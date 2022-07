Lo m√°s importante a tener en cuenta es que la biotecnolog√≠a de vanguardia plantea un riesgo tremendo para la dignidad humana, precisamente porque los productos de la biotecnolog√≠a actual no son como los agentes de guerra biol√≥gica de la vieja escuela como la viruela, para la cual ya existen tratados que proh√≠ben su uso en guerra. Actualmente se est√°n investigando tecnolog√≠as que podr√≠an constituir la base de nuevos agentes biol√≥gicos para los que no existe ning√ļn tratado que restrinja su uso. Esto crea una carrera armamentista y un riesgo de proliferaci√≥n nuevos y sin abordar.

El artículo I de la Convención sobre Armas Biológicas dice lo siguiente:

Convención de Armas Biológicas

Cada Estado Parte de esta Convención se compromete a nunca, bajo ninguna circunstancia, desarrollar, producir, almacenar o de otra manera adquirir o retener:

(1) agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas cualquiera que sea su origen o método de producción, de tipos y en cantidades que no tengan justificación para fines profilácticos, protectores u otros fines pacíficos;

(2) armas, equipos o medios vectores dise√Īados para utilizar dichos agentes o toxinas con fines hostiles o en un conflicto armado.

Esto es extremadamente vago, pero generalmente se interpreta como una prohibición del uso de cosas como la viruela, el ébola, el ántrax, la toxina botulínica y agentes similares en la guerra.

El Dr. Robert Malone public√≥ recientemente un art√≠culo bastante perspicaz en el que se√Īal√≥, correctamente, que la estipulaci√≥n ‚Äúpara fines hostiles‚ÄĚ esencialmente crea una laguna legal, donde las armas biol√≥gicas pueden investigarse legalmente con fines defensivos.

Considere esto: ¬Ņqu√© califica como agente microbiano o biol√≥gico, o toxina? ¬ŅQu√© califica como prop√≥sitos hostiles? ¬ŅQu√© sucede si el agente no mata, lesiona o desfigura, sino que manipula el comportamiento humano? ¬ŅQu√© pasa si el agente es tan sutil que no se puede detectar f√°cilmente o atribuir a un actor hostil?

Hay muchos avances recientes en biotecnolog√≠a que tienen efectos terap√©uticos beneficiosos si se usan en medicina y, por lo tanto, tienen mucha ‚Äújustificaci√≥n para fines profil√°cticos, protectores u otros fines pac√≠ficos‚ÄĚ. Sin embargo, tambi√©n son un arma de doble filo. Las mismas herramientas de terapia g√©nica que podr√≠an curar el c√°ncer de una persona podr√≠an causarle c√°ncer a otra persona.

Ahora, echemos un vistazo a la Convención de Armas Químicas (tenga en cuenta que Substack altera los subpárrafos designados por letras, convirtiéndolos en listas estrictamente numeradas; consulte el sitio de origen para obtener una referencia precisa):

OPAQ ‚Äď Art√≠culo I Obligaciones Generales

Cada Estado Parte en esta Convenci√≥n se compromete en ning√ļn caso a:

Para desarrollar, producir, adquirir, almacenar o retener armas químicas, o transferir, directa o indirectamente, armas químicas a cualquier persona;

Usar armas químicas;

Para participar en cualquier preparación militar para usar armas químicas;

Ayudar, alentar o inducir, de cualquier forma, a cualquier persona a realizar cualquier actividad prohibida a un Estado Parte en virtud de la presente Convención.

Cada Estado Parte se obliga a destruir las armas químicas que posea o posea, o que se encuentren en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.

Cada Estado Parte se compromete a destruir todas las armas químicas que haya abandonado en el territorio de otro Estado Parte, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.

Cada Estado Parte se compromete a destruir las instalaciones de producción de armas químicas de su propiedad o posesión, o que se encuentren en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.

Cada Estado Parte se compromete a no utilizar agentes antidisturbios como método de guerra.

Est√° bien. Ahora bien, ¬Ņqu√© consideran que es un arma qu√≠mica?

OPAQ ‚Äď Definiciones y Criterios del Art√≠culo II

Para los efectos de esta Convención:

‚ÄúArmas Qu√≠micas‚ÄĚ significa las siguientes, juntas o por separado:

Los productos químicos tóxicos y sus precursores, excepto cuando se destinen a fines no prohibidos por el presente Convenio, siempre que los tipos y las cantidades sean compatibles con dichos fines;

Municiones y dispositivos, dise√Īados espec√≠ficamente para causar la muerte u otros da√Īos a trav√©s de las propiedades t√≥xicas de los productos qu√≠micos t√≥xicos especificados en el subp√°rrafo (a), que se liberar√≠an como resultado del empleo de tales municiones y dispositivos;

Cualquier equipo espec√≠ficamente dise√Īado para usarse directamente en relaci√≥n con el empleo de municiones y dispositivos especificados en el subp√°rrafo (b).

