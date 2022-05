–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 15, 2022 197 puntos de vista

Juan Carlos Rois

Tortuga.

Ha pasado casi desapercibida la presentaci贸n en la Comisi贸n de Defensa del Congreso de los Diputados de un documento elaborado por la Comisi贸n de la UE el 21 de marzo de 2022, el cual define la apuesta de defensa de la UE y su prop贸sito remilitarizador.

El documento se llama 芦Una Br煤jula Estrat茅gica para la Seguridad y la Defensa – Por una Uni贸n Europea que proteja a sus ciudadanos, defienda sus valores e intereses y contribuya a la paz y la seguridad internacionales禄 y es un claro ejemplo de c贸mo Europa pierde la br煤jula al echarse en manos de los halcones militares.

la 芦br煤jula禄 militarista de la UE dibuja un panorama de futuro preocupante y peligroso tanto para los europeos como para el resto del planeta, porque justifica un giro de tuerca de la pol铆tica entendida desde la dial茅ctica amigo/enemigo imperante y se帽ala la cada vez m谩s operativa estrategia de remilitarizaci贸n e injerencia militar de la pol铆tica europea y de sus estructuras.

La obsesi贸n por imponerse como poder militar ocupando espacios vitales y zonas de influencia que, seg煤n afirman en el documento, se justifican porque 芦. . . All铆 donde la UE no promueva sus intereses activa y eficazmente, otros ocupar谩n su lugar禄 (p谩g. 8). Con ello se consolida la v铆a de la dominaci贸n-violencia como se帽a de identidad de la propia Uni贸n.

驴C贸mo es posible que el documento haya pasado por el Congreso sin que nadie haya levantado el dedo ante lo que nos promete la estrategia de seguridad europea? 驴Nadie estaba en desacuerdo con esa visi贸n el mundo y del papel que ha decidido la Comisi贸n que tenga en 茅l la UE? 驴Nadie ha disentido? 驴Nadie se ha preguntado c贸mo ha acordado tal desbarre Europa sin consultar a la opini贸n p煤blica o de las organizaciones sociales que no forman parte del lobby militar industrial?驴Nadie ha ofrecido una visi贸n alternativa que pueda definir mejor el papel de la UE en pol铆ticas de paz y seguridad?驴Nadie se ha preocupado por el incremento de dispositivos militaristas, incluido el papel reforzado del espionaje que sale del mismo, por el incremento de gasto al servicio de ej茅rcitos, industrias y negocios militares y conflictividad que acarrear谩?驴Nadie se ha asombrado por los escenarios donde se postula como actor militar Europa, por lo socios que identifica o por los rivales y enemigos que dibuja? 驴Nadie por los riesgos que se帽ala y los (obvios) riesgos que soslaya?驴Nadie por la legitimaci贸n de la guerra que predica?

Pues se lo voy a aclarar en una sola frase: Nadie de nadie.

驴Por qu茅? Esto necesita tres frases en vez de una. A) Porque en el c谩lculo pol铆tico mezquino de nuestro panorama actual, meterse con el militarismo no es rentable; B) porque nuestra clase pol铆tica participa de la visi贸n militarista del mundo y C) porque, adem谩s, de estos temas no tienen ni pajolera idea, ni tienen a nadie a quien acudir a cubrir su falta de criterio.

Enti茅ndase que no quiero decir con ello que de los dem谩s temas sepan mucho m谩s, pero, al menos, saben disimular sus lagunas tirando de verborrea e intuici贸n; pero, en materia de defensa, no saben nada de nada y no tienen tampoco ning煤n criterio propio, con lo que tampoco se pueden ni siquiera imaginar las preguntas que una persona desprejuiciada y atenta se har铆a ante el panorama que nos presentan para justificar la apuesta de 芦seguridad禄 de la UE.

驴Es posible proponer algo diferente para Europa? Intentaremos responder en una segunda entrega.

Pero vamos a lo que dice el texto:

Actuar militarmente

La UE define cuatro l铆neas de acci贸n para su pol铆tica de defensa futura:

1. Actuar con rapidez y firmeza en escenarios de crisis. 2. Garantizar la seguridad, aumentando las capacidades militares. 3. Invertir en defensa y en la industria militar. 4. Trabajar de manera asociativa principalmente con la OTAN y otros socios regionales y bilaterales.

En principio no parece que estas cuatro buenas intenciones digan nada preocupante, porque dicen lo de siempre, pero la letra peque帽a es otra cosa. Bajo estos cuatro par谩metros se dibuja un panorama de creciente intervencionismo militar de la UE, de aumento de capacidades militares, de acumulaci贸n de dispositivos de guerra, tecnolog铆a e industria militar y de alineamiento/subordinaci贸n de la pol铆tica europea a la lucha por el poder geopol铆tico emprendida por Occidente contra lo que atenta contra sus intereses y zonas de influencia. Y, en fin, un escenario preb茅lico que, si alguien no le pone remedio, nos llevar谩 a la paradoja de que la mayor preocupaci贸n por la seguridad (militar) nos traer谩 a futuro mayores cotas de inseguridad global y humana, cuando no un progresivo recorte de los tan manidos derechos humanos y de las pol铆ticas destinadas a luchar contra los verdaderos males planetarios y ambientales de los que, curiosamente, los ej茅rcitos y la preparaci贸n de la guerra son parte del problema y no de la soluci贸n.

Pero, para no empezar la casa por el tejado, empecemos por detallar el escenario global que preocupa a la UE y que, aparentemente, justifica esas pol铆ticas que, con o sin nuestra aquiescencia (porque tampoco nos van a pedir opini贸n sobre esta materia) van a llevar los bur贸cratas europeos y las elites a las que sirven adelante.

驴Qu茅 quieren defender?



La UE predica en el documento su apuesta por la paz y la seguridad mundial y rechaza la violencia y la guerra que se dan fuera de su propio mundo, porque para la UE la guerra es algo que nos es ajeno y no tiene que ver con nuestro modus vivendi, aunque nos afecta porque, aunque ajena a nuestro mundo, 芦proyecta inseguridad禄 y puede desestabilizarnos, raz贸n para hacer de la pol铆tica militar un cortafuegos para que nada de esto nos contagie.

