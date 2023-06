–

La segunda sede de la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva (ByLPLI) será inaugurada este sábado 10 de junio en Avenida Brasil 656 (Ciudad de Buenos Aires). El evento cultural tendrá lugar de 15 a 20 y contará con música, narración de cuentos, taller de armado de títeres, show de marionetas, un espacio destinado a las niñeces, una mini feria de libros, buffet económico. «El evento será con entrada gratuita y, durante distintos momentos del evento, circulará una galera para que puedas aportar a voluntad. Todo lo recaudado será destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, organización a la cual pertenece nuestra querida Norita Cortiñas. Creemos en el esfuerzo y la dedicación de seguir construyendo juntes, haciendo de lo colectivo, lo cooperativo y lo comunitario una forma de hacer política», remarcan desde la organización. Por ANRed.



La Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva (ByLPLI), que ya cuenta con una sede en Camarones 2876, en la Ciudad de Buenos Aires, ahora contará con una nueva sede en Avenida Brasil 656, también ubicada en CABA, en el barrio porteño de San Telmo, que será inaugurada este sábado 10 de junio.

Así lo contaron: «la ByLPLI inaugura su segunda sede y queremos invitarte a un evento tan íntimo como cálido. La inauguración tendrá lugar el sábado 10 de junio de 15 a 20hs en Av. Brasil 656, CABA. Sí, nuestra nueva sede está en San Telmo, muy cerquita de La Boca y Constitución. Un barrio donde la diversidad y la historia de luchas y resistencias se pueden sentir y percibir en cada rincón. En esta oportunidad contaremos con las siguientes actividades:

▶️ 16 a 17hs: «Alguien de tu tamaño», por @nelacuzzani , de @vecinacanciones (música para las infancias)

▶️ de 17:30 a 18:30hs: “Arcoíris Lupita” – Narración de Cuentos + Taller de armado de títeres, por @peque_pin

▶️ 19 a 20hs: «La cinta sin fin», por @carolinagraff27 (marionetas)».

Asimismo, agregan: «en paralelo a esto, durante todo el evento podrás conocer, habitar e intervenir el espacio que está destinado a que les niñes y les adolescentes puedan sentirse alojades. A su vez, podrás encontrar una mini feria de libros en la cual podrás encontrar títulos de más de 30 editoriales. Y como si todo esto fuera poco, también habrá un buffet rico, sano y barato«.

El evento, cuentan sus organizadores, «será con entrada gratuita y, durante distintos momentos del evento, circulará una galera para que puedas aportar a voluntad», y todo lo recaudado «será destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, organización a la cual pertenece nuestra querida Norita Cortiñas», informan, y agregan: «creemos en el esfuerzo y la dedicación de seguir construyendo juntes, haciendo de lo colectivo, lo cooperativo y lo comunitario una forma de hacer política. ¡Les esperamos!

En tanto, Federico Baggini, fundador del proyecto de la ByLPLI, expresó en sus redes sociales sobre la próxima inauguración del nuevo espacio: » como saben, integro el proyecto/iniciativa llamado Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva (ByLPLI). Hace un año y medio inauguramos la primera sede, con mucha compañía, con mucho apoyo, con mucho entusiasmo. Desde entonces, hemos sostenido el proyecto de diferentes maneras, respetando los principios fundantes, probando dinámicas, organizando actividades, accionando en diversos territorios y contextos. La experiencia acumulada es mucha y me deja con la sensación de estar haciendo lo que me llevó a fundar esta iniciativa, de la forma que deseo, con la convicción intacta. Y hoy te quiero contar que el sábado de esta semana (10/6), de 15 a 20hs, inauguramos la segunda sede de la Biblioteca, la cual estará ubicada en Av. Brasil 656 (CABA). Es un evento para que vengas con amigxs, con compañerxs, con quien gustes, pero principalmente queremos que vengan niñeces e infancias a conocer y compartir con nosotrxs. Te aseguro que te vamos a sorprender, y que al menos una sonrisa y un cosquilleo te vamos a causar. Si podes venir, será siempre un placer compartir esta apertura que, en lo personal, me llena de alegría, y me afirma en mi vocación».



