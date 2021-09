Propiedad de la multinacional Suez, Aquarbe gestiona el agua en Zumarraga y Urretxu. Este a帽o terminan sus licitaciones y la plataforma 鈥淥nura Publikoa鈥 reivindica la gesti贸n p煤blica del agua.

Los 煤nicos municipios guipuzcoanos que han privatizado la gesti贸n del agua son Zumarraga y Urretxu. Los dos ayuntamientos adjudicaron la gesti贸n del agua dentro de los pueblos a la empresa Aquarbe, propiedad de la multinacional Suez. Este a帽o vence el plazo de la licitaci贸n y, por lo tanto, se decidir谩 si la gesti贸n evoluciona hacia lo p煤blico -como en los dem谩s municipios- o si sacan otra licitaci贸n, ya que el Ayuntamiento de Zumarraga decidi贸 en el pleno del 14 de julio no prorrogar el contrato de la empresa Aquarbe.

Mientras hemos interiorizado el mantra de que la gesti贸n privada es m谩s barata y eficaz, los vecinos de Zumarraga y Urretxu han pagado 1.500 euros m谩s por el agua que los ciudadanos de Legazpi, a pesar de que todos beben el agua de Barrendiola y de que el agua es un bien y derecho universal.

La subida de precios no ha sido f谩cil de ver para los vecinos debido a que la empresa Aquarbe no ha enviado desde 2018 ninguna factura al 48,97% de los hogares. As铆 lo decidi贸 la empresa, no los clientes, algo que va en contra de la ley y de los derechos de los consumidores.

驴C贸mo hemos llegado a este extremo? Aritz Elgarresta, miembro de la plataforma Onura Publikoa, presentada en abril, ha respondido nuestras preguntas. En este v铆deo la presentaci贸n de la plataforma.

C谩nones tentadores envenenados

En el caso de Zumarraga, Aquarbe gan贸 la licitaci贸n de 2007 y para ello pag贸 2,5 millones de euros como canon al Ayuntamiento. Se puede apreciar que la empresa esperaba obtener importantes ganancias. Sin embargo, la crisis econ贸mica y el cierre de Arcelor truncaron los planes de Aquarbe. Ante esa situaci贸n, la empresa ha presionado al Ayuntamiento de Zumarraga para que subiese las tasas del agua a帽o tras a帽o. Las presiones recibidas de parte de la multinacional se recogen en las actas del Ayuntamiento y, seg煤n ha denunciado Elgarresta, 鈥渓os trabajadores municipales le han pedido auditor铆as a Aquarbe para justificar la subida de tasas, sin recibir respuestas鈥. Desde la plataforma han denunciado que 鈥渆l Ayuntamiento ha subido las tasas de una forma desmesurada para defender las ganancias de una empresa privada鈥.

A pesar de que el consumo de agua en Zumarraga ha bajado en un 21% en los 煤ltimos 15 a帽os, las ganancias de la empresa han subido un 32%. En palabras de la plataforma, Aquarbe tuvo unas ganancias de 2,5 millones de euros entre los a帽os 2016 y 2018, y por lo tanto no ven motivos para tener que subir las tasas. Adem谩s de ello, la plataforma ha calculado que el Ayuntamiento de Zumarraga ha gastado en los 煤ltimos 15 a帽os un mill贸n de euros en mejorar las ca帽er铆as e instalaciones de agua: Con el dinero que pagan los vecinos en la factura, es decir, con el dinero de la ciudadan铆a se han hecho estas inversiones. En muchos de los casos, Aquarbe ha sido la que ha realizado esos trabajos, por lo tanto, la que ha ganado el dinero.

