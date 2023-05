–

De parte de CGT May 11, 2023 183 puntos de vista

Nuevo n├║mero de La Brecha sobre ÔÇťLa lucha de las trabajadoras de Inditex: Contexto, significado y aprendizajesÔÇŁ. El Gabinete de formaci├│n y estudios de CGT presenta el n├║mero del mes de mayo de la publicaci├│n

La Brecha es una publicaci├│n orientada para dar visibilidad a las distintas realidades laborales y circunstancias sociales y econ├│micas que vivimos la clase trabajadora. Este mes de mayo, queremos hablar sobre la lucha de las trabajadoras de Inditex, uno de los ├║ltimos grandes ejemplos de para qu├ę sirve el sindicalismo en el siglo XXI. La tarde del 9 de febrero de 2023, dos d├şas antes del comienzo de una nueva jornada de huelga convocada por CGT en varias marcas de Inditex, CC.OO. y UGT anunciaban un acuerdo con la empresa. En ├ęl, Inditex asum├şa gran parte de las demandas que las trabajadoras hab├şan exigido en sus movilizaciones. La m├ís destacable era una subida salarial que homogeneizaba al alza los sueldos entre los diferentes convenios provinciales y marcas del grupo, con un salario m├şnimo garantizado de 18.000 euros brutos anuales para los contratos de 40 horas sin antig├╝edad, y cuant├şas m├ís elevadas para antig├╝edades superiores. Adem├ís, se lograban o ampliaban una serie de pluses ┬źde mejora social┬╗ que hasta ese momento solo ten├şan los trabajadores y trabajadoras del ├írea de log├şstica, pero no el personal de tienda, con una composici├│n mucho m├ís feminizada: se incorporaban los pluses por celiaqu├şa, guarder├şa, material escolar, matr├şcula universitaria y adopci├│n internacional, y se ampliaban los de nacimiento o adopci├│n, y los de dependencia. A pesar de que las mejoras se presentaron como un acuerdo con los sindicatos con mayor representaci├│n en el comit├ę de empresa a nivel estatal ÔÇöen un intento de instrumentalizar una movilizaci├│n en la que no hab├şan participado-, lo cierto es que dichas mejoras no habr├şan sido posibles sin la presi├│n de las trabajadoras y trabajadores, articulada a trav├ęs de CGT.

Tres meses despu├ęs de la gran victoria sindical en las tiendas de Zara Inditex, en la que CGT jug├│ un papel fundamental, analizamos las claves del conflicto, sus principales logros, y los caminos a los que apunta en el desarrollo del trabajo sindical en el sector. En un intento por extraer aprendizajes, revisamos algunos de los elementos del modelo laboral de la empresa, basado en el ajuste salarial, que motiv├│ las protestas de la plantilla. Asimismo, subrayamos la importancia que ha tenido en la mejora de las condiciones la autoorganizaci├│n y presi├│n directa de las trabajadoras, especialmente mediante el uso de la herramienta sindical por excelencia: la huelga.