‚ÄúQu√≠mico T√≥xico‚ÄĚ significa:

Cualquier producto qu√≠mico que por su acci√≥n qu√≠mica sobre los procesos de la vida pueda causar la muerte, incapacidad temporal o da√Īo permanente a humanos o animales. Esto incluye todos esos productos qu√≠micos, independientemente de su origen o de su m√©todo de producci√≥n, e independientemente de si se producen en instalaciones, en municiones o en otro lugar. (A los efectos de la aplicaci√≥n de este Convenio, los productos qu√≠micos t√≥xicos que han sido identificados para la aplicaci√≥n de medidas de verificaci√≥n se enumeran en Listas contenidas en el Anexo sobre Productos Qu√≠micos).

La muerte, la incapacidad temporal o el da√Īo permanente a humanos o animales suena razonablemente definitivo, a primera vista.

Sin embargo, hay tantas modalidades posibles de ataque con la biotecnolog√≠a armada moderna que uno puede concebir la posibilidad de que se desarrollen ciertos agentes que los especialistas en bio√©tica aprobar√°n con entusiasmo como si no fueran incapacitantes ni da√Īinos.

Repasemos algunas formas en que podemos usar la biotecnología moderna para eludir tanto la BWC como la CWC y producir nuevos agentes con efectos profundos y devastadores.

Disruptores de redes neuronales

Las neuronas y las sinapsis humanas son cosas fascinantes. Son dispositivos electroquímicos afinados que forman la base de nuestros sentidos, cognición e impulsos motores. Nuestro sistema nervioso autónomo incluso regula innumerables cosas en nuestros cuerpos sobre las que ni siquiera ejercemos un control consciente.

Su capacidad para percibir su entorno, para ver, oír y oler lo que le rodea, depende de su sistema nervioso. También lo hace su capacidad para reconocer dónde se encuentra y recordar si ha estado allí antes. De hecho, ¡tu misma capacidad de preguntarte cómo sabes dónde estás depende de tu sistema nervioso!

Naturalmente, debido al papel vital del tejido nervioso en el correcto funcionamiento de nuestros cuerpos, estos tejidos son a menudo un objetivo de la guerra qu√≠mica. Los agentes nerviosos como el VX act√ļan inhibiendo las enzimas acetilcolinesterasa, lo que lleva a una acumulaci√≥n de acetilcolina y la par√°lisis subsiguiente del diafragma y el m√ļsculo card√≠aco, lo que lleva a una insuficiencia respiratoria y, finalmente, a un paro card√≠aco.

Los agentes nerviosos son ilegales porque causan un da√Īo evidente e indiscriminado a las personas, y hasta la m√°s m√≠nima exposici√≥n es potencialmente letal. Sin embargo, en los √ļltimos a√Īos ha surgido una nueva clase de agente poco conocida; disruptores neuronales de nanopart√≠culas.

A pesar de tener muchas propiedades beneficiosas, las nanopart√≠culas tambi√©n presentan no pocos riesgos para la salud y problemas de toxicidad. Para comprender mejor el perfil de seguridad de las nanopart√≠culas, se han realizado varios intentos para saber si las nanopart√≠culas causan efectos secundarios o efectos t√≥xicos. Se ha demostrado que los nanomateriales poseen superficies altamente activadas que son capaces de inducir carcin√≥genos, mut√°genos o respuestas peligrosas para la salud.52‚Äď54 Adem√°s, se ha informado que los nanotubos de carbono inducen fibrog√©nesis en sustratos nanoestructurados.55 Adem√°s, las nanopart√≠culas son 100 veces m√°s peque√Īas que los gl√≥bulos rojos normales, lo que aumenta el potencial de interacci√≥n, y existe evidencia de que las nanopart√≠culas interact√ļan con prote√≠nas, ADN,56 c√©lulas pulmonares y virus. La suposici√≥n actual es que las nanopart√≠culas como la s√≠lice que se presentan como hidrof√≠licas, hidrof√≥bicas o incluso anfif√≠licas que pueden ser absorbidas por las membranas humanas pueden representar serias amenazas. Por lo tanto, es fundamental comprender la interacci√≥n de las nanopart√≠culas con las c√©lulas vivas y otros sistemas biol√≥gicos, especialmente con el sistema nervioso central (SNC). Las nanopart√≠culas tienen una funcionalidad potencial y efectos t√≥xicos en las c√©lulas neuronales humanas porque pueden atravesar membranas biol√≥gicas.57 Se sabe que la vida media biol√≥gica de la plata en el SNC es m√°s larga que en otros √≥rganos, lo que sugiere que puede haber alg√ļn efecto fisiol√≥gico significativo. funciones, consecuencias y riesgos para el cerebro debido a una exposici√≥n prolongada. Adem√°s, tambi√©n se evaluaron los efectos de las nanopart√≠culas en la barrera hematoencef√°lica (BBB), y se encontr√≥ que la administraci√≥n de nanopart√≠culas de Ag, Cu o Al/Al2O3 mostr√≥ una funci√≥n interrumpida de la BBB e indujo la formaci√≥n de edema cerebral.58 Adem√°s, las AgNP indujeron La destrucci√≥n de BBB y la inflamaci√≥n de astrocitos causaron degeneraci√≥n neuronal.59 En la presente revisi√≥n, hemos discutido varias nanopart√≠culas y sus impactos en la biolog√≠a de la neurona y tratado de evaluar sus respuestas (estimuladoras o inhibidoras), que se estudiaron tanto in vitro como in vivo. modelos, respectivamente.

