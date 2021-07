–

De parte de Nodo50 July 20, 2021 85 puntos de vista

La deriva de la Autoridad Palestina (AP) hacia un r茅gimen autoritario y c贸mplice necesario de la ocupaci贸n israel铆, no es nada nuevo. De hecho, poco despu茅s de la catastr贸fica firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, se pudo apreciar claramente el papel que las potencias occidentales e Israel hab铆an otorgado a la entonces Autoridad Nacional Palestina. En la pr谩ctica, el famoso apret贸n de manos entre Arafat y Rabin, con el tiempo, supuso en realidad el primer paso para la instauraci贸n de un nuevo r茅gimen de Vichy en el que el r茅gimen sionazi otorgaba limitados poderes a los colaboracionistas palestinos, siempre que se ocuparan de hacerles el trabajo sucio.

En resumidas cuentas, el contrato de Oslo los obligar铆a a la eliminaci贸n de la resistencia armada, a la anulaci贸n de todo aquel que cuestione la legitimidad de la ocupaci贸n sionista de Palestina, a la protecci贸n de las colonias jud铆as en Cisjordania y a la aniquilaci贸n de quienquiera que ose a cuestionar la verdadera naturaleza de la Autoridad Palestina.

A cambio de vulnerar los derechos y libertades de los palestinos, los funcionarios de la AP reciben un sueldo, pagado por Israel (eso s铆, de los impuestos cobrados a los palestinos) y los pa铆ses del Golfo. Adem谩s, las fuerzas represivas reciben armas y entrenamiento por parte de Estados Unidos y otros pa铆ses 谩rabes. As铆, Abbas se ha convertido en una burda r茅plica del Mariscal P茅tain durante la Segunda Guerra Mundial, un t铆tere del nazismo. Un facilitador de la ocupaci贸n.

Es muy probable que cuando pase cierto tiempo y se descubran, filtren o desclasifiquen algunos documentos, nos enteremos de hasta d贸nde los l铆deres de la Autoridad Palestina estuvieron comprados al servicio de la ocupaci贸n. Nadie en su sano juicio puede pensar a煤n que el futuro de Palestina est谩 en los Acuerdos de Oslo. M谩xime cuando este establec铆a un periodo interino de 5 a帽os para establecer un acuerdo permanente basado en la resoluci贸n 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exig铆a la retirada de todos los territorios ocupados en la guerra de 1967. Han pasado 28 a帽os y nada de esto se ha cumplido.

Pero adem谩s, el r茅gimen de Israel se est谩 anexionando la mayor铆a de los territorios que ocup贸 en la Guerra de los Seis D铆as, por lo que, de facto, Oslo ya es inviable. Literalmente, no queda sitio para un futuro estado palestino junto al engendro colonial de Israel. 驴Por qu茅 entonces la Autoridad Palestina se siente atada a esos acuerdos? 驴Tanto les pagan por traicionar a su pueblo? 驴Pueden sentirse orgullosos de trabajar como carceleros en los campos de concentraci贸n organizados por Israel? 驴Qu茅 m谩s hay que no sepamos o que no pueden contarnos para justificar tal dislate?

Detenciones ilegales, torturas, asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, delaciones y se帽alamientos a las fuerzas militares del r茅gimen sionista para detener o asesinar a miembros de la resistencia est谩n en el haber diario de la Autoridad Palestina. Sus c谩rceles tienen fama de ser a煤n peor que las de 鈥淚srael鈥 y el trato a sus compatriotas mucho m谩s cruel e inhumano, si cabe. En los territorios bajo su influencia no existe la libertad de expresi贸n, ni la de prensa. No han convocado elecciones desde 2006, entre otras razones porque Al Fatah las va a perder frente a Hamas, como ya sucedi贸 en esas fechas. Solo mantienen el poder porque as铆 lo quieren Estados Unidos e Israel, no porque ese sea el sentir mayoritario del pueblo palestino, que hace mucho que ha optado por apoyar a la resistencia frente al colaboracionismo.

Pero esta vez han ido demasiado lejos. Al asesinar a finales del pasado junio a un popular YouTuber, Nizar Banat, que denunciaba la corrupci贸n end茅mica en la Autoridad Palestina, han cruzado todas las l铆neas rojas. 脡l tambi茅n hab铆a denunciado las pol铆ticas de 芦coordinaci贸n de seguridad鈥 con Israel y hab铆a pedido el cese de su financiaci贸n internacional, por causa de las reiteradas vulneraciones a los derechos humanos. Nizar fue sacado brutalmente de su casa a las 3 de la ma帽ana, por miembros de la seguridad de la AP, quienes lo golpearon hasta la muerte, comunicada pocas horas despu茅s. Sus ejecutores afirman que fue un intento de detenci贸n que sali贸 mal, pero antes de salir de la cama, ya estaba muy malherido por los golpes propinados con barras de hierro en la cabeza, como as铆 afirman los testigos presenciales del asalto.

Las manifestaciones de repulsa organizadas en varias ciudades en protesta por esta ejecuci贸n pol铆tica fueron reprimidas con m谩s violencia, con m谩s heridos y m谩s detenciones. Sus participantes gritaban consignas contra Abbas y contra la Autoridad Palestina. El abismo que se est谩 abriendo entre el pueblo palestino y sus supuestos dirigentes es cada vez m谩s amplio e insalvable. Muchos hablan abiertamente de que es el fin del r茅gimen corrupto que ha vendido la causa palestina por un pu帽ado de d贸lares.

Pocos dudan ya, que si hay un futuro para Palestina, este pasar谩, s铆 o s铆, por el fin del engendro pol铆tico nacido de la capitulaci贸n de Oslo.