Can Batlló (C/. De la Constitució, 25, Bcn) –

Sábado 2 de Octubre 2021 –

18:30 horas (Catalunya) 11:30 horas (México) –

Puedes seguir la transmisión por streaming

<img src=”https://www.lahaine.org/b2-img21/thumb_650_PHOTO20210927172_01.jpg” width=”650″ height=”918″ alt=”” />

Independientemente de la geografía en la que se encuentren, las cárceles cumplen la misma función y tienen las mismas estrategias y objetivos. Sabemos que las cárceles están destinadas para las personas pobres, para las que no se callan, no se doblegan o no se resignan a soñar otras maneras de ser y de hacer.

Pero también dentro y fuera de esos muros las historias de lucha, de fraternidad, solidaridad y dignidad existen, es imprescindible nombrarlas y no olvidarlas.

Esta charla pretende ser un guiño, un abrazo entre dos personas que han tenido que enfrentar largas condenas en diferentes geografías. Una manera de demostrar que no hay muro que nos encierre, ni frontera que nos separe en la lucha por la libertad.

Haremos una conexión con Amadeu Casellas (Barcelona) y Adrián Gómez (México) para poder compartir sus experiencias de lucha, dentro y fuera de los muros de la bestia, así como sus procesos dentro del sistema de “injusticia”, tortura, racismo y crueldad.

Presencialmente estará la palabra del Grupo de Apoyo a Amadeu y de Adherentes a la Sexta Barcelona.

Hasta derribar el último muro y arrancar la última reja.

Hasta que todas seamos libres

Puedes seguir la transmisión por streaming (youtube) en el siguiente enlace: https://ja.cat/ULmzR

Grupo de Apoyo Amadeu Casellas

Adherentes a la Sexta Barcelona

Fundació Salvador Segui