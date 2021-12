–

脥帽igo Errej贸n ha abierto la caja de Pandora de la paternidad al revelar al pueblo llano en un tweet que Marta Ortega ser谩 la pr贸xima presidenta de Inditex, no por m茅ritos propios, sino por ser hija de Amancio Ortega.

Es dif铆cil de entender que si un polit贸logo como Errej贸n se indigna por la meritocracia de los padres transferida a los hijos en el 谩mbito de la empresa privada, no haya hecho lo mismo ante la ins贸lita y cancer铆gena endogamia que en los 煤ltimos a帽os ha impulsado la nueva izquierda espa帽ola mediante un fen贸meno que podr铆amos denominar como la borbonizaci贸n de la pol铆tica.

Imag铆nense un pa铆s en el que tras la llegada formal de la democracia y la implantaci贸n del acceso universal a la educaci贸n superior se produce una curiosa coincidencia. Los a帽os en los que por primera vez en la historia hay un n煤mero ingente de diplomados, licenciados y doctores provenientes de las familias no estudiadas que han protagonizado las luchas obreras de los a帽os ochenta, coinciden con los a帽os en los que la nueva pol铆tica de izquierdas que dice representar a las mayor铆as sociales est谩 encabezada por unos muchachos que ocultan su origen disfraz谩ndose de clase media-baja pero que, en realidad, son hijos de aquellos que han detentado el poder y la gloria en los 煤ltimos cuarenta a帽os. Imag铆nense algo a煤n m谩s extra帽o. Esta situaci贸n se produce en un contexto de precariedad laboral extrema en el que esta masa amorfa de estudiados (y por supuesto de no estudiados, perdonen que escriba desde el prisma ilustrado de la nueva izquierda) tienen que malvivir o emigrar en masa a otros pa铆ses. Nada de esto hace que sean estas gentes las que se politicen, sino que primero los plat贸s de televisi贸n, y despu茅s los esca帽os del Congreso, empiezan a ser ocupados por j贸venes aguerridos -casi todos madrile帽os- que intentan camuflar su naturaleza h铆pster trampeando su vestimenta con algunas prendas del Alcampo. Estos rep煤blicos zagales elevan el tono, juegan al Play-Doh con la ret贸rica y lanzan incendiarios desaf铆os en abstracto a aquellos que han dise帽ado la Transici贸n, sin que casi nadie se d茅 cuenta de que son sus mismos padres los que han hecho tal cosa, y que si ellos quieren redise帽ar nuestro marco pol铆tico es para que todo quede en casa.

Esta borbonizaci贸n de la pol铆tica -una democratizaci贸n selectiva de los privilegios din谩sticos que quiere implantar entre nosotros esa cosa tan americana de las sagas familiares- no es m谩s que una estrategia de defensa romana de ciertas 茅lites ilustradas, asustadas ante la idea de que la democracia pudiera llegar de verdad a nosotros. Es un timo de estado que se basa en considerar que el 15M, ese happening reaccionario y jacobino, fue una revoluci贸n de las mayor铆as sociales desprovistas de voz, y que estas adem谩s forman parte de la clase media, ese trampantojo tras el cual los jerifaltes de la nueva izquierda se han amparado para equipararse por arriba a los de abajo -隆todos clase media!- y hacerles una expropiaci贸n de capital pol铆tico. El elemento definitorio de este fen贸meno no es que las 茅lites ocupen estrat茅gicamente, como siempre han hecho, las posiciones de poder, sino que al hacerlo y disfrazarse de mayor铆a social no permiten que haya incorporaciones desde otros estratos, creando un enclaustramiento pol铆tico a煤n mayor. Se sit煤an, de esta manera, un paso m谩s all谩 de lo que Michel defini贸 como ley de hierro de la oligarqu铆a; es decir, hacen innecesario el proceso por el cual todos aquellos que intentan cambiar de manera democr谩tica las cosas acabar铆an siendo absorbidos por el statu quo y obedeciendo a los intereses imperantes.

