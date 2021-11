–

De parte de El Topo November 12, 2021 27 puntos de vista

芦Solo quien cuestiona las reglas del juego es hermoso禄, canta Orihuela. Algo as铆 origin贸 la chispa que encendi贸 Voces del Extremo, un festival candente y fresco tras 23 a帽os que ha vuelto a reunir a poetas cercanos en miras, dispares en cotidiano. Mejor a la sombra, la tierra de Juan Ram贸n Jim茅nez reparte poes铆a, enlaza luchas y recita autogesti贸n a trav茅s de las vivas voces que arengan los tambi茅n vivos sue帽os.

Lxs poetas madrugan. A las 10:30 h del 30 de julio en la fundaci贸n Zenobia y Juan Ram贸n Jim茅nez saludaron pol铆ticamente las autoridades a quienes colmaban el patio. Faltaban sillas para tantas letras, los abanicos sonaban a aplausos, dedillos de los pies al aire, pantalones cortos y abrazos. Dio comienzo un nuevo encuentro de poetas cuya poes铆a no surge del papel, sino que surge del grito; y en el papel, quiz谩 en un libro, queda la huella. Antonio Orihuela fue y sigue siendo el art铆fice y anfitri贸n del festival que se viene celebrando en su pueblo que es el pueblo del poeta que escribi贸 su apellido en fonemas. Ma帽ana y tarde del viernes y del s谩bado, los poemas se encadenaban en la Fundaci贸n, en la Casa Natal, en la Pe帽a Flamenca y en las Calles, estas tambi茅n con may煤sculas.

Como nos cuenta Orihuela, Voces del Extremo surge a finales de los 90 cuando en el mundo del fanzine ve铆amos que hac铆amos una poes铆a que no ten铆a nada que ver con la oficial, esa que publicaban las grandes editoriales, y nos pareci贸 muy buena idea recoger todas esas inquietudes y voces, y reunirnos en alg煤n sitio para conocernos, intercambiar ideas, proyectos鈥 Lo propuse a la fundaci贸n Juan Ram贸n Jim茅nez, les pareci贸 una buena idea y celebramos el primer encuentro en el a帽o 99. Pens谩bamos ingenuamente que si nos un铆amos podr铆amos derrotar al canon, pero no le hicimos ni cosquillas, nos las hicimos a nosotros mismos. Eso fue lo m谩s bonito, lo que la poes铆a ha hecho en cada uno de nosotros.

En esta ocasi贸n la tem谩tica del festival ha girado en torno a la econom铆a. Como de costumbre, una antolog铆a recoge algunas piezas de lxs participantes, corriendo esta edici贸n a cargo de 脕ngela Orihuela Mart铆n. En torno a 50 poetas llegaron cargaditxs con sus papeles para leer, sus poemas aprendidos, sus libros para regalar, otros libros para vender, para desmembrar a golpe de verso libre lo que entendemos por econom铆a, lo que nos gustar铆a que fuera la econom铆a, lo que dice la tele que es la econom铆a, entre otras cosas. Por ello tom贸 un turno el Colectivo Flamenc贸nomo que se subi贸 al escenario tras el despliegue de una bandera de Colombia colocada boca abajo sobre la estatua de Col贸n de la plaza de las Monjas en la que pod铆a leerse: 芦NOS EST脕N MATANDO禄. Voces del Extremo es un espacio de rebeld铆a y libertad donde confluyen quereres y poderes. Si contamos todas las ediciones, m谩s de 2 000 poetas de todo el mundo han pasado por Moguer. 芦Despu茅s de tantos a帽os hemos formado una familia po茅tica. En cualquier lugar de Espa帽a tenemos a gente que conocemos a trav茅s de la poes铆a y, esa es la idea, se ha creado una comunidad difusa de poetas.禄

Un festival de poes铆a libertaria y reivindicativa que se celebra en Moguer en julio. Nos parece una suerte, un milagro que se mantenga con el paso del tiempo. Cuando le preguntamos a Orihuela qu茅 hace que Voces siga celebr谩ndose cada a帽o, nos cuenta que sobrevive por la propia autogesti贸n, porque la gente quiere que exista. 驴Por qu茅 no existe el festival de Poes铆a de Sevilla? Porque lo pagaba el Ayuntamiento, porque la gente cobra鈥 El d铆a que falte la pasta esos encuentros desaparecen, porque no hay nada, no hay ning煤n pegamento. Ha aguantado 23 a帽os porque la gente quiere; el d铆a que la gente no quiera, no habr谩 m谩s. Eso es la autogesti贸n.