Se demostr√≥ previamente que las l√°minas de √≥xido de grafeno peque√Īas dise√Īadas (s-GO) regulan negativamente de manera reversible las sinapsis glutamat√©rgicas en el hipocampo de ratas j√≥venes, lo que revela un potencial de traducci√≥n inesperado de estos nanomateriales para apuntar a las sinapsis selectivas in vivo. Las sinapsis son especializaciones anat√≥micas que act√ļan en el Sistema Nervioso Central (SNC) como interfaces funcionales entre las neuronas. Los cambios din√°micos en la funci√≥n sin√°ptica, llamados plasticidad sin√°ptica, son cruciales para el aprendizaje y la memoria. M√°s recientemente, los mecanismos patol√≥gicos relacionados con la plasticidad sin√°ptica disfuncional estuvieron implicados en varias enfermedades cerebrales, desde la demencia hasta los trastornos de ansiedad. La hiperexcitabilidad de las neuronas glutamat√©rgicas en el n√ļcleo lateral del complejo de la am√≠gdala (LA) est√° sustancialmente involucrada en el almacenamiento de la memoria aversiva inducida por eventos estresantes que permiten el trastorno de estr√©s postraum√°tico (TEPT). Aqu√≠ traducimos en un modelo animal de TEPT la capacidad de s-GO, cuando se administra estereot√°xicamente para obstaculizar la transmisi√≥n glutamat√©rgica LA y para prevenir la respuesta conductual que se presenta en la memoria aversiva a largo plazo. Proponemos que s-GO, por interferencia con la plasticidad glutamat√©rgica, perjudique la recuperaci√≥n de la memoria dependiente de LA relacionada con el TEPT.

Los nanomateriales como las nanopart√≠culas, las nanocintas, los nanocables y los nanotubos var√≠an mucho en sus efectos biol√≥gicos seg√ļn los elementos de los que est√°n hechos. Es f√°cil escuchar la palabra nanopart√≠cula y suponer que todas son lo mismo, cuando no lo son. Las posibles configuraciones de los nanomateriales son casi ilimitadas. Las nanopart√≠culas lip√≠dicas del tipo utilizado para la transfecci√≥n de genes (y en las ‚Äúvacunas‚ÄĚ de √°cidos nucleicos) son en su mayor√≠a degradables y est√°n compuestas de un l√≠pido PEGilado que se fusiona f√°cilmente con las membranas celulares y deposita el contenido del liposoma en la c√©lula.

Otros tipos de nanopart√≠culas, como las de carbono, silicio, oro, plata, seleniuro de cadmio o arseniuro de galio, tienen diferentes propiedades el√©ctricas y efectos biol√≥gicos/toxicol√≥gicos. Muchas nanopart√≠culas de metal, carbono o silicato son persistentes, resisten la degradaci√≥n y pueden desencadenar una inflamaci√≥n continua, como la asbestosis o la silicosis. Algunas nanopart√≠culas son tan peque√Īas, incluso mucho m√°s peque√Īas que los virus, que pueden crear poros en las membranas celulares, alterar las propiedades el√©ctricas de las c√©lulas o incluso integrarse con estructuras intracelulares.

Cuando se combina con la politización de la neurociencia, el potencial de abuso aquí es increíble. Tome un ejemplo: el óxido de grafeno inyectado en el cerebro en ratas redujo la plasticidad sináptica de la amígdala, adormeciéndola efectivamente a nuevos estímulos. Esto afectó las capacidades de procesamiento de amenazas de las ratas.

Los científicos han facturado esto como un posible tratamiento para el PTSD, y eso puede ser así. Sin embargo, consideremos una aplicación ligeramente diferente y más nefasta.

Los estudios de neuroimagen sugieren que la ideolog√≠a pol√≠tica involucra diferencias liberales-conservadoras en la am√≠gdala, la √≠nsula y el ACC.4,69,70 El simple hecho de estar interesado en la pol√≠tica ha aumentado la actividad en la am√≠gdala y el cuerpo estriado ventral,71 y la codificaci√≥n de la preferencia partidaria activa la √≠nsula bilateral y el ACC.69 Un estudio de resonancia magn√©tica de 90 adultos j√≥venes muestra que los conservadores pol√≠ticos, en comparaci√≥n con los liberales pol√≠ticos, tienen mayor materia gris en la am√≠gdala derecha,72 y un estudio de resonancia magn√©tica funcional que involucra una tarea de toma de riesgos muestra que los conservadores pol√≠ticos tienen una mayor actividad en la am√≠gdala derecha. am√≠gdala derecha.73 La asociaci√≥n del conservadurismo pol√≠tico con la am√≠gdala derecha,72 una estructura que es bilateralmente sensible a la prominencia emocional, especialmente el miedo, sugiere un mayor procesamiento de se√Īales potenciales de amenaza.74 Aunque la √≠nsula anterior tiene un papel prominente en la experiencia de disgusto, las respuestas cerebrales a los est√≠mulos desagradables pueden mostrar un patr√≥n m√°s distribuido de diferencias entre los contrarios pol√≠ticos,38 consistente con una sensibilidad diferencial por el disgusto entre los conservadores pol√≠ticos. La asociaci√≥n inesperada del liberalismo pol√≠tico con la actividad en la √≠nsula posterior izquierda en un estudio puede reflejar un papel adicional de la √≠nsula en la expresi√≥n de confianza interpersonal.75 Finalmente, los liberales pol√≠ticos tienen mayor materia gris y mayor actividad ERP en el ACC,12, 72,73 consistente con una sensibilidad para procesar se√Īales de cambio potencial.