El problema de esta borbonizaci贸n de los progres es que en su sustituci贸n de lo que debiera ser una rep煤blica por una politeia o gobierno de las castas, nos condena a una muerte social sin precedentes en la que toda cosmovisi贸n de izquierdas queda fuera del margen de lo pensable. La mo帽a eterna que los l铆deres de la nueva izquierda duermen tras la borrachera indignada del 15-M ante desaf铆os que requerir铆an una respuesta en defensa de las mayor铆as sociales como la crisis del covid-19 o la digitalizaci贸n autoritaria y anti-republicana actual, no es, de hecho, resultado de tener que afrontar la cruda realidad del poder y la responsabilidad del gobierno. Su conservadurismo ye-ye se deriva de la ins贸lita configuraci贸n endog谩mica de sus huestes. Si esta pol铆tica de la pureza de sangre no encuentra justificaci贸n alguna en un pa铆s de 47 millones de habitantes en el que ha habido una exitosa democratizaci贸n formal de la educaci贸n superior, es a煤n m谩s escandalosa al provenir de aquellos que, luchando a priori contra la casta, prometieron un antes y un despu茅s en el quehacer pol铆tico. Hag谩monos, por eso, un Errej贸n, y comencemos a desvelar parentelas de estos Borbones menores que, como la de Marta Ortega con Amancio Ortega, son de f谩cil rastreo en la web, pero que a diferencia de esta no est谩n reconocidas como tal a viva voz. Si el hasta hace poco diputado Pablo Bustinduy es hijo de 脕ngeles Amador, ministra de Sanidad con Felipe Gonz谩lez, y de Jorge Bustinduy, ex-director de Cercan铆as Renfe, el diputado Eduardo Maura es sobrino del diputado de Ciudadanos Fernando Maura, con quien comparti贸 legislatura en el Congreso, mientras que ambos son respectivamente bisnieto y tataranieto de Don Antonio Maura, presidente del Gobierno bajo el reinado de Alfonso XIII y familiares de un sinf铆n de pol铆ticos m谩s entre los que se encuentra el admirado escritor Jorge Sempr煤n. Si Ram贸n Espinar Merino, anta帽o diputado por la Asamblea de Madrid es hijo de Ram贸n Espinar Gallego, ex-alcalde de Legan茅s y ex-presidente de la Asamblea de Madrid condenado por el fraude de las tarjetas black, I帽igo Errej贸n es hijo de Jos茅 Antonio Errej贸n Villacieros, un alto cargo del gobierno que ocup贸 distintas posiciones en los gabinetes de Gonz谩lez, Zapatero y Rajoy. La lista podr铆a extenderse ad infinitum, incluyendo a Lilith Verstrynge, hija de Jorge Verstrynge y secretaria de organizaci贸n de Unidos Podemos, al ex-diputado Eduardo Fern谩ndez Rubi帽o, hijo del fil贸sofo Carlos Fern谩ndez Liria, o a varios miembros de los distintos estamentos del poder espa帽ol, incluyendo como representante de la monarqu铆a sindical -que no de los sindicatos, mucho menos de los obreros- a la ministra de trabajo Yolanda D铆az, hija de Suso D铆az, secretario general de CCOO Galicia durante varios a帽os, y sobrina de Xos茅 Diaz, antiguo diputado del BNG en el Parlamento de Galicia.

Sin embargo, nada refleja mejor las contradicciones de esta inexplicable endogamia de 茅lite progresista que los casos de las hermanas Clara e Isa Serra por una parte, e Isabel y Ana Pardo de Vera por otra. Si las primeras, hijas acomodadas del intelectual de derechas Fernando Serra, se disputaron como n煤mero uno de Unidas Podemos y n煤mero dos de M谩s Pa铆s la hegemon铆a de la nueva izquierda en la Asamblea de Madrid (驴no hab铆a m谩s candidatas en todo Madrid?), las segundas, provenientes de una familia de origen arist贸crata, relacionada, seg煤n algunos medios, con el rey Sancho III de Navarra, estuvieron a punto de dar el pleno al quince y ser nombradas en la misma semana por Pedro S谩nchez directora de ADIF la una (que s铆 lo fue) y directora de RTVE la otra (que, pese a la insistencia de Podemos, no lo fue, pero que es desde hace alg煤n tiempo directora del diario P煤blico y presencia constante en los gallineros medi谩ticos). No se trata de establecer cotas de poder -mis respetos, por ejemplo, al trabajo de Clara Serra- sino de entender que la condici贸n esencial para desarrollar una pol铆tica republicana que busque la justicia social radica en la democratizaci贸n real del acceso al poder pol铆tico. En este sentido, la derecha se equivoca a sabiendas al acusar a Unidas Podemos y derivados de latinoamericanizar la pol铆tica espa帽ola. Puestos a meter el dedo en la llaga, podr铆amos acusarlos de retro-latinoamericanizarla para convertirla en una pol铆tica expl铆cita de las oligarqu铆as. 驴Han consumido peyote Pablo Iglesias, 脥帽igo Errej贸n o M贸nica Garc铆a para creer que ellos tienen una ascendencia social equivalente en Espa帽a a la que tienen Evo Morales, Hugo Ch谩vez o incluso Rafael Correa en sus respectivos pa铆ses? Si algo representa a nivel simb贸lico la figura de estos pol铆ticos h铆pster es la contrarevoluci贸n que impide que en el estado espa帽ol alguien de una extracci贸n social equivalente a la de Morales o Ch谩vez pueda llegar a influir en alguna de las nuevas esferas del poder.

