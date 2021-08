–

De parte de Lobo Suelto August 23, 2021 46 puntos de vista

Est谩n uno frente a otro sin armas, sin palabras convenidas,

sin nada que los asegure

sobre el sentido del movimiento que los lleva uno hacia el otro.

Tienen que inventar desde la A a la Z

una relaci贸n a煤n sin forma que es la amistad:

es decir la suma de todas las cosas a trav茅s de las cu谩les

uno y otro pueden darse placer.

Foucault

Escuchamos y decimos: 鈥渟i no se nombra no existe鈥. Consigna que apuesta a la visibilidad de modos de vida marginales. Potencia de la palabra, potencia de nuevas categor铆as para dar cuenta de la multiplicidad. Categor铆as que luego seguro reventaremos, pero en el mientras tanto, las necesitamos para abrir mundo.

No hay marco legal que ampare a la amistad. Por suerte. La amistad es una de las pocas relaciones que gambetea definiciones e instituciones. Deleuze plantea que la amistad implica entenderse tan bien sin la necesidad de ideas comunes, sin que pueda atribuirse a鈥︹. Si somos capaces de no desesperar tanto por nombrar y explicar, y a la vez mirar con detenimiento y precisi贸n qu茅 hay, podemos encontrar ah铆 un primer gesto amigo.

Ah铆, la potencia del armado entre amigxs, pero tambi茅n el lugar 贸ptimo que encuentra este sistema brujo que es el capitalismo para capturar lo que se genera all铆. Se inmiscuye en las amistades como lo hace en cada resquicio de la vida. A veces tambi茅n en las amistades sentimos el cuerpo en situaciones y experiencias que nos dejan en orsai, sin entender mucho ese malestar que atraviesa la piel. Tambi茅n ah铆, LTA.

Es por eso que nos preguntamos:

驴Qu茅 decimos cuando se dice amigxs?

驴Es lo mismo una alianza imprevista, las asociaciones espor谩dicas, las diferentes posibilidades que nos abre estar en red para algunos posibles y el sentirse amigx de alguien?

驴Existen celos entre amigxs? 驴Son m谩s o menos v谩lidos que en las relaciones con chongxs? 驴De qu茅 maneras les damos lugar? 驴Hay jerarqu铆as afectivas que se plantean entre unx chongx y lxs amigxs? 驴Y el utilitarismo o las relaciones de cambio? 驴Y los forzamientos? 驴Se produce tambi茅n extractivismo entre amigxs?

Creemos que sobre el amor rom谩ntico hay mucho pensado, desenredado, escrito. Sobre la amistad pensamos que hay esfuerzos en definir las potencias y las particularidades de la belleza de lo que hace a la amistad, pero no encontramos mucho sobre las capturas tristes y desvitalizantes de las que es capaz de a ratos, ni porqu茅 esto podr铆a ocurrir. Nos parece necesario avanzar y hacer foco en los v铆nculos de amigxs, relaciones tan importantes y tan poco pensadas.

Desromantizar las relaciones de amistad implica volver nuestra mirada sobre c贸mo nos relacionamos, c贸mo armamos entre amigxs, c贸mo nos sentimos. Poner entre par茅ntesis y hacernos preguntas sobre esta forma de estar con otrxs muchas veces incuestionada.

Del mismo modo en que se rigidizan y cristalizan modos de relaci贸n en los v铆nculos sexoafectivos esto puede ocurrir en las amistades. Tal vez son formas menos visibles pero no menos sentidas. Nos atraviesan, nos hacen ruido y tambi茅n la queremos tirar afuera.

Amigxs para siempre

En las amistades muchas veces la incondicionalidad se vuelve un encadenamiento dif铆cil de explicar, pero f谩cil de sentir. 驴Cu谩l es la l铆nea entre la obligaci贸n y el deseo? 驴C贸mo intervienen las expectativas e ideales? 驴C贸mo pensar relaciones que nos liberen en la amistad?

Se vuelve un juego complejo y trabado cuando s贸lo nos relacionamos desde funciones establecidas en el tiempo, formas estancas y fijas que determinan nuestros lugares y formas: 鈥渧os siempre est谩s鈥, 鈥渕谩s all谩 de todo somos amigxs鈥, 鈥渟omos amigxs para siempre鈥, 鈥溌縫orqu茅 no me escribiste/llamaste/viniste si somos amigxs?鈥, 鈥渘o puedo creer que no sab铆a de esto siendo tu amiga鈥.