Algunos neurocientíficos creen que los cerebros conservadores y liberales son físicamente diferentes, de modo que los liberales confían más en la corteza cingulada anterior, que gobierna la atención, la anticipación de la recompensa, la moralidad, el control de los impulsos y las emociones, mientras que los conservadores confían en la amígdala, que es la parte del cerebro que gobierna el miedo, la ansiedad y las respuestas agresivas a los estímulos aversivos.

¬ŅQu√© pasar√≠a si conociera a un bioeticista que argumentara que era moralmente aceptable (y no incapacitante ni da√Īino) desactivar parcialmente la am√≠gdala de las personas para reducir las respuestas de miedo neurol√≥gico involucradas en el comportamiento intolerante, intolerante o inmoral?

En realidad, esa era una pregunta capciosa. Ya han dicho eso. Adem√°s, han argumentado que debe hacerse sin el conocimiento o consentimiento de las personas.

Algunos te√≥ricos argumentan que la biomejora moral deber√≠a ser obligatoria. Llevo este argumento un paso m√°s all√° y afirmo que si la biomejora moral debe ser obligatoria, entonces su administraci√≥n debe ser encubierta en lugar de abierta. Es decir, es moralmente preferible que la biomejora moral obligatoria se administre sin que los destinatarios sepan que est√°n recibiendo la mejora. Mi argumento para esto es que si la biomejora moral debe ser obligatoria, entonces su administraci√≥n es un asunto de salud p√ļblica y, por esta raz√≥n, debe regirse por la √©tica de la salud p√ļblica. Argumento que la administraci√≥n encubierta de un programa obligatorio de biomejoramiento moral se ajusta mejor a la √©tica de la salud p√ļblica que un programa obligatorio abierto. En particular, un programa obligatorio encubierto promueve valores como la libertad, la utilidad, la igualdad y la autonom√≠a mejor que un programa abierto. Por lo tanto, un programa de biomejoramiento moral obligatorio encubierto es moralmente preferible a un programa abierto de biomejoramiento moral.

EL CASO UTILITARIO PARA MBE

Seg√ļn sus defensores, se espera que MBE aumente la probabilidad de que estimemos correctamente lo que hay que hacer y actuemos en consecuencia. Sin embargo, la estimaci√≥n de lo que constituye la acci√≥n correcta depender√° de las creencias y preferencias personales: estar moralmente mejorado es tener esas disposiciones que hacen m√°s probable que llegues al juicio correcto de lo que es correcto hacer y m√°s probable para actuar en ese juicio. Se discute qu√© es lo correcto y c√≥mo llegar√≠amos al curso de acci√≥n correcto. Lo que constituye una mejora moral depender√° de la cuenta que uno acepte de la acci√≥n correcta.

Para comprender lo que esto implica para la moralidad utilitaria, podemos comenzar examinando si los fines y los medios de la MBE son correctos/permisibles sobre bases utilitarias. Por lo tanto, en esta sección, examinaré (i) cómo la MBE afecta a los agentes morales y sus acciones (ya sea que promueva fines utilitarios), y (ii) si el acto de mejora en sí mismo es correcto o permisible por razones utilitarias (ya sea que los medios de MBE son aceptables). Primero, analizo la correspondencia de MBE con los principios utilitarios básicos y muestro que podría modificar los agentes morales de manera que indirectamente facilitarían los fines utilitarios. En segundo lugar, exploro las condiciones que MBE necesitaría satisfacer para ser óptimo y argumento que hay buenas razones para creer que cumpliría con estos requisitos.

¬ŅHacer mejores agentes utilitarios?

