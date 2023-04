–

De parte de Editorial Imperdible April 26, 2023 15 puntos de vista

Hace unos meses me ofrec铆 a que me entrevistaran para el programa Informe: La Brigada 26 que se emiti贸 este lunes 24 a la noche en 脿Punt. Para quien no conozca qu茅 era la Brigada 26, se trataba de una secci贸n especial nocturna de la Polic铆a Local de Valencia que actu贸 entre 1972 y 1986, y que ha sido objeto de mis trabajos de investigaci贸n por la fijaci贸n que ten铆an por maltratar, torturar, acosar, detener y agredir sexualmente a sectores vulnerabilizados de la sociedad; en particular a la comunidad gay y travesti y m谩s en particular a煤n a las trabajadoras sexuales. Yo acept茅 porque pens茅 que ser铆a una oportunidad id贸nea para colaborar en una potencial reparaci贸n hist贸rica a las v铆ctimas de esta brigada, y porque no era capaz de concebir un resultado audiovisual que no fuera en una l铆nea absolutamente condenatoria hacia sus pr谩cticas y din谩micas.

A la ma帽ana del martes me despert茅 con mensajes y llamadas telef贸nicas de compis maricas indignadas con el documental, en algunos casos habiendo participado en 茅l. Y la indignaci贸n sigui贸 por la tarde cuando llegu茅 a l鈥橢spai de Lliure Aprenentatge El Punt 鈥搎ue sale en los agradecimientos del documental, por cierto鈥, centro documental autogestionado donde milito desde hace a帽os. All铆 compis comenzaron a hablar de las atrocidades que vivieron de parte de esta brigada y de lo poco que encajaba el relato del documental a sus propias experiencias.

Es lamentable que un documental sobre uno de los cuerpos policiales m谩s terroristas y criminales de la historia del Reino de Espa帽a le haya dado tant铆simo espacio a los miembros de este cuerpo para expresar lo que sufr铆an haciendo su trabajo, que ayudaban a se帽oras a bajar la basura, para que justificasen actos de violencia policial y les sirviera para lavarse la cara bajo el halo de la supuesta 鈥渄emocratizaci贸n鈥 o de la incorporaci贸n de mujeres en la polic铆a. No soy capaz de explicar esto sin tener presente que vivimos en un r茅gimen pol铆tico continuista con las estructuras de poder del franquismo, donde la polic铆a es una de las menos depuradas y que goza de mayores privilegios. Y por tanto sigue siendo intocable.

Los se帽ores polic铆as han gozado de infinitamente mucho m谩s tiempo que el que se le ha dado a las v铆ctimas de esta gentuza. Puedo entender que no me sacaran diciendo que hay que abolir la polic铆a en 脿Punt, pero omitir las diversas agresiones que narr茅 durante la entrevista a la vez que se permite a estos espec铆menes enaltecer cr铆menes de estado me parece cuanto menos un acto de homofobia institucional. Cont茅 una ocasi贸n en que las activistas Rampova, Greta Guevera y Miquel Alamar 鈥楲a Panocha鈥 fueron asaltadas por la 26 mientras estaban charlando en la zona de cruising del r铆o Turia. En otra ocasi贸n, Rampova y Greta fueron golpeadas por unos neonazis en pleno centro de Valencia, y cuando apareci贸 en la escena una patrulla de la Brigada 26, les amenazaron con darles sus datos a los nazis y a Greta le dijeron que iban a hacer que se enterara todo Paiporta de que era una maricona de mierda. Cont茅 asaltos y redadas a locales de ambiente y pubs travestis y expres茅 por qu茅 pienso que a d铆a de hoy las escasas supervivientes con vida tienen reparos a hablar de ello, ya que las detenciones policiales dejan traumas profundos y no todo el mundo tiene una red en la que apoyarse en estas situaciones. Y tambi茅n consider茅 que el hecho de que gran parte de las travestis valencianas de los 70 est茅n muertas, cuando ahora deber铆an rondar los 65-70 a帽os, tiene que ver entre otras razones con las actuaciones de la Brigada 26 en estos a帽os. Todo esto qued贸 con el material desechado y no se emiti贸.

