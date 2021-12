Verlo como una espont谩nea “explosi贸n popular” ante las presiones del FMI en medio de una “calma chicha” ser铆a un grave error que no se condice con lo acontecido

En estos d铆as se multiplican las conmemoraciones sobre el “estallido social” que se expres贸 con virulencia en el a帽o 2001 y que culmin贸 con la presentaci贸n de la renuncia del gobierno presidido por Fernando de la R煤a el 20 de diciembre de ese a帽o.

Existe el enorme riesgo de simplificar el proceso y reducirlo a las jornadas de movilizaci贸n popular que se repitieron en los centros urbanos y que fueron largamente acompa帽ados por la mayor铆a de los oligopolios medi谩ticos el 19 y el 20 de diciembre de ese a帽o.

Pensar en una situaci贸n de calma y paz social que explota de repente, una especie de “rayo en un cielo despejado”, o verlo como una espont谩nea “explosi贸n popular” ante las presiones del FMI en medio de una “calma chicha” ser铆a un grave error que no se condice con lo acontecido.

Existe cierta tendencia de parte de algunos comentaristas de simplificar el tema, eliminando la consideraci贸n sobre la acumulaci贸n de luchas obreras y populares que desemboca y combina con la “gran bronca” de diciembre de 2001. Incluso, desde cierta prensa, se tiende a presentar 煤nicamente la movilizaci贸n de ciertos sectores sociales que se sumaron en masa respondiendo a una especie de convocatoria de parte de los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos luego de las medidas confiscatorias de los ahorros bancarios (el corralito).

Aquello que culmina con la renuncia de un gobierno que hab铆a sido elegido apenas dos a帽os antes es resultante de una largu铆sima acumulaci贸n de resistencias y luchas del movimiento obrero y popular del pa铆s.

No podr铆an entenderse jam谩s las jornadas del 2001, sin analizar las resistencias de los sectores populares a las pol铆ticas implementadas por las definiciones denominadas como del “Consenso de Washington”, o m谩s popularmente conocidas como medidas “neoliberales” de los 90.

El gobierno Justicialista encabezado por Carlos Menem, fue el encargado de impulsar en el pa铆s desde 1990 en adelante, las pol铆ticas sugeridas desde los grandes centros de poder para enfrentar la tremenda crisis del sistema capitalista en el per铆odo que se denomin贸 “fin del estado de bien estar”. (Erick Hobsbawm)

Estas pol铆ticas que se fueron imponiendo de manera masiva en la mayor铆a de los pa铆ses, surg铆an de lineamientos dictados por la “ortodoxia” monetarista, inspiradas en el ideario de Von Hayeck (entre varios) y e impulsadas desde la escuela de econom铆a de Chicago.

Las mismas consist铆an en aplicar programas basados en reducci贸n del “gasto p煤blico”. Entendiendo por ello todo gasto estatal dirigido a sostener ciertas condiciones de vida m谩s elevadas para los sectores populares. Por ello se impusieron privatizaciones de los servicios p煤blicos, privatizaci贸n del sistema previsional, destrucci贸n de los convenios colectivos y derechos laborales conquistados por d茅cadas de luchas sindicales. El desmantelamiento de pol铆ticas proteccionistas en los pa铆ses perif茅ricos para que las grandes empresas de los pa铆ses imperialistas pudiesen inundar los mercados con sus productos. La “deslocalizaci贸n” de las grandes empresas a partir del desarrollo de la tecnolog铆a productiva y de la log铆stica mundial ubic谩ndose en pa铆ses de menor organizaci贸n e ingresos de los trabajadores. El avance en la mercantilizaci贸n de los servicios de salud y educaci贸n p煤blicas. Y toda una artiller铆a de medidas en el mismo sentido.

En definitiva, se trataba de medidas que dejaban paso libre a la concentraci贸n de los capitales y la maximizaci贸n de la tasa de ganancia de los grandes capitalistas en el mundo a partir del aumento en la explotaci贸n de los trabajadores.

