–

De parte de La Haine September 16, 2021 91 puntos de vista

La mentira de una izquierda que dice plantear soluciones realistas a los problemas de la clase obrera ( vivienda, encarecimiento de alimentos y energia,…) y la autocensura de quienes desde posturas honradas en la lucha saben que no hay soluciones dentro del marco del capitalismo pero se lo callan con planteamientos del tipo la gente no quiere eso o no lo va a entender.

Dos posturas que hacen que la lucha revolucionaria, la que de verdad solucionaría los problemas de nuestra clase, no pueda avanzar. Siendo mucho peor para la lucha la segunda que la primera, puesto que esta emana de posturas y militantes honradas que aunque no sea deliberadamente cierran el espacio a propuestas verdaderamente anticapitalistas.

Nos explicamos…

EL REFORMISMO.

La postura reformista, la que dice plantear soluciones realistas a los problemas, ocupa todo el arco parlamentario actual y lo que es peor casi también por completo el discurso y la militancia de movimientos sociales, vecinales y de otro tipo.

Sus posturas dicen ser realistas pero chocan una y otra vez con la cruda realidad del contexto capitalista. Incluso cuando parten de ideas honradas y sesudos estudios, las menos de las veces, estas chocan con un contexto sistémico que impide que estas tengan la mas mínima repercusión en la solución de los problemas y sus causas.

Rebajar el IVA de la factura de la luz, negociar con fondos buitres y pagar del bolsillo de todos una parte del alquiler o subir el SMI 15€ son ejemplos de propuestas que en nada cambian la situación de la clase obrera. Dejar de cobrar una parte de los impuestos no toca el beneficio de las eléctricas ni su carácter privado, ni el precio de la energía. Poner 15€ mas de salario mínimo no termina con la parcialidad, la temporalidad, los contratos basura y la relación de sumisión entre currela y empresario. Incluso no da mas poder adquisitivo a quien lo cobra en una situación de inflación descontrolada.

En problemas mas complejos derivados de la explotación capitalista del mundo, o la producción descentralizada la inutilidad de las propuestas reformistas es todavía mas evidente.

En uno u otro caso ocurre que buscamos solucionar las consecuencias derivadas del sistema, pero no acabar con las causas que provienen de la propia naturaleza del sistema. ¡¡ si la causa es el propio sistema como vamos a encontrar soluciones dentro de sus normas de juego ??

LA AUTOCENSURA DE LA IZQUIERDA.

Quienes sabiendo todo lo anterior se siguen planteando pelear por pequeñas reformas sin englobarlas en una lucha antisistema cometen un error incluso peor. La gente y los cuadros obreros hartos de este sistema ponen sus fuerzas en organizaciones que se dicen anticapitalistas pero que cuando formulan sus propuestas abandonan esa lucha dejándola en el último lugar de sus reivindicaciones intentando pasar precisamente por útil a la lucha.

En una suerte de autocensura creen ser mas útiles a la lucha planteando acuerdos mas amplios y plurales, llevando propuestas mas “creíbles” . Cuando la realidad es que con esos planteamientos solo generan mas sensación de impotencia ante luchas sin fruto alguno, y dejan arrinconadas propuestas revolucionaria de toma del poder.

Sin asaltar los cielos, es imposible terminar con un sistema y unas consecuencias sociales y humanas increíblemente dolorosas. Sin tomar el poder y caminar hacia un gobierno obrero no es posible asegurar vivienda, energia o comida a todo la clase obrera. Hacer publica y gratuita la luz o la vivienda ahora es imposible e ilegal, pero es que la revolución siempre lo fue !!

https://ostegunetan.com/2021/09/16/la-autocensura-y-la-mentira/