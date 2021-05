–

Hace ahora un a帽o que se denunci贸 por falsa esta afirmaci贸n que llevaba ya cinco a帽os dando vueltas por el mundo: 鈥淟a bicicleta es mala para la econom铆a鈥.

La historieta, narrada por Vijay Malhotra, empieza en las Islas Salom贸n, donde los nativos insultan a gritos a los 谩rboles que son demasiado grandes para ser cortados con un hacha. El efecto, tras 30 d铆as de bronca, es que se caen. Se supone que mata el esp铆ritu del 谩rbol.

El propio Vijay a帽ade que 鈥渘unca he chillado a un 谩rbol ni he visto a nadie haci茅ndolo. Por tanto, no estoy seguro de si esto es verdadero.鈥

Yo tampoco lo estoy de que Vijay est茅 en sus cabales, especialmente cuando a continuaci贸n levanta el vuelo y se tira un buen rato sin volver a la tierra: 鈥淧ero esta pr谩ctica ciertamente funciona con los seres humanos, especialmente los ni帽os鈥.

Cuando por fin aterriza, copia el texto que se ha difundido durante esos cinco a帽os por Internet bajo el t铆tulo de 鈥渓a bicicleta es mala para la econom铆a鈥, texto que no tiene nada que ver con los nativos de Salom贸n y menos con sus 谩rboles, y lo sube a su p谩gina.

Sin embargo, sigue sin volver en s铆, ni siquiera se ha preocupado de verificar la f谩bula, as铆 que lo hago yo por 茅l para confirmar que la gente est谩 mucho peor de lo que parece y que 茅l es un poco vago tambi茅n. Pod铆a haber acudido a la t铆pica p谩gina anti-bulos y listo:

鈥淯n experimento de Mythbusters (Rompemitos) encontr贸 que dos bandas sonoras separadas, una de alabanzas amorosas y otra de insultos crueles, emitidas en dos invernaderos separados no produjeron diferencias en la calidad de las plantas de ambos invernaderos.鈥

Una vez entrado en barrena, ya s贸lo se puede acabar mal, pero es en estas tesituras cuando se miden los valientes.

El texto que corre por ah铆 es el que sigue (aunque no hay una 煤nica versi贸n) y se titula:

鈥淟a bici es la muerte lenta del planeta鈥 (en realidad es 鈥淯n ciclista es un desastre para la econom铆a del pa铆s鈥), pero hay que recordar que al comienzo se tradujo tambi茅n as铆: 鈥淟a bicicleta es mala para la econom铆a鈥.

Evidentemente, cada persona que recibe uno de estos textos ap贸crifos se siente tentada de darle un toque personal. Con tanto l铆o, un poco m谩s deja de tener importancia en un conjunto que de todos modos no va a ning煤n lado y que 煤nicamente comprende una m铆sera verdad: la vida hoy se ha convertido en eso que pasa entre un bulo y una noticia falsa.

A continuaci贸n, el texto:

鈥淓l PDF de Euro Exim Bank Ltd. ha hecho pensar a los economistas cuando ha dicho:

Un ciclista es un desastre para la econom铆a del pa铆s – no compra coche ni pide pr茅stamos para el coche – no contrata un seguro de coche – no compra carburante – no lleva el coche a reparar ni a mantenimiento – no utiliza parking de pago – no causa accidentes importantes – no necesita autov铆as de muchos carriles – no se vuelve obeso…

La gente con buena salud no es necesaria para la econom铆a. No compran medicamentos. No van a los hospitales ni al m茅dico. No suman nada al PIB del pa铆s.

Al contrario, cada nuevo punto de venta del McDonald鈥檚 crea al menos 30 empleos – 10 cardi贸logos, 10 dentistas, 10 expertos en p茅rdida de peso aparte de los trabajadores del punto de venta del McDonald鈥檚.

Elige juiciosamente: un ciclista o un McDonald鈥檚? Vale la pena pensarlo.