Elgarresta ha se帽alado que el Ayuntamiento de Zumarraga tiene una gran responsabilidad en la subida de las tasas del agua: 鈥淓n el poder est谩n los mismos que firmaron la licitaci贸n: el Partido Socialista. Adem谩s, el que era Vicealcalde entonces es hoy Alcalde鈥. Recuerda que el juego de los c谩nones ha sido muy habitual en el Estado espa帽ol, y que lo que hacen es conseguir cr茅ditos de forma oculta a espaldas de la ciudadan铆a. En definitiva, 鈥渆l Ayuntamiento de Zumarraga ha pedido un cr茅dito de 3 millones de euros. Puede ser tentador para recibir otra vez dinero fresco de Aquarbe. En su momento, con esos 2,5 millones se hicieron inversiones fuertes, pero con dinero de todos privatizando un derecho social鈥. Ha denunciado que el agua es un derecho y que no se le puede dejar a nadie sin 茅l por no disponer de dinero para pagarlo.

En este v铆deo la plataforma Onura Publikoa explica de una forma clara el tema:

驴Dejarlo en manos de las multinacionales o hacerlo p煤blico?

Continuando con la secuencia de sucesos, cuando en 2007 los ayuntamientos firmaron el contrato con Aquarbe no privatizaron una gesti贸n p煤blica, ya que ya se hab铆a privatizado antes. Seg煤n las explicaciones de Elgarresta, Zumarraga y Urretxu se han quedado atr谩s en el camino que han hecho los dem谩s pueblos guipuzcoanos hacia la publificaci贸n: En las d茅cadas de los 70 y 80 algunos ayuntamientos de Gipuzkoa municipalizaron la gesti贸n del agua y los dem谩s quedaron bajo control de la empresa Aguas del Norte. En la d茅cada de los 90, los pueblos de la provincia crearon el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, entre ellos Zumarraga y Urretxu: Es una instituci贸n p煤blica, la Diputaci贸n tiene el 25% de la participaci贸n y Donostiako A帽arbe y Mancomunidad de Txingudi completan el mapa de empresas p煤blicas guipuzcoanas. Pero hoy en d铆a la gesti贸n de este 贸rgano es privada, ya que lo lleva Gipuzkoako Ura SA/GUSA, aunque el due帽o de esta empresa es el propio consorcio.

Poco a poco, los ayuntamientos fueron entrando en el consorcio o municipalizaron el servicio. Pero en ese proceso no han avanzado Zumarraga y Urretxu. En lo que antes era Aguas del Norte luego entr贸 Aquagest. Despu茅s, para limpiar la imagen de poca transparencia que ten铆a esta empresa se separ贸 en varias filiales, y una de ellas es Aquarbe, de la multinacional Suez.

La plataforma Onura Publikoa ha sido creada por sindicatos, partidos pol铆ticos y otros actores que, partiendo de que el agua es un derecho humano y un bien p煤blico, defienden que la gesti贸n debe ser totalmente p煤blica. Pero, a la hora de publificar hay dos opciones: Hacer la gesti贸n completa con el Consorcio de Gipuzkoa, o municipalizar una parte de la gesti贸n. De hecho, hasta que el agua de los montes llega a nuestros grifos, transcurre varias fases que, para ser garantizadas, se dividen en dos partes: El consorcio de Gipuzkoa se ocupa de lo que denomina 鈥渁lta de gesti贸n鈥, que consiste en recoger el agua, tratarla, llevarla a dep贸sito, depurarla y desaguarla. 鈥淕esti贸n por la baja鈥 es lo que pueden hacer los ayuntamientos de forma p煤blica, municipalizar o gestionarlo a trav茅s del consorcio. Tambi茅n se lo pueden vender a las multinacionales, en lo que componen los trabajos de que el agua llegue a los vecindarios y del tratamiento de aguas sucias.