驴Qu茅 quiere decir que siempre estamos para otrx? Existe una delgada l铆nea que puede cruzarse sin que nos demos cuenta, perder de vista nuestros deseos y sentires para estar al servicio de, cumpliendo una funci贸n necesaria para otrx. Ser la que: siempre resuelve, siempre escucha, siempre acompa帽a, siempre define qu茅 hacer, siempre requiere ser cuidadx, siempre empuja, etc. Quisi茅ramos precisar esto: no ser铆a un problema en s铆 mismo que unx persona prioritariamente tenga empuje o sea elegida para acompa帽ar, sea le divertide o quien ayuda a pensar, la cuesti贸n es si esto se rigidiza tanto que, cualquier movimiento de esa funci贸n, tiene como efecto tirones y desconocimientos en la relaci贸n.

Cuando la incondicionalidad se da por hecho, se desdibuja el otre y une misme. Estamos para le otre m谩s all谩 de una misma, de lo que ocurre en la relaci贸n, de lo que va pasando. Se est谩 鈥渁l servicio de鈥 cuidando la continuidad de esa relaci贸n y m谩s all谩 de lo que se va sintiendo. Estar cumpliendo una funci贸n porque es 鈥渓o que se hace ah铆鈥, porque es parte de los deberes adquiridos.

Esto nos recuerda a Sara Ahmed cuando nos dice que el feminismo es la 鈥減elea que hay que dar para conseguir voluntad propia鈥. Porque lo propio se vuelve indispensable en un mundo que postula que algunos seres son propiedad de otrxs, son para otrxs y est谩n a disposici贸n: 鈥渁firmar que una no pertenece a nadie o que tiene una voluntad propia puede implicar un rechazo a estar dispuesta de ser para鈥.

Pensamos que tal vez en estos micropactos invisibles, se cuela una forma de estar juntxs que da rienda suelta al c谩lculo vincular, al forzamiento de relaciones sin deseo.

Si desarmamos y desandamos la base de la incondicionalidad en la amistad, de amigas para siempre, como la eternidad en el amor: 驴qu茅 nos queda? Tal vez la posibilidad de ver que (nos) sucede en ese v铆nculo, sin ampararnos en formas establecidas. Abrir espacio para aquello indefinido donde pueda darse mundo y lenguaje com煤n, donde podamos ir reinvent谩ndonos como todo lo vivo.

驴Qu茅 lugar tienen las amikas?

El sistema en el que vivimos propone una especie de pir谩mide afectiva, una jerarqu铆a vincular. La Vasallo nos dir铆a que la monogamia no se trata solamente de tener una pareja exclusiva o un 煤nico v铆nculo sexoafectivo, sino que se trata de 鈥渦n sistema organizador de nuestros afectos y v铆nculos sociales que sit煤a en la cumbre al n煤cleo reproductor de manera identitaria鈥. De esa manera, ese n煤cleo formado en pareja se torna el v铆nculo m谩s importante y central, las dem谩s relaciones quedan como secundarias o sat茅lites en relaci贸n a ese n煤cleo.

Escuchamos en la diaria: 鈥淭odo bien, tengo amigas, pero necesito un novio para armar algo a futuro鈥, 鈥漧as amigas obvio, siempre est谩n, hablo de otra cosa禄, 鈥渕e embola mi amiga cuando se pone de novia, desaparece, solo arma con 茅l o a lo sumo salidas de pareja鈥, 鈥渉ab铆amos quedado en vernos, pero la agit贸 el chongo, ten铆a que aprovechar鈥.

Volver sobre estas situaciones que nos atraviesan el cuerpo, nos habla de este lugar extra帽o donde el v铆nculo entre lxs amigxs se da como dado y algo vago. Una relaci贸n de 鈥渂aja escala鈥 en relaci贸n a chongxs o novixs.

驴Por qu茅 me siento sola si no estoy en pareja teniendo otros v铆nculos a mi alrededor?