Los defensores de MBE visualizan este tipo de mejora moral como una extensi√≥n de los deberes reconocidos por la moralidad de sentido com√ļn porque tal enfoque puede tener las mejores consecuencias generales. La moralidad ‚Äėpopular‚Äô o de ‚Äėsentido com√ļn‚Äô es un conjunto globalmente compartido de actitudes morales que son ‚Äėun denominador com√ļn de las moralidades diversamente especificadas de las sociedades humanas en todo el mundo‚Äô.11 Equivale a ‚Äėun conjunto de disposiciones psicol√≥gicas para reaccionar de maneras particulares en ciertos tipos de situaciones‚Äô.12 Se supone que MBE modifica estas disposiciones. Para corregir algunos de los defectos recurrentes de la psicolog√≠a moral, Persson y Savulescu proponen ‚Äúuna extensi√≥n bastante modesta de la moralidad del sentido com√ļn, una extensi√≥n que pone mayor √©nfasis en los deberes que la moralidad del sentido com√ļn ya reconoce‚ÄĚ.13 Se supone que la MBE fortalece las emociones pro-morales ( simpat√≠a, cooperaci√≥n, etc.) o, alternativamente, disminuir las emociones contramorales (aversi√≥n racial, agresi√≥n violenta, etc.)14.

Hay tratados que impiden el uso de armas químicas y biológicas para mutilar y matar. No existen tratados que impidan el uso de armas químicas y biológicas que manipulen el comportamiento político o los valores morales de las poblaciones al atacar estructuras específicas en sus cerebros con nanopartículas.

La biomejora moral encubierta puede no parecer un arma, pero lo es. Supongamos que distribuye nanopart√≠culas disruptoras de redes neuronales en Mosc√ļ o San Petersburgo, y la gente all√≠ de repente comienza a creer que el gobierno ruso es profundamente inmoral y digno de ser derrocado violentamente, y luego proceden a amotinarse en las calles.

Si el gobierno ruso es o no inmoral y digno de ser derrocado violentamente no viene al caso. El punto es que ‚Äúmejorar moralmente‚ÄĚ a los ciudadanos de ciertos pa√≠ses puede causar fricciones pol√≠ticas y sociales que podr√≠an desgarrar un pa√≠s, logrando as√≠ un objetivo militar (es decir, deponer a un dictador o destrozar el tejido social de una potencia rival). Esta manipulaci√≥n del comportamiento humano podr√≠a llevar a que una poblaci√≥n act√ļe en contra de sus propios intereses, destrozando las mismas instituciones e infraestructuras de las que dependen en su vida cotidiana.

En resumen, un arma neurol√≥gica que no produce sangre en su efecto inmediato (es decir, una que no causa un da√Īo f√≠sico claro al sujeto) puede ser extremadamente cruel y letal en su efecto a largo plazo, cuando el sujeto experimenta los efectos de la privaci√≥n material y el colapso social como resultado de acciones sobre las que no ten√≠a control consciente. Si terminaran en medio de una guerra civil debido a tal desestabilizaci√≥n cognitiva, les podr√≠an pasar muchas cosas. Pueden perder su posici√≥n con sus c√≠rculos sociales. Pueden perder su trabajo. Puede que sobrevivan a la hambruna. Su casa podr√≠a quedar reducida a escombros por las bombas, sus hijos aplastados bajo cientos de toneladas de hormig√≥n y ladrillo. Cuando se sientan en las calles, con la cabeza entre las manos, no tendr√°n la capacidad de siquiera reflexionar sobre lo que los llev√≥ all√≠. Las part√≠culas en sus mentes no lo permitir√°n.

Esa es la definici√≥n misma de un arma. Esa es una herramienta para un brutal ataque de contravalor contra la poblaci√≥n civil de una naci√≥n rival. Si alguien ha sido manipulado por un arma neurol√≥gica para luchar contra su propio gobierno, puedo decirle lo que no est√° haciendo; ir a trabajar, ir de compras, salir con sus amigos o cualquier otra cosa que la gente com√ļn llamamos ‚Äúvivir‚ÄĚ.

Si las grandes potencias del mundo usan neuroarmas contra los ciudadanos de los demás que aumentan la agresión y las tendencias antigubernamentales, conducirá a la locura universal. Por el contrario, si usan ansiolíticos de acción prolongada contra sus propios ciudadanos para sofocar la revuelta populista, significará el fin de la política tal como la conocemos.

El Dr. James Giordano, un bioeticista relacionado con DARPA y el Centro Pellegrino de Bioética Clínica, ha escrito extensamente sobre este tema y ha pronunciado discursos escalofriantes al respecto.

Armin Krishnan también ha escrito extensamente sobre el tema, como articula esta revisión de su libro de texto:

ResearchGate ‚Äď Neurociencia militar y la pr√≥xima era de la guerra neuronal: por Armin Krishnan, Londres, Reino Unido: Routledge, 2017, 270 p√°gs.

