El avance no regulado de la biotecnolog铆a est谩 creando una nueva carrera armament铆stica y amenazando nuestra autonom铆a personal. 鈥 Spartacus

A continuaci贸n se presenta la segunda parte (aqu铆 la primera) del 煤ltimo documento de Spartacus, 鈥 The Weaponization of Biotech 鈥.

Bionanotecnolog铆a

T茅cnicamente, algunas de las cosas mencionadas anteriormente cuentan como formas crudas de bionanotecnolog铆a. Sin embargo, cuando se combinan todos estos factores, en una sola plataforma de ingenier铆a (edici贸n de genes, nanopart铆culas, bioensamblaje in vivo, dise帽o de prote铆nas, etc.), es posible dise帽ar la ingenier铆a de organismos vivos para incorporar nuevas estructuras, como nanomateriales, metamateriales, matrices de tejidos artificiales, etc., que podr铆an comportarse como h铆bridos biol贸gicos/electr贸nicos, incorporando caracter铆sticas tanto de c茅lulas vivas como de dispositivos el茅ctricos en uno.

Este es un 谩rea de investigaci贸n en curso. Incluso est谩n estudiando la forma de hacer que estos dispositivos bionanotecnol贸gicos sean compatibles con Internet. Los t茅rminos utilizados para este tipo de cosas son WBAN (redes corporales inal谩mbricas), nano-redes intracorporales, IoB (Internet de los cuerpos) y IoBNT (Internet de las cosas bio-nano). Tales dispositivos podr铆an llegar a comportarse de forma inteligente dentro del cuerpo, actuando en la direcci贸n de la IA de los enjambres, recuperando informaciones a partir de c茅lulas y tejidos, o influyendo en el comportamiento de esas c茅lulas y tejidos, o incluso ejecutando funciones que ning煤n organismo natural no mejorado podr铆a jam谩s hacer.

El Internet de las Cosas Bio-Nano (IoBNT) es un nuevo paradigma de comunicaci贸n en el que dispositivos diminutos biocompatibles y no intrusivos recogen y detectan se帽ales biol贸gicas del entorno y las env铆an a centros de datos para su procesamiento a trav茅s de Internet. El concepto de IoBNT se deriva de la combinaci贸n de herramientas de biolog铆a sint茅tica y nanotecnolog铆a que permiten la fabricaci贸n de dispositivos inform谩ticos biol贸gicos denominados objetos bio-nano. Los objetos bio-nano son dispositivos a escala nanom茅trica (1-100 nm) ideales para aplicaciones in vivo, donde los dispositivos no intrusivos pueden llegar a zonas dif铆ciles de acceder del cuerpo humano (como las profundidades de los tejidos) para recoger informaciones biol贸gicas. Los objetos bio-nano funcionan juntos en una red llamada nano-red. La interconexi贸n del mundo biol贸gico y el mundo cibern茅tico de Internet es posible gracias a un potente dispositivo h铆brido llamado Bio Cyber Interface. La Bio Cyber Interface traduce las se帽ales bioqu铆micas de las nano-redes corporales en se帽ales electromagn茅ticas y viceversa. La Bio-Interfaz Cibern茅tica puede ser dise帽ada utilizando varias tecnolog铆as. En este art铆culo, hemos seleccionado la tecnolog铆a de transistores de efecto de campo (BioFET), debido a sus caracter铆sticas de velocidad, bajo coste y simplicidad. La principal preocupaci贸n de este trabajo es la seguridad de IoBNT, que deber铆a ser el requisito previo, especialmente para las aplicaciones m茅dicas de IoBNT. Una vez que el cuerpo humano es accedido a trav茅s de Internet, siempre existe el riesgo de que esto se haga con intenciones maliciosas . Para resolver el problema de la seguridad en IoBNT, proponemos un marco que utiliza el algoritmo de optimizaci贸n de enjambre de part铆culas (PSO) para optimizar las redes neuronales artificiales. ( ANN) y para detectar actividades anormales en la transmisi贸n de IoBNT. Nuestro modelo ANN basado en PSO propuesto ha sido probado para el conjunto de datos simulados de las funciones de comunicaci贸n Bio Cyber interfaz basadas en BioFET. Los resultados muestran una precisi贸n de mejora del 98,9% en comparaci贸n a la funci贸n de optimizaci贸n basada en Adam.

En este trabajo, el autor ha evaluado la propagaci贸n de las ondas electromagn茅ticas en el interior de los tejidos humanos, como la sangre, la piel y la grasa, para las capas de trayectoria 煤nica y m煤ltiple, seg煤n los c谩lculos de la potencia de transmisi贸n de los nanosensores. En particular, se calculan las caracter铆sticas de propagaci贸n del canal de comunicaci贸n Intra-Body Nano-Network utilizando un enfoque te贸rico. El an谩lisis de este art铆culo proporciona una evaluaci贸n relacionada con la p茅rdida de trayectoria, la tasa de error de bits, la relaci贸n se帽al/ruido y la capacidad del canal. El modelo se eval煤a para cada efecto de trayectoria 煤nica y m煤ltiple.