Por tanto, la UE quiere la paz y la seguridad, como aparece en el propio t铆tulo del documento, que anuncia ya el prop贸sito de la pol铆tica que se va a desarrollar: 芦por una Uni贸n Europea que proteja a sus ciudadanos, defienda sus valores e intereses y contribuya a la paz y la seguridad internacionales禄.

Es decir, que la idea bienintencionada es proteger a los ciudadanos, defender los valores (y se cuela la palabra intereses que ya no es lo mismo y permite ciertas suspicacias, porque no est谩 claro que los intereses de la 茅lite de poder europea sean los intereses de su plural sociedad y no queda claro a qu茅 intereses se refiere) y contribuir a la paz y seguridad.

Ahora bien, 驴de qu茅 paz hablan?

Antes de pasar de las musas al teatro, d茅jenme que me explaye un poco sobre la idea de paz de la UE, porque a las palabras, y sobre todo estas grandes palabras que maneja el Poder con may煤sculas, las ocurre una curiosa propiedad alterativa de su significado.

El poder muy a menudo no nombra a las cosas como tal y como son, sino que utiliza las palabras con una cierta intencionalidad performativa y proyectiva con los que suele designar y prescribir el campo de lo leg铆timo e ileg铆timo, de lo admisible y lo enemigo.

As铆 ocurre con las palabra paz o violencia, dos de las preferidas para la pr茅dica del Poder, con las que no se refiere a lo que desde un punto de vista te贸rico suponen dichos t茅rminos, sino que las pronuncia para delimitar un campo de acci贸n pol铆tica bastante interesado, en el cual la paz, o la violencia, dicen m谩s bien una sesgada paz y una violencia determinada y sirven m谩s bien como mecanismo de legitimaci贸n de ciertos prop贸sitos pol铆ticos (o de anatemizaci贸n de otros contrarios al poder aunque sea bajo prop贸sitos de paz o estrategias de noviolencia).

El poder no aspira a la paz o a la seguridad de toda la vida, sino que, en su designaci贸n, altera el significado e impone una idea de paz y de seguridad af铆n a sus propios intereses. El poder afirma la paz para prescribir algo que no es precisamente la paz (A veces es todo lo contrario). As铆, por ejemplo, Franco nos dio, seg煤n pasaba el tiempo de su dictadura inagotable, veinte o cuarenta a帽os de paz. Por las mismas, la mayor铆a de los pueblos donde no hay guerra declarada, viven tambi茅n en paz para los Estados que aprovechan su silenciamiento, aunque las mayor铆as se mueran de hambre o se encuentren explotadas, las mujeres sean agredidas a diario y de m煤ltiples modos por la violencia patriarcal dominante y otros muchos aspectos de la violencia estructural, cultural o rectora que alcanzan a tantos pa铆ses tanto en 芦paz禄 como en 芦guerra禄.

Al menos en ocasiones, la paz del poder no es nuestra paz. En otras su paz es directamente nuestro suplicio y nuestra guerra y en unas terceras su guerra no es nuestra causa y lo m谩s sensato es huir de ella cuanto m谩s lejos mejor o, si se dan las condiciones, desacatarla de forma colectiva, desobediente y desafiante.

Y lo mismo ocurre con la palabra violencia. Designar qu茅 es violencia desde el poder explica no tanto la realidad objetiva de la violencia, cuanto los intereses que persigue y legitima el poder (y, por tanto, los enemigos e intereses que combate). Con independencia del grado efectivo de violencia del poder, nunca aparece como tal la que practican los aparatos de administraci贸n de su l贸gica, desde la burrorrepresi贸n y los operativos policiales apaleadores del personal, hasta la violencia estructural que consagran las leyes, pasando por los mecanismos variopintos de control social, las c谩rceles, ej茅rcitos y dem谩s aparatos al uso; pero siempre ser谩 violencia la acci贸n de quienes se le oponen, por m谩s que muchas de las luchas disidentes al poder establecido sean noviolentas.

Alertamos de esto porque la UE, en cuanto que poder, define una paz que no coincide tal vez con la idea de paz que nos podemos hacer el com煤n de los mortales y usa en su terminolog铆a otros relatos sobre lo que implica la seguridad, conflicto y un largo etc茅tera que parten de unos presupuestos impl铆citos bastante discutibles.

Paz negativa y armada.

Pero volvamos a la idea de paz de la UE.

Precisamente para llevar a cabo esta noble misi贸n, dice la aguja de bit谩cora de la UE, es por lo que necesitamos reforzar una pol铆tica y unas capacidades militares que nos permitan entrar en combate de forma aut贸noma con tropas propias de la UE, o coordinados con otras fuerzas militares aliadas al menos en dos escenarios simult谩neos de media intensidad o en uno gordo (p谩g.19), as铆 como incrementar la contribuci贸n de las tropas de cada estado en las misiones militares de la UE que ya tiene en marcha u otras que tendr谩 inevitablemente (驴?) en el futuro.

Es decir, para construir la paz y la seguridad, hemos de preparar y entrar en guerra, consolidando una de las primeras caracter铆sticas de la pol铆tica militar europea: su intervencionismo y su injerencia (Otras ser铆an su desmesura de esfuerzos, capacidades y herramientas; su procesual tecnificaci贸n y tecnologizaci贸n; su visi贸n colonial y etnoc茅ntrica; su subordinaci贸n a la OTAN y a EE.UU, la defensa de intereses comerciales y de influencia bastante discutibles, su obsesi贸n securitizadora y expansiva a otros espacios y limitadora de derechos y la transversalidad cada vez mayor a todas las esferas de la vida e instituciones sociales y pol铆ticas).

De modo que la paz que predica la UE es una paz armada, una paz a lo sumo negativa o que aspira a conjurar la guerra dentro de las fronteras y mantenerla fuera, proyectando fuerza militar en nuestras zonas de influencia para que la guerra no nos contagie dentro y no rompa nuestro mundo de privilegios.