La neurociencia militar se limita principalmente al problema m√°s tangible de examinar c√≥mo se puede utilizar la comprensi√≥n y la manipulaci√≥n de la mente humana con fines estrat√©gicos militares. Esto puede tomar la forma de mejora neurol√≥gica, un √°rea bastante prometedora de mejora humana que ha capturado la fascinaci√≥n de la √©lite de Silicon Valley, entre otros. Sin embargo, tambi√©n puede usarse de manera ofensiva, y una parte considerable del libro est√° dedicada a la discusi√≥n de cuatro tipos generales de ‚Äútecnolog√≠as de degradaci√≥n‚ÄĚ. Algunos de estos, como el uso de alucin√≥genos como armas, son ampliamente familiares de la investigaci√≥n de la era de la Guerra Fr√≠a (a menudo dudosamente √©tica), pero otros ser√≠an completamente nuevos y potencialmente devastadores. Esto podr√≠a incluir, por ejemplo, el uso de ‚Äúimpulsi√≥n de genes‚ÄĚ para propagar genes r√°pidamente entre una poblaci√≥n de fauna silvestre, como los mosquitos. Esa poblaci√≥n modificada infligir√≠a una enfermedad (fatal o no) en una poblaci√≥n humana, o incluso insertar√≠a biorreguladores que alterar√≠an el comportamiento humano. Los propios insectos producir√≠an los agentes de guerra biol√≥gica, convirti√©ndolos en un vasto ej√©rcito que se autorreplica constantemente ESTRATEGIA COMPARATIVA 2018, VOL. 37, n√ļm. 3, 251‚Äď254 capaz de infligir da√Īos humanos y econ√≥micos masivos antes de que la amenaza en s√≠ misma se comprendiera completamente.

Los temas abordados en Military Neuroscience son oportunos; de hecho, muchas de las tecnolog√≠as que analiza Krishnan pueden ser objeto de programas de investigaci√≥n encubiertos en una variedad de pa√≠ses. Cuando ocurra el pr√≥ximo gran conflicto, es muy posible que la ‚Äúguerra neuronal‚ÄĚ desempe√Īe un papel muy importante, quiz√°s incluso decisivo. Los estados que no est√°n preparados para una posible revoluci√≥n militar de neuroguerra e incapaces de defenderse contra ataques de neuroguerra potencialmente devastadores, pueden considerar que se trata de una vulnerabilidad catastr√≥fica.

En otros artículos, también articulé los riesgos éticos de que dichas nanopartículas se energicen de forma remota para estimular y activar regiones específicas del cerebro, como con el programa N3 de DARPA.

Con el advenimiento de la guerra neuronal, pasaríamos de la era de la guerra de quinta generación a la era de la guerra de sexta generación.

Si la información es la base de la guerra de quinta generación, entonces en la guerra de sexta generación, las personas serían manipuladas directamente, usando armas neurológicas en lugar de técnicas más convencionales, como la propaganda. Esto, a su vez, conduciría a efectos de segundo y tercer orden, como alterar el tipo y el carácter de la información que las personas reproducen y difunden socialmente.

DREADDs

DREADDs es un acr√≥nimo de Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs. Constituyen una mejora del concepto de RASSL (receptores activados √ļnicamente mediante ligandos sint√©ticos), ya que no responden f√°cilmente a los ligandos end√≥genos.

Drug Discovery Today ‚Äď DREADDs: novel tools for drug discovery and development

Desde la invención de los primeros receptores de síntesis activados exclusivamente por medicamentos sintéticos (DREADDs), estos receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) han sido ampliamente utilizados para estudiar los procesos y los comportamientos biológicos. La tecnología DREADD ha demostrado ser una poderosa herramienta con gran potencial para el descubrimiento y desarrollo de medicamentos. Los DREADDs pueden facilitar la identificación de objetivos de medicamentos y permitir a los investigadores explorar las actividades de nuevos medicamentos contra GPCRs conocidos y huérfanos. Aquí se aborda cómo los DREADDs pueden utilizarse como nuevas herramientas para el descubrimiento y desarrollo de medicamentos.

En principio, todas las c√©lulas humanas tienen diferentes tipos de receptores en su superficie que realizan diversas funciones, entre ellas la de recibir se√Īales de otras c√©lulas en forma de interacciones receptor-ligando. Un DREADD es un receptor sint√©tico (es decir, una prote√≠na unida a la membrana) que responde √ļnicamente a un ligando sint√©tico. Es decir, no es activado por nada producido en el organismo, sino exclusivamente por sustancias introducidas en el cuerpo.

Imaginemos que quieres manipular el cerebro de alguien usando DREADDs. Sólo hay que transfectar sus células cerebrales con material genético que incite a los ribosomas de sus neuronas a traducir la proteína, o introducir en el cerebro neuronas modificadas con el gen de la proteína ya incorporado en su genoma.

Después, para activarlos, es tan simple como drogar al sujeto con la sustancia específica que se une a los DREADDs. Puede agregarla al suministro de agua o a los alimentos del sujeto sin que nadie se dé cuenta, a menos que analicen las muestras en el laboratorio y busquen específicamente ese compuesto.

Esta técnica también se conoce de forma más general como quimiogenética.

Guía de la quimiogenética

La quimiogen√©tica hace referencia a la ingenier√≠a de receptores de prote√≠nas para que respondan a peque√Īas mol√©culas no reconocidas anteriormente. Las herramientas quimiogen√©ticas son activadores de v√≠as celulares espec√≠ficas dirigidas a poblaciones celulares concretas (por lo general, neuronas) que pueden activarse o desactivarse mediante la aplicaci√≥n de un ligando de mol√©cula peque√Īa. Las herramientas quimiogen√©ticas ideales no responden a los ligandos nativos y est√°n dise√Īadas para responder a peque√Īas mol√©culas que no afectan a la se√Īalizaci√≥n end√≥gena, lo que permite un control preciso de la poblaci√≥n celular a la que est√°n dirigidas.