La crisis y descomposici贸n del bloque de pa铆ses bajo reg铆menes “burocr谩ticos de izquierda”, que se denominaron como “socialistas” ayudaron a que la confusi贸n facilitara la propaganda ideol贸gica contra todo tipo de organizaci贸n colectiva y resistencia desde las organizaciones del movimiento obrero mundial.

La capitulaci贸n vergonzosa de los movimientos “nacionalistas” burgueses en los pa铆ses atrasados (de los cu谩l el peronismo de Menem era una expresi贸n descarnada) as铆 como la transformaci贸n neoliberal de los partidos “socialistas” en los pa铆ses centrales, ayudaron a cimentar el triunfalismo de los fundamentalistas del mercado.

El pueblo trabajador de este pa铆s, a partir de esa situaci贸n altamente confusa, vio debilitarse y demostrarse impotente para defender su nivel de vida a las poderosas organizaciones sindicales que durante a帽os hab铆an configurado un poder insoslayable en el escenario pol铆tico y social.

Una combinaci贸n de medidas (retiros voluntarios, Propiedades Participadas, reg铆menes mixtos de obras sociales, participaci贸n en las privatizaciones, etc.) posibles de considerarse “sobornos”, orientados tanto a dirigentes, como a importantes franjas de la poblaci贸n trabajadora, que consideraron posible su transformaci贸n para “dejar de ser proletarios y convertirse en propietarios”, debilit贸 considerablemente cualquier resistencia eficaz contra ese proceso econ贸mico y social que popularmente se conocieron como las “recetas neoliberales de los 90”.

Sumemos a esto que organizaciones pol铆ticas de peque帽a y marginal, pero creciente influencia entre los trabajadores, que se denominaron “socialistas y revolucionarias”, se dividieron, debilitaron y disolvieron de manera lastimosa, r谩pida e imparable.

A pesar de este contexto poco favorable y de ofensiva patronal y reaccionaria, los trabajadores de este pa铆s dieron se帽ales de inicio de reorganizaci贸n y resistencia, en relativamente, pocos a帽os.

La fundaci贸n de la CTA (Congreso de Trabajadores Argentinos luego Central), las luchas del movimiento de jubilados y pensionados, as铆 como el surgimiento de la MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos corriente interna de la CGT encabezada por Moyano y Palacios), la construcci贸n de poderosas organizaciones de trabajadores desocupados (UTD , CCC y FTV), junto a la incansable resistencia de los organismos de DDHH (reforzados por la constituci贸n de HIJOS en 1996) en el primer lustro de la d茅cada del 90 fueron sentando las bases de una creciente respuesta organizada y colectiva al “nuevo” escenario impuesto por el sistema capitalista en la regi贸n.

Las explosiones populares en varias provincias en respuesta a los feroces ajustes y recortes del “gasto p煤blico” de las provincias menos favorecidas por el plan econ贸mico, as铆 como las grandes protestas y puebladas alrededor de centros obreros desmantelados por cierres de actividades productivas a partir de la privatizaci贸n de YPF, as铆 como las grandes protestas sociales por el aumento sideral de la desocupaci贸n fueron dando batalla persistente y creciente a esas pol铆ticas que contradictoriamente, permit铆an que algunos sectores “altos” de algunos centros urbanos mejoraran su condici贸n de vida y sus ingresos.

Las medidas econ贸micas, surgidas de igualar el valor del peso con el valor del d贸lar, (denominado convertibilidad), as铆 como el desarrollo de importaciones que, si bien pulverizaron decenas de miles de puestos de trabajo, permitieron que sectores ligados a la importaci贸n o la especulaci贸n vieran aumentar sus ingresos.

Sumado a esto, la pol铆tica monetaria permiti贸 que ciertos sectores (no mayoritarios, pero si numerosos) pudiesen acceder a un ascenso en su nivel de vida.

