nuestros propios mitos. Por ejemplo, el de la castraci贸n.

El Narcisismo de lxs psicoanalistas moviliza y empuja acaloradas reacciones, cuando el espejo tambalea o la imagen se 鈥渆nsucia鈥. Con u帽as y dientes, con condescendencia y descalificaci贸n censuran, buscan acallar o destruir los intentos de problematizar. La castraci贸n y el falo parecen ser el mito intocable o la roca incuestionable de todos los mitos. Ahora bien, tambi茅n nos encontramos con el enorme alivio, y el agrado de muchxs que reciben estos desarrollos como oxigeno que vitaliza algo bastante cerrado, r铆gido, por momentos asfixiante y disociado de la cl铆nica, de las problem谩ticas y realidades con las que trabajamos hoy, o que tal vez hoy estamos en condiciones de pensar. El lenguaje es campo de batallas y disputas, en el uso de las palabras se debate la distribuci贸n del poder, la discusi贸n en torno a qu茅 es v谩lido y leg铆timo pensar, y qu茅 no lo es. Qui茅n cabe en el nombre 鈥減sicoanalista鈥 y qui茅n no, por nombrar apenas algunos ejemplos. 驴Estaremos en condiciones de revisar nuestro lenguaje, no por capricho, sino porque ese espejo deforma, altera, y oculta tanto como muestra? 驴Podremos incluir lo que el espejo deja por fuera? 驴C贸mo intervienen nuestros mitos y teor铆as en nuestra percepci贸n de la realidad?

Los mitos son parte de un tiempo en el que adem谩s de creer fervientemente en ellos, cre铆amos tambi茅n en lo 鈥減erdurable鈥, en el tiempo que perdura, en que hay ciertas cosas que van a durar independientemente de La Historia. Una pandemia y tantas cat谩strofes que entraron en el siglo XX y en los albores de este, me hacen pensar que no es ya tan as铆. Lo ef铆mero y lo inmediato, la ansiedad por lo que ocurre en tiempo real junto con las burbujas que las redes construyen para sostener la ficci贸n de que suceden cosas mientras que tal vez no pasa nada. Quiero decir, que los mitos han sido parte de un paradigma de lo temporal, una manera de creer en el tiempo.

Hoy me siento m谩s cerca de otra pregunta que se aparta de los mitos para adentrarse en la realidad. El v铆nculo del psicoan谩lisis con la realidad.

Considero a la realidad como una cuarta instancia ps铆quica (situ谩ndome en la segunda t贸pica freudiana). Pensar la realidad como algo 鈥渆xterno鈥, circunstancial, coyuntural o imaginario, s贸lo es empobrecerla y dar cuenta de nuestra cortedad o ceguera, la cual tiene consecuencias. En ese sentido, los trabajos de Ana Berezin han marcado mi pensamiento. La realidad para muchxs de nosotrxs incluye la realidad del tiempo hist贸rico en el que vivimos, la materialidad del cuerpo, y del otrx, la realidad como trama conflictiva que es a la vez singular y colectiva, la realidad que inscribe el mundo 鈥渆xterno鈥 en el psiquismo. Quiero decir, que cuando hablamos de 鈥渓a realidad鈥, estamos haciendo alusi贸n a todo eso. A las condiciones necesarias para que haya existencia ps铆quica y devenir, despliegue de la subjetividad humana.

Pienso que este es el tiempo en el que importa situar una cuarta herida narcis铆stica en la humanidad, (ya no perpetrada por alg煤n var贸n, por cierto) cuya autor铆a les corresponde a los movimientos feministas y queer. Esta cuarta herida que podemos ubicar como la visibilizaci贸n del patriarcado como sistema que opera en los propios resortes de los sujetos en general, en la vida colectiva, y de cada sujeto en particular. Como dijo alguna vez John Lennon: 鈥淓s imposible cerrar los ojos鈥. Una vez que algo entr贸 en el campo de lo visible y pensable, una vez que eso resignific贸 y conmovi贸 todo, no podemos cerrar los ojos. O podemos hacerlo, con su consiguiente costo.

Esa cuarta herida narcis铆stica no es exterior a lo que viene ocurriendo 鈥損ara tantxs de nosotrxs- en nuestra ubicaci贸n como psicoanalistas, en nuestras pr谩cticas y teor铆as.

En cuanto a una larga tradici贸n de revisi贸n de los impensados de la teor铆a psicoanal铆tica 鈥揺n la que yo me inscribo- no casualmente omitida o silenciada, quiero recuperar, aqu铆, el trabajo de Le贸n Rozitchner llamado 鈥淓dipos鈥. Resalto apenas el esfuerzo de situar que el mito no es uno ni eterno, que lleva inscripta en 茅l una marca hist贸rica y cultural, no es universal, no es atemporal. No es lo mismo el Edipo griego, que el jud铆o o el cristiano, o el latinoamericano en sus ra铆ces ancestrales propias. Le贸n habla de complejo parental, y pienso que es importante hablar de complejo de crianza m谩s que de 鈥淓dipo鈥, porque modos de subjetivarnos hay muchos, y son diversas sus implicancias.

Quiero, les dec铆a, recuperar aqu铆 a algunos de los impensados y excluidos, o neutralizados por alg煤n poder, tanto el poder que proscribe como el que olvida, de las teorizaciones. No hay revisi贸n o reescritura que revolucione nuestro lenguaje, que problematice nuestra herencia, si no se analiza el poder.

Los feminismos y su extensa e intensa historia, han sacudido y sacuden a煤n hoy las creencias narcis铆sticas de la humanidad. Ni la tierra es el centro, ni el hombre es el centro, ni el yo es el centro, tampoco lo es 鈥渆l var贸n-padre-ley鈥. Ese binarismo desigualado que ha sido pilar de nuestra teor铆a (definiendo y demarcando un modo de pensar la constituci贸n ps铆quica y el campo de la psicopatolog铆a), se ve estallado ahora en torno al creciente reconocimiento de las diversidades y disidencias. El psicoanalista que se mira en el espejo enso帽ado de Narciso, y desde all铆 y solo all铆 configura las teor铆as, es una parte important铆sima del problema. 驴El psicoan谩lisis en el campo de la cultura es ya un mito, hecho de div谩n, barba, pipa, silencio y falo-castraci贸n como caballito de batalla? 驴o es vanguardia y pensamiento vivo capaz de volver a empezar todo lo que haga falta, cada vez, y cada vez?

El punto 谩lgido, escribe Ana Mar铆a Fern谩ndez, est谩 en la caracterizaci贸n psicoanal铆tica de la Diferencia, en particular, de la diferencia sexual. Algunos antrop贸logos plantean que es la diferencia el punto ciego de sus teor铆as. Denuncian ese esencialismo que eleva a categor铆a de universal aquello que es espec铆fico o propio de un grupo humano. Hablar de naturaleza humana fue parte de ese proceso que defini贸 dicha naturaleza a imagen y semejanza de lo 煤nico, de lo mismo.

En nuestra cultura, las nociones de hombre y mujer 鈥溾e organizan desde una l贸gica binaria activo-pasiva, fuerte-d茅bil, racional-emocional, etc; donde la Diferencia pierde su especificidad para ser inscripta en una jerarquizaci贸n鈥. En todo cuerpo te贸rico hay una tensi贸n entre lo visible y lo invisible, entre lo pensable y lo impensado (que no forzosamente debe ser impensable). Juan Carlos Volnovich public贸 hace a帽os un trabajo en el que revisa los Tres ensayos鈥 y trabaja all铆 lo que qued贸 invisibilizado y silenciado, a partir del abandono de Freud de la Teor铆a de la seducci贸n, y que est谩 contenido en la frase 鈥淟as hist茅ricas me mienten鈥. Le贸n Rozitchner, en el campo de la filosof铆a, gran lector de Freud, se dedic贸 entre otras cosas a resituar la cuesti贸n del poder. Es as铆 que lee y reescribe Psicolog铆a de las masas鈥 restituyendo al texto lo que fue omitido. Su libro p贸stumo 鈥Materialismo enso帽ado鈥 es esclarecedor respecto del desplazamiento que hizo del padre un lugar que captur贸 a lo materno y a los afectos como condici贸n de pensamiento, de la tradici贸n e historia del pensamiento filos贸fico. Es que 鈥揺n verdad- cada unx de esxs autorxs, se dedicaron a pensar asumiendo ese punto de vista, esa interrogaci贸n que lleva como punta de lanza la siguiente cuesti贸n: 驴qu茅 es lo pensable y qu茅 no en este campo te贸rico? 驴cu谩l el punto de vista que define todo un campo de visibles, en tensi贸n con un otro campo hecho de invisibilidades? 驴Cu谩l es el Poder que establece esa frontera entre ambos?

Pienso que el psicoan谩lisis que omite pensar las determinaciones con las que el poder opera, en las entra帽as de lo ps铆quico, no s贸lo en el campo social (ambos binariamente escindidos) es 鈥損or lo menos- bastante ingenuo.

Todos aquellos desarrollos te贸ricos que cuestionan los cimientos de las teor铆as, se enfrentan a la reacci贸n escandalizada y furiosa de los sectores hegem贸nicos, que defienden las sagradas escrituras, a resguardo de las 鈥渕alas lecturas鈥, desviadas, degradadas, y ciertamente peligrosas.

Ana Mar铆a Fern谩ndez hace referencia no tanto a la cuesti贸n de lo imposible de ver, sino a la prohibici贸n de ver, instaurada por determinada definici贸n de lo visible. Esa denegaci贸n, nos dice, 鈥渃onstituye los s铆ntomas de la teor铆a que podemos leer a trav茅s de los lapsus, silencios, omisiones del discurso te贸rico que se ofrece como texto鈥 Toda teor铆a presenta objetos prohibidos o invisibles鈥.

Me inscribo en la historia de nuestra profesi贸n que se propone hacerse cargo de lo prohibido e invisible. Pontalis me acompa帽a cuando escribe: 鈥No hacer en psicoan谩lisis nada que pueda reforzar la sumisi贸n de los pacientes鈥 su servilismo, sobretodo si es voluntario. Y, uno mismo, intentar liberarse de todo servilismo a lo te贸rico, comenzando por la teor铆a propia鈥. Tal vez lxs psicoanalistas podamos auto-percibirnos y percibir a nuestros pacientes, un poco mejor. Un siglo no pas贸 en vano.