Explica el texto que debemos 芦estar preparados ante crisis y amenazas y para proyectar estabilidad, tanto en nuestra vecindad como fuera de ella禄 (recuperando rancias ideas de espacio vital, zonas de influencia, enemigos internos y quintacolumnas), para lo que, adem谩s de las pol铆ticas de fuerza que actualmente se ejercen, han acordado tener fuerza militar aut贸noma y propia para intervenir 芦con prontitud en todos los 谩mbitos de operaci贸n: en tierra, en el mar y en el aire, as铆 como en el ciberespacio y en el espacio ultraterrestre禄 (p谩g. 13), a cuyo efecto, adem谩s de las capacidades actuales puestas en marcha por los estados miembros en las operaciones militares que la UE desarrolla ya (la UE ha desarrollado desde 2003 31 misiones internacionales y actualmente act煤a militarmente en el Sahel, en el mediterr谩neo, oriente pr贸ximo y en Europa), 芦crearemos una Capacidad de Despliegue R谩pido de la UE que nos permitir谩 desplegar r谩pidamente una fuerza modular de hasta 5.000 militares que incluya componentes terrestres, a茅reos y mar铆timos y los elementos de apoyo estrat茅gicos necesarios禄 (p谩g. 14), a la que sumaremos la log铆stica y la capacidad operativa necesaria para ello, incluyendo 芦el transporte estrat茅gico, la protecci贸n de las fuerzas, los recursos m茅dicos, de ciberdefensa y de comunicaci贸n por sat茅lite y las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento禄 (P谩g. 14).

De modo que la paz que dibujan se parece mucho a lo que antes llam谩bamos guerra (fr铆a o caliente) y su preparaci贸n constante, lo cual no es muy de extra帽ar cuando el m谩ximo jefe de la defensa europea, Don Borell, y su af铆n de militancia en el PSOE y en el partido de los halcones, Do帽a Robles (el PSOE permite y casi exige este tipo de doble militancia entre sus m谩s reconocidos dirigentes) vienen diciendo que est谩n contra la guerra y por eso la alimentan, como si, por ejemplo, el jefe de bomberos dijera que para prevenir los incendios lo mejor es liarse a hacer crecer la maleza y el combustible en invierno y en primavera por los bosques, en vez de desinflamarlo y limpiarlo, pongamos por caso.

De modo que, 隆ale hop!, para conseguir la paz haremos arder el mundo y para conseguir la seguridad haremos m谩s inseguro el planeta. Ya lo ver谩n cuando hablemos de los 芦escenarios禄 donde la UE piensa ocupar un espacio para que no lo ocupen otros y proyectar seguridad para los intereses de los europeos, o de una parte de ellos.

Paz territorial, dominaci贸n y violencia

Todo su relato necesita su ret贸rica, y la UE aplica sus concreciones de la idea de paz que defiende su pol铆tica as铆: 芦Entre tales principios figuran, en particular, la igualdad soberana y la integridad territorial de los Estados; la inviolabilidad de las fronteras; la obligaci贸n de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, y la libertad de los Estados para elegir o modificar sus propios sistemas de seguridad. Estos principios no son negociables ni pueden ser objeto de revisi贸n o reinterpretaci贸n (pg. 7) . . . estrechando nuestras relaciones con socios y pa铆ses afines en las Naciones Unidas, la OTAN y el G7. En este contexto, los Estados Unidos siguen siendo el socio estrat茅gico m谩s incondicional e importante de la UE y una potencia mundial que contribuye a la paz, la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro continente. (pg. 7).禄

Es decir, mantenimiento del statu quo, estrechamiento de relaciones con la OTAN y EEUU y estabilidad en el continente se consigue la paz.

Lo que viene siendo la idea de siempre de paz armada, porque a lo mejor a alguien menos l煤cido que los expertos militares que han compuesto esta aguja de marear le da por pensar (pensamiento altamente inapropiado para la versi贸n oficial) que la paz se consigue m谩s bien promoviendo el desarrollo justo de los pueblos, o luchando por la equidad clim谩tica, o por llenar de contenido sustantivo a los derechos humanos, o cubriendo las necesidades b谩sicas de amplias capas de las poblaciones mundiales, o luchando contra la violencia estructural y, en fin todas esas zarandajas que habitualmente identifican los manuales y los te贸ricos sobre la paz positiva. A estas alturas, cuando hasta la propia ONU habla de seguridad humana en vez de paz armada, tal vez la ret贸rica de la UE peca de pacata.

Se ve que a la paz armada, como paz negativa, le sienta mal el paradigma de la seguridad humana, o la prosecuci贸n de la lucha por los objetivos del milenio, o las causas ecol贸gicas, feministas, de justicia global y otras que tiene que ver con la idea de paz con contenidos o paz positiva.

La paz de la UE es la pol铆tica de dominaci贸n-violencia, bajo el modelo de defensa militar reforzado que ha estado vigente hasta el momento y que si algo ha conseguido es generar el mundo que tenemos, caracterizado entre otros muchos padecimientos por la ausencia de paz y la ubicuidad e intensidad de las violencias que hoy lo caracterizan.

Escenario estrat茅gico.

Hay m煤ltiples maneras de caracterizar nuestro mundo, pero no todas son aptas para predicar una soluci贸n militar a los problemas y desaf铆os a los que nos enfrentamos.



As铆, desde un an谩lisis basado en los objetivos de desarrollo del milenio, pongamos por caso, o por los desaf铆os que el ecofeminismo, la seguridad humana o la ciencia definen, por poner otro extremo, no aparece como soluci贸n adecuada ni la paz armada ni la promoci贸n de los ej茅rcitos.

Porque, en efecto, para predicar la paz armada es necesario dibujar un panorama mundial unilateral, agresivo y fatal, lo que implica obviar una gran parte de los problemas globales y de sus causas.

Y ese escenario es precisamente lo que afirma el documento. El mundo va de culo pal estanco y si no nos preparamos para repartir chufas nos iremos por el sumidero y llegar谩n los malos a imponernos sus valores y quitarnos los nuestros y nuestras preciosas libertades.

Bueno, no lo dice precisamente as铆, que a煤n no han prendido en el lenguaje burocr谩tico europeo las 铆nfulas callejeras y pandilleras que predican algunos de los l铆deres con mayor proyecci贸n a futuro, pero la idea es la misma.

La UE simplifica los problemas globales que justifican una preocupaci贸n por la seguridad y los reduce a una serie de s铆ntomas y de aspectos enfocados desde una 贸ptica securitizadora, para caracterizar la situaci贸n mundial como una amenaza para la paz y la seguridad entendida en t茅rminos militares: 芦La realidad internacional actual se basa en la combinaci贸n de din谩micas en las que interviene un n煤mero creciente de actores que intentan ampliar su espacio pol铆tico y desafiar el orden establecido en materia de seguridad禄 (p谩g. 7).