La propaganda de una “vida de ingreso al primer mundo” se hizo “realidad” en el imaginario de algunos sectores minoritarios, mientras una inmensa mayor铆a de la poblaci贸n eran llevados a la m谩s terrible miseria, pobreza, desocupaci贸n y exclusi贸n social.

No dejemos de lado que, en 1995 el gobierno encabezado por Menem fue re-elegido por voto popular.

A partir de la segunda mitad de la d茅cada y con el enorme “espaldarazo” que result贸 de la realizaci贸n de la Marcha Federal (CTA – CCC y apoyo del incipiente MTA) en julio de 1994, se desencadenaron crecientes escenarios de protesta y movilizaci贸n contra un programa econ贸mico que evidenciaba signos de agotamiento. Esa hist贸rica Marcha sirvi贸 para que el descontento acumulado en las provincias tomara forma de protesta y escalara al escenario nacional.

Por otro lado, amplios sectores empresariales que durante los primeros tres o cuatro a帽os acompa帽aron la implementaci贸n de medidas anti-obreras y reaccionarias del peronismo menemista, vieron c贸mo la tendencia natural del sistema capitalista a la concentraci贸n de capitales (favorecida por esas medidas), los iba dejando de lado e impuls谩ndolos a la pauperizaci贸n creciente.

Muchas c谩maras empresarias que hab铆an aplaudido los primeros a帽os de “convertibilidad”, ahora comenzaban a sumarse a “multisectoriales” de protesta contra el plan econ贸mico y hasta financiaban la realizaci贸n de protestas o marchas de protesta.

No sorprende entonces que los sectores m谩s tradicionales del movimiento sindical fueran girando a una pol铆tica de mayor enfrentamiento desde los lugares que ocupaban en la CGT “oficial”.

Recordemos que desde 1994 al realizarse la MARCHA FEDERAL desde CTA, CCC y una serie de organizaciones populares se sucedieron tres (3!) huelgas generales impulsadas por la Mesa de Enlace Sindical constituida por MTA- CTA y CCC… .

Y en septiembre y diciembre de 1996 se realizaron dos (2隆!) grandes huelgas generales convocadas por la conducci贸n de la CGT oficialista y mayoritaria, contando con el apoyo de la Mesa Sindical (MTA- CTA- y CCC).

En 1997 a partir de la enorme movilizaci贸n que se denomin贸 Marcha por el Trabajo (impulsada por sectores de trabajadores de la industria con apoyo de sectores patronales) as铆 como una enorme movilizaci贸n de la docencia y sectores universitarios. Se lleg贸 a una gran huelga general el d铆a 14 de agosto de 1997.

El crecimiento de una Alianza pol铆tica (UCR- FrePaSo) que se presentaba como alternativa al gobierno de Menem, aunque especificando la “continuidad de su pol铆tica econ贸mica exitosa”. Sumado esto, al surgimiento de una “oposici贸n” dentro del elenco gobernante encabezada por el ex vicepresidente (Eduardo Duhalde) que abiertamente, comenzaba a plantear la necesidad de “salir” del esquema de convertibilidad.

Estos acontecimientos producen un efecto de detenci贸n del proceso de luchas, ante la posibilidad de un recambio electoral que planteara “otra perspectiva” para el creciente sufrimiento de cada vez m谩s y m谩s sectores de la poblaci贸n.

En ese marco asume en diciembre de 1999, el gobierno de la Alianza encabezada por De la R煤a y Chacho 脕lvarez que en muy poco tiempo “cumple” con su promesa de aplicar las medidas econ贸micas “neoliberales” pero sin “corrupci贸n” ni “gastos propios de la clase pol铆tica”… es decir, que los padecimientos de millones y millones de excluidos, desocupados y pr贸ximos a quedarse sin trabajo… se profundizaron de manera dram谩tica…

Esto demostr贸, que la propaganda sobre “la corrupci贸n como el problema m谩s grande de la sociedad” era una premeditada argumentaci贸n para NO modificar en lo esencial los esquemas de dominaci贸n perfilados desde los inicios de la d茅cada… Y con ello, NO aliviar en lo m谩s m铆nimo los padecimientos de millones y millones de pauperizados y excluidos que de manera creciente segu铆an siendo expulsados de cualquier posibilidad de supervivencia.

