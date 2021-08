–

La copresidencia del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK) emitió una declaración en el marco de un nuevo aniversario del genocidio contra el pueblo yezidí, cometido por ISIS en Shengal (norte de Irak), en 2014.

A continuación publicamos la declaración completa:

Hace siete años, el 3 de agosto de 2014, el Estado Islámico (ISIS) cometió un genocidio en Sinjar (Shengal), el centro de vida de los yezidíes. Miles de kurdos yezidíes fueron asesinados y miles de mujeres y niñas yezidíes secuestradas. Aún se desconoce el destino de miles de niñas y mujeres jóvenes. Conmemoramos a los miles de yezidíes que fueron asesinados durante el genocidio que la comunidad llama “ferman” (decreto). Al mismo tiempo, enfatizamos nuestra promesa de liberar a las miles de mujeres y niñas yezidíes secuestradas.

El genocidio yezidí del 3 de agosto de 2014 fue perpetrado por el ISIS. Pero las fuerzas responsables de proteger a los yezidíes descuidaron su tarea. Abandonaron a los yezidíes ante genocidio. Rêber Apo (Abdullah Öcalan) advirtió, poco antes del ataque de ISIS, que podría haber ataques contra los yezidíes y pidió que estuvieran protegidos. Como resultado, un grupo de doce guerrilleros se dirigió a Sinjar. Algunos de ellos fueron detenidos por el PDK en Sinjar poco tiempo después. Los guerrilleros restantes ocuparon lugares estratégicos poco después de que comenzara el ataque de ISIS y así evitaron un genocidio completo de los yezidíes. No solo eso; simultáneamente salvaron el honor de Irak y del PDK, que estaban presentes en Sinjar en ese momento, y les impidieron tener que vivir con una culpa abrumadora en el futuro. Si doce guerrilleros hubieran podido evitar este ataque genocida, miles de jóvenes yezidíes, llenos del espíritu de Derweşe Avdis, podrían haber repelido el ataque y salvar a los yezidíes del genocidio. Esto lleva a la conclusión de que este genocidio solo pudo ocurrir porque los yezzidíes no tenían sus propias fuerzas de autoadministración y autodefensa en ese momento. Por lo tanto, el 74° “ferman” ha dejado más que claro que el derecho más fundamental de los yezidíes es tener sus propias fuerzas de autoadministración y autodefensa. Hablar en contra de este derecho de los yezidíes es injusto y sobre todo inmoral. Este ataque genocida y el hecho de que miles de mujeres yezidíes fueran vendidas en los mercados de esclavos, ha endeudado a toda la humanidad con ellos.

Los parlamentos de Bélgica, los Países Bajos, Portugal e Irak han reconocido el ataque del 3 de agosto y la masacre relacionada como un genocidio. Estas decisiones son importantes. Pero al mismo tiempo, debemos enfatizar que esto no es suficiente. ¿Qué se debe hacer para prevenir otro genocidio? Ésa es la pregunta crucial que debe responderse. Por lo tanto, quienes han reconocido el genocidio deben trabajar ahora por el reconocimiento de la autonomía yezidí. Esta autonomía debe significar la autoadministración de todos los yezidíes, sin hacer distinciones entre creencias políticas o asociaciones tribales. Los representantes de otros grupos religiosos y pueblos también pueden participar en la autoadministración. Es crucial que sea un sistema democrático que garantice la libertad de creencia de los yezidíes y su autoadministración. Todavía existe la actitud de no reconocer la voluntad de los yezidíes y de querer dominarlos. Esto es inmoral e injusto. No debe haber luchas de poder político sobre el destino de los yezidíes, ni intentos de imponerles la autoridad. Los yezidíes no quieren un Estado. No quieren poder. Quieren un sistema de autoadministración con un liderazgo democrático. Tal Êzidîxan (Tierra de Yezidíes) también aumentará el respeto por Irak y Kurdistán del Sur.

Nadie tiene derecho a criticar que los yezidíes sientan amor por Rêber Apo y simpatía por la guerrilla. Desde el comienzo de su lucha política, Rêber Apo siempre ha exigido libertad para la fe y la identidad de los yezidíes. De ese modo, les ha prestado un gran servicio. Rêber Apo ha hecho grandes esfuerzos para romper los prejuicios contra los yezidíes. Antes del 73 y 74 “ferman”, advirtió al PKK y les pidió que protegieran a los yezidíes. Por lo tanto, tanto la guerrilla HPG como las YJA-Star de las Áreas de Defensa de Medya, y las YPG y YPJ de Rojava se apresuraron a Sinjar para enfrentarse a ISIS. Por supuesto, los yezidíes amarán y se sentirán conectados a Rêber Apo debido a su mentalidad y actitud. La conciencia humana y el sentido de la justicia lo requieren. Los yezidíes de hoy están a la altura de Rêber Apo porque son una comunidad moral.

Numerosos miembros de la guerrilla se han convertido en mártires durante la lucha contra ISIS. Así, la guerrilla ha protegido a los yezidíes y cientos de miles fueron salvados por ellos del genocidio de ISIS. Sentir simpatía por la guerrilla es consecuencia del sentido humano de la justicia. Así que nadie puede criticar a los yezidíes por sentir simpatía por la guerrilla. Al contrario, estaría mal si no sintieran simpatía.

Después de salvar a Sinjar y proporcionar entrenamiento militar a la juventud yezidí, la guerrilla se retiró de Sinjar. Hoy, la juventud yezidí defiende Sinjar, y con la ayuda de los consejos populares, la población se gobierna a sí misma. Todo el mundo debería estar feliz por esto. Por lo tanto, no aceptar la autoadministración yezidí debido a la presión del Estado turco constituye una injusticia histórica y una falta de conciencia.

En el aniversario del “ferman” del 3 de agosto, prometemos que siempre defenderemos a los yezidíes. Creemos firmemente que la venganza por las mujeres yezidíes se hará logrando la Autonomía Democrática de Sinjar según la línea de la libertad de la mujer. Hacemos un llamado a toda la humanidad para que defienda al pueblo yezidí y reconozca sus fuerzas de autoadministración y autodefensa.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