Tambi茅n se han omitido los v铆nculos de la Brigada 26 con grupos fascistas de la 茅poca, que eran reclutados en ambientes ex-legionarios y profranquistas, que algunos trabajaban vigilando m铆tines y escoltando a miembros del partido ultraderechista Fuerza Nueva鈥 Pero lo que m谩s me ha dolido ha sido que omitieran la descripci贸n que realic茅 de las estrategias de resistencia y supervivencia que ten铆an las travestis, en colaboraci贸n con las prostitutas cis, en la Avenida del Oeste: cuando ve铆an aparecer a estos criminales de uniforme, se pasaban la voz lo suficientemente r谩pido como que para cuando se bajaran del coche ya se hab铆a enterado de su presencia casi toda la avenida, por lo que se salvaban de acabar detenidas la inmensa mayor铆a. Y para retrasar la actuaci贸n de estos matones, ten铆an botellas de vidrio, cascotes de obra y piedras enormes listas para lanz谩rselos y retrasar su repugnante actuaci贸n. Estoy hasta las narices de ver c贸mo las personas LGTBI a menudo aparecemos en los productos culturales s贸lo como objetos pasivos que recibimos violencia sin que seamos capaces defendernos, lo que nos sit煤a en un marco de vulnerabilidad permanente que finalmente asumimos en nuestra cotidianidad y nos hace m谩s proclives a sufrir violencia. Que quede bien claro: las personas LGTBI podemos lanzar piedras a las cabezas de los polic铆as de mierda que nos hacen la vida imposible hoy como hac铆an nuestras hermanas contra la Brigada 26 en los 70 y 80. Esos mismos polic铆as que asesinaron a Juan Andr茅s Ben铆tez en Barcelona en 2013, a Zak Kostopoulos en Atenas en 2018, o hace tres meses a Tortuguita en Atlanta. O a cualquiera de esos polic铆as que nos agredieron, nos agreden y nos seguir谩n agrediendo por muchos documentales que intenten mostrar que la polic铆a de antes era criticable pero la de ahora ya es buena, 鈥渄emocr谩tica鈥 y hasta feminista y progay, aunque para ello se obvien algunos de los testimonios que ofrec铆 en la entrevista, citando varias agresiones LGTBIf贸bicas a manos de la polic铆a y una en concreto que sufr铆 yo hace 5 a帽os a manos de la Polic铆a Local de Valencia. Y eso sin olvidar el racismo, el clasismo y la ilegalidad de gran parte de sus actuaciones de manera sistem谩tica, que deja muchas de las intervenciones de los se帽ores polic铆as como lo que son: falsedad y mentiras.

Por si no ha quedado claro, de saber que iba a servir de lacito rosa para un documental que en 煤ltimo t茅rmino sirve a los intereses de la polic铆a hubiera rechazado la propuesta, pero con medios de comunicaci贸n como 脿Punt las cosas son siempre as铆: est谩n en manos de poderes que tienen intereses bastante horribles normalmente, as铆 que de normal la balanza est谩 en tu contra, pero a veces tienes suerte y les puedes meter un gol, como cuando hace poco m谩s de un a帽o 脿Punt habl贸 de una 鈥渞uta transmaricabibollo por el cementerio de Valencia鈥 y consegu铆 que le dedicaran un espacio en el reportaje a un activista tan olvidado como merecedor de reconocimiento como fue Miquel Alamar 鈥楲a Panocha鈥. Adem谩s, muchas veces hay buena gente trabajando en estos medios, pero sometida a una jerarqu铆a y unas decisiones superiores que exceden su control. Y esta gente le debemos que en ocasiones estos medios ofrezcan contenido de calidad y, sobre todo, ver铆dico y acorde a la realidad.

En cualquier caso, lo que me gustar铆a dejar claro es que, por mucha rabia que nos d茅 que pasen estas cosas, aqu铆 tenemos un ejemplo del tipo de 鈥渕emoria hist贸rica鈥 o 鈥渕emoria democr谩tica鈥 que hacen las instituciones del Reino de Espa帽a. La memoria hist贸rica la debemos preservar las personas de la base, disidentes sexuales y no, y difundirla mediante nuestros propios medios. Un trabajo que puede ser arduo y estresante, pero que deja unos resultados excelentes y muy valiosos. Las instituciones de un r茅gimen pol铆tico heredero del franquismo nunca podr谩n explicar de manera veraz c贸mo fueron el Franquismo y la Transici贸n: esta tarea nos corresponde a les activistas, militantes, investigadoras, afinidades y a las personas que vivieron estos hechos que nos los trasmiten a quienes somos m谩s j贸venes. Y las editoriales, las distribuidoras, las librer铆as, los locales de los colectivos, los archivos autogestionados, los ateneos, los centros sociales okupados, las radios libres y las publicaciones en papel son los mejores medios donde poder difundir nuestra memoria hist贸rica. Porque, parafraseando a Machado, 鈥渉agamos memoria hist贸rica, porque si no la hacemos, alguien la har谩 por nosotres, y probablemente contra nosotres鈥.

Piro Subrat, 26-IV-2023