El a帽o 2000, el nuevo gobierno lleg贸 con medidas que deb铆an darle una salida a la creciente crisis del esquema econ贸mico implementado en 1990/1991. Las medidas que el gobierno de la Alianza impulsaba en el cambio de siglo eran: avanzar en la flexibilidad laboral, liquidar todo vestigio de sistema de seguridad social y avanzar en el arancelamiento de la Universidad P煤blica eliminando una de las grandes conquistas democr谩ticas instauradas en el gobierno del general Per贸n en 1949… la gratuidad de la educaci贸n superior…

(Algo que incre铆blemente, la mayor铆a de la poblaci贸n anti-peronista ha “olvidado” que se lo DEBE a las pol铆ticas del primer gobierno del General Per贸n, “creyendo” que lo debe a la “Reforma del 18”. La gratuidad de la educaci贸n superior es algo que el reformismo del 18, NO reclam贸)

Junto esto, se desmantel贸 el pago de jubilaciones y subsidios a amplios sectores de la poblaci贸n. Con la propaganda medi谩tica de combatir las “jubilaciones de privilegio” por ejemplo, se anularon las pensiones para todos los ex – combatientes de Malvinas.

A esto sumemos una serie de endeudamientos asumidos desde finales del 2000 y principios del 2001 conocidos como MEGA-CANJES, o pr茅stamos de BLINDAJE, que solamente postergaban la realizaci贸n de los pagos asumidos ante el FMI con nuevos endeudamientos que aumentaban las obligaciones y aceleraban los tiempos de pago de los mismos.

Por ello, el a帽o 2001 fue claramente el a帽o del AJUSTE para poder afrontar los pagos de la deuda externa, que ante la generalizada recesi贸n y detenci贸n de las actividades econ贸micas dejaba cada vez m谩s sin recursos al estado.

La salida planteada por el gobierno (con la incorporaci贸n del “padre de la criatura” neoliberal, Domingo Cavallo como ministro) fue el recorte del cobro de jubilaciones y pensiones, la reducci贸n de partidas presupuestarias para salud y especialmente educaci贸n en un 13 %.

Agreguemos a esto, la reducci贸n de montos coparticipables para las provincias que hab铆an asumido la totalidad de gastos en educaci贸n y salud p煤blicas. Esto oblig贸 a la implementaci贸n de “bonos provinciales” con la cual la mayor铆a de los estados provinciales debieron emitir para cubrir sus gastos de funcionamiento. (Patacones en Provincia de Buenos Aires; Bono Federal en Entre R铆os, LeCor en C贸rdoba, y as铆 una mayor铆a de provincias emitieron sus “cuasi monedas” que empezaron a circular junto con el peso de curso legal).

Un generalizado recorte de gastos del conjunto de la administraci贸n p煤blica fue lo caracter铆stico del a帽o 2001. Esto se sum贸 de manera dram谩tica a la recesi贸n y desocupaci贸n que aumentaba mes tras mes. Millones y millones de personas en el pa铆s se sumerg铆an en la desocupaci贸n, el hambre y la miseria de la exclusi贸n social de manera in茅dita.

No hace falta ser un analista o un estudioso del tema para concluir que el a帽o 2001 se presentaba con una ca贸tica acumulaci贸n de conflictos en todos los aspectos de la econom铆a, con derivaciones sociales y pol铆ticas.