De ah铆 que nuestro entorno estrat茅gico para el documento implica que 芦la UE est谩 hoy rodeada de inestabilidad y conflictos y ha de hacer frente a una guerra en sus fronteras. Nos encontramos ante una peligrosa combinaci贸n de agresiones armadas, anexiones ilegales, Estados fr谩giles, potencias revisionistas y reg铆menes autoritarios. Este entorno es un caldo de cultivo de m煤ltiples amenazas para la seguridad europea, desde el terrorismo, el extremismo violento y la delincuencia organizada hasta los conflictos h铆bridos y los ciberataques, la instrumentalizaci贸n de la migraci贸n irregular, la proliferaci贸n de armas y el debilitamiento progresivo de la arquitectura de control de armamentos. La inestabilidad financiera y las diferencias sociales y econ贸micas extremas pueden exacerbar a煤n m谩s esa din谩mica y tener repercusiones cada vez mayores en nuestra seguridad. Todas esas amenazas comprometen la seguridad de la UE en nuestras fronteras meridionales y orientales y en lugares m谩s lejanos禄.

Ante este panorama, el documento detalla nuestra visi贸n de la inseguridad que ocurre en el resto del mundo y nuestra necesidad de defendernos de ellas.



Para no complicar mucho el comentario, he intentado detallarlas por medio de un cuadro sint茅tico en el que aparece un contexto general de inestabilidad y conflictos circundantes (en los que parece ser que no tenemos nada que ver), ya definido hace un momento, su concreci贸n o traducci贸n en materia de seguridad, las principales amenazas que sufre Europa y otros factores que pueden servir de potenciadores al agravamiento de la situaci贸n. Luego de esto vendr谩 la serie de prop贸sitos estrat茅gicos a los que, regi贸n por regi贸n mundial, que vamos a perseguir con nuestro esfuerzo militar y su acompa帽amiento de diplomacia de fuera.





No necesita mucha m谩s explicaci贸n el escenario 芦de parte禄 que se nos pinta: todo son potenciales peligros y a煤n debemos dar gracias de algunos olvidos como la posibilidad de que nos invadan los marcianos, nos crezca el separatismo interno, nos inflame con sus trampas y nos convenza con sus mentiras los enemigos de la fe.





Se echan en falta, por otro lado, algunas menciones espec铆ficas a actores globales que provocan constantemente guerras y conflictos y que mantienen m谩s de ochocientas bases militares en el mundo para imponer su curiosa idea de orden mundial, como `pueden ser algunos pa铆ses aliados de cuyo nombre no es preciso hacer menci贸n, o como la inestabilidad que provocan constantemente otros aliados naturales que adem谩s tienen armamento nuclear, qu铆mico y bacteriol贸gico disponible, como pueden ser Israel, India o Pakist谩n, o las guerras actuales y pr贸ximas en las que la UE est谩 involucrada, o el efecto que en la inestabilidad mundial tiene la proliferaci贸n de armas y la venta de las mismas por parte de las muy activas empresas europeas, o la imposici贸n de pol铆ticas internacionales y comerciales de tintes bastante m谩s que discutibles por parte de la UE a m煤ltiples pa铆ses del Sur global, pro poner algunos ejemplos.

Se hace hincapi茅, como se ve, en una situaci贸n global de inestabilidad desde la 贸ptica militar pero no se incide en c贸mo hemos llegado hasta aqu铆 no en qu茅 tiene que ver con 茅sta la responsabilidad y la propia actuaci贸n de la UE en la actual situaci贸n, lo que viene siendo poner el carro antes que los caballos.

Pol铆ticas a desarrollar.

La UE se propone incrementar su estructura militar para atajar estos problemas, que quiere conjurar al otro lado del limes, en el mundo de los b谩rbaros, sin preguntarse por nuestra propia barbarie.

驴Ser谩 que la guerra es un producto de exportaci贸n, tambi茅n, de la UE?驴Ser谩 un desecho de nuestra paz de fortaleza inexpugnable?

Veamos las medidas.

Dec铆amos que hay cuatro ejes de la acci贸n que predica esta br煤jula desnortada:

1.- Actuar con rapidez y firmeza en escenarios de crisis.

2.- Garantizar la seguridad, aumentando las capacidades militares.

3.- Invertir en defensa y en la industria militar.

4.- Trabajar de manera asociativa principalmente con la OTAN y otros socios regionales y bilaterales.

Cada eje contiene una serie de objetivos y dispositivos para llevar adelante este ej茅rcito made in UE.

1.- Actuar (Lo que viene siendo injerencia militar):

El objetivo ser谩 芦. . . redoblar los esfuerzos para estar preparados ante crisis y amenazas y para proyectar estabilidad, tanto en nuestra vecindad como fuera de ella . . . aprovechando al m谩ximo las sinergias y la complementariedad entre la seguridad interior y exterior, la seguridad y el desarrollo, y las dimensiones civil y militar de nuestra pol铆tica com煤n de seguridad y defensa (PCSD). Reforzaremos nuestra capacidad para llevar a cabo todo el espectro de misiones civiles y militares de gesti贸n de crisis que constituyen el n煤cleo de nuestra PCSD禄 (pg. 13).

驴Con qu茅 medios?

1) Creando una 芦 Capacidad de Despliegue R谩pido de la UE 禄 que nos permitir谩 desplegar r谩pidamente una fuerza modular de hasta 5 000 militares que incluya componentes terrestres, a茅reos y mar铆timos y los elementos de apoyo estrat茅gicos necesarios (p谩g. 13).



Esto no quiere decir necesariamente que se dotar谩n de una fuerza de 5000 efectivos y ya est谩, sino que se dotar谩n de fuerza militar para desplegar 5.000 efectivos en un conflicto, que no es lo mismo.



Para tener 5.000 efectivos disponibles para intervenir en un conflicto militar hay que tener muchos m谩s efectivos, contar con una log铆stica imponente y con un armamento impresionante, lo que supone a su vez un gasto militar constante nada despreciable. 驴Cu谩ntos efectivos y cu谩nto gasto? No lo dicen.



