Ya comienzan las entidades bancarias a sacar pecho y airear al mundo mundial sus buen铆simos resultados, a pesar del reguero de cad谩veres desempleados que van dejando a su paso y que 隆oiga!, esos buen铆simos resultados se deben en mucha gran medida por el 鈥渁horro鈥 de personal, la reducci贸n de oficinas y el deterioro evidente de la atenci贸n al cliente.

Y es ah铆, en el cliente donde se encuentra la clave que cierra este arco de infortunio para las personas trabajadoras de la banca que asisten obnubiladas a la mayor destrucci贸n de empleo de toda la historia bancaria de este pa铆s.

Un caso, entre muchos, lo presenta el siguiente titular: 鈥El Santander crece un 8% en banca comercial con 3.533 empleados menos y el cierre de 1.030 oficinas鈥. Alguien puede preguntarse c贸mo es eso posible. Ya que con menos oficinas que presten servicio y capten clientes nuevos, as铆 como menos recursos personales la resultante deber铆a ser un cuadro de p茅rdidas econ贸micas para el banco. Pero he aqu铆 la causa de tanta bonanza s贸lo para accionistas: 鈥淟a divisi贸n digital del banco ha sido la puerta de entrada para 3,7 millones de clientes nuevos鈥

Y es que en realidad este Banco, como el resto de todo el sector bancario y financiero, ha encontrado el 鈥渧ellocino de oro鈥. 驴Para qu茅 tener oficinas y personas empleadas? Desde hace mucho tiempo y en estos 煤ltimos a帽os el cliente ha tomado un papel esencial en el negocio bancario. Y es que las gentes estaban confundidas pensando que el banco estaba al servicio del cliente. En esta nueva etapa de la 鈥渂anca electr贸nica鈥 al cliente se le ha puesto en su sitio. 隆Nunca mejor dicho! Porque la palabra cliente la inventaron en Roma 鈥淐liens鈥 y se le daba ese nombre a quienes obedec铆an a familias patricias o potentados romanos, a cambio de 鈥減rotecci贸n鈥. 驴Suena esto a las 鈥渇amilias mafiosas鈥? Cualquier film del g茅nero sirve para ilustrar esa especial 鈥渞elaci贸n鈥.

El 鈥渃liente del banco鈥 si precisa alguna gesti贸n 隆Que la haga el mismo! Y adem谩s trabajando para 鈥渟u banco鈥, sin contrato, sin seguridad social, sin salario. Pero no queda aqu铆 la cosa tiene que hacerlo con sus propios medios tecnol贸gicos. Tiene que tener un dispositivo a disposici贸n del banco: Sea ordenador, tablet o m贸vil, 隆especialmente este 煤ltimo! Porque con sus APPs ya ni tarjeta de coordenadas facilita el Banco. 隆Oiga!, que cada una de ellas ten铆a un costo y adem谩s se enviaban por correo, que tambi茅n costaba鈥 隆No se lo pierda! El propio Estado obliga a la ciudadan铆a a tener cuenta bancar铆a para poder pagar impuestos, para recibir n贸minas, pensiones鈥

El Banco ahora se ahorra un dineral y no es de extra帽ar que el Santander haya 鈥渁horrado鈥 despidiendo a 3533 empleados que, con la cuenta de la vieja y con los convenios del sector, suponen no menos de 150 millones de euros anuales, m谩s los ingresos por la venta de las 1030 oficinas, que 隆algo dar谩n!. 隆Y qu茅 me dice Vd.! del inmenso ahorro que le supone al banco tener a su servicio millones de dispositivos electr贸nicos sin haberlos adquiridos, y de los millones de contratos de telefon铆a e internet que son imprescindibles para hacer trabajar 鈥済ratis鈥 a tanto cliente. 隆Una fortuna! Y a帽ada Vd. el costo de esa mesa, su mesa, de esa electricidad, su electricidad, que se consume para que tanto dispositivo funcione. Y qu茅 decir de los costos de reparaciones y sustituciones de los mismos, por quedar obsoletos, en parte por las constantes 鈥渕ejoras鈥 en las aplicaciones inform谩ticas que tan 鈥済enerosamente鈥 los Bancos ponen a disposici贸n de sus clientes. Meta Vd. en la ecuaci贸n el tiempo que como cliente tiene que dedicar a formarse en el uso de esas aplicaciones y adem谩s para trabajar con ellas para el banco; y los beneficios bancarios aparecer谩n m谩s exorbitantes a煤n.

El signo de este tiempo est谩 determinado por la eliminaci贸n de la fuerza de trabajo humana, y la transici贸n a la m谩s absoluta robotizaci贸n se est谩 produciendo ante millones de ojos incr茅dulos, confiados en que el ma帽ana siempre ser谩 mejor, cegados por el brillo tecnol贸gico en el que se deposita la mayor de las esperanzas y confiando c谩ndidamente en que al final 鈥済anar谩 la humanidad鈥. La evidencia es que quienes mucho tienen quieren tener m谩s, y a costa de lo que sea. Invitando a jugar a sus 鈥渃lientes鈥 en el casino de la 鈥淚nnovaciones鈥. Y por ese a帽ejo y a la vez sencillo envite 鈥渓a Banca siempre gana鈥

Rafael Fenoy Rico