Si pudieras controlar la distribución de las DREADDs en el tejido cerebral del sujeto, podrías utilizar una sustancia química que se uniera a estas DREADDs para activar regiones cerebrales específicas en lugar de otras, como las regiones cerebrales que gobiernan emociones específicas, como la amígdala para la ansiedad, o los centros de recompensa para la euforia. Incluso podríamos manipular la memoria del sujeto.

En otras palabras, el sujeto se convertir√° en esclavo involuntario de quien administra la droga.

Edición de genes con CRISPR

CRISPR-Cas9 es un m√©todo de edici√≥n de genes en las c√©lulas eucariotas que se desarroll√≥ hace una d√©cada. Se basa en la funci√≥n de una prote√≠na que se encuentra en las bacterias estreptococos y que sirve para reconocer y atacar el material gen√©tico de los bacteri√≥fagos cortando el ADN extra√Īo. Los investigadores descubrieron que las nucleasas Cas9 pueden ser cargadas con un ARN gu√≠a y enviadas a cortar partes espec√≠ficas del genoma en una c√©lula eucariota, como un par de tijeras moleculares guiadas por l√°ser.

Esta t√©cnica ya est√° experimentando un uso amplio en contextos biotecnol√≥gicos. Tambi√©n podr√≠a utilizarse para dise√Īar c√©lulas y tejidos a√Īadiendo genes que codifican prote√≠nas totalmente sint√©ticas que no existen en la naturaleza, lo que nos lleva al siguiente punto.

El dise√Īo de las prote√≠nas

Las prote√≠nas son cosas delicadas. Son uno de los componentes fundamentales de todas las formas de vida, y consisten en cadenas de amino√°cidos que se pliegan sobre s√≠ mismas para adoptar diferentes formas. Sin embargo, deducir c√≥mo las prote√≠nas se pliegan es un serio desaf√≠o inform√°tico. Se han dedicado muchos a√Īos y mucho tiempo en superordenadores (y superordenadores distribuidos) a esta tarea, y ahora estamos a punto de dise√Īar prote√≠nas totalmente nuevas a partir de cero.

Dado que la ingenier√≠a de prote√≠nas a mano supera las capacidades mentales de la mayor√≠a de los seres humanos, debido a las numerosas interacciones altamente complejas que se encuentran en estas mol√©culas, los cient√≠ficos est√°n utilizando ahora enfoques iterativos basados en el c√°lculo y el aprendizaje autom√°tico para dise√Īar prote√≠nas. Esto ha llevado a la creaci√≥n de todo un nuevo campo conocido como CPD (dise√Īo computacional de prote√≠nas).

PNAS ‚Äď A general-purpose protein design framework based on mining sequence‚Äďstructure relationships in known protein structures (PNAS ‚Äď Un marco general para el dise√Īo de prote√≠nas basado en la exploraci√≥n de las relaciones secuencia-estructura en estructuras proteicas conocidas).

La evoluci√≥n nos ha dado prote√≠nas que realizan tareas sorprendentemente complejas en los sistemas vivos, y cada mol√©cula parece estar ‚ÄĚ dise√Īada a medida‚ÄĚ para su objetivo particular. El dise√Īo de prote√≠nas pretende permitir la ‚Äúconstrucci√≥n personalizada‚ÄĚ de prote√≠nas a voluntad para tareas espec√≠ficas, sin esperar a la evoluci√≥n. Se trata de un gran reto, ya que es extremadamente dif√≠cil modelar la forma en que la estructura tridimensional y la funci√≥n de una prote√≠na est√° codificada en su secuencia de amino√°cidos.

En este trabajo, argumentamos que las codificaciones de la estructura de la secuencia pueden aprenderse directamente de las prote√≠nas de estructura conocida, lo que permite un enfoque de dise√Īo. Nos encontramos en un momento apasionante en la ciencia de las prote√≠nas, en el que los principios emergentes deducidos de los datos pueden permitirnos avanzar en casos en los que la aplicaci√≥n de los primeros principios es dif√≠cil.

El dise√Īo de prote√≠nas es un problema cada vez m√°s f√°cil a medida que avanza la Ley de Moore y esta tarea, de gran intensidad computacional, es realizada por ordenadores cada vez m√°s sofisticados

¬ŅQu√© se puede hacer con el dise√Īo de prote√≠nas? Creo que la pregunta m√°s relevante aqu√≠ es ¬°qu√© es lo que no podr√≠amos hacer?. En los seres humanos y en los animales, hay prote√≠nas que desempe√Īan infinidad de funciones, desde el ensamblaje y el corte de √°cidos nucleicos (polimerasas y nucleasas) hasta el corte de otras prote√≠nas (enzimas proteol√≠ticas), pasando por la transmisi√≥n de se√Īales en el organismo (receptores de membrana). El dise√Īo de las prote√≠nas es el dise√Īo de la vida. Es una herramienta extremadamente poderosa.