Para hacerse una idea, Espa帽a, con un ej茅rcito de m谩s de 130.000 efectivos, tiene desplegados en total entre 3.000 y 3.500 militares en operaciones militares en el exterior y un gasto militar descomunal y en su mayor parte oculto.

2) Apoyando la l铆nea de securitizaci贸n de la UE en las que llama Misiones PSCD civiles, a las que se帽ala como 芦cruciales en la respuesta global que la UE ofrece, a trav茅s de medios no militares, a los retos de seguridad, en particular los relacionados con la migraci贸n irregular, las amenazas h铆bridas, el terrorismo, la delincuencia organizada, la radicalizaci贸n y el extremismo violento禄 (p谩g. 15) y que consagra las ideas de quintacolumna, enemigo interno, securitizaci贸n de las migraciones y securitizaci贸n de otros problemas de 铆ndole no militar a las que considera amenazas h铆bridas.

3) Para garantizar un despliegue eficaz de esta fuerza, la UE se compromete 芦a proporcionar los recursos correspondientes y los elementos de apoyo estrat茅gicos necesarios, en particular el transporte estrat茅gico, la protecci贸n de las fuerzas, los recursos m茅dicos, de ciberdefensa y de comunicaci贸n por sat茅lite y las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento禄. (p谩g. 14)

4) En lo que se refiere a las funciones de mando y control, 芦haremos uso de nuestros cuarteles generales operativos nacionales predefinidos o de la Capacidad Militar de Planificaci贸n y Ejecuci贸n de la UE禄 (P谩g. 14)

5) Organizaci贸n 芦de formaciones y ejercicios militares en el marco de la UE para mejorar la preparaci贸n y la interoperatividad禄 (p谩g. 14).

6) Incrementar谩n y mejorar谩n las actuales misiones militares en el exterior dada la competencia de competidores estrat茅gicos en los actuales teatros de operaciones (p谩g. 14).

7) Financiando todo esto desde a) el 芦Fondo europeo de la Paz禄 y con 芦diversas f贸rmulas de cooperaci贸n禄 (por ejemplo, mediante 芦la coordinaci贸n operativa, el apoyo log铆stico, el intercambio de inteligencia y la puesta en com煤n de las capacidades de evacuaci贸n m茅dica en las operaciones PCSD y misiones 鈥渁d hoc鈥, en el Sahel, cuerno de Africa y estrecho de Ormuz禄, o 芦mejorando la interoperatividad de nuestras fuerzas navales mediante ejercicios reales y organizando escalas portuarias europeas禄, o acometiendo 芦por vez primera, operaciones de seguridad a茅rea de la UE禄 y 芦misiones civiles PCSD civiles . . .禄 (P谩g. 15) y el 芦Pacto sobre la vertiente civil de la PCSD禄 y capacit谩ndose y prepar谩ndose para 芦desplegar una misi贸n integrada por doscientos expertos civiles en un plazo de treinta d铆as, haciendo pleno uso de los equipos y los servicios log铆sticos esenciales que ofrecen el almac茅n log铆stico estrat茅gico y la plataforma de apoyo a las misiones禄 (P谩g. 16).

8) 芦Vinculando a la pol铆tica de defensa y a la PCSD a instituciones internas de seguridad y justicia como Europol, Eurojust, la CEPOL y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), para abordar conjuntamente los desaf铆os de seguridad pertinentes禄, aprovechando la experiencia positiva (隆!) que la UE ha conseguido al respecto en 芦Libia, Ucrania, el Sahel o el Cuerno de Africa o la c茅lula de informaci贸n sobre la delincuencia establecida en la operaci贸n naval de la UE en el Mediterr谩neo禄 (pg. 16).

9) Creando una estructura de mando y control plenamente operativa para la conducci贸n de todo este entramado militar, estructura a la que denominan Capacidad Militar de Planificaci贸n y Ejecuci贸n (P谩g. 16).

10) E integrando la perspectiva de g茅nero y los derechos humanos en las acciones de la PCSD (p谩g. 16) lo que se traduce en incrementar el n煤mero de mujeres militares (pg. 17), bonita manera de degradar la perspectiva de g茅nero a la militarizaci贸n de la mujer, y en los bellos cantos de sirenas sobre el respeto de los derechos humanos, antag贸nicos de la guerra y su preparaci贸n.

11) Reafirmando el compromiso de asistencia mutua entre los estados UE, de forma que el ataque a uno de ellos es el ataque a todos ellos y merecer谩 una respuesta militar (p谩g. 18).

12) Incrementando las capacidades de inteligencia, planificaci贸n y alerta temprana (p谩g. 18).

13) Incrementando las maniobras militares (P谩g. 18)

14) Reforzando 芦las infraestructuras de transporte de doble uso en toda la red transeuropea de transporte, con el fin de facilitar el desplazamiento r谩pido y fluido del personal, el material y el equipo militares para ejercicios y despliegues operativos, trabajando en estrecha cooperaci贸n con la OTAN y otros socios禄 (P谩g. 18).

Todo un elenco de esfuerzo militar conjunto encaminado a disponer de musculatura militar reforzada respecto a la que actualmente ya tiene la UE, con m谩s de 200.000 millones de euros anuales de gasto militar y cerca de 2.000.000 millones de efectivos militares activos.

2.- Garantizar la seguridad (lo que viene siendo privilegiar el espionaje y el relato para consolidar el papel de potencia militar)

El objetivo que se plantea este segundo eje estrat茅gico es 芦reforzar considerablemente nuestra resiliencia mejorando nuestra capacidad para anticipar y detectar estas amenazas y darles respuesta禄 (p谩g. 21).



Para ello se disponen a activar o reforzar dispositivos que en parte ya tienen desde hace tiempo:

1.- La de Capacidad Unica de An谩lisis de Inteligencia de la UE (que para quien no lo sepa est谩 integrada por el Centro de Capacidad Unica de An谩lisis de Inteligencia, EU INTCEN, y por la Direcci贸n de Inteligencia del Estado Mayor de la UE) y del Centro de Sat茅lites de la UE (p谩g. 21)

2.- invertir en equipos t茅cnicos, infraestructuras y expertos punteros europeos en ciberseguridad y estableciendo normas sobre informaci贸n clasificada y secreta (P谩g. 21).