El proceso de borbonizaci贸n de la pol铆tica progresista espa帽ola es tan obvio que para entender el rol que las 茅lites patrias de la izquierda tienen en las dimensiones m谩s perversas y reaccionarias del estado y la esfera p煤blica no hace falta haber le铆do a Gramsci, Poulantzas, Bourdieu o Jessop. Es, por eso, tambi茅n desconcertante, que el polit贸logo Errej贸n que se escandaliza ante Marta Ortega no haya encendido todas las alarmas de la endogamia ante la recurrencia de ciertas l铆neas geneal贸gicas en sectores estrat茅gicos de la esfera p煤blica espa帽ola que debieran estar libres de cualquier influencia din谩stica (no olvidemos que Unidas Podemos quer铆a controlar el origen y naturaleza de las diferentes fuentes de informaci贸n en aras de una hipot茅tica imparcialidad). 驴No se merece un tweet agitador de conciencias, por ejemplo, el hecho de que el director de Eldiario.es, peri贸dico que dice situarse a la izquierda de El pais, sea Ignacio Escolar, hijo de Arsenio Escolar, anta帽o subdirector de El Pa铆s (no olviden, por cierto, que la directora de P煤blico, el otro diario masivamente alternativo, es la ya referida arist贸crata Ana Pardo de Vera)? 驴Por m谩s inteligente, bienintencionado y agudo que pueda ser Escolar, no hereda para bien y para mal -en un sentido similar al de Yolanda D铆az con su padre- todas las inercias, relaciones personales, intereses e ideas acerca de lo que debe ser la profesi贸n que haya ido trazando a lo largo de las d茅cadas su gen茅tico hacedor? Pero para los que crean que esto simplemente es la excepci贸n que confirma la regla que debiera mostrar que nuestro ascensor social funciona, reparemos, por tomar dos ejemplos al azar, en los casos de las familias Savater y Gabilondo.

Si a inicios de los noventa, en plena neoliberalizaci贸n progresista del estado espa帽ol, Fernando Savater publicaba su 脡tica para Amador, incluyendo en el t铆tulo de este catecismo para plebeyos necesitados de divulgaci贸n el nombre real de su hijo cual infante-fil贸sofo, con el pasar de los a帽os y tras la m铆stica irrupci贸n del 15M, nos encontramos con que aquel ni帽o, ya crecido, y con el nombre de Amador Fern谩ndez-Savater, s铆 nos representa y da 茅tica, hablando de la fuerza de los d茅biles tras haberse ganado por inescrutables razones un puesto en la esfera p煤blica patria. El caso de los Gabilondo muestra a las claras que estamos ante un fen贸meno estructural. Si el periodista I帽aki Gabilondo fue el mayor productor de ideolog铆a durante las d茅cadas en las que los informativos eran el medio de masas, su sobrino Aitor Gabilondo, es, hoy que las series son la nueva ideolog铆a, nuestro creador m谩s influyente de ficciones audiovisuales. Hermano del primero y t铆o del 煤ltimo, 脕ngel Gabilondo es defensor del pueblo, ex-candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ex-ministro de Educaci贸n y ex-rector de la Aut贸noma. Sin embargo, si buscamos en la web por el productor y guionista de t铆tulos como Patria o El Pr铆ncipe nos encontramos con que es el hijo de unos carniceros y que, mal que bien, se ha ido abriendo camino en la Espa帽a democr谩tica de las mil posibilidades y los mil caminos. Hay que escarbar bastante en el estiercol y el pur铆n para percatarse del parentesco. La moraleja es que los hermanos Gabilondo s铆 que provienen de una familia de carniceros sin conexi贸n aparente con el poder, y que los a帽os de la Transici贸n les permitieron subir en el ascensor social y dinamizar desde sus posiciones de origen la esfera p煤blica de entonces. Si algo define a la borbonizaci贸n de la pol铆tica aqu铆 referida es que, mediante la t茅cnica del atraco express, sin que nos percatemos, intenta naturalizar el cierre del acceso al poder p煤blico que s铆 hubo en cierta medida y de modo muy controlado en la Transici贸n.