Elgarresta ha explica por qu茅 Onura Publikoa est谩 a favor de la municipalizaci贸n: 鈥淰emos necesario el consorcio, ya que cohesiona el territorio: Por ejemplo, un pueblo que tenga grandes terrenos pero pocos habitantes, tendr铆a unas tarifas muy altas si no existiese el consorcio. Por lo tanto, mantiene el equilibrio entre pueblos. Pero, por otra parte, tiene muchos aspectos que mejorar en la organizaci贸n, estructura, transparencia o en la posibilidad de tomar decisiones y ser m谩s p煤blico. Frente a esto y viendo que los que trabajan en Aquarbe son habitantes del pueblo, creemos que es un buen momento para mostrarnos a favor de la municipalizaci贸n鈥.

Sin presiones del vecindario

Este a帽o se jugar谩 publificar un derecho humano o dejarlo en manos de las multinacionales. 驴C贸mo est谩n repartidas las fuerzas en los ayuntamientos? En el Ayuntamiento de Zumarraga de los 13 concejales 7 son del PSE y en el de Urretxu, 7 del PNV. Esas dos siglas se han juntado a Onura Publikoa junto a todas las dem谩s menos el PP.

Seg煤n explica Elgarresta, si el Ayuntamiento de Urretxu no decide nada antes del fin del verano, el contrato con Aquarbe se prorrogar谩 cinco a帽os y entonces saldr铆a la adjudicaci贸n. En Zumarraga se ha decidido no prorrogar el contrato, tal y como inform贸 Urko Apaolaza en Argia.

Agua cara

En la CAV cada metro c煤bico se paga a 1,94 euros. En cambio, en Zumarraga a 3 euros (50% m谩s caro). Un vecino de Zumarraga paga entre un 25% y un 80% m谩s que los vecinos de otras localidades por el agua de la misma presa. En los 煤ltimos quince a帽os un vecino de Zumarraga ha pagado m谩s de 1.000 euros m谩s que un vecino de Legazpi. Una familia, 1.500 euros m谩s. En Zumarraga y en Urretxu la gesti贸n del agua est谩 en manos de Aquarbe, pero la tarifa de Zumarraga es un 25% m谩s cara que la de Urretxu.

Subida del agua a帽o tras a帽o

En Zumarraga el consumo de agua ha subido sus precios a帽o tras a帽o y no ha sido la misma subida en cada ocasi贸n. Si bien desde 2007 el IPC ha subido un 6%, en Zumarraga el agua ha subido un 12%. Asimismo, el 48,97% de los habitantes no han recibido ninguna factura.

En 2018 Aquarbe utiliz贸 esta jugarreta: A trav茅s de una carta informaron a los vecinos de que, si no ped铆an en un plazo de 30 d铆as seguir recibiendo la factura en papel, entender铆an que los ciudadanos no quer铆an recibir ninguna factura en papel. Los que no hicieron la petici贸n, tienen que entrar en la oficina virtual para ver su factura. Y este ha sido el resultado de esta comunicaci贸n poco transparente:

En total 5.642 contratos. De ellos, 87 reciben la factura electr贸nica (1,54%). 1.149 (20,37%) han pedido que se la env铆en por correo electr贸nico. 1.643 (29,12%) han seguido con el recibo en papel. Y 2.763 (48,97%) no han respondido a la campa帽a y no est谩n recibiendo ninguna factura. La plataforma Onura Publikoa se帽ala que no es legal no enviar la factura y se est谩n planteando tomar medidas legales.

Pedro Arrojo, relator especial de las Naciones Unidas

En el mundo hay 2.000 millones de personas sin acceso al agua y, como explica Pedro Arrojo, hay que entenderla como un derecho humano. Para que todas las personas sobrevivan tienen que tener garantizada un m铆nimo de agua, porque es un derecho universal. Por lo tanto, no se le puede cortar el servicio a nadie, aunque no lo pueda pagar. El relator especial de Naciones Unidas dese贸 buena suerte a la plataforma Onura Publikoa y agradeci贸 su trabajo en una conferencia celbrada en Zumarraga el 22 de abril de 2021.

https://www.elsaltodiario.com/agua/la-batalla-por-la-municipalizacion-del-agua-se-juega-este-ano

Art铆culo publicado originalmente en Argia.