La crisis social se multiplic贸 de manera dram谩tica y destaquemos que en aqu茅l momento la “Asignaci贸n Universal por hijo” o los “planes sociales” eran solamente una consigna de las protestas de la CTA (ped铆a el Ingreso Universal por hijo) o una consigna de la CCC (universalizaci贸n de planes de trabajo sociales a cargo del estado)

Recordemos que, con la “privatizaci贸n” del sistema previsional toda persona que no tuviera trabajo el d铆a que le llegaba la edad jubilatoria que hab铆a sido aumentada a los 65 a帽os, aunque tuviera los 30 a帽os de aporte que ahora exig铆an… 隆隆隆PERD脥A el derecho a percibir una jubilaci贸n!!!

Al igual que el “modelo chileno de jubilaciones” se trataba de un modelo criminal…

Si agregamos a la absoluta ausencia de cualquier sistema de seguridad social, sumado a la precarizaci贸n laboral instaurada por largos a帽os de legislaci贸n o decretos promovidos por el gobierno anterior, continuadas y profundizadas por la Alianza, no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta que se avanzaba a una explosi贸n social.

No casualmente, la propaganda emitida desde sectores del propio gobierno alertaba sobre una inminente explosi贸n social y apostaban a la profundizaci贸n de las pol铆ticas represivas. En este sentido, la represi贸n con asesinatos en Corrientes el primer d铆a de presidencia de Fernando De la R煤a fue un claro s铆mbolo de lo que esperaba para el pueblo trabajador.

Esta situaci贸n hab铆a estado siendo enfrentada por un creciente movimiento de todas las organizaciones del movimiento obrero y popular. Nunca hab铆a sido aceptada de forma pasiva, a pesar de aislamientos y deserciones.

Las puebladas de Cutral Co, Tartagal, Santiago, Jujuy, etc. etc. El surgimiento de las grandes organizaciones de sectores de desocupados (que la prensa de manera superficial calific贸 como “piqueteros) que adquirieron una masividad impactante y llegaron a derrotar a las fuerzas de seguridad represivas en varios enfrentamientos, obligando a otorgar concesiones en “ayudas alimentarias” o tareas “semi-informales” asumidas por el estado.

Un proceso creciente de trabajadores que ocupaban y tomaban las empresas que, por la crisis o por maniobras de vaciamiento empresario eran dejadas a la “deriva” o cerradas.

Los masivos y crecientes movimientos contra la represi贸n a la protesta social que r谩pidamente empalmaron con la hist贸rica lucha contra la impunidad del terrorismo de estado de la dictadura militar, fue algo muy importante de aquellos a帽os. Esto ciment贸 cierto encuentro entre organismos de DDHH y organizaciones sindicales y sociales.

Por 煤ltimo, se desarroll贸 el definitorio proceso de luchas que expresaba el descontento de sectores del movimiento obrero organizado que fue impulsando el hist贸rico record de 8 huelgas generales en 2 a帽os… (隆隆隆!!!) … Algo in茅dito que muchos “analistas del espontaneismo del 2001” se olvidan convenientemente.

A diciembre de 2001 llegamos entonces, con varios componentes y vertientes que marcan las luchas y el descontento que termina con la renuncia del presidente De la R煤a y su gobierno. Abriendo as铆, una fuerte crisis institucional que reci茅n comienza a cerrarse en las elecciones de mayo de 2003.

Por otro lado, hay quienes sostienen que, como expresara Fidel Castro en las escalinatas de la Facultad de Derecho, fueron las jornadas en las cu谩les se “enterr贸 al neoliberalismo en la regi贸n”.

Algunas cuestiones que confluyen en aquellos momentos, son:

1- La discusi贸n al interior de los sectores de poder sobre la “salida” ante el evidente agotamiento del programa de convertibilidad. Recordemos que a lo largo de todo ese a帽o las fuerzas pol铆ticas de gobierno y de la oposici贸n, as铆 como los sectores sociales que integraban el poder f谩ctico se dividieron “transversalmente” entre “devaluadores” y “dolarizadores”.