PD. Caminar es a煤n peor. Ni siquiera compran bici.鈥

La conclusi贸n es irrefutable, desde luego, pero lo ten铆a a huevo para haber sido m谩s radical, por ejemplo, tumbarse en la hierba todo el d铆a es mucho peor que caminar, ni siquiera compra zapatos.

Aunque el PDF de Euro Exim Bank Ltd es del todo inexistente, as铆 como su autor, un tal Sanjay Thakrar, las mentiras levantadas a partir de una simple idea sin fuerza ni valor alguno, pero que suena bien, siguen su curso como si nada. Tanto es as铆 que se est谩 promocionando una idea y su opuesta, con sus partidarios y detractores.

De momento, nada fuera de lo normal. Mientras tanto, Vijay Malhotra ha fundado Pedal and Tring Tring, que l贸gicamente se encuentra en

y como buen comunicador se ha hecho un autorretrato con estilo y ha a帽adido el lema: (la bicicleta) 鈥渆s una respuesta sencilla a muchos problemas complejos鈥.

Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, su video promocional no ha superado a煤n las 500 visitas y tiene 37 suscriptores:

Curiosamente el Euro Exim Bank es lo 煤nico verdadero en todo este desprop贸sito montado a la fuerza sobre una humilde bicicleta y sus superpoderes (o su falta de 茅stos). El banco se presenta as铆:

鈥淯na instituci贸n financiera que sirve a clientes y empresas que se ocupan de transacciones transfronterizas. Tenemos una prestigiosa licencia de Banca Internacional de clase A emitida por la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Santa Luc铆a y somos un miembro de la Asociaci贸n de Bancos del Caribe.鈥

Igual que varios internautas han tomado posici贸n sobre los 谩rboles insultados y las bondades de la bicicleta, nadie ha mostrado inter茅s sobre si esa instituci贸n financiera es mala para la econom铆a de un pa铆s. Tampoco nadie ha tomado la contraria. Ser谩 que no se puede llegar a todo y lo primero es lo primero.

Sin embargo, s铆 ha opinado la Uni贸n Europea (UE) sobre las medidas fiscales del gobierno de Santa Luc铆a en 2019:

鈥淟a carta comienza agradeciendo al primer ministro por obedecer la orden de la UE de eliminar un r茅gimen impositivo considerado perjudicial por 茅sta en 2017, pero toma nota de una nueva medida impositiva preferencial en 2018 que tiene un efecto perjudicial similar.鈥

Para que se entienda de un vistazo: 鈥淪anta Luc铆a estaba entre los 17 pa铆ses que aparecen en la lista negra de la UE como para铆sos fiscales en diciembre de 2017 y fue sacada de aqu茅lla en marzo de 2018鈥.

Con esa capacidad tan caracter铆stica que tiene el ser humano de vivir ajeno a su inter茅s primordial, miles andan parti茅ndose de risa con dos estupendas y opuestas exposiciones sobre la bicicleta y la econom铆a, mientras que la enorme UE anda detr谩s de un pa铆s de apenas 600 kil贸metros cuadrados, pero con una idea clara sobre las bondades de ser un para铆so fiscal.

Para acabar de enfollonarlo todo, la famosa enciclopedia conoc铆a la historia de los 谩rboles al menos desde 2007:

鈥淟a gente tiende a creer cualquier cosa que leen en los libros. Quiz谩s asumen que alguien ha comprobado lo escrito, pero no es as铆. Soy un editor y aunque compruebo cualquier hecho que me parece dudoso, no puedo comprobar todos, especialmente si el autor tiene conocimientos de primera mano sobre las Islas Salom贸n y yo no. Si lees algo que no cita sus fuentes y que no puedes confirmar, tr谩talo como un entretenimiento.



Recuerda, si parece demasiado bueno para ser verdadero, probablemente lo es (sic). Noventa por ciento de las veces la navaja de Occam es correcta. Siempre que alguien te hable de un hecho, consid茅ralo como si lo estuvieses escuchando de la persona menos fiable que conozcas. Si no puedes verificarlo t煤 mismo, no te lo creas.鈥

Esto se parece cada d铆a m谩s a la Torre de Babel