3.- Creando equipos de respuesta r谩pida de la UE contra amenazas h铆bridas para luchar contra este tipo de amenazas, porque 芦nos enfrentamos a agentes extranjeros estatales y no estatales que est谩n constantemente perfeccionando y reforzando por tanto sus t谩cticas, t茅cnicas y procedimientos, como la instrumentalizaci贸n de la migraci贸n irregular, la utilizaci贸n del Derecho como arma estrat茅gica y las medidas de coacci贸n dirigidas contra nuestra seguridad econ贸mica y energ茅tica禄 (p谩gs. 21-22).

4.- Utilizando un conjunto de instrumentos de ciberdiplomacia de la UE y aprovechando plenamente todos sus elementos, 芦en particular las medidas preventivas y las sanciones a agentes externos por actividades inform谩ticas malintencionadas contra la Uni贸n y sus Estados miembros禄 (p谩g. 22).

5.- Creando una informaci贸n al servicio de la defensa. 芦Con este fin, y tal como se pide en el Plan de Acci贸n para la Democracia Europea, desarrollaremos el conjunto de instrumentos de la UE para afrontar y atajar la manipulaci贸n de informaci贸n y la injerencia por parte de agentes extranjeros, en particular en nuestras misiones y operaciones de la PCSD禄 (P谩g. 22).

6.- Creando una pol铆tica (manipulativa) 芦para que la sociedad adquiera una 鈥渃onciencia situacional鈥禄 (p谩g. 21) entendida como conocer que estamos muy amenazados y tenemos que apoyar los esfuerzos por defendernos del condumio militarista.

7.- Desarrollando una pol铆tica de ciberdefensa europea que 芦impulsar谩 la investigaci贸n y la innovaci贸n, supondr谩 un est铆mulo para la base industrial de la UE y promover谩 la educaci贸n y la formaci贸n con el fin de asegurar que estemos listos para entrar en acci贸n禄 (p谩g 21).

8.- Extendiendo esta lucha ciberdiplom谩tica al espacio, donde se busca consolidar 芦un acceso seguro, protegido y aut贸nomo al 谩mbito espacial禄 (P谩g 22) y creando una 芦nueva estrategia espacial de la UE para la seguridad y la defensa禄 que militarice los aspectos espaciales, dado que actualmente la Agencia Espacial Europea est谩 circunscrita al 谩mbito civil (P谩g. 22).

9.- Reforzando las estrategias de seguridad a茅rea y mar铆tima, cruciales para el comercio y los intercambios europeos (P谩g. 24).

10.- Luchando contra el terrorismo y promoviendo pol铆ticas tendentes a consolidar tratados de desarme, control y no proliferaci贸n de armamentos.( P谩g. 25).

11.- Adaptando 芦el sector de la seguridad y la defensa de la Uni贸n y nuestros compromisos con arreglo a la PCSD (a la situaci贸n producida por el cambio clim谩tico) y mejoraremos la eficiencia energ茅tica y la eficiencia en la utilizaci贸n de los recursos, en particular la huella ambiental de nuestras misiones y operaciones de la PCSD y mejoraremos la eficiencia energ茅tica y la eficiencia en la utilizaci贸n de los recursos, en particular la huella ambiental de nuestras misiones y operaciones de la PCSD, en consonancia con el objetivo de la Uni贸n de alcanzar la neutralidad clim谩tica de aqu铆 a 2050 en el marco del Pacto Verde Europeo, sin reducir la eficacia operativa禄 mediante el desarrollo de tecnolog铆as limpias y sostenibles (P谩g. 25).

12.- Fortaleciendo las capacidades militares de respuesta en cat谩strofes, para que 芦los actores militares est茅n preparados para ayudar a las autoridades civiles en futuras emergencias y cat谩strofes禄 (P谩g. 26).

3.- Invertir (o lo que viene siendo aumentar el gasto militar brutalmente).

En consonancia con la pretensi贸n remilitarizadora de Europa hace falta pasar de los cuentos a las cuentas, porque consolidar a Europa como potencia militar (aunque sea subsidiaria de la gran potencia americana) cuesta un ojo de la cara y alguien tendr谩 que pagar los platos rotos.





驴Cu谩nto nos cuesta esto?

Responderse a esta pregunta no es tarea f谩cil, primero porque el gasto militar europeo, como le pasa al espa帽ol, esta singularmente disfrazado y transversalizado en otros lugares fuera de los presupuestos espec铆ficos militares y segunda porque el coste en realidad deber铆a complementarse con otros insumos indirectos de dif铆cil c谩lculo, como por ejemplo, la huella ecol贸gica del esfuerzo militar, lo que se deja de hacer en otros tipos de pol铆ticas para privilegiar el gasto militar sobre el gastos social y sobre necesidades de conocimiento y ciencia destinados a la mejora del planeta, el coste 茅tico, de derechos humanos y de envilecimiento que supone este giro militarista para las sociedades europeas para garantizar intereses nada santos, que en suma es la pretensi贸n final del engendro, y, en fin, todo el enorme coste de oportunidad que implica el gasto militar.

Dejemos para m谩s adelante la pregunta sobre qui茅n va a pagar los platos rotos. De momento conform茅monos con ver qu茅 dice la br煤jula de los brujuleos que van a hacer para pagar este dispendio.

Ahora cierren los ojos (es un decir) y lean esta frase que de momento no les voy a decir de d贸nde diablos la he sacado: 芦debemos incrementar y optimizar de manera decidida la inversi贸n en capacidades de defensa y en tecnolog铆as innovadoras, tanto en el 谩mbito nacional como de la UE. Tenemos que reforzar nuestras capacidades de defensa y equipar a nuestras fuerzas armadas para los retos del mundo al que nos enfrentamos. Debemos ser m谩s audaces y r谩pidos a la hora de paliar carencias cruciales en materia de capacidades, superar la fragmentaci贸n, lograr la plena interoperatividad de nuestras fuerzas y reforzar la base industrial y tecnol贸gica de la defensa europea de modo que sea resiliente, competitiva e innovadora y que garantice adem谩s la participaci贸n transfronteriza de peque帽as y medianas empresas禄.