Tach谩n: clase de econom铆a po茅tica autogestiva en pocas palabras. Adem谩s, el colectivo que conforman estas extremas voces ha participado en diversas luchas sociales:

esta red difusa que forma la gente del encuentro tambi茅n te permite que se organicen cosas en sitios diversos. Ha sido una forma de activismo a lo largo de estos a帽os que, adem谩s, se ha replicado: hay encuentros en Barcelona, Madrid, Logro帽o, valle del Jerte, Calendario, Sevilla y en Bilbao, que se celebrar谩 en octubre.

Juan Ram贸n Jim茅nez es una figura presente, quiz谩 tambi茅n responsable de Voces. En su peque帽o ensayo El trabajo gustoso, nos habla de una sociedad en la que cada cual se dedicar铆a al trabajo que m谩s le gustara: 芦Trabajo gustoso, respeto al trabajo gustoso, grado sumo de la vida. Y al lado del trabajo, y en 茅l y el sue帽o; es decir, nuestra vida completa, trabajar谩, descansar谩 y so帽ar谩 con nosotros, como una realidad visible, la Poes铆a.禄 Acerc谩ndonos a la 茅poca en la que surge este festival, Orihuela nos cuenta que 芦hab铆a una reivindicaci贸n social y un componente sociol贸gico importante, ya que normalmente los poetas han sido hijos de la burgues铆a. Nosotros somos los primeros hijos de la clase obrera que llegan a la universidad, y nos apropiamos de un instrumento que nunca ha sido de los obreros禄. En cuanto a la situaci贸n actual de la poes铆a, el poeta considera que 芦tiene muy buena salud, hay muchas editoriales, es muy barato y muy f谩cil publicar, y hay internet. Hay mucha gente joven escribiendo, se ha ramificado a trav茅s de la m煤sica con el rap y el hip-hop, y creo que probablemente nunca se ha le铆do tanta poes铆a.

Orihuela present贸 su 煤ltimo libro El refugio m谩s breve. Contracultura y cultura de masas en Espa帽a (1962-1982), un ensayo publicado por la editorial independiente Piedra Papel Libros, donde nos habla de las luchas y la contracultura que, con la ca铆da del fascismo en Espa帽a, atisbaron un mundo nuevo: 芦El poder intenta apropiarse de la cultura y delimitarla. En Espa帽a, el PSOE empez贸 a invertir mucho dinero en cultura en los 80, pero para 茅l todo era cultura menos lo que atentaba contra el poder, lo que lo criticaba o era antag贸nico. Entonces todo lo que entraba en este 谩mbito de confrontaci贸n no era cultura y tampoco era subvencionado.禄

Esta edici贸n se ha resumido en dos d铆as. Hasta la pandemia el festival se prolongaba durante cinco jornadas de recitales, presentaciones y encuentros hasta la madrugada, y se ha echado de menos especialmente la presencia de lxs poetas vecinxs de Marruecos. De forma concentrada, en Moguer la poes铆a ha corrido por sus rincones m谩s de lo habitual y la escultura de Platero ha sido m谩s veces acariciada, como si, al ser tocada, surgiera en ella algo de vida. Las caricias po茅ticas que m谩s nos han removido han sido: la viva voz profunda y fugaz de Ana Ontiveros; los versos galegos cantados a ritmo de pandero de Carlos Da Aira; la indagaci贸n y la sinceridad pasmosa de Ana Deacracia, y las pericias canallas a media sonrisa de Silvi Ori贸n. Con ella acabamos este art铆culo, dedic谩ndole uno de sus versos al poeta onubense Antonio Mirabent, que se nos fue hace pocos d铆as: 芦Acabo de dejarte a la intemperie en el puente y me siento culpable del fr铆o que hace禄.