Los efectos en los tejidos humanos para la sangre, la piel y la grasa, tanto para los efectos de trayectoria 煤nica como para los de trayectoria m煤ltiple, se incluyen en el an谩lisis. El rango de frecuencias del modelo se ha elegido entre los 0,01 y 1,5 THz, que son ideales para dise帽ar antenas de nano sensores y utilizar el rango de los THz para la comunicaci贸n. Este art铆culo tambi茅n servir谩 de gu铆a a otros investigadores que trabajen en el rendimiento de la radiaci贸n electromagn茅tica de los nano-arreglos y nano-sensores dise帽ados en la gama de los THz.

Un 谩ngulo muerto reglamentario

La gente est谩 acostumbrada a considerar la vida como una categor铆a especial de seres, con un significado espiritual por encima y m谩s all谩 de las otras formas de materia animada.

Desde la perspectiva de la biolog铆a sint茅tica, la bionanotecnolog铆a y otras formas de biotecnolog铆a avanzada, esto no es as铆; los seres humanos y otras formas de vida son b谩sicamente un tipo de robot blando muy complicado y autorreplicante, compuesto por l铆pidos, prote铆nas, ADN, etc. Desde este punto de vista, si se puede tomar el control del lenguaje de programaci贸n de la vida -los genes y sus prote铆nas resultantes-, as铆 como manipular el comportamiento de las c茅lulas org谩nicas a escala nanom茅trica, se pueden 鈥渉ackear鈥 los organismos vivos y alterar su comportamiento y funcionalidad para que sean m谩s deseables para usted.

Un humano gen茅ticamente y bionanotecnol贸gicamente manipulado se comportar铆a como un producto de ingenier铆a, incapaz de tener libre albedr铆o o de rebelarse contra un sistema injusto. 驴Suena esto inveros铆mil? Imag铆nese que se dise帽ara gen茅ticamente un embri贸n humano para que, una vez madurado, todas las l铆neas celulares pertinentes de su cuerpo ya expresaran diferentes tipos de DREADD, al tiempo que se les dotara de una tolerancia gen茅tica intr铆nseca a las nanopart铆culas receptoras de radiofrecuencia en el citoplasma de sus c茅lulas. sin reacciones inflamatorias u oxidativas excesivas.

Un ser as铆 ser铆a incapaz de hacer otra cosa que aceptar los t茅rminos de su propia esclavitud; sus creadores tendr铆an un control total sobre sus pensamientos, emociones y tendencias de comportamiento. Su biolog铆a ser铆a un libro abierto para ellos.

Si grandes sectores de la humanidad fueran modificados de esta manera, no habr铆a ning煤n impulso para resistir el sistema; nadie se dar铆a cuenta de que hay algo malo. Las personas no modificadas que expresan opiniones contrarias a los preceptos del sistema parecer铆an dementes. Es la forma definitiva de captura normativa, basada en el cautiverio de toda una especie inteligente.

En resumen, existen leyes y tratados que proh铆ben matar a alguien con un arma biol贸gica o qu铆mica. Los gobiernos hacen alarde de estas leyes y tratados todo el tiempo.

No hay leyes que proh铆ban espec铆ficamente el control mental o que priven a los humanos de su capacidad de actuar a nivel biol贸gico. Es un salvaje oeste. Un punto ciego reglamentario. Un vac铆o legal.

La pregunta que nos hicimos fue si nuestro actual marco de derechos humanos estaba bien equipado para hacer frente a esta nueva tendencia de la neurotecnolog铆a鈥, declar贸 Ienca a The Guardian. Tras revisar los derechos vigentes en la actualidad, los dos hombres llegaron a la conclusi贸n de que hab铆a que hacer m谩s para proteger a las personas.

鈥淟as informaciones que hay en nuestros cerebros deber铆an tener derechos a una protecci贸n especial en esta era de tecnolog铆a en constante cambio鈥, se帽al贸 Ienca. 鈥 Cuando est谩 bien, todo est谩 bien鈥.

驴Por qu茅 es este el caso? Uno solo puede especular. Puede que la mayor铆a de la gente considere la idea de esta tecnolog铆a irrisoria o t茅cnicamente inviable (no es ninguna de las dos cosas), lo que les hace bajar la guardia. O puede ser que los gobiernos ya est茅n planeando utilizar esa tecnolog铆a para el control social y no quieran paralizarse. [鈥 Debido a su poder para influir en los organismos vivos a un nivel molecular fundamental, las consecuencias de ese poder [鈥 ser铆an desastrosas.

Debe haber un movimiento para la preservaci贸n de la autonom铆a personal y la dignidad humana frente al r谩pido progreso biotecnol贸gico.

Si no lo hay, nos perderemos.

Spartacus

Traducci贸n: TerraIndomita