Despu茅s de o铆rla (es otro decir, porque en realidad la habr谩n le铆do), 驴Qui茅n dir铆a que la ha lanzado: los se帽ores de la guerra en un simposio sobre su papel crucial en el mundo; Margarita Robles en una de sus seculares loas a la paz militar; el Secretario General de UGT en las jornadas 芦La industria de defensa: motor econ贸mico y de bienestar social禄 que se han montado del 10 al 11 de Mayo en Madrid o el representante de Podemos en la Comisi贸n de Defensa apoyando a alguna empresa militar en concreto? Digan lo que digan, no han adivinado, porque, aunque es la pretensi贸n/mantra del lobby militar industrial de siempre y los otros que les hemos dicho la tienen interiorizada como verdad de pura cepa y la defienden a capa y espada, la afirmaci贸n en s铆 est谩 en la p谩gina 30 de la Br煤jula y es el pre谩mbulo para predicar m谩s le帽a al mono.

Para ello se comprometen, tanto a nivel nacional como en conjunto a

1.- Aumentar 芦sustancialmente nuestro gasto en defensa, dedicando una parte significativa a la inversi贸n禄 (P谩g. 30) e intentando 芦que se aplique un enfoque europeo coordinado y colaborativo a este incremento del gasto a escala de los Estados miembros y de la UE禄 (P谩g. 30).

2.- Coordinar las pol铆ticas de inversi贸n y compras para que el gasto militar de los estados y de la UE sirva para desarrollar 芦fuerzas que abarquen todo el espectro de las operaciones, que sean 谩giles y m贸viles, interoperativas, tecnol贸gicamente avanzadas, eficientes en materia de energ铆a y resilientes禄. 芦De conformidad con el principio del conjunto 煤nico de fuerzas, estas fuerzas permanecen en manos de los Estados miembros y pueden desplegarse tambi茅n en otros marcos禄 (P谩g 30).

3.- Asegur谩ndose que las preferencias de la UE en materia de Defensa est茅n incorporados a la planificaci贸n nacional de la defensa para que su gasto militar se subordine a la pol铆tica militar de la UE (P谩g. 31).

4.- Usar el Fondo Europeo de Defensa (actualmente dotado con 8.000 millones de euros para el per铆odo 2021 a 2027) y la Cooperaci贸n estructurada permanente (que vehicula la colaboraci贸n en inversiones y proyectos militares entre estados de la UE) para invertir 芦en elementos de apoyo estrat茅gicos . . . para acometer toda la gama de misiones y operaciones correspondiente al nivel de ambici贸n que hemos acordado禄 (P谩g. 31).

En concreto estos dos mecanismos financiar谩n: En el 谩mbito terrestre, 芦una agrupaci贸n completa de capacidades terrestres que permitir谩 mejorar, modernizar y sustituir progresivamente las principales plataformas actuales y los sistemas log铆sticos conexos. Los 谩mbitos prioritarios relativos a los sistemas de combatiente y al carro de combate contribuir谩n en gran medida a estos esfuerzos.禄 En el 谩mbito mar铆timo, 芦plataformas navales de alto nivel, en particular plataformas no tripuladas para el control subacu谩tico y en superficie . . . y el buque patrulla de superficie europeo禄. En el 谩mbito a茅reo, 芦capacidades de nueva generaci贸n plenamente interoperativas, en particular los futuros sistemas de combate y los sistemas de defensa a茅rea. . . . los futuros sistemas de combate previstos, en particular los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, . . . elementos de apoyo clave, en particular la capacidad de transporte a茅reo estrat茅gico. . . . capacidades antiacceso y de denegaci贸n de 谩rea y a la defensa contra sistemas de aeronaves no tripuladas contribuye a la dimensi贸n de defensa a茅rea de esta labor禄. En el 谩mbito espacial 芦en particular, el desarrollo de la observaci贸n de la Tierra desde el espacio, de tecnolog铆as para la conciencia situacional espacial y de servicios de comunicaci贸n y navegaci贸n situados en el espacio禄. Y en el 谩mbito cibern茅tico 芦desarrollaremos y utilizaremos de manera intensiva las nuevas tecnolog铆as, en particular la inform谩tica cu谩ntica, la inteligencia artificial y la inteligencia de datos禄 (P谩g. 32).

5.- Se proyecta 芦dar el peso financiero adecuado, a largo plazo, al Fondo Europeo de Defensa de modo que est茅 en consonancia con el mayor nivel de ambici贸n a escala de la Uni贸n. Aumentaremos y movilizaremos la inversi贸n colaborativa en defensa a escala de la UE, en particular en investigaci贸n y tecnolog铆a禄 (P谩g. 33).

6.- Para privilegiar la inversi贸n militar, se proyecta eximir del IVA a los programas de financiaci贸n militar y establecer otros sistemas de bonificaciones fiscales al fondo Europeo de Defensa (P谩g. 33).

7.- Y, as铆 mismo, vincular a la inversi贸n militar otros mecanismos financieros de la UE; como los programas Horizonte Europa, el programa Europa Digital, el Mecanismo 芦Conectar Europa禄, el Programa Espacial de la UE, el Consejo Europeo de Innovaci贸n e InvestEU. (p谩g. 34).

8.- Todo ello lleva a una nueva pol铆tica de apoyo indiscriminado a la industria militar europea para que consolide una 芦base industrial y tecnol贸gica de la defensa europea innovadora, competitiva y resiliente que garantice la seguridad del suministro y tecnolog铆as punteras es m谩s importante que nunca y es, adem谩s, fundamental para el empleo, el comercio, la inversi贸n, la seguridad y la investigaci贸n en la UE禄 (p谩g. 35).

9.- Para un apoyo m谩s espec铆fico, en 2022 se creara un Centro de Innovaci贸n en materia de Defensa, y un Observatorio de materias cr铆ticas, con fondos europeos.

Ahora estamos en disposici贸n de hacernos una pregunta m谩s:

驴Qui茅n pagar谩 los platos rotos?

Veamos: si van a dar pasta a chorros a la industria militar europea, van a bajar impuestos y a dotarla de otros incentivos para que los pobrecitos puedan con la carga de trabajo extra, si la inversi贸n militar se va a extender a los fondos militares con los que espec铆ficamente cuenta Europa, as铆 como a otros fondos tradicionalmente destinados a necesidades civiles, si se va a imponer a los estados aumentar su propio presupuesto militar en consonancia con los intereses de la UE, si se va a privilegiar la investigaci贸n militar en determinados programas de armas de proyecci贸n sofisticadas en detrimento de otro tipo de investigaci贸n mas social, si se va a aumentar el espionaje, la ciberdefensa, as铆 como la inteligencia artificial encaminada a la securitizaci贸n social, si nos van a endilgar una informaci贸n 芦veraz禄 y 芦libre禄 al servicio de los intereses de la defensa y adem谩s los militares van a dedicarse a colaborar ante crisis civiles, cat谩strofes civiles, pandemias y otras cuestiones que hasta ahora eran ocupaci贸n de cuerpos civiles, 驴Qui茅n creen que va a pagar el estropicio?

Y otra pregunta capciosa m谩s: si vamos a incrementar nuestro intervencionismo externo, a ocupar espacio exterior para defender (militarmente) nuestros intereses (nuestros quiere decir de la 茅lite de aqu铆, no los de cada cual), si vamos a tener la capacidad de sostener tropas de intervenci贸n r谩pida en cualquier tipo de conflicto, 驴Qui茅n se supone que va a sufrir nuestra aventurera pol铆tica de defensa?



Pues ya lo ven, los paganini de este dispendio ser谩n los ciudadanos europeos y las victimas de nuestra obsesi贸n militar, indistintamente, en beneficio de los se帽ores de la guerra, de los que viven del negocio de la defensa y la seguridad, de las 茅lites y de los intereses a los que protegen y de los colaboradores externos a la pol铆tica europea, lo que incluye a los capitalistas de los pa铆ses aliados, a las elites de los pa铆ses vecinos y colaboradores y a los t铆teres del militarismo de uno y otro lado del enfrentamiento, que estos s铆 que mantienen entre si, con independencia del bando en el que juegan, una hermandad de intereses y mentalidades internacionalista y aplastante.





4.- Trabajar de manera asociativa (o lo que viene siendo subordinarse a la estrategia de defensa de la OTAN y EE.UU, de la que somos dependientes).

Queda la 煤ltima pata de esta singladura desenfocada de la UE en su viaje en el barco de una defensa que es agresi贸n y hacia un territorio de seguridad que es pura inseguridad para propios y extra帽os.

Es el de la vinculaci贸n a la OTAN y su estrategia de dominaci贸n-violencia, en un contexto mundial de enfrentamiento global entre el modo declinante imperialista de ejercer el poder mundial de EEUU y sus enemigos emergentes.

芦La asociaci贸n estrat茅gica de la UE con la OTAN es crucial para nuestra seguridad euroatl谩ntica, . . . Hay que aprovechar los avances sin precedentes que se han producido desde 2016 en lo que respecta al fortalecimiento de la cooperaci贸n con la OTAN para tomar medidas adicionales, ambiciosas y concretas, que nos permitan definir respuestas comunes a las amenazas y los retos actuales y futuros que nos afecten a ambos禄 (P谩g. 40).

Al margen de esta alianza privilegiada, la UE hace votos por coordinarse m谩s y mejor con la ONU y la OSCE, y con estrechar lazos con La UE establecer谩 para ello v铆nculos operativos m谩s estrechos con organizaciones regionales y subregionales como la Uni贸n Africana (UA), La Comunidad Econ贸mica de los Estados del Africa Occidental (CEDEAO), el G5 del Sahel, la Comunidad para el Desarrollo del Africa Meridional (SADC) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), todas ellas del 谩mbito africano; con la Asociaci贸n de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la Liga de los Estados Arabes y el Consejo de Cooperaci贸n del Golfo, as铆 como por mantener cooperaci贸n bilateral y adaptada con diversos pa铆ses de inter茅s estrat茅gico, como Turqu铆a, los pa铆ses de los Balcanes occidentales, Ucrania, Georgia y Moldavia; Colombia y Chile en Sudam茅rica; Jap贸n, la Rep煤blica de Corea, la India, Indonesia, Pakist谩n y Vietnam en la regi贸n indo pac铆fica, etc.





Conclusi贸n:

En conclusi贸n, el Consejo ha decidido involucrar a la UE y a los pa铆ses integrados en ella en la nueva fase de militarismo y rearme en la que se desenvuelven los intereses de dominaci贸n-violencia en pugna, anunciando su nuevo enfoque de incremento de las capacidades e inversiones militares y de preparaci贸n para la guerra.

Todo ello se ha decidido, a pesar de lo trascendente del paso, de espaldas a la sociedad y sobre el presupuesto de un aparente consenso social y democr谩tico motivado por el miedo a las nuevas/viejas guerras en las que la UE anda embarcada y el supuesto peligro que para nuestra seguridad puede tener el paso adelante dado por el militarismo ruso.

Ahora bien, no se ha contado en realidad con la gente de a pie y sus preferencias, ni se ha informado debidamente de lo que se pretende, de sus repercusiones y de sus consecuencias.

Sorprende ver la coincidencia de intereses y percepciones de la realidad que mantienen los halcones europeos, las 茅lites capitalistas y los se帽ores de la guerra que alimentan el complejo militar-industrial en acentuar el giro militarista y el gasto militar como motor de salida de las crisis superpuestas que venimos encadenando y sorprende m谩s a煤n la falta de concreci贸n de cualquier tipo de medida de paz desde el enfoque de la seguridad humana, ambiental o de prosecuci贸n y promoci贸n de un orden internacional justo.

Merece la pena recordar que resoluci贸n 18/6 de 29 de septiembre de 2011 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ratificada, dicho sea de paso por las resoluciones del Consejo de derechos Humanos 21/9, 25/15, 30/29, 33/3, 36/4, 39/4 y 42/8); ordena la promoci贸n de un orden internacional democr谩tico y equitativo, para lo que, entre otros aspectos, y tal como afirman los sucesivos informes del Experto Independiente de la ONU para dicha promoci贸n, s贸lo se puede conseguir reduciendo el gasto militar y la inversi贸n en ej茅rcitos y trasvasando estos rubros a la lucha por la justicia social y a favor de las necesidades humanas.



Nos dicen los agoreros, perdidos en su mareo y fascinados por los cantos de sirena de la guerra, que no podemos imaginar una alternativa mejor que la de hacer la guerra para conseguir la paz.

驴Es eso cierto?

A eso dedicaremos una segunda entrega de este texto.