Muchas veces nos vemos centrando toda nuestra energ铆a en la importancia de estar en pareja y lxs amigxs all铆 acompa帽ando ese centramiento. La completud y la tranquilidad reci茅n aparecer铆an si tengo esa relaci贸n central.

Tambi茅n sucede con lo familiar, all铆 viene, peleando el segundo puesto en el ranking de los afectos, la familia con toda su instituci贸n. No importa si ya no compartimos m谩s nada, si mi vieja es de derecha o si tira comentarios que solo entristecen, ah铆 est谩n esos v铆nculos 鈥渋ncondicionales鈥. Si te pasa algo 鈥渓a familia siempre est谩鈥. De hecho, algunas de estas amistades incondicionales de las que habl谩bamos anteriormente se vuelven as铆: 鈥渇amiliares鈥. No importa el paso del tiempo o que estemos en otra, se convierten en 鈥渉ermanxs鈥 de la vida. Remitimos a la familia para nombrarlos: 鈥渘o es s贸lo una amiga, es como una hermana鈥. Y viceversa, cuando con un hermane hay mucha complicidad se aclara que 鈥渘o s贸lo es mi hermane, es mi amigx鈥. Un ir y venir que utiliza la vara de la familia como m谩xima expresi贸n del amor. Incondicionalidad, eterna, permanente, sin importar qu茅 hace le otre.

La centralidad disputada entre la familia y la pareja deja poco lugar para las amistades. 驴De que se trata, entonces?, 驴de revertir esa pir谩mide?, 驴de pensar en lxs amigxs como familia o chongxs y darles la centralidad 鈥渜ue merecen鈥? Nos parece que si entramos en ese juego justamente de centralidades, caemos en la misma trampa y atentamos a su potencia. La propuesta podr铆a ser justamente, nutrir nuestros modos de estar de esa forma amorfa que tienen las amistades cuando no son cooptadas por las garras del capitalismo. Armar desde la indefinici贸n que le es propia, desde los vericuetos que deja para risa y el segundeo, dir铆a Valeriano. Hacer con y a partir de su l贸gica y expandirnos desde all铆, m谩s que darle 鈥渙tro lugar鈥 en nuestras vidas.

Prestar atenci贸n al aire

Hemos citado varias veces a Amador que habla de ser fiel a las intensidades. Pensamos que para que eso sea posible hay que cultivar un modo de vida que se aleje lo m谩s que se pueda de los automatismos. Hay que poder pensar y hacerse preguntas, no dar por sentado que el modo de vida propuesto es el 煤nico existente.

Hay un potencial subversivo en la amistad como lo hay en los v铆nculos amorosos. Sentimos que la amistad en tanto relaci贸n menos atravesada por formatos definidos es un campo plagado de posibilidades pero que debe ser mirado con atenci贸n y delicadeza para que no sea comido por las fuerzas m谩s hegem贸nicas del capitalismo con su extractivismo y utilitarismo individual como mordiscos de jaguar. Dice Ahmed: 鈥淧roceder sin suponer que hay una direcci贸n correcta es avanzar de manera diferente. Decir que la vida no tiene por que ser de esta manera, tener esta forma o tomar esta direcci贸n es hacer lugar a la suerte. Hacer lugar a la suerte puede experimentarse y juzgarse como la ruptura de lazos鈥.

Nos hace sentido pensar en la timidez de los 谩rboles para reflexionar sobre esto. La timidez bot谩nica ocurre en algunas especies de 谩rboles en los cuales las copas frondosas no se tocan entre s铆, formando un espacio con brechas o espacios que les permite desarrollarse sin comerse/invadir al resto. Estar juntxs pero con un espacio en el entre. Dar lugar a lo que pasa, all铆 en relaci贸n.

Cuestionar la idea de incondicionalidad de lxs amigxs. Romper con la idea de que todo es soportable por el amor que nos tenemxs podr铆a dejarnxs m谩s atentas y prestando atenci贸n a lo que crece en cada relaci贸n. La construcci贸n de relaciones efectivamente horizontales y que no tiranizan a otrx implica el riesgo de asumir cabalmente la otredad.

Quiz谩s ser 鈥渂uena amika鈥 sea ese aire de posibilidad, dar lugar a esa suerte que nos encuentra sin prometer una incondicionalidad que se sabe/asumimos imposible.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado