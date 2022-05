–

Cartel elaborado por Argumento Kalashnikov, 1掳 de Mayo de 2019

El proletariado existe

y es de todos los sexos/g茅neros, 芦razas禄, nacionalidades, generaciones,

ocupaciones, etc. Hoy en d铆a, bajo el capitalismo en su fase 芦neoliberal禄, el

proletariado ya no es mayoritariamente fabril, sino de servicios, precario y

excedentario. Y lucha como puede todos los d铆as para sobrevivir tanto material como

ps铆quicamente. Su vida es una constante lucha. Pero su vida no le pertenece, le

es ajena; mejor dicho, le es enajenada por el trabajo asalariado en sus

m煤ltiples formas (manual e intelectual, por tiempo o a destajo, formal e

informal, dependiente o 芦aut贸nomo禄) para la acumulaci贸n de capital y de poder en

manos de los due帽os de los medios de producci贸n y de cambio, la clase de los

capitalistas o la burgues铆a. La cual, en tanto que clase dominante, no es 芦la

que mueve los hilos de esta sociedad禄, sino que en realidad s贸lo es la

personificaci贸n de la relaci贸n social impersonal y fetichista de enajenaci贸n y

explotaci贸n que es el Capital, entendido como valor que se valoriza succionando

trabajo vivo (valorizaci贸n que hoy se encuentra en crisis, pero vigente). Y

donde hay explotaci贸n y opresi贸n, tarde o temprano hay conflicto. As铆 pues, los

burgueses y los proletarios luchan permanentemente entre s铆: los unos por

explotar m谩s, los otros por ser menos explotados. Esta lucha de clases es el

motor de la sociedad capitalista: de su desarrollo, su reproducci贸n, su crisis,

su reestructuraci贸n, y tambi茅n de su posible destrucci贸n y superaci贸n. Sin

embargo, dado que sostiene a toda esta sociedad con su trabajo, el proletariado

s贸lo es revolucionario cuando lucha por dejar de serlo, por dejar de ser 芦la

gallina de los huevos de oro禄 y la esclava moderna del Capital; es decir,

cuando lucha por su autoabolici贸n como clase explotada y dominada, no por su

afirmaci贸n y perpetuaci贸n como tal en el poder, ya sea desde arriba o desde

abajo, pues la experiencia hist贸rica del 芦socialismo禄 鈭抰anto 芦autoritario禄 como

芦libertario禄鈭 demuestra que 茅sto 煤ltimo termina reproduciendo el capitalismo

con otra apariencia y otros administradores estatales. Por lo tanto, el

proletariado es revolucionario o no es nada… nada m谩s que la clase del

Trabajo/Capital y una criatura del mercado y del Estado: una gran masa de

hombres y mujeres que se la pasa trabajando de lo que sea para sobrevivir como

sea, compitiendo y hasta mat谩ndose entre s铆, cuya sangre alimenta s贸lo al

Capital鈥 pero que tambi茅n puede darle muerte autoaboli茅ndose y deviniendo

comunidad real de individuos libremente asociados para producir y reproducir

sus vidas, desde y para s铆 mismos, en un modo radical y totalmente diferente y

mejor que el modo capitalista. El proletariado es esta contradicci贸n viviente,

y s贸lo la revoluci贸n comunista puede abolirla y superarla como tal.

La relaci贸n

fundamental y transversal de esta sociedad es la relaci贸n Trabajo/Capital o la

relaci贸n de clase: el proletariado est谩, pues, rec铆procamente implicado con el

Capital. Adem谩s, la relaci贸n de clase no excluye, sino que incluye o subsume a

todas las otras formas de explotaci贸n/dominaci贸n: el proletariado es, pues, de

todos los sexos, 芦razas禄, nacionalidades, edades, identidades, etc. Por lo

tanto, al autoabolirse el proletariado 鈭抭ue no en vano es la mayor铆a de la

poblaci贸n鈭 abolir铆a tambi茅n a la burgues铆a como clase dominante y a toda la sociedad

de clases, con su valor (la relaci贸n o forma social fetichista llamada valor),

su mercado, su Estado y sus divisiones o separaciones de todo tipo (con o sin

propiedad y dinero, con o sin empleo, profesi贸n y ocupaci贸n, nivel de salario y

de educaci贸n formal, nacionalidad, 芦raza禄, sexo/g茅nero, generaci贸n, identidad,

ideolog铆a, etc.). Dicho de otra forma, la clave de la revoluci贸n social no es

芦matar a todos los burgueses, polic铆as y fascistas禄, sino abolir la relaci贸n de

clase empezando por su base y motor que es el proletariado, porque sin

proletariado no hay burgues铆a, as铆 como sin trabajo asalariado no hay capital.

Abolido el esclavo, abolido el amo. Cabe agregar que, dado que la separaci贸n es

la norma del capitalismo, la unificaci贸n del proletariado 鈭抩bsesi贸n de las

izquierdas鈭 s贸lo se realizar谩 tumultuosamente al calor de sus luchas por su

autoabolici贸n, lo que quiere decir al calor de sus luchas aut贸nomas 鈭抋fuera, en

contra y m谩s all谩 de las izquierdas鈭 por la revoluci贸n comunista internacional.

Dando paso as铆 a la instauraci贸n y el desarrollo imperfecto de la comunidad

real y mundial de los individuos asociados libre y directamente como individuos

y ya no como clase: una rica o diversa comunidad de comunidades e

individualidades, establecida sobre la base de la posesi贸n, uso y disfrute

com煤n de todas las condiciones y medios materiales y espirituales de existencia

bajo su poder como individuos asociados. As铆 como tambi茅n, sobre la base de un

nuevo metabolismo social o simbiosis profunda de la especie humana con la

naturaleza, el cosmos y la tecnolog铆a, cuyo 煤nico fin ser铆a el bienestar de su

comunidad real.

El comunismo as铆

concebido har铆a innecesarios el trabajo asalariado (mas no la actividad

productiva), las mercanc铆as (ya s贸lo habr铆a producci贸n de cosas para ser usadas

seg煤n las necesidades sociales, no vendidas-compradas para lucrar), el dinero,

los centros comerciales, las industrias extractivas, los gobiernos, los

partidos pol铆ticos, los sindicatos, las fronteras nacionales, las guerras, las

leyes, los cr铆menes, las c谩rceles, las mafias (de todo tipo), la violencia patriarcal,

la prostituci贸n, las drogas, los suicidios, los hospitales psiqui谩tricos, las

iglesias, las religiones, los medios de desinformaci贸n e ideologizaci贸n masiva

y un largo etc茅tera. Entonces, producir铆amos, distribuir铆amos y consumir铆amos s贸lo

lo material y espiritualmente necesario para vivir bien en comunidad. Y esto no

significa que la sociedad comunista ser铆a el para铆so en la tierra, sino que nos

librar铆amos de formas sociales fetichistas, enajenaciones aberrantes, sufrimientos

absurdos y dem谩s horrores de la sociedad actual; y que resolver铆amos los

problemas, las contradicciones y los conflictos de los individuos y los grupos de

un modo por completo diferente y superior al modo actual. Tambi茅n ser铆a una

sociedad en la que el uso de los 芦recursos禄, principalmente de la energ铆a,

ser铆a realmente sensato o inteligente y realmente ecol贸gico.

Parad贸jicamente, aquella

sociedad sin clases s贸lo puede ser producida por la misma lucha de clases

actual. S铆, desde la perspectiva comunista, el objetivo de la lucha de clases

revolucionaria es la abolici贸n de las clases, y por tanto, de la lucha de

clases, no su reproducci贸n ni mucho menos su perpetuaci贸n bajo otra forma u

otro nombre. Y los embriones de este nuevo mundo ya existen dentro del cascar贸n

de este viejo mundo que se est谩 pudriendo; por ejemplo, las pr谩cticas de

solidaridad y apoyo mutuo entre hermanas y hermanos de clase en situaciones tanto

revolucionarias como no revolucionarias. El capitalismo y la lucha de clases

producen su propio sepulturero. El proletariado precisa, pues, potenciar y

desarrollar estos embriones de comunismo que emergen en su lucha de clase para poseer

y disfrutar una vida de verdad, no una vida ajena y enajenante. Produciendo comunidades

de lucha y rupturas revolucionarias en el seno de sus conflictos contra el

Capital, en especial en situaciones de crisis revolucionaria o crisis de la

relaci贸n de clase. Tomando medidas comunistas inmediatas en tales situaciones.

Apropi谩ndose y subvirtiendo la producci贸n y reproducci贸n social. Imponiendo por

la fuerza las necesidades humanas contra la dictadura social del valor en

proceso, y la dictadura de la burgues铆a llamada democracia, sobre la humanidad

proletarizada. Aboliendo las condiciones que le hacen ser una clase explotada y

dominada. Aboliendo la relaci贸n de clase misma y, por tanto, aboli茅ndose a s铆

mismo como clase. Comunizando la sociedad y la vida cotidiana. Reinventando la

vida y a s铆 misma como humanidad a medida que produce el comunismo.



Todo esto 鈭抳alga subrayarlo鈭

es un producto potencial de y s贸lo de la misma lucha de clases. Porque, como dijimos

m谩s arriba, los burgueses y los proletarios luchan permanentemente entre s铆:

los unos por explotar y ganar m谩s, los otros por ser menos explotados y vivir

mejor. Mientras los proletarios luchan como pueden por mejores condiciones de

trabajo y de vida o por sus necesidades vitales, se topan con los l铆mites

impuestos por el Capital, ya que 茅ste no se basa en las necesidades humanas

sino en la ganancia y la acumulaci贸n. Y tambi茅n se topan con los l铆mites de su

propia condici贸n de clase trabajadora o explotada, en t茅rminos de composici贸n,

organizaci贸n, combatividad y consciencia de clase. El desarrollo del mismo

capitalismo y de las luchas proletarias rompe estos l铆mites propios y da un

brinco o un salto cualitativo, no siempre, sino principalmente en situaciones

de crisis revolucionaria, que son producidas de manera dial茅ctica y contingente

por dicho desarrollo: al calor de sus luchas contra el Capital, las y los

proletarios radicalizan y generalizan sus reivindicaciones, crean nuevas formas

de organizaci贸n y, sobre todo, crean comunidades de lucha y nuevas relaciones

entre ellas y ellos鈥 o no. Entonces, as铆 como la lucha de clases produce y

reproduce a las clases como sujetos, as铆 tambi茅n al luchar contra el Capital,

contra su condici贸n de clase explotada y, fundamentalmente, al romper y superar

los propios l铆mites de sus luchas como tal 鈭抣铆mites visibles sobre todo en las

revueltas, las insurrecciones y las revoluciones/contrarrevoluciones鈭, el

proletariado puede producir el comunismo, no por tal o cual ideolog铆a

(ultra)izquierdista, sino por apremio o necesidad vital concreta, ya que el

mismo devenir del capitalismo y la lucha de clases produce situaciones-l铆mite

en las que el proletariado ya no puede 鈭抧i quiere鈭 seguir reproduci茅ndose en

cuanto tal.



Entendiendo por

comunismo no una utop铆a, una ideolog铆a ni mucho menos ese capitalismo de Estado

dependiente del mercado mundial mal llamado 芦comunismo禄 (URSS, China, Corea del

Norte, Cuba, etc.), sino el movimiento real que destruye y supera las

relaciones sociales capitalistas 鈭抐undamentalmente la propiedad privada, la divisi贸n

del trabajo, la mercanc铆a, el valor, el salariado, la relaci贸n

proletariado/Capital y el Estado鈭, sustituy茅ndolas por relaciones sociales

comunistas 鈭抮elaciones solidarias y libres no mercantiles ni jer谩rquicas entre

los individuos鈭. La revoluci贸n comunista es este proceso hist贸rico-mundial de

comunizaci贸n o no es nada… nada m谩s que la crisis y reestructuraci贸n del

capitalismo y la lucha de clases, bajo diferentes y desiguales formas, grados y

ritmos de desarrollo en distintas 茅pocas y territorios. Porque las revueltas y

las revoluciones que no triunfan, terminan fortaleciendo al capitalismo,

incluso si se disfraza de lo contrario. Pero 茅ste, a su vez, experimenta crisis

de valorizaci贸n cada vez m谩s profundas y ampliadas, debido a sus

contradicciones estructurales. Generando entonces nuevas luchas proletarias

donde reaparece el fantasma del comunismo. Todo este proceso contradictorio y

contingente no se produce en c铆rculo sino en espiral, hasta llegar a l铆mites

econ贸micos, ecol贸gicos y civilizatorios realmente catastr贸ficos, como los que

existen hoy en d铆a en todo el planeta y nos ponen realmente en riesgo de

extinci贸n.



Por consiguiente, tanto

quienes romantizan o alaban al proletariado y al trabajo sea desde la derecha (empresarios,

pol铆ticos, ciudadanos de bien, etc.) sea desde la izquierda (marxistas-leninistas

que quieren 芦tomar el poder para desarrollar las fuerzas productivas禄, anarquistas

autogestionistas, etc.), como quienes niegan su existencia desde el delirio

discursivo postmoderno, son objetivamente contrarrevolucionarios, aunque

piensen y digan lo contrario, porque no luchan por abolirlo sino por

conservarlo como clase explotada y dominada, como clase del Trabajo/Capital, relaci贸n

de producci贸n y reproducci贸n social cuyo progreso est谩 acabando con la bi贸sfera

y con nuestra especie. Los comunistas revolucionarios, en cambio, no estamos

orgullosos de ser proletarios o esclavos modernos ni de que la mayor铆a de la

humanidad lo sea. Al contrario: estamos hartos de esta condici贸n hist贸rica y

socialmente impuesta que s贸lo nos produce miseria diaria y creciente en todos

los aspectos. Por eso necesitamos y deseamos vivir como individuos libremente asociados

y plenamente desarrollados, en comunidad humana real y en equilibrio real con

la naturaleza y la tecnolog铆a. No por carencia ni fantas铆a, sino para desplegar

toda nuestra potencia vital inmanente en com煤n, cuyas bases materiales ya est谩n

dadas y desarrolladas, contradictoria y catastr贸ficamente, por el mismo

capitalismo. Por lo tanto, proletarios de todos los pa铆ses: 隆luchemos por dejar

de serlo, sin salvadores ni intermediarios! 隆Abajo el proletariado, viva el comunismo!



Desde luego, hacerlo

es mil veces m谩s dif铆cil que decirlo. Y todav铆a faltan muchas crisis y

reestructuraciones capitalistas, y muchas luchas y generaciones proletarias m谩s,

para hacerlo, aunque en un tiempo cada vez m谩s corto y acelerado como lo es el periodo

hist贸rico actual: periodo de crisis de valorizaci贸n y de revueltas proletarias

y populares que no llegan a ser una crisis revolucionaria todav铆a. Producto de

la experiencia de millones de proletarios de todo el mundo durante los dos 煤ltimos

siglos, la teor铆a comunista s贸lo es una herramienta que registra, sintetiza, expresa

y prev茅 esta potencia revolucionaria del proletariado para autoabolirse como

tal y producir el comunismo; y que tambi茅n se convierte en un arma material

cuando toma arraigo en las masas de explotados y oprimidos que luchan por ello,

porque no olvidemos que el comunismo no es un bello ideal sino un movimiento

real. Potencia revolucionaria que ha sido demostrada de hecho en las luchas proletarias

de todas las 茅pocas y latitudes, sobre todo durante los 煤ltimos ciclos de luchas

en todo el mundo; pero que hasta la fecha no se ha podido imponer como nueva

sociedad, sino hasta que la realidad sea tan insoportable que, llegando a

tratarse de una cuesti贸n de vida o muerte, las y los proletarios de todas

partes y particularidades no tengamos m谩s opci贸n real y masiva que luchar por revolucionarlo

todo de ra铆z para dejar de ser la contradicci贸n viviente que actualmente somos

y no extinguirnos como especie, sino vivir una vida que merezca ese nombre.



Unos Proletarios Hartos De Serlo

Quito, 1掳 de Mayo de 2022

