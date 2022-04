–

No soy muy republicano. No me puedo llamar republicano. No me gustan las banderas. No me gustan las fronteras.

El hecho de que se ponga una frontera más me da escalofríos. He pensado que hoy tenía que escribir.

Todos mis pensamientos se van a un día religioso rescatado por un acto político que se celebra en una pequeña plaza de una pequeña ciudad.

Yo creo en las revoluciónes.

Sé que “La Nueve” rescató París. Sé cosas del Ebro.

Sé cosas de Los Pirineos.

He intentado forjar mi opinión.

Hoy me veo como un animal que puede que un día se desboque y acabe como tiene que acabar. No sé si sabéis como soy pero hay mucha gente que no ha demostrado conocerme.

Tengo mis límites.

¡Tanta República! ¡Tanta República!

¿Dónde están los medios cuando se les necesita?

14 de abril.

Las Trece Rosas.

La Pasionaria.

El Gobierno de Madrid.

Los Solidarios.

Oliver.

Lister…

Me imagino que no sé ni por dónde empezar.

Sé que tengo mi opinión.

Sé que la tengo.

Y quiero apoyar al Pueblo.

¿A cuál?:

al Pueblo.

No os voy a decir que os dejéis de rollos de militancia.

No os voy a decir que os dejéis de rollos de activismo.

No os voy a decir nada que os haga cambiar las ideas.

Pero…

¡Tanta República! ¡Tanta República!

¡Si, al menos, os hubieseis olvidado de La Semana Santa!

Yo sé que día es hoy.

Yo sé que hoy hay una Batalla.

Sé en que bando estoy.

Estoy con los duendes y con las hadas, estoy con los unicornios y los hipogrifos.

Hoy he querido estar un poco con mi bando.

¿El republicano?: Mi bando.

Yo soy antifascista.

Yo soy antifascista y sé que hay muchos más antifascistas.

Soy más que eso:

Soy anarquista.

¡Os dejo!

Un día que quizá no recordéis.

En mi barricada; con los duendes, con las hadas y con los hipogrifos.

-Richie punk–