Tambi√©n es una forma de crear nuevas armas. Transfectando material gen√©tico en las c√©lulas de una persona que genere una prote√≠na de dise√Īo con efectos t√≥xicos, puedes hacer que se la persona se ponga muy, muy enferma.

Biofabricación in vivo

Con algunos nuevos tipos de biotecnolog√≠a, puede ser posible ‚Äúimprimir‚ÄĚ nuevas estructuras dentro del cuerpo utilizando procesos biol√≥gicos.

Por ejemplo, la investigación de Ehud Gazit sobre el uso de unidades de amiloides repetidas para ensamblar estructuras artificiales

Las nanoestructuras pept√≠dicas y proteicas amiloides autoensambladas se han considerado tradicionalmente como agregados patol√≥gicos implicados en las enfermedades neurodegenerativas humanas. M√°s recientemente, estas nanoestructuras han encontrado interesantes aplicaciones como materiales avanzados en el √°mbito de la biomedicina, la ingenier√≠a de tejidos, las energ√≠as renovables, la ciencia medioambiental, la nanotecnolog√≠a y la ciencia de los materiales, por citar algunos ejemplos.En todas estas aplicaciones, la funci√≥n final depende de: (i) los mecanismos espec√≠ficos de agregaci√≥n de prote√≠nas, (ii) la estructura jer√°rquica de los amiloides de prote√≠nas y p√©ptidos desde la escala at√≥mica hasta la mesosc√≥pica, y (iii) las propiedades f√≠sicas de los amiloides en el contexto de su entorno (biol√≥gico o artificial). En esta revisi√≥n, discutiremos los avances recientes en el campo de los amiloides funcionales y artificiales y destacaremos los v√≠nculos entre los mecanismos de plegado, desdoblamiento y agregaci√≥n de prote√≠nas/p√©ptidos, con la estructura y la funcionalidad de los amiloides resultantes. Tambi√©n destacamos los avances actuales en el dise√Īo y la s√≠ntesis de materiales biol√≥gicos y funcionales basados en amiloides e identificamos nuevas √°reas potenciales donde las estructuras basadas en amiloides prometen nuevos avances.

En otro ejemplo, la formaci√≥n de fibrillas (denominadas nanofibras proteicas) por la fibronectina, prote√≠na de adhesi√≥n de la matriz extracelular (ECM), ha sido observada tras incubaci√≥n a 37 ¬įC en mezclas de agua/etanol94. Las fibrillas han sido utilizadas como andamios para depositar puntos cu√°nticos (QDs) de n√ļcleo-corteza CdSe-ZnS modificados con N-hidroxisulfosuccinimida (NHS), que tienen aplicaciones potenciales como materiales nanoh√≠bridos biofot√≥nicos. El fibrin√≥geno tambi√©n forma fibrillas por incubaci√≥n a pH 2, y √©stas se han utilizado como modelos de biomineralizaci√≥n.

Semiconductores peptídicos autoensamblados

Estudios recientes han revelado que varios agregados de proteínas naturales poseen propiedades ópticas semiconductoras intrínsecas. Kaminski et al. demostraron que, cuando se excitan a 405 nm, los ensamblajes de proteínas mal plegadas asociados a trastornos neurodegenerativos pueden mostrar una emisión fluorescente intrínseca. Esta autofluorescencia sin marcaje permite la evaluación cuantitativa de la cinética de las formaciones fibrilares amiloides, eliminando la necesidad del marcaje extrínseco, que podría dar lugar a obstáculos estéricos y otras perturbaciones durante la agregación.

Las estructuras autoensambladas constituidas de péptidos muy cortos, incluidos los fragmentos de estas proteínas amiloidógenas, también pueden presentar propiedades semiconductoras intrigantes, ya que sus bandas prohibidas de separación son comparables a las de los materiales convencionales. Además, su naturaleza biodegradable y su autoensamblaje rígido pueden minimizar la citotoxicidad potencial de los elementos constitutivos, demostrando la biocompatibilidad de las estructuras supramoleculares. Los enantiómeros determinan la sensibilidad enzimática (tipo l) o la resistencia (tipo d) de los autoensamblajes, lo que sustenta su biosostenibilidad controlable. Asimismo, la baja reducibilidad de los aminoácidos implica una alta estabilidad oxidativa de las estructuras supramoleculares. Debido a su síntesis sencilla y poco costosa, así como a su facilidad de modulación en comparación con sus homólogos más grandes, estos semiconductores peptídicos autoensamblados pueden servir como candidatos para nanoestructuras funcionales interdisciplinarias avanzadas.

Si se pudieran ensamblar semiconductores a partir del amiloide del cuerpo de una persona de forma ordenada y regulada, se podrían ensamblar los componentes de un verdadero bioordenador en el cuerpo de una persona.

Es una extra√Īa coincidencia que las prote√≠nas del SARS-CoV-2 sean altamente amiloid√≥genas.

Spartacus

Traducción: TerraIndomita