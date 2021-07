La autoridad laboral le pega un tirón de orejas a las empresas de Contact Center a causa del teletrabajo

Causa un especial placer corroborar que, los mismos criterios que ha defendido CGT en torno a la compensaci贸n de gastos por teletrabajo, sean compartidos por la Directora General de Trabajo, que es quien elabora la norma y quien le puede decir lo que significa, de primera mano, a la Inspecci贸n de Trabajo.

Esto es lo que ha sucedido en una reuni贸n celebrada el 29 de julio de 2021, a petici贸n de la Direcci贸n General de Trabajo, y a la que han asistido la representaci贸n empresarial de la mesa de convenio y las distintas representaciones sindicales.

Contrariamente a las tesis defendidas en la mesa negociadora por parte de las empresas, el criterio de la autoridad laboral es que s铆 se deben compensar los gastos, que apenas hay empresas que los hayan compensado dentro del sector y que el pago de los mismos debe ser desde que comenz贸 el teletrabajo (marzo de 2020) y no desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto de Teletrabajo (octubre de 2020). Como recordareis, esta fue una de las cuestiones m谩s discutidas en aquel simulacro de negociaci贸n que usaron las empresas para ganar tiempo y que acab贸 sin acuerdo en febrero de este a帽o en la mesa de convenio. El abogado de la patronal nos dec铆a que 芦est谩bamos locos禄 defendiendo este criterio de que el pago deb铆a ser desde marzo. Pues hoy se lo ha repetido la m谩xima autoridad laboral.

Porque han sido las plantillas quienes han mantenido a flote las empresas durante los peores tiempos de nuestra historia reciente. Han sido las plantillas quienes han puesto sus equipos de trabajo, su electricidad y su mobiliario en muchos casos.

驴C贸mo han reconocido las empresas este esfuerzo? De ninguna manera. Eso s铆, gracias al tremendo ahorro que han tenido, han aumentado sus beneficios a costa de que los trabajadores y las trabajadoras corrieran con gastos que no les corresponden. No solo no es justo, sino que no es legal. Suponemos que las empresas tratar谩n de seguir ganando tiempo. Es lo que suelen hacer cada vez que se tienen que abonar un euro a las plantillas. Pero alguien ya les ha marcado claramente cu谩l deber铆a de ser el camino a seguir para no convertir esto en el en茅simo conflicto in煤til del sector auspiciado por la patronal Acex. Ya tuvieron que ceder cuando se empe帽aron en que no iban a instaurar un registro de jornada adaptado a la normativa.

Pues bien: el mismo 贸rgano que hoy les ha le铆do la cartilla fue el que, en aquel momento, los convenci贸 de que no les quedaba otra que cumplir la ley.