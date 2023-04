–

Crazy ser脿 la paraula que el 23 d鈥檃bril diran m茅s vegades els vuit periodistes internacionals que DIPLOCAT ha convidat enguany per viure la bogeria de Sant Jordi en pr貌pia pell. La veritat 茅s que si diumenge passat eres al Passeig de Gr脿cia de Barcelona a les 12 del migdia, la situaci贸 tenia un punt de follia. Malgrat que la creaci贸 de la 鈥渟uperilla liter脿ria鈥 va ser una bona pensada per descongestionar la Rambla, en alguns moments la massificaci贸 al centre de la ciutat feia basarda. No nom茅s calia fer llargues cues per obtenir una signatura, fins i tot per veure els llibres i comprar-los calia utilitzar la paci猫ncia i els colzes a parts iguals. Crazy!

I malgrat tot, els periodistes van acabar la jornada feli莽os i contents, a banda de cansats, impressionats pel que acabaven de viure i veure. La periodista portuguesa de l鈥Expresso, per exemple, no s鈥檃cabava de creure que la llibreria Lello, d鈥橭porto, tingu茅s una gran parada a la pla莽a Reial amb versions d鈥El petit pr铆ncep en diversos idiomes. La Lello 茅s una de les llibreries m茅s boniques del m贸n, que rep carretades de turistes perqu猫 diuen que la decoraci贸 interior va inspirar J.K. Rowling per a la s猫rie sobre Harry Potter. Al seu reportatge per al setmanari portugu猫s en fa esment, com no podia ser d鈥檃ltra manera.

Una altre que se sorpr猫n 茅s el periodista de l鈥檈missora BluRadio de Col貌mbia. El primer llibreter que entrevista li fa una defensa aferrissada d鈥El Manifest comunista i de l鈥檈dici贸 en catal脿 que en va fer Tigre de Paper l鈥檃ny 2020. Curiosament, i sense aparen莽a d鈥檈star preparat, quan acaba l鈥檈ntrevista un jove s鈥檃costa i en compra un exemplar. Aquest periodista tamb茅 s鈥檌nteressa especialment per les roses, un cop li expliquen que centenars de milers de les que es vendran durant el dia, potser fins i tot milions, provenen de Col貌mbia i d鈥橢quador.

Em resulta m茅s dif铆cil de saber qu猫 explica el periodista del canal marroqu铆 de Medi1TV a la seva cr貌nica televisiva, per貌 en canvi els traductors autom脿tics m鈥檃juden amb l鈥article al diari Hespress, el mitj脿 en l铆nia m茅s llegit al Marroc. La not铆cia porta per t铆tol 鈥淪ant Jordi鈥 la hist貌ria festiva de les roses i dels llibres鈥 i s鈥檋i explica la llegenda de Sant Jordi, per貌 tamb茅 la prohibici贸 de la festa i de la llengua catalana durant el franquisme. 鈥淟a hist貌ria de la festa de Sant Jordi 茅s un resum de la hist貌ria de Catalunya. La festa va comen莽ar com una modesta celebraci贸 a finals del segle XIX, despr茅s es va aturar durant anys amb la guerra civil espanyola i la dictadura de Franco, en la qual no es podien vendre llibres en llengua catalana, ja que el control de la llengua castellana era absolut. (鈥) Sant Jordi 茅s la festa del llibre catal脿鈥.

Perqu猫 la viv猫ncia de la Diada de Sant Jordi no sigui massa b猫stia, els periodistes porten ja alguns dies a Catalunya fent immersi贸 cultural. El programa que els hem preparat inclou trobades amb escriptors, llibreters i editors, que els avisen de qu猫 es trobaran el dia 23. Es reuneixen amb la consellera d鈥橝cci贸 Exterior i Uni贸 Europea, Meritxell Serret, i amb el director de l鈥橧nstitut Ramon Llull, Pere Almeda, acompanyat de part del seu equip. A Ona Llibres tenen ocasi贸 de xerrar amb Iolanda Batall茅, que els encomana la seva vitalitat i energia contagioses, i amb Tatxo Benet, que els explica el seu projecte de museu dedicat a l鈥檃rt prohibit. Tamb茅 visiten l鈥橝teneu Barcelon猫s, el Cau Ferrat de Sitges i el Palau de la M煤sica Catalana, i encara hi haur脿 temps per a una exhibici贸 castellera i per assistir al concert commemoratiu dels 50 anys de la Companyia El猫ctrica Dharma al Palau Sant Jordi.

Tot aix貌 i m茅s s鈥檈nduen dins la maleta quan tornen als seus pa茂sos. A partir d鈥檃ra, hi ha vuit periodistes repartits pel m贸n que segur que sabran dir alguna cosa m茅s sobre Catalunya que vagi m茅s enll脿 dels t貌pics del Bar莽a i la Sagrada Fam铆lia. L鈥檈ditora de les p脿gines de Cultura de The Guardian confessa que portava mitja vida desitjant con猫ixer la festa dels llibres i les roses. Ara ja sap en qu猫 consisteix i segurament explicar脿 a tothom que, almenys un dia a l鈥檃ny, els catalans es tornen bojos pels llibres.