Por otra parte, esto era parte de un debate internacional. Ecuador hab铆a aplicado la “dolarizaci贸n” generalizada de su econom铆a y Brasil hab铆a aplicado una controlada “devaluaci贸n”.

2 – La enorme presi贸n acumulada por las masivas y continuas movilizaciones del movimiento de desocupados a lo largo y lo ancho del pa铆s que tend铆a a confluir con el creciente desarrollo de luchas de los trabajadores. Movimiento que asum铆a las formas organizativas del “modelo sindical” mayoritario en el pa铆s. (Delegados, Asambleas, Comisiones Directivas, etc.)

3- El proceso sostenido y creciente de luchas del movimiento obrero. Tanto de los organizados sindicalmente, como aquellos que ocupaban sus establecimientos reclamando por la continuidad de sus puestos de trabajo. Destaquemos que, en solo dos a帽os se realizaron 8 huelgas generales y 200 establecimientos fueron ocupados por sus trabajadores a lo largo de 2001 y 2002.

4 – Los sectores estudiantiles que lucharon contra el recorte presupuestario que llevaba inevitablemente al arancelamiento de la educaci贸n superior, con amplia participaci贸n de la docencia del sector. Y luego si, sectores de la clase “media” urbana, por 煤ltimo, que despert贸 a la realidad cuando desde el 5 de diciembre se aplicaron medidas confiscatorias contra los ahorros bancarios. Este sector fue tal vez, el m谩s reflejado medi谩ticamente en sus protestas. Este sector, fue aqu茅l que mientras dur贸 su reclamo apel贸 a las reuniones asamblearias en plazas y parques incorporando una diversidad de sectores que expresaron las m谩s diversas pretensiones y planteos. Desde el “que se vayan todos” hasta la reivindicaci贸n del “trueque” o la “vida comunitaria fuera del sistema” junto a un largo etc茅tera de curiosas pretensiones.

A nuestro entender, comprender la larga acumulaci贸n de resistencias y luchas que se expresa en las jornadas que aceleran la renuncia del gobierno de la Alianza es altamente esclarecedor para las futuras luchas que el movimiento obrero y popular tiene planteadas.

Pero para que ese an谩lisis sea 煤til a nuevas generaciones de luchadores obreros y populares, este debe hacerse sin simplificaciones “rom谩nticas” y sin intentar “acomodar” los sucesos a conclusiones pre- establecidas.-

A fines de enriquecer la consideraci贸n colectiva de las luchas que el propio pueblo trabajador protagonizamos, as铆 como evaluar las acciones con las cuales “operan” los poderes hegem贸nicos, es que presentamos este aporte.

Queda, por 煤ltimo, destacar que, a lo largo del desarrollo de estas luchas, desde los sectores de poder (econ贸mico y pol铆tico) se ejecutaron pol铆ticas represivas inmanentes a la mantenci贸n del sistema capitalista, pero que, por tratarse de un largo proceso de ajuste y pauperizaci贸n de las masas populares, fueron utilizados de manera creciente y recurrente a medida que m谩s sectores iniciaban el camino del reclamo.

Decenas de luchadores, trabajadores, o simples ciudadanos fueron asesinados en estos a帽os.

En las jornadas de diciembre de 2001 esta pr谩ctica peg贸 un salto criminal con el decreto de estado de sitio. 38 personas fueron ejecutadas por las balas represivas en apenas 48 hs.

Los responsables de estos cr铆menes gozan de impunidad. Apenas algunos ejecutores fueron juzgados.

Luchar por el juicio y castigo a los responsables de los mismos es una cuesti贸n ineludible para todo integrante del movimiento obrero y popular y para todo ciudadano que se proclame defensor de las libertades democr谩ticas.

Sec. Gremial CTA (T). Pte. Comite de Lucha Trabajadorxs en La Toma