Con toda la raz贸n del mundo muchos de ustedes podr谩n pensar ante estas inventivas errejonianas que la envidia es muy mala y que hoy en d铆a es muy sencillo politizarse en eso que Manuel Castells defini贸 (con un diagn贸stico apolog茅tico y cientifista m谩s errado que el tiro de una escopeta de feria) como la sociedad de la informaci贸n. Cualquier ciudadano puede afiliarse a un partido, crear uno nuevo, hacer activismo, impulsar plataformas pol铆ticas en los medios sociales o salir simplemente a la Puerta del Sol -ahora que el AVE ha llegado tambi茅n a Galicia- con una careta de Dal铆 o de V de Vendetta para manifestarse. Es tambi茅n muy sencillo escribir art铆culos en prensa, libros o producir series. Basta con tener aptitudes, ponerse manos a la obra, y la meritocracia de la competencia -que no de los padres- har谩 que con un m铆nimo margen de error se haga justicia y la sangre de la rep煤blica se regenere con leucocitos provenientes de miembros de todos sus estratos. El argumento es impecable, ret贸ricamente tan eficaz -aunque menos cierto- que el que dice que cualquiera puede ser Amancio Ortega y que si uno se queja de que no es posible prosperar econ贸micamente en la sociedad neoliberal en la que salen adelante el hijo-fondo-buitre de Aznar o el v谩stago de no s茅 qu茅 ex-ministro socialista es porque uno no se ha esforzado demasiado, no tiene las aptitudes o las dos cosas.

No se equivoquen. No estamos acusando a ninguno de los nombres y apellidos incluidos aqu铆 de haber llegado a su posici贸n pol铆tica, intelectual o laboral por los oscuros pasadizos de la endogamia. Tampoco lo estamos insinuando. Solo proponemos, animados por el tweet justiciero de Errej贸n, un acercamiento sociol贸gico que nos permita entender a qu茅 obedece la cr铆ptica recurrencia de ciertas sagas familiares en los espacios pol铆ticos y medi谩ticos de la izquierda. Nuestro diagn贸stico va acompa帽ado de dos pr谩cticas soluciones. O se asume con car谩cter de urgencia que la necr贸tica endogamia de la nueva izquierda es un fen贸meno estructural que va en contra de las mayor铆as sociales y debe ser corregido, o, por el contrario, se niega que estemos ante casos de endogamia y se reafirma que es pura meritocracia de los hijos y no de los padres. En tal caso, asumiendo que estos meritocr谩ticos hijos fueron engendrados y concebidos por sus meritocr谩ticos padres, no queda m谩s que aceptar su superioridad gen茅tica y pedir por el bien de nuestra rep煤blica mon谩rquica constitucional (un parlamentarismo democr谩tico, que no una democracia parlamentaria) que creen con fondos p煤blicos un banco de donaci贸n de sus 贸vulos y esperma de libre -u obligatorio- acceso, en base al que podamos regenerar la especie. Por lo de pronto, el que esto escribe se ofrece como primer voluntario a dejar de reproducirse -algo tarde, ya es cierto, a punto de tener una tercera hija- para permitir que nos adentremos con determinaci贸n en la eugenesia pol铆tica de estos Borbones menores.

CALPU